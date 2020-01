DHA YURT BÜLTENİ-11

1)MİNİK SERHAN, AMCASININ KAMYONETİNİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

ANTALYA\'da, 2 yaşındaki Serhan Umut Turan, sokakta oynarken amcası 39 yaşındaki Gürgün Turan\'ın yönetimindeki kamyonetin altında kalarak öldü. Kepez İlçesi Baraj Mahallesi\'ndeki kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Gürgün Turan, 5913 Sokak\'ta evinin önünde park halindeki 07 CST 85 plakalı kamyonetiyle işe gitmek için hareket etti. Bu sırada çevredekiler aracın altında çocuk olduğunu belirterek, Turan\'a durmasını söyledi. Aracını durduran Gürgün Turan, ağabeyinin oğlu Serhan Umut Turan\'ın hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Serhan Umut Turan\'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayı haber alarak gelen baba Mahmut Turan ve eşi gözyaşı döktü. Polisin incelemesinden sonra Serhan Umut Turan\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Amca Turan ise, gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polisin inceleme yapması

-Kamyonetten görüntü

-Polisin kamyonetin tekerini incelemesi

-Yakınlarından görüntü

-Ölen çocuğun baba ile görüntüsü

-Detaylar

\"94 MB- 1 DK 32 SN\"

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

====================================================

2)MAHALLELİDEN SU EYLEMİ

Antalya\' nın Korkuteli ilçesi\' ne bağlı Manay Mahallesi sakinleri ASAT tarafından Korkuteli\'ne içme suyu getirilmesine yönelik çalışmalara karşı çıkarak, durdurulması için eylem yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Manay\'dan Korkuteli\'ne içme suyu getirilmesine yönelik çalışmanın yapıldığı alanda toplanan yaklaşık 50 Manay sakini, çalışmaya tepki gösterdi. Suyun kendilerine zor yettiğini söyleyen mahalleliler, \"Bize zor yeten su bizlere danışılmadan Korkuteli\'ne götürülüyor. Bizim canımızı almadan suyumuzu alamazsınız\" dedi. Eylem sırasında jandarma ekipleri de önlem aldı. Yol çalışması sırasında yüklenici firma çalışanlarıyla mahalle sakinleri arasında çıkan tartışmalara müdahale eden jandarma tartışmaların büyümesini önledi.

MUHTAR: ÇÖZÜM ARIYORUZ

Mahalle Muhtarı Şaban Kaya, Manay halkının isteklerine saygı duyduklarını ve çözüm arayışında olduklarını belirterek, \"Bu konuyu Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğiz. Vatandaşımız istemiyorsa yapacak bir şey yok. Milletimizin kararı önemlidir\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Toplanan kalabalıktan

- Mahallelinin konuşması

- Kalabalık detay

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)

=============================================

3)AYDIN\'DA 500 METRELİK BAYRAKLA KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

AYDIN\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. kuruluş yıldönümü, 500 metrelik Türk Bayrağıyla yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Cumhuriyet Bayramı\'nın 94. kuruluş yıldönümü, Aydın\'da törenlerle başladı. Valilik Hizmet Binası önünde yapılan çelek sunma törenine; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

BAYRAKLI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Çelek sunma töreni öncesinde ise Efeler Belediyesi\'nin organize ettiği kortej yürüyüşü yapıldı. Konuşma yapan Belediye Başkanı Mesut Özakcan, \"Bugün Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü kutlamaktayız. Cumhuriyet, barış demektir, huzur demektir. Türküye Cumhuriyeti yolda bulunmadı. Cumhuriyet Şehit kanlarının ve analarımızın gözyaşlarının üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir\" dedi.

Daha sonra bin kişinin taşıdığı 500 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile kortej yürüyüşüne geçildi. Kortej yürüyüşü, Efeler Belediyesi önünde başlayarak Atatürk Bulvarı\'na kadar sürüp, Valilik önünde son buldu. Bayrağı gören vatandaşlar uzun süre alkışladı.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan\'ın konuşması

- 500 metre uzunluğunda Türk Bayrağı kortejinden görüntü

- Çelek sunma töreninden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

===============================================

4)YAŞLI KADINA POLİS ŞEFKATİ

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde sokakta yürümekte olan 80 yaşındaki Nadiye Demir\'i polisler ekip otosu ile evine kadar götürdü. İlçede yaşayan Nadiye Demir, alış veriş yapmak için merkeze geldi. Alışverişini yaptıktan sonra Gönüloğlu Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde evine dönmek için yürüyen yaşlı kadını oradan geçen polisler fark etti. Yürümekte zorlanan Demir\'in yanına giden ekipler, yaşlı kadını polis otosuna aldı. Elindeki poşetleri da ekip otosunun bagajına koyduktan sonra evine kadar götürüp bıraktı. Polisin duyarlı davranışı çevrede bulunanların takdirini kazandı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kadının görüntüsü

-Polis otosuna bindirilişi

-Götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

=====================================================

5)BURDUR\'DA ÇELENK SUNMA TÖRENİ

BURDUR\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Vali Şerif Yılmaz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile askeri erkan, gaziler ve halk katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı\'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Törene katılanlar

- Çelenklerin sunulması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

55.7 MB /// 01.48\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

==============================================================

6)ANADOLU MOTİFLERİNİ KEÇE YELEKLERE İŞLEDİ

BİTLİS Eren Üniversitesi\'nin (BEÜ) daveti üzerine kente gelen Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Fatma Ayhan, Anadolu motiflerini işlediği keçe yelekleri sergiledi.

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Ayhan, giyim ve tasarım üzerine yaptığı çalışmalarına Moğolistan\'daki çalışmalarını da ekledi. Bölgede sık olarak kullanılan keçe üzerine Anadolu\'daki sonsuzluk ve birliktelik motiflerini işledi. 40 keçe yeleğe farklı desen ve motifleri işlediği eserlerinden 13 tanesini Bitlis\'te sergiledi. Sergi, 3 gün boyunca Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans ve Sergi salonunda ziyaretçilere açık olacak.

Ayhan, Bitlis\'in kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bölgedeki yaşantının içerisinde keçenin rolünün büyük olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Bu benim için özel bir çalışma oldu. 2000-2001 yılında Moğolistan Orhun Abidleri Projesi\'nde çalıştım. Türkiye\'nin ilk önemli projesiydi bu. Buradaki motif ve desenler, sonsuzluk birliktelik anlamında. Biz Türkiye olarak bir bütün ve birlikteliğimizi sonsuza kadar devam etsin amacıyla bunları yapmaya çalıştım. Bitlis benim için çok özel bir şehir. Burada da gerçekleşmesi için çalışmalar yaptık. İnşallah bütün öğrencilerimize ve misafirlerimize güzel bir görsellik sunmuşuzdur.ö

Ayhan, Türk motiflerin yer aldığı keçe yeleklerin, Anadolu\'da kepenek, kafe gibi isimlerle anıldığına da dikkati çekerek, şöyle devam etti:\"Soğuk iklimde kullanılmak üzere geçerli ve onları tasarımlaştırarak günümüz trendlerine uydurarak ve bunları farklı şekilde yorumlamaya çalışılarak, güncellemeye çalışıp, bu sergiyle Bitlis\'e bir merhaba demek istedik. Tasarımlarımda bölgede sıkça kullanılan keçeyi kullandım. Çünkü ben bu motif ve desenleri çalışırken, Moğolistan\'daydım. Moğolistan\'da hayvancılık olduğu için. Her evin en az 150 koyunu var. Keçe çadırlarda yaşadığım için onlardan da ilham aldım. Bunları motiflerle birleştirerek güncelliğini korumak istedim.\"

Bölgenin daha önceki her medeniyetten izler taşıdığını, Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin bölgede muhteşem olduğunu anlatan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Ayhan şöyle konuştu:

\"Gerçekten bizim gençlerimizin tasarımın, endüstri tasarımın, mimarlığın, iç mimarlığın; Selçuklu Osmanlı motifleriyle muhteşemleşeceğini düşünüyorum. Ben yurtdışına çıktığımda, inanamıyorum oradaki her motif ve desen, her şey tamamen Türkiye\'den alınma. Biz onlar aldıktan sonra kullanmaya çalışıyoruz. Bu bir özgüven eksikliği diye düşünüyorum. O nedenle biz her şeyden önce halımıza, kilimimize, dokumamıza, yemeğimize, kendi öz kültürümüze sahip çıkmalıyız. Geçmişi çok iyi bilmeliyiz ve tanıtmalıyız. Bu şekilde gelecek kuşaklara düzgün ve köklü bir haber bırakmak, birikim bırakmak gerektiğini düşünüyorum.\"

Görüntü Dökümü

-----------------

-Keçe Yeleklerin sergisinden görüntü

-İşlenen motiflerden detaylar

-Sergiyi gezenlerden detaylar

-Motif ve yeleklerden detay görüntüler

-Yardımcı Doçent Dr. Fatma Ayhan ile röportaj

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

==================================================