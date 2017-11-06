DHA YURT BÜLTENİ-11

STB Başkanından ithal et yorumu: At, eşek eti olmayacağı ne malum

SİVAS Ticaret Borsası(STB) ve Tarım Platformu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın talimatıyla iki zincir marketinde kilosu 29-31 liradan satılmaya başlanan ucuz et satışının yanlış bir karar olduğunu söyledi. Denetimin bir süre sonra imkansız olacağını belirten Hastaoğlu, \"Hazır ette hile hurda olabilir. At, eşek, bufalo eti gönderilmeyeceği ne malum\" dedi.

Bakanlığın açıkladığı iki ulusal firmada ucuz etin satılmasını çok hoş görmediğini belirten Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bu satışların uygun olmayacağını ifade etti. Etlerin Sırbistan\'dan getirilmesinin Türkiye\'ye yakışmadığını söyleyen Hastaoğlu, \"Bakanımızın açıkladığı iki ulusal firmada ucuz etin satılmasını çok hoş görmüyorum. Uygun da değil. Hele hele Sırbistan gibi bir ülkeden getirilmesi, hele karkas değilde kemiksiz olarak getirilmesi bunlar dinimize de yakışmaz, bize de yakışmaz. Hadi güvendik, \'bunlar namuslu\' dedik. Yarın bir gün bu kutuların içine nelerin katılacağını kim ne bilecek. Hangisi kontrol edilecek. Tamam sınırlarımızda kontrol ediliyor ama gün geldiği zaman kontrol de edilemeyecek. Çünkü tonaj çok fazla, yetiştirme şansları ne kadar onu da bilemiyoruz. Kaldı ki biz daha yakın bir olay canlısında bile doğru düzgün kontrol yaptıramadık. Biz buradan veteriner hekimleri gönderdik gittiler orada güya mal seçecekler gelen hayvanları gördük. Bakanlığın gönderdiği yetkililer yaptı bunu. Gelen mallar yerlerde süründü. Kaldı ki bunu hazır ete dönderdiğiniz zaman ne kadar hilesi var ne kadar hurdası var. Hele hele söylemek istemiyorum ama atına, eşeğine, bufalosuna kadar yapmayacağı ne malum. Dolayısıyla biz bunu hiç beğenmedik, hiç hoşumuza da gitmedi\" dedi.

\"KINIYORUM\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba\'yı çok sevdiğini ancak yanış bir uygulamaya imza attığını belirten Hastaoğlu şöyle dedi: \"Açık açık söylüyorum ben bakanımızı çok seviyorum ama bu olaydan dolayı da kınıyorum. Kendi adıma kınıyorum, kasaplar adına kınıyorum, besiciler adına kınıyorum. Sivas Ticaret Borsası adına kınıyorum. Sivas Tarım Platformu olarak kınıyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bu \'ben yaptım oldu\'yla olmaz. Bu işin alt yapısı yok. O iki firmanın parçalama ünitesi dahi yok. Kıyması yapılacak, kuşbaşısı yapılacak. Nasıl yapılacak belli değil. Kaldı ki kasap tezgahlarında, market tezgahlarında hazır kıyma yapana dünya ceza var. Onlar şimdi hazır kıyma satacaklar. Hem de paketlenmiş satacaklar. Bu ne zaman üretildi, ne zaman paketlendi, dağıtımı nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak, burada nerede muhafaza edilecek. O dediğimiz firmaların ikisinde de personel yok. Herkes raftan kendisi alıyor. Etler orada ne kadar kalacak, unutulacak bunları hiç hesaplayan yok.\"

\"BU İŞTEN VAZGEÇİLMESİ GEREKİR\"

Bakanlık tarafından alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Hastaoğlu şunları söyledi: \"İşin bir de kötü tarafı kasap esnafını halkın gözünde sahtekar durumuna düşürüyor. Ne kadar ayıp bir şey bu. Kasap esnafı devlete vergisini veriyor, yanında bir sürü eleman çalıştırıyor. Yarın bu meslektekiler bu işi bıraktığında kim ekmek verecek. Tamam istiyoruz, halk ucuz et yesin ama bunlar dengeli gitsin. Kasap düşman mı. İki firmaya gelince satıyor, kasaplara gelince satılmıyor. Hazır tezgah, bu işi bilen insanlar. Anlaş onlarla sattır. En ufak köyde bile kasap dükkanları var. Halka daha iyi ulaştırırsın. Bu bir fiyaskodur. Ben yaptım oldu bitti ile olmaz. Bunu tekrar gözden geçirmeleri gerekir. Bu işten vazgeçilmesi lazım. Yapılmasını istemiyorum ama yapılacaksa dahi bu iş kasaplarla yapılmalıdır. Kasaplar üvey evlat değil.\"

Görüntü Dökümü:

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-Kasaplardan görüntü

-Etlerin işlenmesi

-Hastaoğlu\'nun açıklamaları

(216 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Çorum\'da iki genç kıza cinsel istismar girişimi şüphelisi yakalandı



ÇORUM’da iki genç kıza bir gün arayla cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı öne sürülen TIR şoförü 34 yaşındaki G.V. polis tarafından yakalandı.

İddialara göre TIR şoförü G.V., yük almak için geldiği Çorum’da Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı\'na aracını park etti. Daha sonra 17 yaşındaki T.N.O. adlı genç kızı takip eden şüpheli, saldırdığı kızın çığlık atması üzerine kaçtı. Polis, bölgede şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir gün sonra aynı bölgede 19 yaşındaki A.N.K. de G.V.\'nin saldırısına uğradı. Genç kız çığlık atarak şüphelinin cinsel istismar girişiminden kurtuldu. Olay yerine gelen polis, bölgede arama yaptı. Çorum-Samsun, Çorum-Ankara karayolu ve Nakliyeciler Sitesi TIR Kamyon Garajı\'nın bulunduğu bölgede aramasını yoğunlaştıran polis, verilen eşkal üzerine G.V.\'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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- Şüpheli G.V\'nin adliyeye getirilişi

- Detaylar

(SÜRE: 1.46 -BOYUT 119MB)

Haber :Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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ÖZEL - Şanlıurfa\'daki hastanede günlük 10 bin kişiye hizmet veriliyor

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde, günlük ortalama 10 bin hastaya hizmet veriliyor. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuranların sayısı artıyor.

Eyyübiye Mahallesi\'nde 14 ay önce açılan 800 yataklı hastanenin Başhekimi Uz. Dr. Faruk Günak, bütün polikliniklerde günde yaklaşık 10 bin hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Günak, \"110 bin metre kapalı alanı bulunan hastanemizde çocuk hastalıklarının bütün bölümleri bulunmaktadır. Yine kadın doğum ve yan dallarıyla birlikte bu hastanemiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 14 ay içerisinde 1 milyona yakın hastaya hizmet verdik. Hastanemizde şu ana kadar 32 bin civarında doğum yapıldı, 24 bin ameliyat gerçekleştirildi. 300 hekimle hastanede günlük 10 bin hastaya hizmet veriyoruz\" dedi. Başhekim Günak, doktorların mecburi hizmetlerini tamamlamasının ardından, yoğunluk nedeniyle gitmek istemelerinin sıkıntını yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: \"Burası mecburi hizmet bölgesi olması nedeniyle doktorların bizde kalıcı olmasını istiyoruz. Ancak burada hizmet sürelerini bitiren doktorlar kendi illerine gitmek istiyor. Yine buradaki poliklinik batıya göre daha yoğun geçiyor. Doktor başına düşen hasta sayısı biraz yoğun, bu sebeplerden dolayı doktorlar pek kalıcı kalmıyor. Bu bölgede genç bir nüfus var ama sağlık hizmetinin kesintiye uğramaması için canla başla çalışıyoruz. Büyük fedakârlık göstererek bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Günlük 10 bin hasta müracaatı bulunuyor. Bölgenin kültürü icabı bir hastayla birlikte 2-3 kişi beraber geliyor. Bu da günlük olarak 30 bin kişinin girip çıktığı bir hastane anlamına geliyor ve zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Başhekimi Faruk Günak ile röp.

- Hastanede yaşanan yoğunluk

- Doktorların çocukları muayene etmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 217 MB

Haber: Ali Leylak-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Atık toplayanların el arabalarını yaktılar

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, çöplerden geri dönüşebilen atıkları toplayan kişilerin inşaattan malzemeleri almasına tepki gösteren işyeri sahibi U.M. darp edildi. U.M\'nin yakınları el koydukları el arabalarını ateşe vererek yaktı.

Cumartesi günü Körfez Yeni Yalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi\'nde meydana gelen olayda, U.M. inşaatından yaklaşık 10 bin TL değerindeki makine ve inşaat malzemesinin çalınması nedeniyle inşaatta bekledi. U.M. iddiaya göre inşaata el arabaları ile gelen atık inşaat malzemelerini almak isteyen kişilerle tartıştı. 3 kişinin yakınları da olay yerine gelirken, U.M. darp edilirken, aldığı bıçak darbesi ile hafif yaralandı. Kaçan 3 kişi yakalanırken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren U.M\'nin yakınları olay sırasında el koydukları 3 el arabasının çuvallarını ateşe vererek yaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-El arabalarını yakmaları

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Tunceli\'de CHP\'li il genel meclis üyesinden Kur\'an\'lı basın toplantısı



TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinin İl Genel Meclisi üyesi CHP\'li Hüseyin Aslan, Özel İdare Genel Sekreterliği\'nde düzenlediği basın toplantısına Kur\'an-ı Kerim getirdi. Özel İdare Müdürü Nafiz Yıldırım\'ın ilçelere yönelik hizmeti eşit yapmadığını ileri süren Aslan, \"Kur\'an-ı Kerim üzerine yemin etsin ben de kendisine inanayım\" dedi.

Özel İdare Genel Sekreterliği\'nde, CHP grubuna ait salonda, yanında getirdiği Kur\'an ile basın toplantısı düzenleyen Hüseyin Aslan, Özel İdare Müdürü Nafiz Yıldırım\'ı köylere hizmet götürme konusunda eşit davranmamakla suçladı. CHP\'li meclis üyelerinin oturduğu köylerin yollarıyla Alevi inanç merkezlerinin bulunduğu bölgelere giden yolların yapılmadığını iddia eden CHP\'li Aslan, \"Tunceli özel idare genel sekreterimiz, Tunceli\'deki inanç yerlerinin onarımı ve yollarının yapılması için gelen 5 milyon lira ödeneği sadece 3 ilçedeki inanç yerlerine verdi. Diğer ilçelerdeki inanç yerlerine neden ödenek ayırmadı? Bunu öğrenmek istiyoruz. Yine Tunceli\'de köylerin altyapı hizmetlerinde kullanılmak için bakanlıktan gelen 2 milyon lira ödeneği, ihtiyacı olan köylere hakkıyla dağıtıp, dağıtmadığını merak ediyoruz. Bu konuda bir açıklama yapar mı? Son 3 yıldır Pülümür\'e hiçbir hizmet yapılmıyor. Bunun nedeni nedir? Özel idarede 239 işçi ve memur çalışıyor, bunların içinde sadece bir tanesi Pülümürlü\'dür. Genel sekreter, devletin kurumunu kendi kurumu gibi keyfi kullanıyor. Yetkililer, bu durumu araştırıp, gereğini yapmalıdır\" diye konuştu. Yanında getirdiği Kur\'an-ı Kerim\'i eline alan Aslan, özel idare genel sekreterine çağrıda bulunarak, şunları söyledi: \"Bugün, buraya doğruları söylemek için geldim. Sayın özel idare genel sekreterimiz, geçmiş yıllarda Pülümür\'de müftülük de yapmıştır. Kur\'an-ı Kerim\'e inandığını da biliyorum. Bu sorduklarımın doğru olduğuna dair bilhassa Kırmızıköprü için gelen 2 milyon liralık ödeneği neden bu köy için kullanmadı? Bir de Mazgirt İlçesi İsmailli köyünde iş makinesi çalıştırıp, çalıştırmadığına dair bu Kur\'an-ı Kerim üzerine yemin edebilir mi? Bu Kur\'an-ı Kerim üzerine el basarak, yemin etsin ben de kendisine inanayım. Basın yoluyla bu çağrıyı yapıyorum. Söylediklerinin doğruluğuna inanıyorsa söyledikleri doğru ise bu Kur\'an-ı Kerim üzerine yemin etsin, ben kendisine inanayım.\"



Görüntü Dökümü

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-Hüseyin Aslan\'ın konuşması

-Aslan\'ın Kuran\'ı Kerim\'i göstererek çağrı yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Uyuşturucu satan engelli tutuklandı

MERSİN\'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satan engelli 43 yaşındaki E.B., gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 3 kilo 497 gram eroin ile 2 kilo 200 gram morfin ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik ekipleri merkez Yenişehir İlçesi\'nde E.B.\'nin eve baskın yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramda 3 kilo 497 gram eroin ile 2 kilo 200 gram morfin ele geçirdi. Uyuşturucu satıcı ev sahibi tekerlekli sandalyeye mahkum engelli E.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.B. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisler evin içerisinde arama yaparken

- Narkotik köpeği evin yatak odasında arama yaparken

- Köpeğin narkotik madeyi bulması

- Polisler kovanını içerisinde uyuşturucuyu çıkarırken

- Uyuşturucu lar yerde dizilmiş halde

SÜRE: 02\'15\" BOYUT: 248 MB

Haber - Kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN,(DHA)

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Koyun otlatırken vuruldu, polisi aradı, cansız bedenine ulaşıldı

TOKAT\'ta hayvancılık ile uğraşan 49 yaşındaki İbrahim Soydan, koyunlarını otlattığı kayalık alanda silahlı saldırıya uğradı. Polisi arayarak yardım isteyen Soydan\'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kent merkezinde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası İbrahim Soydan sabah saat 08.00 sıralarında koyunlarını otlatmak için evden ayrıldı. Saat 10.30\'da ise 155 Polis İmdat hattını arayan Soydan, vurulduğunu belirterek yardım istedi. Ardından telefon kapandı. Polis ekipleri İbrahim Soydan\'ın telefonunun en son sinyal verdiği yeri baz istasyonları vasıtasıyla tespit etmek için çalışma başlattı. Soydan’a ait telefonun en son çevre yolu, Bedestenlioğlu ve Erenler mevkiine yakın bir noktada sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine bölgede yaya olarak arama çalışması başlatıldı. Polisin yaptığı 2 saatlik arama sonrası İbrahim Soydan’ın otlattığı koyunlar Bedestenlioğlu Derbent Mahallesinde buldu. Koyunların bulunduğu bölgeye yakın kayalık alanda ise Soydan\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Af tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlenen Soydan\'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Soydan\'ın vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin cesetteki incelemesi

-Götürülüşü

-Detaylar



(126 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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Alman kadınlar, aikidoya Türk kadınlarından daha ilgili

ALMAN aikido ustası Dr. Bodo Rödel, Türkiye\'de çok farklı yerlerde aikido çalışmalarına katıldığını belirterek, \"Almanya\'daki kadınların Türkiye\'deki kadınlara oranla aikidoya ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim\" dedi.

\'Modern Japon savaş sanatı\' olarak adlandırılan aikidonun 6 \'dan\' dereceli ustası Dr. Bodo Rödel, Antalya\'ya geldi. Japon olmayıp 8\'inci dan derecesine kadar yükselebilen tek kişi Christian Tissier\'in de asistanı olan Dr. Rödel, Akdeniz Savaş Sanatları Spor ve Gençlik Kulübü Aikizen Dojo\'da aikido teknikleriyle ilgili seminer verdi. Aikido antrenörü Kürşat Demir ile 50 kişilik gruba öz savunma dersi veren Dr. Rödel, savunmanın tamamen teknikten ibaret olduğunu söyledi.

ALMAN KADINLARININ AİKİDO İLGİSİ

Davet edildiği sürece Türkiye\'nin hemen her yerindeki çalışmalara, seminerlere katıldığını belirten Dr. Rödel, aikidonun savunma amaçlı yapılan bir spor olduğunu kaydetti. Temelinde barış ve sevgiyi taşıdığını da anlatan Dr. Rödel, Almanya ve Türkiye\'de aikidoya olan ilgiyi kıyasladı. Alman kadınlarının Türk kadınlara nazaran daha çok aikidoya ilgi duyduklarını vurgulayan Dr. Rödel, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de çok farklı yerlerde bulunarak aikido çalışmalarına katıldım. Almanya ve Türkiye\'yi aikido açısından değerlendirecek olursam. Almanya\'daki kadınların Türkiye\'deki kadınlara oranla aikidoya ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Almanya\'da kadınlar ve erkeklerin aikidoya ilgileri eşit.\"

\"TÜRK KADINLARININ İLGİSİZLİĞİ VAHİM\"

Aikido antrenörü Kürşat Demir ise erkeklerin bu spora ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Teknik olarak gelişme sağlamak için yurt dışından aikido alanında söz sahibi ustaları aikidoya gönül veren öğrencilerle, sporcularla bir araya getirdiklerini aktaran Demir, Türk kadınlarının ilgisizliğinden dert yandı. Kuaförde harcadıkları zamanın çok azını aikidoya ayırdıklarında kendilerini çok kolay savunabileceklerini savunan Demir, sözleri şöyle tamamdı: \"Türkiye\'de kadınların aikidoya ilgisi vahim derecede. Kadınlar ya tanımadıkları için gelmiyor, ya da erkek sporu olarak düşünüyorlar. Aslında aikido öğrendiklerinde kendilerini dışarıda daha güvenli hissedecekler. Kuaförlerde harcadıkları zamanın çok azını bu spora ayırsalar kendilerini koruyacakları kadar teknik öğrenebilirler.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dr. Bodo Rödel röp

-Aikido Antrenörü Kürşat Demir röp

-Aikido derslerinden detaylar

-Rödel\'in teknik hareketler gösterisi

-Kadın katılımcılardan detaylar

-Erkek katılımcılardan detaylar

349 MB///5.49 DK

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)