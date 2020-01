DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİYARBAKIRLI ŞEHİDİN BABASI DİCLE: İNSAN KALLEŞÇE VURMAZ, ONLARIN BÜYÜKLERİ GELSİN

DİYARBAKIR\'da, önceki gün evinin önünde uğradığı silahlhı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle memleketi Diyarbakır\'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı törende şehidin babası Adnan Dicle, \"İnsan kalleşçe vurmaz. Onların büyükleri gelsin. Onların kalleşçe büyükleri gelsin. Ben Dicleliyim\" diyerek feryat etti.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesindeki evinin önünde önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle için memleketi Diyarbakır\'da tören düzenlendi. Merkez Yenişehir İlçesindeki Sümer camisinde yapılan ilk tören için yoğun güvenlik önlemlerinin alındı. Camiye gelenler aranarak içeri alınırken, cani çevresine ve minarelere keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Şehit Jandarma Onbaşı Bilal Dicle\'nin yakınları da cami bahçesine alınarak burada cenaze namazının kılınmasını beklerken, güçlükle ayakta duran babası, annesi ve kardeşlerini şehidin silah arkadaşları teselli etti. Anne Kamile Dicle, bulunduğu yere oturarak namazın kılınmasını beklerken, şehit kardeşinin üniformasını giyen ablası Hilal Dicle ise, askerlerin elindeki kardeşinin fotoğrafını defalarca öperek gözyaşı döktü.

Bu sırada Şehit Dicle\'nin de diğer yakınları şehidin fotoğrafına seslenerek \"Oy Bilal ben sana kurban olayım hani sen Diyarbakırlıydın kimse sana bir şey yapmayacaktı. Hani ben Diyarbakır çocuğuyum kimse bana bir şey yapmaz\' diyordun oğlum, sana nasıl kıydılar\" diyerek feryat etti. Kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun yanı sıra Güvenlik toplantısı için kente gelen bölge Valilileri, jandarma komutanları, Kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ile arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Bilal Dicle\'nin cenazesi, cenaze aracına bindirilerek, kortej oluşturuldu. Protokol ve şehidin yakınları kortej önüne geçerek yürüyüşe geçti. Kalabalık \"Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attı. Şehit Dicle\'nin cenaze aracına kapanan bir yakını gözyaşlarına boğularak \"Böyle olmaması lazımdı. Allah peygamber hakkı için buna çözüm bulun, çözüm\" diyerek feryat etti.

Baba Adnan Dicle ise, kortej yürüyüşü sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte durarak açıklama yaptı. Baba Dicle, \"İnsan kalleşçe vurmaz. Onların büyükleri gelsin. Onların kalleşçe büyükleri gelsin. Ben Dicleliyim. 81\'den beri şehitlikte oturuyorum. 35-40 yıldır. Ben herkesin taziyesine, hastalığına fakirliğine koştum. Benim oğlum kime bir tokat vurdu. Diyordu, \'Baba ben Diyarbakır\'a geldim. Kendi memleketime\' Benim oğlumu öldüremediler. Benim oğlum benim içimde yaşıyor yaşıyor\" dedi.

Kortej daha sonra Diyarbakır Kara ve Hava şehitliğine gelerek buradaki törene katıldı. Şehit Bilal Dicle\'nin özgeçmişinin okunmasının ardından şehit için dualar okundu. Duaların okunması sırasında şehitlik etrafında binalardaki Diyarbakırlı kadınların da pencere ve balkonlarından şehide dua ettikleri görüldü. Şehit Dicle daha sonra burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAKAN İÇİN OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cenaze töreninden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki Vali ve Komutanlar güvenlik toplantısı için Jandarma Bölge Komutanlığına geçti. Bakan\'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Jandarma Bölge Komutanlığına geçişi sırasında olağünüstü güvenlik önlemleri alındı. Bakan ve konvoyunun geçeceği yollar, TOMA araçları ile kapatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı. Bakan Soylu daha sonra Diyarbakır, Batman, Tunceli, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl ve Muş Valilerinin katıldığı güvenlik toplantısına başkınlık yaptı.

2)ERZİNCAN LİSESİ \'AYDIN DOĞAN ÖĞRENCİ MERKEZİ VE KONFERANS SALONU\' AÇILDI



AYDIN Doğan Vakfı’nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın 1958 yılında mezun olduğu Erzincan Lisesi’nin, çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapımını üstlendiği \'Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu\' düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner duygulu anlar yaşadı.

Erzincan Havalimanı\'nda çiçeklerle karşılanan heyet, buradan Hükümet Konağı\'na geçip, Vali Ali Arslantaş\'ı makamında ziyaret etti. Bir süre burada Vali Arslantaş\'la görüşen heyet, daha sonra açılışın yapılacağı Atatürk Mahallesi\'ndeki Erzincan Lisesi\'ne geçti. Kurulduğu günden bu yana tüm çalışmalarını eğitim odağında sürdüren Aydın Doğan Vakfı, bu alandaki faaliyetlerine yenisini daha ekledi. Kurucu ve Onursal Başkan Aydın Doğan’ın da mezun olduğu, Erzincan Lisesi’nin çok yönlü ihtiyaçlarının karşılamak üzere geçen aylarda temel atma töreni gerçekleştirilen \'Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu’nun açılışı yapıldı.Açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı AK Parti\'li Cemalettin Başsoy, 3\'üncü Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bahri Bayram, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Baro Başkanı Adem Aktürk ile Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Posta Gazetesi Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Vural, Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Erol Çamur, Candan Fetvacı, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Hürriyet Gazetesi Yazarı Melis Alphan, Hürriyet Eğitim Editörü Nuran Çakmakçı ve öğrenciler katıldı.

Tören, halk oyunları gösterisi ile başladı. İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler adına konuşma yapan 11\'inci sınıf öğrencisi Tuba Nur Bulut, böyle bir okulda okudukları için çok şanslı olduklarını söyledi. Bulut, şöyle dedi:

\"Okulumuzda sadece eğitim değil, her türlü sosyal etkinlik ve faaliyetlerde aktif olarak rol alma şansı buluyoruz. Öğrenci merkezimizi hayata geçiren ve hayallerimizi gerçekleştiren Sayın Aydın Doğan mezun olduğu okuluna olan vefasını somut ve net bir şekilde göstererek bizlere örnek olmuştur. Bu manada kendilerine ve Aydın Doğan Vakfı yetkililerine gönülden ve yürekten teşekkürlerimizi arkadaşlarım olan Erzincan Lisesi öğrencileri adına sunmaktan onur ve gurur duymaktayım. Temel atma töreninde burayı eskitene kadar kullanıp hep ileri doğru adımlar atmaya söz vermiştik. Eğitim ve öğretime verdikleri önemin ve desteğin somut örneği olan bu binada yapacağımız her türlü faaliyet, ileride bizim de okulumuz için bir tuğla dahi koymak adına bu gün burada bize örnek olan Sayın Doğan\'a vefamızın bir simgesi olacaktır. Dolayısıyla bu bina sadece bir taş mekan değil ileride vatanına faydalı olacak olan öğrencilerin ideallerinin aynasıdır.\"

Erzincan Lisesi\'nin aile tarihinde çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ise rahmetli amcası Hüsrev Doğan ve babası Aydın Doğan\'ın doğdukları Gümüşhane Kelkit\'te okul olmadığı için Erzincan\'da okuduklarını anımsattı. Babasından Erzincan ve Erzincan Lisesi hikayelerini dinleyerek büyüdüklerini aktaran Hanzade Doğan Boyner şunları söyledi:

\"Bugün dahi babam Erzincan\'ı ve bu liseyi özlemle hatırlar, anılarını anlatır. O dönemde memleketi Kelkit\'te lise olmadığı için eğitimine devam için Erzincan Lisesini seçen babam, sadece Erzincan\'ın Kelkit\'e yakınlığından dolayı değil, bu lisenin ününü duyduğu için tercihini bu şekilde yapmıştı. Bu tarihi lise, babam da dahil 15 bine yakın mezun vermiştir ve Türkiye\'nin dört bir yanında üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler ile valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, şairler, yazarlar, ressamlar, araştırmacılar, gazeteciler ve iş adamları yetiştirerek bu haklı üne sahip olmuştur. Çalışmalarımızda eğitim ve özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda yoğunlaşıyoruz. Devletimizden aldığımız güçle, iş ortaklarımızın katkılarıyla, Doğan Grubu olarak yürüttüğümüz \'Baba Beni Okula Gönder\' projemiz bir eğitim seferberliğine dönüştü. Bu seferberlik, devlet, özel sektör, sivil toplum işbirliği ile toplumsal bir problemi çözme açısından tüm dünyada örnek gösterilen bir başarı haline geldi. Bugün kız çocuklarımızın okullaşma oranında, projelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük çabası ve sivil toplumun katkısı ile büyük bir artış sağlandı. Kız ve erkek çocukları arasında okullaşma oranları açısından ciddi bir fark artık kalmadı. Yaptırdığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı\'na devrettiğimiz 33 kız öğrenci yurdu ile de bu sürece katkı sağlamaya devam ettik. \'Baba Beni Okula Gönder\' kapsamında 300 bin destekçimizle kız çocukları için 50 bin eğitim bursu sağladık. Ancak eğitimdeki ihtiyaçlarımız sonsuz. Her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliğini ve nitelikli eğitim seviyesini daha da iyi sağlamaya devam etmemiz gerekiyor. Bu büyük atılımı sadece devletimizin kaynakları ile gerçekleştirmeyi beklemek mümkün değil. Bunu devletimizin desteği ile özel sektörün, imkanı olan bireylerin, vakıfların ve sivil toplumun elbirliği yapması gerektiğine inanıyorum. Bu düşünce ile biz vakıf olarak şimdi eğitim burslarımızı arttırıyor ve özellikle kızlarımızın mühendislik ve hukuk alanlarında eğitimini kolaylaştırmak için üniversite bursları veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Aydın Doğan Konferans Salonu ve Öğrenci Merkezi\'nin daha kapsayıcı ve nitelikli eğitime katkı sağlayacağına inanıyorum.\"

Hanzade Doğan Boyner, konferans salonunun sadece öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmekle kalmayıp, Erzincan\'ın bu alanlardaki ihtiyacının giderilmesine de yardımcı olacağına inandıklarını belirtti. Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, şöyle devam etti:

\"Öğrenci merkezinin de bu lisede okuyan genç kardeşlerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. 10\'dan fazla bu bölgede okulumuz, yurtlarımız var. Bölgenin bizim için önemi çok fazla. Size Bu binayı armağan etmekten dolayı babam Aydın Doğan çok mutlu. Çünkü onun içinde çok büyük memleket sevgisi vardı. Bugün ona verilebilecek en değerli hediyeyi Tuba kardeşim söyledi. Tuba\'yı dinlerken \'Ne kadar iyi bir şey yaptık\' dedim.\"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de 2002\'den bu yana eğitimde Türkiye\'de çok ciddi gelişmeler olduğunu söyledi. Aydın Doğan Vakfı\'na teşekkür eden Erdem, şunları söyledi:

\"Hazreti Hadimi; \'Kişi odur ki koyar dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser\' diyor. Bu dünyaya koyulan eserler vefa örneği. Aydın Doğan bu okulda okumuş, unutmuyor. Çok önemli bir vakıf kurmuş. Bir çok yörede yaşadığı yerlerde özellikle dikkatle bu eğitim faaliyetlerini yürütüyor. Erzincan Lisesi\'nde okuduğu yılların hatırasına, bugünün gençlerine de böyle bir örnek davranışla. İnşallah öğrencilerimizde gelecekte bu vefa örnekleriyle, ülkelerine güzel hizmetler böyle eserler koyacaklar.\" Konuşmalar sonrası kurdele kesilerek Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu\'nun açılışı yapıldı. Okul korosu tarafından verilen müzik dinletisi beğeni topladı. Daha sonra okul içerisindeki İl Eğitim Tarihi Müzesi\'nin açılışı yapıldı. Babası Aydın Doğan\'ın fotoğraflarının ve diplomasından oluşan albümü gören Hanzade Doğan Boyner, heyecanlı ve duygulu anlar yaşadı. Katılımcılar daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan proje sergisini gezdi. Öğrencilerin yaptığı eserler ilgi ile dinlendi.

Tören sonrası Vali Ali Arslantaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner\'e günün anısına el işlemeli bakır tepsi hediye etti. Toplu fotoğraf çektirdi.

ÖĞRENCİ MERKEZİ VE KONFERANS SALONU

CKMY Mimarlık’ın tasarladığı ve Teos İnşaat firmasının inşa ettiği Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu, Aydın Doğan Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandı. Vakıf hayata geçirilen konferans salonu ile okulun sosyal ve kültürel aktivitelerinin arttırılması ve öğrencilerin etkin bir ortamda sosyalleşmesine katkı sağlaması hedeflendi. Tiyatro, sinema, konser, gösteri gibi sosyal etkinlikler için kullanıma açılacak konferans salonu sayesinde, öğrencilerin çok yönlü bireyler olmaları amaçlandı. 350 kişilik kapasiteye sahip salon, tamamıyla doğal malzemelerle kaplı modern bir mimaride inşa edildi. 300 metrekarelik kapalı alanı ve 500 metrekare yarı açık mekanları olan salonun bahçe tarafındaki kapalı alan kantin, sokak tarafında bulunan kapalı alan ise, çok amaçlı salon için ayrıldı. Tam açılabilir olarak tasarlanan kantinin bahçe cephesi gerektiğinde ve hava şartları el verdiğinde içerisi ile dışarısının birbirine karıştığı bir sosyal mekan olarak kullanılabilecek.

1905 yılında kurulan ve 2010 yılında Anadolu Lisesi statüsünde eğitim öğretim hayatına devam eden Erzincan Lisesi, Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler ile valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, şairler, yazarlar, ressamlar, araştırmacılar, gazeteciler ve iş adamları yetiştiren ve Türkiye’nin tarihi liselerinden biri olan okul bugüne kadar 15 bine yakın mezun verdi. Lisenin mezunları arasında Aydın Doğan Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan da yer alıyor. Bilgi yarışmasında Türkiye birinciliği, futbolda Türkiye birinciliği derecesi ve badmintonda balkan şampiyonluğu ve dünya 3\'üncülüğü gibi dereceleri olan lise, 730 öğrencisiyle eğitim öğretime devam ediyor.

3)SARAY\'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ, SEL SULARINA KAPILAN 1 ASKER KAYIP

TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde aşırı Yağmur yağışı nedeniye mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giden askerleri taşıyan araç köprüden geçerken kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sel sularına kapılan 1 asker kaybolurken, kayıp askeri arama çalışmaları başlatıldı.

Saray İlçesi\'nde bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, Kiremithpane mevkiinde babaz vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. mahsur kalan vatandaslara ulaşmak için giden askerleri taşıyan araç köprüden geçerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 asker sel sularına kapılarak kaybolurken, 4 asker de yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Sel sularına kapılarak kayıp olduğu belirtilen askeri aramak için bölgeye Tekirdağ\'da AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Kayıp askeri arama çalışmaları devam ediyor.

4)KULAKLI ORMAN BAYKUŞUNUN KANGREN OLAN KANADI AMELİYATLA ALINDI



KASTAMONU\'da yaralı bulunan ve Zonguldak\'ta tedaviye alınan \'Kulaklı orman baykuşu\' nun kangren olduğu belirlenen sol kanadı ameliyatla alındı.

Ormanda köylüler tarafından bulunan yaralı baykuş, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tedavisi için Zonguldak\'taki Veteriner Tıp Merkezi\'ne teslim edildi. Zonguldak Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı da olan veteriner Önder Alkan, baykuşun sol kanadının kangren olduğunu tespit etti. Baykuşun kanadı, ameliyatla alındı.

Veteriner Önder Alkan, baykuşun tellere çarparak kanadından yaralandığını tahmin ettiklerini söyledi. Baykuşun tek kanatla uçamayacağı için artık rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdüreceğini ifade eden Alkan şöyle konuştu: \"Yaptığımız muayenede sol kanadının kangren olduğunu tespit ettik. Çok büyük ihtimalle ya tele takıldı ya da ona benzer bir şey oldu. Saçma yarası yoktu. Biz de kanadın birini almak zorunda kaldık. Yoğun bakıma aldık. 5-6 gün daha bizde kalacak. Bundan sonraki yaşamını doğada değil de rehabilitasyon merkezinde sürdürecek. Sağlığı şu anda iyi. Bizim için önemli olan ameliyattan çıkmasıydı. Ameliyattan çıktı ve genel durumu iyi şu anda. Gözetimimiz altında tedavisi devam ediyor.\"

5)YILDIZ, MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan İlçesi\'ndeki muhtarlarla bir araya geldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'nde düzenlenen toplantıya il ve ilçe müdür yardımcılarıda katıldı. Vatandaşların daha özgür bir ortamda yaşaması için tedbir aldıklarını söyleyen Yıldız, \" Kamu idarecilerimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bu konuda toplantılar düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini hep birlikte alacağız.\" dedi.

6)OTO HIRSIZLARI ÖNCE KAMERALARA SONRA POLİSE YAKALANDI



MUŞ\'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen 6 oto hırsızlığı olayı polis tarafından aydınlatıldı. Hırsızların araçları çalma anları ise kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte oto hırsızlarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, \"Yapılan çalışmalarda, ilimizde değişik tarihlerde meydana gelen 6 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelileri tespit edilmiş ve şahıslar 22 Ekim 2017 tarihinde yakalanmışlardır. Şahısların karıştıkları toplam 6 oto hırsızlığı olayı aydınlatılarak çalınan araçların tamamı sahiplerine teslim edilmiştir. Yakalanan şahıslardan 1’i ifadesinin ardından serbest kalırken diğer 2 kişi ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde, halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Park halindeki aracı çalan 2 kişi, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geliyor. Burada araçtan inen zanlılardan biri, araçta parmak izi bırakmamak için kazağını çekerek aracın kapısını kapatırken, kameraların yüzünü çekmemesi için montunun kapüşonunu kafasına çekiyor. Bir başka görüntüde ise, aynı şahıslar yine park halindeki bir aracı itekleyerek çaldıkları görülüyor. Araca arıza süsü vererek yoldan geçen bir vatandaştan da yardım alan hırsızlar, çaldıkları aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyor. Kameralara yansıya diğer görüntülerde de, çalıntı otomobillerle akaryakıt istasyonlarına gelen zanlılar, yakıt aldıktan sonra akaryakıt istasyonu görevlisinin yardımıyla aracı ittirerek çalıştırıp uzaklaşıyor.

7)GMİS: 7 BİN 500 MADEN İŞÇİSİYLE KENDİMİZİ YER ALTINDA KİLİTLERİZ

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden ocağı girişinde madencilerle bir araya gelerek, \"TTK\'nın bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Hükümet sesimize kulak vermezse meydanlarda olacağız\" dedi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise tasarının geri çekilmemesi durumunda 7 bin 500 maden işçisiyle kendilerini yer altına kilitleyerek eylem yapacaklarını söyledi.

Kamuoyunda \'torba tasarı\' olarak bilinen, \'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Tasarının, \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesine GMİS tepki gösterdi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ve şube başkanları, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde maden işçileriyle bir araya geldi. Maden ocağı girişinde işçilere hitap eden Demirci, TTK’nın işletmelerini parçalayarak ruhsatı ile birlikte özelleştirmenin yolunun açıldığını söyledi. TTK’nın bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Başkan Demirci, şöyle dedi:

\"2009 yılından bu yana TTK\'ya işçi alınması için mücadele veriyoruz. 8 yıldır KPSS ile küçük gruplar halinde işçi alınırken emeklilikler tüm hızıyla sürdü. Zonguldak göç verdi ve nüfusumuz geriledi. 2009 yılında 11 bin 67 işçi varken bugün işçi sayımız 7 bin 625’e geriledi. Üretim 1 milyon tonun altına düştü. Doğal olarak kurumun zararı da arttı. TTK küçüldü ama hükümetin beklediğinin aksine özel sektör bu boşluğu dolduramadı. Bize Soma modelini dayattılar. Biz bunu kabul etmedik ve işçi alınması için mücadelemizi sürdürdük. Şimdi ekonomik kriz beklentisiyle torba yasa çıkartarak çeşitli vergilerle faturayı bizlere kesmek istiyorlar. Bu Torba Yasa Tasarısı içerisine TTK ve TKİ’yi yani madenlerimizi de koydular. TTK’nın bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü özelleştirme ölüm demektir. Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Eğer hükümet bu sese kulak vermezse 1990-1991 ve 1994 yıllarında olduğu gibi madenciler ve bölge halkı olarak tek yürek, tek ses meydanlarda olacağız. Atalarımızın bize emaneti olan maden ocaklarımıza, işimize, aşımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıkacağız.ö

\'7 BİN 500 MADENCİYLE KENDİMİZİ YER ALTINA KİLİTLERİZ\'

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise söz konusu yasa tasarısının ülkeye ihanet olduğunu söyledi. Zor bir sürecin içine girdiklerini anlatan Mutlu, şunları söyledi:

\"Sendikanız olarak her türlü eylem planını masaya yatırdık. Eylemlerimiz sürecin gelişmesine göre artarak devam edecek. Bizi yerüstünde Olağanüstü Hal ile tehdit edenlere bir şey söylüyoruz; Yerüstünde Olağanüstü Hal olabilir ama yerin altı bize ait. Eylemlerimizde en son aşamasına geldiğimizde, inşallah bununla karşılaşmak zorunda bırakılmayız, ama gerektiğinde 7 bin 500 maden işçisiyle birlikte yerin altına kendimizi kilitleyeceğimizi ve isteklerimiz yerine getirilinceye kadar çıkmayacağımızı ifade ediyoruz. Bıçak kemiğe dayandığında bunu yapacağımızı herkes iyi bilmeli. Ve maden işçisi olarak, öyle umut ediyorum ki, bugünden itibaren sizin sergileyeceğiniz enerji, mücadele azmini görenler geri adım atacaktır.\"

