DHA YURT BÜLTENİ-11 

Başbakan Yıldırım: Muhalefet konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, memleketi Erzincan\'ın Kemaliye İlçesi\'nde katıldığı Kemaliye-Dutluca yolu temel atma töreninde taş üstüne taş koymak yerine laf üstüne laf koyduğunu söylediği muhalafeti eleştirdi. Yıldırım, \"Muhalefet zavallı, ne yapsın ? Hiçbir şey yok. Konuşuyor, konuşuyor. Konuş babam konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi\" dedi.

Dün geldiği Erzincan\'daki açılış ve temel atma törenlerine bugün de devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Kemaliye İlçesi\'ni Elazığ Dutluca\'ya bağlayan 44 kilometrelik yolu 22 kilometreye indirecek projenin temel atma törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte katıldı. Tören öncesi halka hitap eden Yıldırım, bölgenin kaderini değiştirecek önemli bir projenin temelini attıklarını söyledi. Yolda 2004 yılında yaşadığı bir anısını da anlatan Başbakan Binali Yıldırım, şöyle dedi: \"10, 20, 50 yıl sonra bu yollardan geçenler hepimizi rahmetle, iyilikle anacaklar. Bu yollarda çok ocaklar söndü, çok vatandaşlarımızı kaybettik. 2004 yılında bir gece Malatya\'nın Arapgir ile Elazığ\'ın Dutluca yolu üzerinden Kemaliye\'ye gelirken gecenin yarısında bizi klarnet ekibi karşıladı. Aşağı indik buranın yöresel oyunlarını oynamaya başladılar. Ali abi kulakları çınlasın Ali Coşkun bizimle beraberdi o da onlarla başladı oynamaya. Ali abinin kulağına eğildim; \'sağa bakıyorum kayalık, sola bakıyorum kayalık, aşağıya bakıyorum uçurum, su. Burada insan ne yapacak? Ancak oyun oynar, başka ne yapsın\' dedim. Allah sizden razı olsun buralara sahip oldunuz, vatana sahip oldunuz. Bu güzelliklere sahip oldunuz, buraları terketmediniz. Bizim görevimiz de bedeli ne olursa olsun buraları, bu dağları delmek, Fırat\'ın üzerine köprüler kurarak bu yolları yapmaktır.\"

Uzunluğu 44 kilometre olanKemaliye-Dutluca yolunu 22 kilometeye düşürecek projenin 16.5 kilometresinin tünel ve köprülerden oluştuğunu anlatan Yıldırım, 7 tünel ve 2 köprü inşa edileceğini söyledi. Yıldırım, \"Köprüler öyle bildiğimiz sıradan köprüler değil. Boğaz Köprüsü gibi köprü var. Askılı gerdanlık gibi\" dedi.

AVUÇLARINI YALASINLAR

Türkiye\'yi son 15 yılda 3 kat büyüttüklerini belirten Başbakan Yıldırım, yol, havaalanı, hastane, fabrikalarla memleketin başını alıp gittiğini söyledi. Vatandaşların desteğiyle hizmetlerin yapıldığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi: \"Yolları, havaalanları, köprüleri, tünelleri yaptık. Yoları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Bakın yolları böleriz ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz, alçaklara geçit vermeyiz. Vatanın milletin birliği beraberliği kardeşliği için elimizde ne imkan varsa sonuna kadar kullanacağız. Ülkemizi karıştırmaya çalışanlar, terörü hortlatmaya çalışanlar avucunu yalasın. Bu milet asla ve asla ne FETÖ\'cülere ne bölücülere ne de DEAŞ\'çılara fırsat vermeyecektir.\"

\"KONUŞ BABAM KONUŞ\"

Konuşmasında 1930 yılında Sivas\'a öğretmen olarak atanan Ahmet Kutsi Tecer\'in ulaşamadığı köy için yazdığı şiiri de okuyan Yıldırım, şunları söyledi: \"50 bin köyümüz var hepsine de gidiyoruz, hepsinin yolu, suyu var. Hepsinde de ocaklar tütüyor, vatandaşlarımız huzurla yaşıyor. Millete, memlekete hizmet bu. Boş lafa karnımız tok. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidardır Ak Parti. Muhalefet zavallı, ne yapsın ? Hiçbir şey yok konuşuyor. Konuş babam, konuş. Konuşa konuşa lafı zurnaya çevirdi. Arkadaşlar bizim onlara laf yetiştirecek zamanımız yok. Gece gündüz çalışacağız, daha çok hizmet yapacağız, daha fazla insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Sizlerin ayağının taşa dokunmaması için her türlü hizmeti yapacağız. Çıkmışlar Türkiye\'yi şikayet ediyorlar. Türkiye\'ye gelmeyin, güvenlik yok diyorlar. Kardeşim bir isan memleketini şikayet eder mi? Yazık, günah. Bu memleket hepimizin burada sevinçte de kederde de bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız.\"

PROJENİN BİTİŞ TARİHİ 29 EKİM 2019

Bölge insanının yıllardır bu yol projesini beklediğini ifade eden Yıldırım, tamamlanması konusunda da alanda toplananlarla pazarlık yaptı. Bir kişinin süreyi 1 yıl olarak belirtmesi üzerine Yıldırım, \"Bir sene de olur mu? Bir ev yapıyorsunuz 1 senede bitiyor. Dağları dize getirecek, ırmakların üzerinden geçecekler? Nasıl olacak bir senede ? 29 Ekim 2019 tamamlanma tarihi. Cumhuriyet\'in kuruluşunda burası bitiyor. Bak buradan ilan ediyorum ona göre çalışacaklar\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra törene katılan bakan ve milletvekileriyle beraber projenin temelini attı. Yıldırım, buradan helikopterle baba ocağı Refahiye İlçesi\'ne gitti.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ın açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU-Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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-Bakan Elvan: Esnafa yılda 22 milyar lira kredi kullandırıyoruz (2)

BAKAN ELVAN\'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Bakan Elvan, beraberinde Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ile Şehit İstikam Üst Teğmen Ozan Olgu Köreke\'nin babasının evini ziyaret etti.

Yeniömerli Mahallesi\'ndeki şehit evinde Bakan Elvan\'ı acılı baba Hüseyin Köreke ile annesi Aydanur Köreke karşıladı. Şehit babası ve annesine baş sağlığı dileğinde bulunan Elvan, daha sonra aile ile bir süre sohbet ederek, \"Devletimiz bu hainlerin hepsinin inlerine girerek tek tek yok edecektir. Şehidimiz Ozan\'ın ve tüm şehitlerimizin hesabı sorulmakta. Devletimiz terörle mücadelede durmaksızın ve taviz vermeksizin mücadelesini sürdürmeye devam edecektir\" dedi.

Bakan Elvan\'ın ziyaretinde müftülük görevlileri Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Üstteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin fotoğrafı

- Şehit Üstteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin babaocağına asılan dev Türk Bayrağı

- Elvan\'ın bekleyen kent protokolü ve partililer

- Sokakta önlem alan polisler

- Caddeye asılmış Türk bayrakları

- Şehit Üstteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin mavi beresi ve evdeki fotoğrafı

- Şehit Babası Hüseyin ve annesi Aydanur Köreke\'nin bekleyişi

- Bakan Elvan\'ın gelişi evdekilere başsağlığı dileyerek tokalaşması

- Bakan\'ın Şehidin baba ve annesine başsağlığı

- Bakan\'ın anne ve baba ile sohbet ederken sarf ettiği sözler (ortam sesinden pek anlaşılmıyor)

- Bakan\'ın bu mücadele devam edecek demesi ve devamındaki sözler (anlaşılıyor)

- Bakanın \'ın çıkışı ve yolculanması

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Bakan Soylu: Teröristler tarihi bir cevap aldı (2)

OTEL AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon\'un bazı ilçelerindeki muhtarlara yaptığı toplantının ardından kenttin Tabakhane mevkiinde yapımı tamamlanan Yol-İş Holiday Otel\'in açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Soylu terörle mücadeleye ilişkin mesajla verdi.

Terörle mücadele konusunda çok üstün bir noktaya gelindiğine işaret eden Bakan Soylu, \"Büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadelede çok üstün bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim. Sıkıştıkları yerler artık sınırlar. Teröristleri bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Nasıl bir mücadele yaptığımızı, hangi tedbirleri aldığımızı ve bu mücadelenin sonunda ne olacağını bilen bir anlayışla bir stratejiyi ortaya koyuyoruz. Evet, orada 8 evladımız şehit oldu. Ama hiç durmadık 24 saat geçmeden 55 teröristi, gereğini, bu ülkenin nasıl bir güçlü ülke olduğunu ve bize parmak sallayanlara nasıl haddini bildireceğimizi bir şekilde ortaya koyduk. Üzerimizde bir vazife daha var; Ülke içerisindeki bu gücümüzü ve kudretimizi sınırlarımızın ötesindeki kamplara da taşımak mecburiyetimiz söz konusudur. Bu kadar açık ve net. Orada Toklu karakolun olduğu yerin hemen ötesinde bir Hakur kampı var. 2 buçuk kilometre çaprazında da Kanireş kampı var. Orada onlar beslenecekler, semirecekler biz onlara müsamaha göstereceğiz. Öyle bir şey söz konusu değildir\" dedi.

\"SONBAHAR OPERASYONLARINA BAŞLIYORUZ\"

Terörle mücadelede sonbahar operasyonlarına başlanacağını duyuran Bakan Soylu şöyle konuştu: \"Dünyada hangi ülke olursa olsun çıkarabilecekleri hiç bir ses bizim umurumuzda değildir. Kendi işimizde terörle mücadeledeki kararlılığı, hemen dağın öteki tarafı Kanireş kampı ve diğer kamplar. İyi ya orada beslenecekler, semirecekler içeri giremeyecekler, ama sınırlarımıza taciz ortaya koyabilmek ve bizi rahatsız edebilmek için gayret sarf edecekler. Şunu burada söylüyorum. Bizim bunlara müsaade etmeyeceğimizi bütün dünya bilecek ve öğrenecek. Bu açıdan bunu adım adım sürdürüyor ve yürütüyoruz. Bir yıldır yaklaşık bin 650 sığınak ve barınaklarını tarumar ettik. Şimdi sonbahar operasyonlarına başlıyoruz. Bilesiniz ki onlara kış üstlenmesi yaptırmamak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hiç bir eksiğimiz yok çok şükür. Türkiye artık ayakları üzerinde duran bir Türkiye\'dir. Ne yaptığımızı ne ettiğimizi biliyoruz. Üzüntümüzün elbette ki tarifi yoktur. Ama üzüntümüz kararlılığımıza mani değildir\"

OHAL KALDIRILMASI TALEBİNE TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması gerektiğini belirten Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik\'e tepki göstererek OHAL\'in hayatın olağan akışını etkilemediğini ve Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğünü de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Soylu ile protokol üyelerince kurdele kesilerek otelin açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu açılışını yaptığı otele de girerek incelemelerde bulundu.

7 İLİN VALİSİYLE TOPLANTI YAPTI

Açılışın ardından Bakan Soylu, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinin valilerinin de katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda bölgedeki güvenlik önemleri, yatırımlar ile turizm odaklı bazı tedbirlerin görüşüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Soylu konuşma

Açılış görüntüleri

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’ndan hayırlı olsun ziyareti

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş\'ı makamında ziyaret edip, \'Hayırlı olsun\' dileklerini iletti. Başbakan Yardımcısı Çavuoğlu, \"Bugün muhalefet partililerin ilçe kongrelerinde yumrukların havada uçuştuğu, sandalyelerin havada olduğu bir yerde, AK Parti\'de inanılmaz değişimler yaşanıyor\" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile Recep Altepe\'nin istifasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş\'ı makamında ziyaret ederek, \"Hayırlı olsun\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın yapılan istişareler sonunda belirlendiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Bugün muhalefet partililerin ilçe kongrelerinde yumrukların havada uçuştuğu, sandalyelerin havada olduğu bir yerde, AK Parti\'de inanılmaz değişimler yaşanıyor. Bunların hepsi sulh ve sükunet içerisinde gerçekleşiyor. Bu bir erdemdir. Başka partilerin il delegelerinin seçimleri sırasında, gizli kayıtlı kameraların görüntülerin yayınlandığı, kavgaların olduğu yerde Bursa\'da bu büyük değişim büyük bir ittifakla gerçekleşiyor. Bu bizim partimizin bu millete olan hizmet aşkını ve dava duyarlılığını gösteren önemli faktördür.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, \"2 Kasım tarihinden itibaren hizmetlerimizi daha üst standartlara çıkarmak için uğraşıyoruz. Bağlı şirketlerimizle, marka şehrimiz Bursa\'da, ulaşım başta olmak üzere tüm projeleri hayata geçireceğiz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

Alinur Aktaş’ın konuşması

Hakan Çavuşoğlu’nun konuşması

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)-

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Alanya\'da denizde hortum oluştu

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde denizde hortum oluştu. Birkaç dakika deniz üzerinde ilerleyen hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya\'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi\'nde sabaha karşı sağanak başladı. Sağanakla birlikte denizin 600 metre açığında hortum ortaya çıktı. Birkaç dakika denizde ilerleyen hortum daha sonra kayboldu. Çevredekiler hortumu cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hortumdan detay

Haber- Kamera: ANTALYA- DHA)

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8 ilde eskort sitelerine yönelik operasyon

ADANA\'da merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, \'Eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla 4\'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'nde görevli ekipler, eskort sitelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 37 eskort sitesi ve buralara bin ile 2 bin 500 lira arasında ilan ücreti verip fuhuş yapan 240 kadın takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından polisler, Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Düzce, Malatya ve Amasya\'da operasyon düzenledi. Polisin eşzamanlı operasyonunda \'Hoca\' takma isimli çete lideri olduğu iddia edilen 33 yaşındaki H.A.\'nın da arasında bulunduğu 4\'ü kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı.

RAKİP SİTELERE SİBER SALDIRI

Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, fuhuşa aracılık, fuhuş amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçlamasıyla sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun ayrıntıları da belli oldu. Çetenin, fuhuş işinden yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık gelir elde ettiği belirlendi. Çete lideri olduğu öne sürülen H.A.\'nın kız arkadaşı E.Y.\'nin banka hesabını aylık 10 bin lira karşılığında çete için kullandırdığı, S.Ö. ve E.K.\'nin örgüte bilişim alanında teknik destek verdiği ve rakip olarak görülen başka eskort sitelerine siber saldırı yaptıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nin dış genel görtüntüleri

- Şüphelilerin Adli Tıp Birimi\'nden çıkartılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ-ADANA, (DHA)

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