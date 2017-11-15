DHA YURT BÜLTENİ-11

Bakan Tüfenkci, yeni dönem hedefini açıkladı (3)



HORTUMDAN ZARAR GÖREN BÖLGELERE ZİYARET

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyetle birlikte hortum felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi\'ni ziyaret etti. Bakan Tüfenkci\'yi AK Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani ve Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ile Kumluca Belediye Başkanı AK Parti\'li Hüsamettin Çetinkaya karşıladı.

BAKAN\'A, \'SİGORTAM\' DİYEREK, KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Sera ve tarım alanlarıyla evleri zarar görenleri ziyaret eden Bakan Tüfenkci, hortuma maruz kalanların sorunlarını dinledi. Sera üreticisi Ümit Abacı, Bakan Tüfenkci\'ye \"Hortum felaketi yaşadık. Her gelen yetkili, sigorta ve evrak soruyor. İşte benim sigortam\" diyerek, kimliğini gösterdi. Bakan Tüfenkci de üreticiye maddi zararlarının giderilebileceğini söylerken, önemli olanın can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı. Bakan Tüfenkci\'nin evlerinin önünde görüştüğü kadınlar ise bölgede elektrik kesintisi olduğunu belirterek, sorunun çözümü için bakandan yardım istedi. Tüfenkci, kadınlara kısa zamanda bölgeye elektrik verileceğini söyledi. Bakan Tüfenkci\'nin görüştüğü diğer mahalle sakinleri de sözlerin söylemde kalmamasını ve icraata geçirilmesini istedi.

\'YARALAR KISA ZAMANDA SARILACAK\'

Bakan Tüfenkci, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hortumun neden olduğu zararların giderilmesi için hükümet olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Tüfenkci, şunları söyledi: \"Rabb\'im böyle afetlerle bizleri baş başa bırakmasın; ama sevindirici olan, bu afetten dolayı vatandaşımız bir can kaybı yaşamadı. Ebetteki malın zararı giderilir. Bu zararın giderilmesinde hükümet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zaten milletvekillerimiz meclis çalışmalarını bırakarak vatandaşımızla beraber. Valimiz, belediye başkanımız ilk günden beri burada. Zararın giderilmesi ve tespiti için çalışmakta. 1000 dönümlük alanda hortum zararı olduğunu görüyoruz. 800 dönüme yakın alanda da portakal bahçelerinin zararı olduğunu görüyoruz. Her kurum kendi üstüne düşeni yapıyor. Asıl amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderebilmektir. Ne kadarını gideririz, hangi ölçüde gideririz bunların tamamını inşallah kısa zamanda yapacağımız yardımlarla, çalışmalarla ortaya koymuş olacağız. Yaraları kısa zamanda sararak artık bu zararı unutup üretimimize devam edeceğiz. Bundan sonra hangi noktada yakalarsak üretimi oradan devam edeceğiz.\"

BAKANDAN \'ZAM\' UYARISI

Bölgedeki seraların büyük kısmının ihracata dönük üretim yaptığını aktaran Bakan Tüfenkci, bu noktadaki zararın giderilmesi için de neler yapılabileceğinin konuşulacağını kaydetti. Tüfenkci, bölgedeki zararın ardından sebze ve meyve fiyatlarının zamlanacağı söylentilerine ilişkin ise fırsatçıların bu durumu bahane edip, zam yapmaması gerektiğini vurguladı.

FİNİKE\'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Gümrük Bakanı Tüfenkci, Kumluca\'nın ardından Finike ilçesinde de hortum nedeniyle hasar gören yerleri ziyaret etti. Tüfenkci, yeni adliye binası önünde, Finikeli olan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Finike Belediye Başkanı AK Parti\'li Kaan Osman Sarıoğlu\'dan son durumla ilgili bilgi aldı. Tüfenkci, hasar tespitinin ardından yaraların sarılması konusunda destek olacaklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, daha sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI- Suat SÖĞÜT/KUMLUCA, FİNİKE (Antalya), (DHA)

======================================

Vali yardımcısının odasında \'halı kirlenmesin\' diye ayakkılarını çıkardı



KIRIKKALE\'de, Hüsne Keser (82), kömür yardımı talebini iletmek için girdiği Vali Yardımcısı Ayhan Özkan\'ın makamında, \'halı kirlenmesin\' diye ayakkabılarını odaya girişte çıkardı.

Hüsne Keser, kışın evinde yakacak olarak kullanmak için kömür yardımı talebini iletmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan sorumlu Vali Yarıdmcısı Ayhan Özkan\'ın makamına gitti. Odaya giren Hüsne Keser, ortada bulunan halının kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarmak istedi. Keser, Vali Yardımcısı Özkan\'ın ısrarlarına rağmen ayakkabılarını odanın girişinde çıkarıp, çoraplarıyla halıya basarak koltuğa oturdu. Vali Yardımcısı Özkan, kömür yardımı talebinde bulunan Hüsne Keser\'e, yardımcı olacakları sözünü verdi. Keser, ardından ayakkabılarını tekrar giyip odadan çıkarak evine gitti.

Vali Yardımcısı Özkan, Hüsne Keser\'in ayakkabılarının altı temiz olmasına ve ısrarla çıkarmamasını söylemesine rağmen çoraplarıyla halıya bastığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Yerde halıyı görünce, \'Temiz halıya basmaya kıyamam\' diyerek ayakkabısını çıkardı. Benim ısrarım üzerine de, \'Bu bizim görgümüzdür, atalarımızdan gelen bir olaydır\' dedi. \'Temiz yerlere ayakkabı çıkarılarak girilir\' dedi. Çıkarmaması için ısrar etmeme ve ayakkabısı temiz olmasına rağmen çıkardı. Düşüncesi ve nezaketi nedeniyle biz de kendisine teşekkür ettik. Kömür için de kendisine yardımcı olacağız.\"

Görüntü Dökümü

FOTOĞRAFLI

Hüsne Keser ile röp.

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

==========================================

\"Dolandırıcılıktan yakalanan şüpheli: Bende vicdan ne gezer?\" haberine ek görüntü

Görüntü Dökümü

------------------------------

*GÜVENLİK KAMERASI*

-Zanlının binaya girmesi

- Binadan çıkması

- Telefonla konuşarak sokakta gezmesi

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

==============================================

Tabiat anıtında, \'demir yürüyüş yolu\' tepkisi

BARTIN\'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan ettiği alanda bulunan sahile, rekreasyon projesi kapsamında 850 metre uzunluğunda demir ve ahşaptan yürüyüş yolu yapılması tepki çekti.

Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar Köyü’nde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye’nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Ayrıca bölgede yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türleri yaşıyor.

Tabiat anıtı ilan edilen sütunların bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, \'2016 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı\' kapsamındaki projenin uygulanmasına başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk olarak sahile, demir ve ahşap kullanılarak yürüyüş yolu yapıldı. 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu sahilde demir kulanılarak yapılan 850 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu tepki çekti.

İsmini açıklamak istemeyen bir çevre sakini, \"Burada doğal güzellik yok ediliyor. Bu demir yığını buradaki doğal yapıyı bozdu. Bu demir yığınının üzerine ahşap konulacakmış. Yazın denize girmek isteyen vatandaşlar kumsala nasıl inecek bilmiyoruz. Çünkü bu demir yapı sahile girişi de engelliyor. Bu haliyle tren yoluna benziyor burası\" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış ise henüz inşaatın yeni başladığını, proje 2018 yılı mayıs ayında tamamlandığında bölgenin güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi. Proje kapsamında ayrıca deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, kıyıda festival alanı ve seyir terası yapılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Ayhan Acar anons

-Detay görüntüler

-Kumsala yapılan yürüyüş yolu

-Kumsaldan detay

-Vatandaşların tepkisi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

===================================

Yaşlı adamı dolandıran 3 kişi yakalandı

SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde, 87 yaşındaki Harun O\'ya kendilerini savcı olarak tanıtarak altın ve parasını alan telefon dolandırıcıları polisin operasyonuyla yakalandı.

Şanlıurfa\'dan Sakarya\'ya gelen 3 kişi, Harun O\'yu arayarak kendilerini savcı olarak tanıttı. Yaşlı adama banka hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini ve durumu düzeltmek için paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen telefon dolandırıcıları, Harun O\'dan değerli eşyaları ve parasını bir poşete koyarak kendilerine vermesini istedi. Harun O. içerisine 5 altın bilezik, 1 altın kaplama saat, 1 altın künye, 3 altın küpe ve 3 bin 100 lira koyduğu poşeti telefon dolandırıcılarına verdi. Harun O. dolandırıldığını anlayınca polisi aradı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine yaptığı araştırmada şüphelilerin bulunduğu aracı Serdivan Kazımpaşa Caddesi üzerinde durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yaşlı adam poşet içerisinde verdiği altın ve para ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin şüphelileri yakalama anı ise polis kamerası ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis operasyonu

3 kişinin araçtan inip kaçarken yakalanması

Araçta yapılan arama

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

======================================

Cezaevi yapılmak istenen eski hastane binası için eylem

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi\'ndeki uzun yıllardır atıl durumda bulunan 100 yataklı Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi binasının açık kadın cezaevine dönüştürelecek olması geniş katımıllı eylemle protesto edildi.

Ayvalık\'a 12 kilometre mesafedeki 15 bin nüfuslu Altınova Beldesi\'nde, 1994 yılında halktan toplanan paralarla hastane yapılması için inşaat çalışmalarına başlandı. 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 100 yatak kapasiteli Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi\'nin inşaatı 4 yılda tamamlandı. Hastane binası dönemin Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. Ancak hastane binası 2007 yılında poliklinik olarak hizmet vermeye başladı. 3 yıl sonra da doktorların gelmek istememesi, hasta azlığı gibi çeşitli gerekçelerle hizmete son verildi. Daha sonra bir süre de 112 Acil Servis Komuta Merkezi olarak kullanılan hastane binası atıl durumda kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediye Meclisleri\'nin Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet vermesi yönünde karar almasına rağmen binanın Adalet Bakanlığı\'na devredilip, açık kadın cezaevine dönüştürülecek olması ilçede tepkilere neden oldu. Ayvalık Kent Konseyi de eski hastane binasının cezaevine dönüştürülmemesi için 14-16 Kasım tarihleri arasında Talatpaşa Caddesi, Altınova ve Sarımsaklı Pazaryerleri\'nde kurulan stantlarda imza kampanyası düzenledi. İlginin büyük olduğu kampanya devam ederken hastane binasının cezaevine dönüştürülmek istenmesine tepkiler dü sürüyor.

GENİŞ KATILIMLI EYLEM

Bugün hastane binası önünde geniş katılımlı eylem yapıldı. Eyleme, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP, MHP, ÖDP, EMEK, HDP ve Vatan Partisi Ayvalık İlçe Teşkilatı yöneticileri, Birleşik Haziran Hareketi, Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Ticaret Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Anneler Derneği

Turizm anıtma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Altınova Avcılar Kulübü, Ayvalık Mahalle Muhtarları Derneği, Ayvalık Gaziler Derneği, Altınova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Altınova Sulama Birliği, Ayvada Sanat Merkezi\'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Katılımcılar, \"Toplum cezaevi ile değil okul ile gelişir\", \"İyi eğitim, gelişmiş toplum demektir\", \"Ceza değil eğitim istiyoruz\' ve \"Okul binamız cezaevi olmasın\" yazılı dövizler taşıdı.

\"HALK İRADESİNİN GÖZARDI EDİLDİĞİ BU YAKLAŞIMI DOĞRU BULMUYORUZ\"

1995 yılında Altınova halkının tasarrufu ve bağışlarıyla Altınova Belediyesi tarafından hastane amacıyla yapılan binanın bir dönem sağlık ocağı olarak kullanıldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, \"Halkın bağışlarıyla yapılan bu hastane binası uzun yıllar atıl kalmıştı. 2016 yılında, kamuoyunun ve Altınova Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'nin de desteğini alarak, Ayvalık Belediyesi\'nin 02.11.2016 tarih ve 279 sayılı kararı ile ve Sağlık Bakanlığı\'nın uygun görüşleriyle söz konusu binanın eğitim alanına çevrilmesine karar verildi. Alınan bu karar aynı düşünce ve kararlılıkla Balıkesir Büyükşehir Meclisi\'nde de 14.02.2017 tarih 228 sayılı kararla oy birliği ile kabul edilmiştir. Tüm bu gelişmelerin akabinde o tarihte, Altınova Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda yüksekokul veya teknik meslek lisesi yapılması için adımlar attık. Ve biliyoruz ki halen ilçemizde milli eğitim yeni eğitim alanları bulmak için çaba harcıyor. Kısa bir süre önce, Altınova\'daki söz konusu binanın eğitim yuvası yapılmak yerine, \'Kadın Açık Cezaevi\' yapılması amacıyla Adalet Bakanlığı\'na tahsis edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Halkın oylarıyla seçilmiş Ayvalık Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin yani halk iradesinin göz ardı edildiği bu yaklaşımı doğru bulmuyor ve ivedilikle geri adım atılmasını bekliyoruz\" dedi.

\"ŞU ANA KADAR 10 BİN İMZA TOPLANDI\"

Şehrin merkezinde yer alan bu binanın yüksekokul veya teknik meslek lisesi yapılması için 3 gün süresince imza kampanyası başlatıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Gençer, \"Ayvalık Kent Konseyi başta olmak üzere, Altınova Anneler Derneği, sivil inisiyatifler, gönüllülerin sosyal medyada açtıkları imza kampanyaları ile 10 binin üzerinde imza toplanmıştır. Biz hükümlüleri rehabilite eden cezaevlerine karşı değiliz, ancak Altınova halkının kendi parasıyla yapılan şehrin merkezinde yer alan ve tüm kamuoyunun STK\'ların, siyasi partilerin bu binanın cezaevi olmaması ile ilgili kararlılığı vardır. Buradan tüm Balıkesir milletvekillerimizden ve yetkililerden Ayvalık\'ın sesini duymalarını, Ayvalık Halkı\'nın ortak kararını desteklemelerini istiyoruz. Söz konusu binanın halkın iradesine uygun olarak, sağlık meslek lisesi, teknik meslek lisesi veya yüksekokul olarak açılmasını acilen bekliyoruz\" dedi.

\"BU BİNAYI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU YAPALIM\"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir\'e de seslenen Belediye Başkanı Gençer, \"Rektörümüz çok çaba gösteren, üniversiteyi devamlı büyüten bir rektör. İşte buyurun bina. Gelin buraya Sağlık Meslek Yüksekokulu yapalım. Hazır bina var. Bu, yörenin kaderini değiştirecektir. Bu yöredeki gençlerimize geleceğini kazandıracaktır\" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atıl durumdaki Hastane binasından görüntü

-CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer\'i açıklaması

-Katılımcılardan görüntü

-Eyleme katılanlarla röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

===============================

