DHA YURT BÜLTENİ-11 

Mehmet Şimşek: İmkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomik anlamda Türkiye\'nin olanakları bulunduğu halde bunların değerlendirilmediğini söyledi. Şimşek, \"Aslında imkanlarımız var ama imkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Üniversitesi\'nin (GAÜN) Mavera Konferans Salonu\'nda düzenlenen akademik yıl açılışında \'Küresel görünüm ve Türkiye ekonomisi: geleceğe bakış\' konulu ders verdi. Şimşek, ekonominin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini söyledi. Şimşek, teknolojinin de gelişmesiyle dünyada korumacılığın, milliyetçiliğin gelişmesine neden olduğunu, böylelikle de küresel ekonomiyi tehdit eden yeni trendlerin gündeme geldiğini kaydetti. Dünyada büyük bir borçlanma sürecinin yaşandığını aktaran Şimşek, şöyle dedi: \"Türkiye\'nin çevresinde ciddi bir barış açığı bulunuyor. Bundan Türkiye de ister istemez etkilenmekte. Burada sevindirici haber, terör örgütü DEAŞ\'ın bölgemizde çökertiliyor olması, hem ülkemiz hem de dünyamız açısında sevindirici gelişme. Çünkü Irak\'ta ve Suriye\'de benzer bir trendle topraklardan DEAŞ önemli ölçüde temizleniyor.\"

Şimşek, gerekli önlemler alınarak yapılan ticaretin refah artışında önemli bir katkı sağladığını vurgularken şöyle konuştu: \"Yatırımların milli gelire oranı konusunda son dönemlerde düşüş söz konusu. Dünyadaki bu orana baktığımızda son 26-27 yıldır istikrarlı devam ediyor. Ama gelişmiş ülkelerde düşüş söz konusu. Bu da verimlilikte azalmaya neden oluyor. Borçluluktan bahsediyoruz. Gerek gelişmiş, gerekse gelişmiş ülkelerde borçluluk hızla artıyor. Geldiğimiz seviye ister istemez tedirgin ediyor. Çünkü borç, uzun vadede gelişmeyi yavaşlatır. Bu hane halkı için de böyle, şirketler için de. Dünya nüfusu yaşlanıyor. 2050 yılına kadar dünyada yaşı nüfusu iki katına çıkacak. Eğer robotlar devreye girmezse küresel ekonomiye ciddi bir tehdit. Yaşlı nüfus sosyal güvenlik açısından büyük bir yük. Teknoloji gelişiyor, insanlar daha fazla yaşıyor ama sosyal güvenlik üzerinde büyük bir yük getiriyor. O yüzden bu alanda çalışmalar yapılmalı.\"

Türkiye\'nin ekonomik yapısı ve sorunları ile ilgili de bilgiler veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye\'nin iyi yönde gelişim gösterdiğini dile getirdi. Türkiye\'nin ekonomik anlamda kendisine benzer ülkelerden daha hızlı geliştiğini aktaran şimşek şöyle devam etti: \"Bu dönemde Türkiye sadece kendi içerisinde iyi bir performans göstermiş. Böyle gidersek AB ile başa baş hale gelmiş olacağız. Üretim, hacim olarak büyümüş, satın alma gücü 2.7 kat büyümüş. Peki önümüzde dönemde ne öngörüyoruz? Geçen sene küresel kriz nedeniyle yüzde 3 büyümüş dünya. Biz de darbe gibi büyük badirelere rağmen dünya kadar büyümüş. Bu sene ise hızla toparlanıp geçen senenin üzerine çıkacağını öngörüyoruz ve 5 civarı beklentimiz var. Bazı kesimler \'Efendim büyüme bize yansımıyor\' diyorlar ama sene başından bu yana 800 binden fazla kardeşimize iş bulmuşuz. Bunu konut, beyaz eşya, otomobil satışında, yurtdışına çıkan turist sayımızda görebilirsiniz. Hangi parametreyi alırsanız alın bu büyümeyi görürsünüz. Ama insanlar daha fazlasını arzuladığı için bunu fark etmiyor. İnşallah daha iyileri de olacak. Bu kadar yüksek istihdam artışı ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Daha fazla hane geliri, daha fazla üretim, daha faazla tüketim anlamına gelir yani büyümeyi geliştirir. Peki bu kadar istihdam sağlanırken neden bu kadar işsiz var. Çünkü eğitim seviyemiz hızla artıyor, nüfusumuz genç. Önceden çok sayıda insan köyde çalışıyor gibi görünüyordu. Fiilen gizli içsiz olanlar şimdi piyasaya giriyor. Eğitimle beraber kadınlar arasındaki işgücüne katılım artıyor.\"

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN PAZAR İNCELEMESİ

Şimşek, enflasyon rakamlarının artmasında yaş meyve sebzede yaşanan israfın payının büyük olduğunu aktardı. Ürünlerin, üreticiden, pazara kadar gelirkenki sürede yüzde 30 oranında kayıp yaşandığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: \"Şu an bir meyve tarladan sofraya gelene kadar çok ciddi fiyat farkı oluyor. Çünkü ürünün belli kısmı yola heba oluyor. Soğutuculu değil, normal kamyonetlerde taşıma yapılıyor. Şu an pazar yerlerini incelemeye aldık. Arkadaşlarımızı Paris\'e gönderdik, halini bize anlatacaklar. Biz de belediyelerimizle çalışıp, özel sektörü de içine katıp çalışma yapacağız. Bu konuyu inceleyeceğiz. İnşallah önemli çalışmalar hayata geçireceğiz. Lojistiği geliştirip israfı azaltıcı çalışmalar hayata geçirmiş olacağız.\"

\"BİRİKİMLER YASTIK ALTINDA\"

Yapılan reformlarla ekonominin hızla toparlandığını aktaran Şimşek, halkın birikimlerini yastık altında tuttuğuna dikkat çekerek konuşmasına şöyle konuştu: \"O yüzden şimdi diyoruz ki, yastık altında altın tutmayın. Gelin Merkez Bankası\'nda saklayalım. Bunun karşılığında da yüksek gelir verelim, çalınma riskini bertaraf etmiş olalım ve size de yılda 2.4\'ün biraz üzerinde gelir sağlayalım. Yani yatırım sistemi geliştirelim, Merkez Bankamızın rezervlerini artıralım. Aslında imkanlarımız var ama imkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor.\"

Akademik yıl açılış törenin ardından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Mehmet Şimşek\'e hediye verdi.

5 PKK\'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist yakalandı (3)

\"YERE YATIRILIP, KELEPÇELENMİŞLER\"

Muğla\'nın Dalaman İlçesi\'nde, sahte kimlikle yakalanan PKK\'lı terörist Serbest Şenlik ile yanındaki yardım ve yataklıkta bulunan 1 kişinin, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İki kişinin polis ekipleri tarafından yaka-paça yakalanmalarına tanık olan seyyar manavlık yapan Durmuş Güçlü, \"Tezgahımın başında oturuyordum. Önümden, 2 kişi geçti. Ardından aniden etrafı 15-20 kişi tarafından çevrilip, yere yatırıldılar ve kelepçeleyerek bir otomobile alınıp, buradan götürüldüler. Yakalanan kişilerin terörist olduklarını sonradan öğrendik. Bu konuda güvenlik güçlerini tebrik ediyorum. Kısa sürede teröristleri etkisiz hale getirdiler. Herhangi bir kargaşa olmadan da buradan götürdüler\" dedi.

Rize\'de sürücü kamyonetle mağazaya girdi

RİZE’de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetle giyim mağazasının vitrininden içeri girdi. Kaza anı da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 15 Ekim günü gece saat 01.20 sıralarında Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Kentte T.B. idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halinde olan 3 otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırımı da aşarak çevrede bulunan bir kadın giyim mağazasından içeri girdi. Mağazada kamyonetiyle ilerlemeye çalışan sürücü daha sonra da geri manevra yaparak mağazadan çıkmaya çalıştı. Mağazadan çıkmakta başarılı olamayan sürücü T.B. ardından kamyonetinden inerek kaza yerinde uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları da durumu polise bildirdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada 3 otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza anı da mağazaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Camlarını kırarak kamyonetiyle mağazaya giren, ardından da aracını burada bırakarak olay yerinden uzaklaşan sürücü T.B. ise polis karakoluna giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baca yangını korkuttu

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde meydana gelen baca yangını mahallede korkulu anlar yaşattı.

Yangın, ilçeye bağlı Saray Mahallesi 207 sokakta bulunan 4 katlı Ali Sami Adil Apartmanı\'nın çatısında meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında başlayan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Binanın altında bulunan bir işyerinin baca temizliğini yapmadığı ve içerde bulunan atıkların tutuşması nedeni ile yangının meydana geldiği ifade eden mahalle muhtarı Tacettin Baz, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü söyledi. İtfaiye görevlileri, bacaların temizlenmemesi sonucu yangınların çıktığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa\'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolu 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Kılıç yönetimindeki 63 YV 931 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Kılıç ile otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, 45 ülkeden 610 paraşüt pilotunun katıldığı 18\'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'ın zirvesindeki törenle başladı.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen festivalin başlangıç töreni, Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki 1965 rakımlı Babadağ\'ın 1700 metre pistinde yapıldı. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı DP\'li Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yerli ve yabancı 200\'e yakın yamaç paraşütü pilotu törene katıldı. Fethiye Belediye Bandosu\'nun konser verdiği törende, festival komitesinin talimatıyla Babadağ\'dan ardı ardına havalanan yamaç paraşütleri gökyüzünde renk cümbüşü oluşturdu.

FESTİVAL BM\'Yİ ARATMADI

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Saatcı, 45 ülkeden 600\'den fazla paraşütçünün katıldığı festivalin Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarını aratmadığını belirtti. Bütün Türkiye tanıtımlarının vazgeçilmez fotoğrafı olan eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izlediklerini anlatan Başkan Saatcı, \"Arkamızda 450 yıl hüküm sürdüğümüz Yunanistan\'ın Rodos Adası, Datça, Bodrum yarımadaları, verdiğimiz değil, bizim 12 adalarımız, Marmaris, Ortaca ve Dalaman\'ın bulunduğu harika bir coğrafya var. Bu coğrafyada böylesine büyük bir festivalin organize edilmesine katkı verenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, hava sporlarının kanla yazılmış kuralları olduğuna vurgu yaparak, yamaç paraşütü uçuşlarının bu kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini kaydetti. THK olarak bu kuralların belirlenmesine her zaman katkı vermeye hazır olduklarını anlatan Atılgan, bu konuda Kaymakam Şahiner ile görüş alışverişinde bulunmayı sürdürdüklerini aktardı. Nevşehir\'de başlattıkları balon uçuşlarının her yıl Türkiye ekonomisine 100 milyon dolar katkı yaptığını sözlerine ekleyen Atılgan, \"Bu tabii ki yeterli değil ve arttırılabilir. Bu festivalinde ilerleyen yıllarda çok büyüyerek aynı katkıları Fethiye\'ye yapacağını düşünüyorum. Havacılık alanında yapılacak her faaliyete THK olarak desteğimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise festivalin organize edilmesinde görev alanlara teşekkür ederek, Valilik olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

NEFESLERİ KESECEK

Nefes kesen gösterilere sahne olacak festival, 22 Ekim\'de sona erecek. 5 gün boyunca, 20 kuş adam, 40 akrobasi pilotu ve 15 yabancı tandem pilotu, Ölüdeniz semalarında gösteri yapacak. Yamaç paraşütleriyle yapılacak akrobasi şovlarının yanında, skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) gösterileri Belceğiz Plajı\'ndan izlenebilecek.

Burdur\'a \'tarihi\' müjde

BURDUR\'da, Pisidya\'nın başkenti Sagalassos Antik Kenti ile Likya\'nın Kibyra Antik Kenti için gelecek hafta restorasyon ihalesi yapılacak. Belgeleme ve restorasyon projeleri tamamlandıktan sonra 2019 yılında her iki antik kentteki sütunlu caddeler, stadyum, agora, tapınak, Roma hamamı gibi yapılar restore edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un talimatıyla, eşi Sevgi Kurtulmuş\'un da memleketi olan Burdur\'un Gölhisar İlçesi\'ndeki gladyatörler şehri Kibyra Antik Kenti ile Ağlasun İlçesi\'ndeki Sagalassos Antik Kenti\'ndeki tarihi yapıların restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Toplam 7 milyon TL\'nin üzerinde ödenek ayrılan her iki kent için Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü\'nce restorasyon çalışmalarına ilişkin projelerin hazırlanmasına başlandı.

GLADYATÖRLER ŞEHRİ

Çalışmalar kapsamında, Gölhisar\'da hakim tepeler üzerinde kurulu, gladyatörler şehri olarak da anılan antik Likya\'nın Kibyra Antik Kenti\'ndeki agora, birinci teras, sütunlu cadde ve dükkanlar, Doğu nekropol, Doğu Roma (Bizans) hamamı, Çeşme Mahallesi Roma dönemi tapınak mezar, odeon ve mozaikli stoa (müzik evi ve önünde yer alan mozaikli döşeme), stadyum, Tholos Nymphaeum planlı çeşme yapısı için belgeleme, koruma ve restorasyon projesi hazırlanacak.

ÖZGÜN MALZEMELERLE RESTORASYON

Ağlasun\'un 7 kilometre kuzeyindeki antik Yunan Pisidia\'nın başkenti Sagalassos Antik Kenti\'nde ise aşağı agora, Hadrian çeşmesi, macellum, Roma hamamı, sütunlu cadde, Tiberius kapısı ve tiyatro için belgeleme, koruma ve restorasyon projesi hazırlanacak. Her iki antik kentteki bu tarihi yapılara ilişkin belgeleme, koruma ve restorasyonu için projelerin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Projeler tamamlandıktan sonra da kazı başkanları ve bilimsel uzmanlar eşliğinde söz konusu tarihi yapılar kendi özgün malzemeleri kullanılarak restore edilecek.

Burdur\'un büyük tarihi öneme sahip bu iki antik kenti için hazırlanacak projelerin toplam bedeli ise yaklaşık 7 milyon TL. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un himayelerinde tam bir koruma ve restorasyon projesi hazırlanacağını, bu iki antik kentin turizme kazandırılması için 2019- 2020 yıllarında da restore uygulama çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

