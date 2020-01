DHA YURT BÜLTENİ-11

Irak ordusu ve Haşdi-Şabi milisleri ile peşmerge arasındaki çatışmalar durdu

IRAK ordusu ve Haşdi Şabi milisleri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) bağlı peşmergeler arasında Kerkük\'ün Altınköprü İlçesi\'nde dün yaşanan şiddetli çatışmalar bugün yerini sessizliğe bıraktı. Bölgedeki çatışmaların durduğu öğrenilirken, gazetecilerin bölgeye girişi yasaklandı. Bu arada, bugün öğle saatlerinde Haşdi Şabi milislerinin Erbil\'in Köysancak İlçesi\'ne bağlı Taktak beldesine doğru hareket ettiği, daha sonra ise geri çekildiği belirtildi.

IKBY\'ye bağlı peşmerge güçleri ile Haşdi Şabi ve Irak ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Altınköprü\'de çatışmalar dün gece saatlerinde durdu. Dün şiddetli çatışmaların yaşandığı Altınköprü\'de bugün sessizlik hüküm sürerken, peşmerge güçlerinin bölgeye yığınak yapmaya devam ettiği görüldü. Altınköprü\'de bulunan peşmerge mevzilerine gazetecilerin girişine izin verilmezken, Erbil-Kerkük karayolu da asayiş güçleri tarafından kesildi. Bölgeye giden gazeteciler, Altınköprü\'ye 8 kilometre mesafede kurulan kontrol noktasında durdurularak, bölgeye girişlerin yasaklanması nedeniyle geri gönderildi.

IRAK ORDUSU ŞUVAN KASABISINI ALDI

Bu arada, Irak ordusunun bugün sabah saatlerinde Kerkük\'ün 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Şuvan kasabasına girdiği öğrenildi. Kürdistan Yurseverler Birliği\'ne bağlı peşmergelerin kontrolünde olun Şuvan\'da herhangi bir direnişle karşılaşmadan giren Irak ordu birliklerinin kasaba merkezinde kontrolü ele geçirdiği öğrenildi. Kürt nüfusun yaşadığı Kerkük\'e bağlı Şuvan\'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

HAŞDİ ŞABİ TAKTAK\'A HAREKET EDİP, GERİ ÇEKİLDİ

Şuvan\'ı kontrol altına alan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinden oluşan kuvvetin, tank ve hummer zırhlı araçlarıyla daha sonra Erbil\'in Köysancak İlçesi\'ne bağlı petrol kuyularının bulunduğu Taktak nahiyesine ilerlediği öğrenildi. Irak ordu birliklerinin Taktak\'a girmeden bir süre sonra geri çekildiği bildirildi. Erbil ve Süleymaniye arasında yer alan Köysancak İlçesine bağlı Taktak nahiyesinin Erbil\'in 98 kilometre güneydoğusunda olduğu öğrenilirken, Irak birliklerinin bugün girdikleri Şuvan kasabasını da geride bırakarak, Kerkük istikametine doğru geri çekildikleri belirtildi.

IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: BAĞDAT ŞARTSIZ BİR ŞEKİLDE DİYALOG MASASINA OTURMAYACAK

Bu arada Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, Kerkük krizi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Bağdat\'ın şartsız bir şekilde Erbil ile diyalog masasına oturmayacağını belirten Hadisi, \"Bağdat’ın şartları; Irak’ın toprak bütünlüğü, havayolları, sınır kapıları, ülkenin doğal kaynakları, peşmerge güçleri, güvenlik kurumlarının teslimi, tartışmalı bölgelerin yasal uygulanması, referandum sonucunun iptali ve Kürdistan Bölgesi\'nin anayasaya karşı her girişiminin engellenmesi olacaktır. Referandum ve sonucu hiçbir şekilde konuşulmayacaktır. Irak hükümeti, referandumun iptali için mahkeme kararına bağlıdır. Federal hükümetin, parlamento kararını uygulamaya koyma kararına ek olarak, güvenlik, referandum sonucu, Kürdistan Bölgesi’nin tüm imtiyazları bozulmuştur\" dedi.

IKBY GÜVENLİK KONSEYİ: İŞGAL ETTİĞİNİZ YERLERDEN ÇEKİLİN

Müsteşarlığını Mesut Barzani\'nin oğlu Mesrur Barzani\'nin yaptığı, IKBY Güvenlik Konseyi de Irak ve Haşdi Şabi milislerinin dün Erbil\'e 45 kilometre uzaklıktaki Altınköprü\'ye saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Güvenlik Konseyi\'nden yapılan açıklamada, uluslararası topluma Irak\'ın saldırılarına müdahale edilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi: \"Irak askerleri ve Haşdi Şabi güçleri, İran’ın desteği ve ABD’nin silahlarıyla Kerkük-Erbil karayolundaki Altınköprü\'de peşmerge güçlerine saldırdı. Söz konusu saldırının amacı Erbil\'in güneyindeki Kuştepe\'ye girmekti. Ancak peşmerge saldırıyı geri püskürttü. IŞİD\'le savaşta Irak\'a verilen silahlar şu anda Haşdi Şabi güçleri tarafından Kürdistan halkına karşı kullanılıyor. Haşdi Şabi güçlerinin 16 Ekim\'de yaptığı saldırılarla en az 100 binden fazla kişi Erbil ve Süleymaniye\'ye göç etmek zorunda kaldı. Haşdi Şabi, Kerkük, Tuzhurmatu ve Hanekin\'de Kürt ve Türkmenlere ait yüzlerce eve el koyarak yağmaladı. Hanekin\'de Kürtlere ait bölgelerde Haşdi Şabi mensuplarının bulunmasına karşı çıkan sivillere ateş açıldı. Elimizdeki bilgilere göre, İran\'nın desteğiyle peşmergeye karşı kullanılan bu güçler, Esaybi Ehli Haq, Bedir Tugayları, Ketaibi Hizbullah, Abbas Tümeni, Ali Ekber Tugayı, Serayi Horan ve İmam Ali güçleridir. Uluslararası topluluklar, Irak ve komşu ülkeler Kürdistan\'a yapılan bu saldırılar karşısında sessiz. Halkın korunması için kurulan ordu bugün Kürdistan halkına karşı kullanılıyor. Irak\'ın saldırıları bu ülkeyle birlikte yaşama konusundaki korkuyu ortaya koymuştur. Uluslararası toplulukların Irak\'ın saldırılarına karşı tavır alması gerekiyor. Irak yönetimi de, Kürdistan halkına karşı uyguladığı şiddete son vererek, işgal ettikleri bölgelerden geri çıkmalıdır.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

-Altınköprü bölgesinde çekilen görüntüler



Haber: Felat BOZARSLAN/ERBİL,(DHA)-

=================================================

Erzincan\'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ERZİNCAN\'ın Refahiye İlçesi kırsal kesiminde toprağa gömülü plastik varillerde terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Refahiye İlçesi kırsalında geçen günlerde PKK\'lı 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi ardından, jandarma özel harekat ve komando timleri destekli arama tarama çalışmaları sürüyor. Söğütlü Köyü Taşlıca Mezrası mevkiindeki ormanlık alanda \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu\' kapsamında, bu sabah toprağa gömülü halde 2 plastik varil bulundu. Güvenlik güçlerince açılan varillerde ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcılar şöyle: \"1 adet RPG-7 rokeatar, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet BİXİ makineli tüfek, 200 adet BİXİ makineli tüfek mühimmatı (mayonlu), 1 adet 9 milimetre çapında Browning marka tabanca, 10 adet Kalaşnikof P.T. şarjörü, 400 adet kaleşnikof P.T. mühimmatı, 5 adet el bombası, 200 gram C-4 plastik patlayıcı, 47 adet fünye, 1 adet büyük telsiz, 4 adet el telsizi, 1 adet kamera, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet radyo, 1 adet pusula, 13 adet küçük pil ve bloğu, 2 adet akım ölçer, 2 adet not defteri, 2 adet hazır halde el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 12 volt akü, eğitim ders notları, kablolar ve bataryalar.\"

Bölgede 1 sığınak ve toprağa gömülü 2 plastik varil daha bulunurken, arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ele geçirilen silah ve muhimmatların görüntüsü

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

====================================

Bozdağ: Manşetin peşinde koşan bir muhalefet var



BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ağrı\'da \"Manşetin peşinde koşan bir muhalefet var\" dedi.

AK Parti Teşkilatının 6\'ncı olağan kongresi için uçakla Ağrı\'ya gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ı Ahmedi Hani Havalimanı\'nda Vali Süleyman Elban, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, bürokratlar ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın karşıladı. Bozdağ, Vali Süleyman Elban\'ı makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti\'nin Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 6\'ıncı olağan kongresine katıldı. Kongrede konuşma yapan Bozdağ, Türk siyasetinde birlik, dirlik, beraberliğin adresinin AK Parti olduğunu söyledi. AK Parti\'nin, sadece bir il, ilçe veya bölgenin değil, Türkiye\'nin tamamının partisi olduğunu anlatan Bozdağ, CHP\'nin bazı kıyı şeridi illerde ve iç kesimdeki bazı illerde, MHP\'nin de yerlerde, HDP\'nin de bazı illerde ve birkaç bölgede bulunduğunu belirtirken, \"Ama Türkiye\'nin her yerinde olan AK Parti dışında bir parti yok. Her yerde teşkilatı olan, her yerde halkın seçtiği temsilcileri olan, 81 ilin neredeyse tamamında milletvekili olan parti, AK Parti\'dir\" dedi.

Kongredeki konuşmasında ana muhalefet partisi CHP\'yi eleştiren Bozdağ, bazı gazetelerin manşetlerini kullandıklarını, bunların olmadığı takdirde konuşacak gündem bulamayacağını öne sürdü. Bozdağ, şöyle dedi;

\"Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine ve aynı paralelde yayın yapanlara diyorum ki; sizin fikri mülkiyet hakkınız var Cumhuriyet Halk Partisi\'nde. Dava edin fikirlerinizle siyaset yapıyor, ondan ürettiğiniz fikirlerin bedelini alın. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi\'nin, Sözcü Gazetesi\'nin manşetleri ve köşe yazıları olmasa Kılıçdaroğlu ve arkadaşları grup konuşmalarında konuşacak laf bulamazlar. Sen bir düşün de \'Ben bir fikir üreteyim bu gazeteler manşet yapsın\' diye. Yok, kim hangi manşeti atmış o manşetin peşinde koşan bir muhalefet var.\"

ERDOĞAN BU MİLETE İHANET Mİ ETTİ?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Onuncu Yıl Marşı\'nda CHP\'nin Türkiye\'yi 10 yılda demir ağlarla ördüklerini söylediğini hatırlatırken, \"16 yılda Türkiye demir ağlarla nasıl örüldü diye bir bak bakalım. 26 havaalanını 54 havaalanına çıkardık. Hava yolunu şimdi gariban Ağrılı\'nın bindiği havayoluna, Erdoğan dönüştürdü de bu millete ihanet mi etti? Bolu Tüneli vardı, \'Patates mi koyalım yoksa başka bir depo mu yapalım?\' diye konuşuluyordu. Bir tünel yapmayı beceremediler. Şimdi ne tüneller yapıldı. Bolu, Ovit Tüneli\'ni, Marmaray\'ı, Avrasya\'yı biz yaptık. Dağların altından denizin dibindeki karayı bulup, onun altından tüneller geçirdik de bu devlete, millete ihanet mi ettik?\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: AĞRI, (DHA)-



=======================================

Adalet Bakanı Gül, makam odasında vurulan savcıyı ziyaret etti

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya\'nın Korkuteli İlçesi\'nde adliyedeki makam odasında silahlı saldırıda yaralanan Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 10 Ekim\'de adliyedeki makam odasında polis memuru Turgur Avcı tarafından

beylik tabancasıyla 5 kurşunla vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi\'nde ziyaret etti. Küçüköner\'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Gül\'e, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı eşlik etti. Bakan Gül ve beraberindekileri Savcı Küçüköner\'in babası Suphi Küçüköner karşıladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Gül, Savcı Küçüköner\'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Silahlı saldırıda Küçüköner\'e 5 el ateş açıldığını kaydeden Bakan Gül, \"Görevi başında hakim ve savcılarımıza yapılan bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Çok şükür ki savcımızın durumu çok iyi. Ailesi de o günden beri yanında. İnşallah yakın zamanda da taburcu olacak. Ben bu vesileyle üniversite rektörüne, hocalarımıza, çalışanlarına ve ilgisini esirgemeyen tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum\" dedi.

20 DAKİKADA SEVK EDİLDİ

Savcı A. Kadir Küçüköner\'in Korkuteli İlçesi\'nden ambulans helikopterle 20 dakikada Antalya\'ya sevkinin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Gül, \"Bu Türkiye\'de geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok tarihi bir vakadır. Bir örnektir. Ambulans helikopter zamanında müdahalede çok önemli etki sağlamış. Çok şükür hayati bir tehlike olmadan en yakın zamanda taburcu olarak meslek hayatına dönecek\" diye konuştu.

\"YAKINDA İDDİANAME HAZIRLANIR\"

Savcı A. Kadir Küçüköner\'in son kararnameyle Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildiğini de hatırlatan Abdülhamit Gül, \"Ben tekrar yargı camiamıza, adliye çalışanlarımıza büyük geçmiş olsun diyorum. Bu tür saldırıları hangi meslekten olursa olsun, mesleğini yaparken, ister sağlık personeli olsun, ister adliye personeli olsun, bu tür vakaların yaşanmamasını diliyorum. Korkuteli Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor. 2 tutuklu var. En yakın zamanda herhalde iddianame hazırlanır, soruşturma tamamlanır diye bilgi aldık. Bunu da takip edeceğiz, tekrar geçmiş olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Bakanı Abdülhamit Gül\'ün hastaneye gelişi

- Bakan Gül\'ün karşılanması

- Bakan Gül\'ün Savcı Küçüköner\'in babası Suphi Küçüköner\'le konuşması

- Bakan Gül\'ün açıklaması

Haber: Erol AKKIR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

==============================================

Bakan Çavuşoğlu\'ndan ABD\'ye: Bu sorunu sen başlattın



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile devam eden vize kriziyle ilgili Ankara\'daki görüşmeler sonrasında olumlu bir hava oluştuğunu belirterek, \"Sen benim vatandaşıma vize vermezsen, ben de senin vatandaşına vize vermem. Bu sorunu sen başlattın. Sen bu sorunu çözmek istiyorsan, ben de bu sorunu çözmek isterim\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya\'da yapılacak Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi\'nin temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun katılımıyla atıldı. Temel atma törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda davetli katıldı.

\"TEŞEKKÜR ETMESİNİ BİLMEMİZ LAZIM\"

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel\'e teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, \"Hizmeti kim yaparsa teşekkür etmesini bilmemiz lazım. Bir belediye başkanını övdüğün zaman farklı bir partiden hemen \'O belediye başkanı acaba Ak Parti\'ye mi geçecek?\' deniliyor. Ben bazen Muhittin Böcek\'i de (Konyaaltı Belediye Başkanı-CHP) övüyorum veya Manavgat\'taki belediye başkanını da (Şükrü Sözen-CHP). Partisi önemli değil, bu kısır döngüden kurtulmamız lazım. Her şey siyasi parti değil kardeşim\" diye konuştu.

BAŞKANLARA UYARI

Hizmet edene teşekkür etmenin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Alanya\'da su baskınıyla gündeme gelen köprülü kavşakla ilgili ise hem Büyükşehir Belediyesi hem Karayolları hem de Alanya Belediyesi\'ni eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, \"Ucuz kredilendirme yapmayacaksın kardeşim. Hakiki, samimi yaklaşacaksın. Şimdi bizim Alanya\'da köprülü kavşak yapıldı, yapılıyor. Herkes \'Ben yaptım\' diyor. Sonra sel bastı, herkes birbirini suçlamaya başladı. Hani yapılırken hep siz yapıyordunuz, ne güzel yapıyordunuz. O zaman orayı su bastığı zaman da çıkıp bir özür dileyeceksiniz. Bu herkes için geçerli\" ifadelerini kullandı.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU AÇILIŞI

Türkiye\'nin yüzde 6 olan ekonomik büyümesinin dünyanın imrendiği düzeyde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu oranın Avrupalıların hayal edemediği bir büyüme olduğunu da söyledi. Antalya\'nın Isparta-Burdur ile Konya üzerinden projeleri devam eden hızlı tren hatlarıyla ilgili süreçleri de anlatan Çavuşoğlu, \"Burdur-Isparta üzerinden gelecek hızlı tren güzergahı ve terminaliyle ilgili toplantılarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları ihale edip, kazmayı vuracağız. Alanya\'dan Antalya\'ya kadar gidecek, Manavgat\'ı kapsayacak raylı sistem teknik çalışmaları da başladı ve inşallah bu bağlantıyla da Antalya\'mızı bütün Türkiye\'ye bağlayacağız. Bu ayın 30\'unda Bakü\'de Kars-Tiflis-Bakü demiryolu açılışını yapacağız\" dedi.

\"VİZE SORUNUNDA OLUMLU BİR HAVA OLUŞTU\"

Türkiye\'yi 2023 hedeflerine ulaştırdıkları ve bunların yetmeyeceğini, 2053, 2071 hedefleri olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile devam eden vize kriziyle ilgili de konuştu. Türk milletinin onurunu hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Türkiye\'nin dünya politikasında oynadığı rolü çok iyi biliyorlar. Ama bilmeyenlere de itinayla öğretiyoruz, öğretmeye devam ediyoruz. Avrupalılar\'a da bunu söylüyoruz; Yok öyle artık siz patronsunuz, biz ikinci sınıfız. Yok, beni eşit-ortak gibi göreceksin. Efendim şu konuda dayatma yapacağım, yok. İşte vize konusu, sen benim vatandaşıma vize vermezsen, ben de senin vatandaşına vize vermem. Bu sorunu sen başlattın. Sen bu sorunu çözmek istiyorsan, ben de bu sorunu çözmek isterim. İşte Ankara\'da yapılan görüşmelerden sonra ne oldu, ne bitti konuşuldu, komisyonumuz toplandı, anlattık ve şimdi olumlu bir hava oluştu ve inşallah bunun neticesini alırız. Biz tüm dünyayla ilişkilerimizi böyle sürdürmek istiyoruz.\"

AVRUPA\'YA DA SERT ÇIKTI

Avrupa ülkelerine \"Senin Türkiye ile ne problemin var, ne istiyorsun Türkiye\'den, derdin ne?\" diye soran Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: \"Önce söyle. Sana karşı tarih boyunca bir düşmanlığımız olmuş mu, yok. Peki senin derdin ne, niye Türkiye\'ye böyle muamele etmeye çalışıyorsun? Peki ettin de ne oldu, ne elde edebildin? İşte böyle dayatmalarla Türkiye\'den bir sonuç alamazsınız. Türkiye\'ye dostane yaklaşacaksınız, eşit-ortak gibi yarışacaksınız ve Türkiye\'nin ve Türk milletinin nasıl bir ülke ve millet olduğunu unutmayacaksınız. O zaman dostluğumuz da işbirliğimiz de gelişir ve dünya barışına, istikrarına birlikte katkı sağlarız. Karşı karşıya kaldığımız sorunları da beraber çözeriz. Çünkü Türkiye yük alan bir ülkedir.\"

\"AVRUPA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ ŞARTLARA GİDİYOR\"

Avrupa\'daki ırkçı yaklaşımların kafalarından hiçbir zaman gitmediği ve Avrupa\'daki ırkçı partilerin bu kadar destek almasının sebebinin de bu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Balkanlar\'daki katliamlara sessiz kalındığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, \"Çünkü bunların geçmişinde var, sonradan olma bir şey değil, içinde var ve fırsat buldukça nüksediyor. Şimdi Avrupa\'da mesela Yahudi ve Musevileri koruyan yasalar olmasa, Yahudi düşmanlığı, İslam düşmanlığı, İslamafobiden daha yüksek olur. Çünkü doğasında, hamurunda var. Bunu söylediğinde de \'Sen bana bunu söyleyemezsin\' diyor. Ben durup dururken söylemiyorum, gördüğümü söylüyorum. Şu anda Avrupa nereye gidiyor, İkinci Dünya Savaşı öncesi şartlara gidiyor. Bunun sorumlusu sizsiniz\" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya\'daki bütün projelerde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu\'nun önemli desteği ve katkısı olduğunu anlattı. Antalya\'da ikinci olacak katı atık tesisinin temelini attıklarını kaydeden Türel, çöpten elektrik elde edilecek tesisin 70 milyon liraya mal olacağını kaydetti. Bugün kortej yürüyüşüyle başlayacak olan Antalya Uluslararası Film Festivali\'ni hatırlatan Türel, \"Bu sene festivalimizin çıtasını daha da yükseltmek, güçlendirmek için yarışma bölümünde ulusal ve uluslararası yarışmalarımızı tek bir yarışma haline dönüştürdük\" dedi.

TÖRENDE YANGIN PANİĞİ

Konuşmaların ardından tesisin temeli törenle atıldı. Bu sırada atılan hava fişeklerden birisinin ağaçlık alana düşmesi sonucu küçük bir yangın çıktı. Alanda bekleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale alevleri ederek söndürdü. Ayrıca havadan da helikopterle bölge kontrol edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)-

=================================================