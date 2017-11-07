DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7\'Sİ ÖĞRENCİ 9 YARALI

SAMSUN\'da öğrenci servisi ile otomolin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7\'si öğrenci 9 kişi yaralandı.Kaza, Samsun\'un merkez İlkadım ilçesi Derecik kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Refaettin Semiz yönetimindeki 55 C 6019 plakalı öğrenci servisi, Dursun Şengül\'ün kullandığı 06 LEG 25 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Şengül, serviste bulunan öğrencilerden Semanur Tuğçe Sevinç, Fatih Can Aslanbayrak, Tunahan Yamanoğlu, Hakan Kuzu, Recep Emre İnan, Davut Kuzu, Mehmet Ali Yiğit ve servis görevlisi Filiz Gündüz yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak ayakta gördükleri tedavi sonrası taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

(0.40 saniye) - (Boyut: 21.95 mb)

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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2)AFYONKARAHİSAR\'DA SİS MANZARASI

AFYONKARAHİSAR\'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin tamamını kapladı. Bulutların ortasından sivrilen Karahisar Kalesi ise benzersiz bir görüntü oluşturdu. Afyonkarahisar\'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin tamamını kaplayan sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Kent merkezi tamamen beyaz bulutla kaplanırken, şehir görünmez hale geldi. Afyonkarahisar\'a adını veren tarihi Karahisar Kalesi ise sisin ortasından sivrilerek gökyüzüne uzanan görüntüsüyle hayran bıraktı. Kalenin zirvesi beyaz bulutların arasından sıyrılırken, kentin en yüksek noktası olan Hıdırlık Tepesi\'ne çıkanlar benzersiz manzaranın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü

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-Sis manzarası ve kaleden slayt fotolar

Haber: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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3)MALKARA\'DA MHP İLÇE ÖRGÜTÜ İSTİFA ETTİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde MHP İlçe Başkanı Hakan Yıldız ile ilçe yönetim kurulu üyeleri 18 kişi partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.MHP Malkara İlçe Başkanı Hakan Yıldız, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında kendisi ve yönetim kurulu üyesi 18 kişinin MHP\'den istifa ettiklerini açıkladı. Yıldız, şunları söyledi:

\"Partimiz içerisinde yaşanan gerek bizimle gerek ise genel yönetimle yaşadığımız problemlerden dolayı 8 Nisan\'da seçime girme kararı aldık. Delegelerimizin de takdiri ile 89 oy alarak tekrar yönetime seçildik. Yalnız bugün geldiğimiz süreçte iyimi yaptık, kötü mü yaptık bunun bilincine varamadık. Gerek il yönetimimiz gerek ise delegelerimizle konuştuğumuzda aslında pek iyi yapmadığımız ortaya çıktı. Bunun sebebi de biz tekrar adaylığımızı koyduğumuzda partimizi biraz daha iyi yerlere getirebilmek için çalışabileceğimizi düşünerek en iyi ortam hazırlayacağımızı amaçlamıştık. Fakat gördüğümüz kadarıyla böyle bir çalışma ortamı olmadı. Seçildiğimiz günden itibaren layıkıyla görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim istifa etmemizi gerektirebilecek bir çok sebeplerimiz var. Bundan sonraki göreve gelecek arkadaşlarımız bizden daha iyi yapacaklarını düşünüyorlar ki, göreve talip oldular. Bizlerde onların önünü açmak adına hem de ülkemiz adına daha iyi şeyler yapacağımız ve düşündüğümüz olanak bulabileceğimiz ben ve arkadaşlarım uygun görülebilecek her yerde göreve hazırız. Biz onurumuzla şerefimizle görevde kaldığımız süre içerisinde layıkıyla yerine getirdik. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım hem partimizden hem de yönetim kurulundan istifa ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Hakan Yıldız\'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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4)KAMPLARDA KALAN SURİYELİLER TARLADA ÇALIŞIYOR

ÜLKELERİNDE çıkan iç karışıklıktan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesisleri\'nde kalan Suriyeliler, rektörlerle ulaştıkları pamuk tarlasında çalışıyor.

Akçakale\'de 35 bini aşkın Suriyeli sığınmacının barındığı AFAD\'a bağlı Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde kalan Suriyeliler günlük geçinmelerini sağlaması için pamuk tarlasında çalışıyor. Günlük 30-40 lira arasında para kazanmak için sabah erken saatlerinde kamptan izinli olarak çıkan Suriyeli işçiler, traktör römorklarına bindirilerek pamuk tarlasına götürülüyor. Akşam saat 17.00\'ye kadar tarlada çalışan Suriyeli işçiler dönüşte yine aynı traktörlerin römorklarına bindirilerek kampın önüne ulaşıyor.

Görüntü Dökümü

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- Traktör römorkunda yolculuk yapan Suriyeliler

- Kamp önünde duran traktörden inen Suriyeliler

- Kadınlar güçlükle römorktan inmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33MB

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5)FETÖ\'NÜN \'EV ABİLERİ\' İLE \'ÖĞRENCİ EVİ SORUMLULARI\' ADLİYEDE

SAMSUN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün \'ev abileri\' ile \'öğrenci evi sorumluları\'nın da bulunduğu 4\'ü kadın, 11 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte bazı adreslere geçen 30 Ekim\'de operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları belirlenen, örgütün \'ev abileri\' ile \'öğrenci evi sorumluları\'nın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Özel sektör çalışanı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkartılmaları

-Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilmesi

-Otobüsün gidişi

-Emniyetten detay

(01.01 DK) - (Boyut: 32.50 mb)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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6)FETÖ\'NÜN \'EV ABİLERİ\' İLE \'ÖĞRENCİ EVİ SORUMLULARI\' ADLİYEDE

SAMSUN\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün \'ev abileri\' ile \'öğrenci evi sorumluları\'nın da bulunduğu 4\'ü kadın, 11 kişi adliyeye sevk edildi.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte bazı adreslere geçen 30 Ekim\'de operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları belirlenen, örgütün \'ev abileri\' ile \'öğrenci evi sorumluları\'nın da aralarında bulunduğu 4\'ü kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Özel sektör çalışanı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

---------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılmaları

-Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilmesi

-Otobüsün gidişi

-Emniyetten detay

(01.01 DK) - (Boyut: 32.50 mb)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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7)BETON MİKSERİNİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi\'nde, beton mikserinin altında kalan 51 yaşındaki Şükran Özer, hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam Kahta-Adıyaman 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Habipler Köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şükran Özer\'e, Ali Aslan yönetimindeki 02 FB 308 plakalı beton mikseri çarptı. Kazada, ağır yaralanan Özer, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Özer\'in cesedi otopsi için morga konulurken, mikser sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kahta Devlet Hastanesi

- Ambulans

- Kadının yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

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8)ALAŞEHİR\'DE UYUŞTURUCUYA 5 GÖZALTI

MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, uyuşturucu ticaretine karşı polis tarafından yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aydır takip ettiği uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah Alaşehir\'de operasyon düzenledi. Çevik kuvvet polislerinin katılımlarıyla belirlenen 5 ayrı adrese narkotik köpekleriyle yapılan baskında, 10 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. ile A.Ö., E.G. ve 17 yaşındaki Y.G. gözaltına alındı. Adresler ve çevresinde yapılan aramada ise 130 uyuşturucu hap, 96 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu, 77 gram esrar, 2 adet Lylica hap, 1 hassas terazi, 2 kurusıkı tabanca ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ikisi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer üç zanlının ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyetin narkotik köpekleriyle birlikte arama yaparken görüntüsü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)