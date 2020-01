DHA YURT BÜLTENİ-11

Yunanistan\'a kaçarken yakalanan FETÖ\'cü eski emniyet müdürü adliyede

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Diyarbakır\'un Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edilen ve yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak için geldikleri Edirne’nin Keşan İlçesi’nde jandarma tarafından yakalanan 42 yaşındaki Sadettin Koçak ile kardeşi 37 yaşındaki Sadi Koçak, adliyeye sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Keşan\'dan İpsala yönüne giden Sadi Koçak yönetimindeki otomobili Beyendik Kavşağı\'nda durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan Sadettin Koçak\'ın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Diyarbakır\'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edildiği ve bir süre cezaevinde \'FETÖ-PDY üyesi olmak\' suçundan tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı belirlendi. Sadettin Koçak ve araç sürücüsü kardeşi Sadi Koçak, yasadışı yollarla Yunanistan’a çıkış hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alperen\'in ölümüne neden olanlar hakkında dava açıldı /EK

İzmir\'in Çiğli İlçesi\'nde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü T.İ. ve okul müdürü Y.İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 4\'ü tutuksuz 6 sanık hakkında, karşıyaka asliye ceza mahkemesi\'nde bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten ve suç delillerini yok etmeken, 5 yıldan 14 yıla kadar değişen papis cezaları istemiyle dava açıldı.

Çiğli Köyiçi Mahallesi\'nde geçen 15 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin, 3 yaşındaki oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere 47 yaşındaki servis şoförü T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını öğle yemeğinde fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen\'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. tutuklandı.

SORUMLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tüm Türkiye\'de tepkiye neden olan olay sonrasında soruşturmayı yürüten savcı, iddianameyi hazırladı. Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, açılan davada tutuklu sanıklar servis şoförü T.İ., okul müdürü Y.İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K., mesul müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\', \'Suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise suç delillerini yok etmekten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)

Marmaris\'te 4 aylık bebek ışık bekliyor

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde 4 ay önce, iki gözünde de sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin annesi Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, kızını ışığa kavuşturmak için yetkililerden yardım istedi.

Marmaris\'in İçmeler Mahallesi\'nde yaşayan Kırgızistan asıllı Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu (29) 4 ay önce Marmaris Devlet Hastanesi\'nde 3.5 kilogram ağırlığında dünyaya getirdiği Masal\'ın gözlerinden ameliyat olması için yardım istedi. Kızının sol gözünün doğuştan görmediğini ve sağ gözün korneasında ise sorun olduğunu anlatan Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, 3 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için İstanbul ve İzmir\'deki kamu hastaneleri ile özel hastaneleri dolaştıklarını söyledi. Masal\'ın ilk bebeği olduğunu anlatan Özdemirezeroğlu, tekne ustası olarak marinalarda çalışan eşinin 4 ay önce kızının sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarıldığını ifade etti. İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde bebeğin en fazla üç ay içinde ameliyat olması gerektiği, aksi takdirde kör olacağını söylediklerini ileten Özdemirezeroğlu, \"Bebeğim, karnımda iken gözleri gelişmemiş. Sol göz hücre bozukluğu nedeniyle doğuştan kör. Sağ gözde ise kornea nakli yapılması gerekiyor. Çocuğumun sol gözünde çökme mevcut. Bu çökmenin düzenlenmesi için başvuru yaptığımızda estetik ameliyata girdiği için SGK\'nın maliyeti karşılamadığını öğrendik. Sağ gözü için gerekli olan kornea naklinin giderleri karşılanıyor. Başvurumuzu yaptık ancak Türkiye\'de kornea nakli bekleyen yaklaşık 5 bin hastaya sıra verilmiş. Benim bebeğimin ameliyatı için yaklaşık 3.5 yıl beklemem gerekiyormuş. Bizim beklemek için zamanımız, özelde bu ameliyatı yaptırabilmek için maddi gücümüz yok\" dedi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Kornea naklinden bile yüzde yüz başarı oranı beklenmediğini belirten Özdemirezeroğlu, \"Her doktor bebek ameliyatı yapmıyormuş. İzmir\'de özel bir hastanede profesör bulduk. Ameliyatı yapacağını ama sonrasında sağ gözün yüzde 40 görebileceğini bildirildi. Bizim özel hastaneye para verecek gücümüz kalmadı. Bunun için Kaymakamlık ve Muğla Valiliği\'ne başvurarak uluslararası bir kampanya başlatma kararı aldık. Evrakları Muğla Valiliği Dernekler Masası Müdürlüğü\'ne teslim ettik, haber bekliyoruz\" diye konuştu.

\"SON ŞANSIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ\"

Masal bebeğin tedavi giderlerine destek olunması amacıyla yakınlarının sosyal medyada da duyuru yaptığını söyleyen Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, bebeğinin ışığa kavuşması için herkesten duyarlılık beklediklerini belirterek, \"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vekillere sesleniyorum. Benim bebeğimin tek gözünün görme şansı var. Bu şans üç ay içinde ameliyat olmazsa bitecek. Son şansımızı kaybetmek istemiyoruz. Ameliyat olmazsa göz tembelleşecek ve bir daha ömür boyu göremeyecek. Lütfen Allah aşkına sizden yardım istiyoruz\" dedi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Masal bebeğin tedavi giderlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yardım kampanyası için gereken girişimleri başlatırken AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise, \"Bebeğimizin ışığa kavuşması için gereken ne ise yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı\'na ve yetkili kurumlara bilgi verildi\" dedi.

Tatbikatta hasta yakınını canlandıran personel gerçekten bayıldı

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hasta yakınını canlandıran bir hastane personeli ise gerçekten baygınlık geçirdi. Acil servise alınan kadın personele müdahale edildi.

Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi işbirliğinde yangın tatbikatı planlandı. Tatbikata, itfaiye, 112 ve polis ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği hastanenin ikinci katında bulunan sterilizasyon ünitesinde yangın çıktı. Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum müdahale görevlileri, yoğun bakımdaki ve ameliyathanedeki hastaları kısa sürede tahliye etti. Yangın tüpleriyle yangına müdahale edildi.

GERÇEKTEN BAYILDI

Polisin de hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı tatbikatta ikinci katta kalan bir hasta itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Cansız mankenin kullanıldığı uygulamada, sedyeye alınan hasta itfaiye merdiveniyle indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Buradan ambulansa konulan hasta hastanenin acil servis bölümüne götürüldü. Bu esnada 2 hastane çalışanı da senaryo gereği hasta yakınlarını canlandırdı. Hastanenin içinden çığlık atarak çıkan kadınlardan biri rolüne kendini fazla kaptırınca bağırarak yere yığıldı. Başta kadının rol yaptığını düşünen diğer hastane çalışanları gerçekten bayıldığını anladıkları hastane çalışanını acil servise taşıdı. Burada müdahale edilen kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Her yıl düzenli olarak yangın tatbikatı yapıldığını belirten hastane yetkilileri amaçlarının olası yangınları az hasarla atlatmak olduğunu söyledi.

Bodrum\'da su isale hattı yine patladı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde farklı zamanlarda birçok kez sıkıntı yaratan su isale hattı bu kez Geriş Mahallesi\'nde patladı. Tadilat çalışmalarına başlayan ekipler, mahalleye gelen hattaki suyu kesti.

Bodrum\'da bir yıl içerisinde hemen her hafta patlayarak ev, işyerleri ve caddeleri sular altında bırakan su isale hattı, bu kez Gerişlilere sıkıntı yarattı. Öğle saatlerinde patlayan su isale hattı yüzünden, Geriş Caddesi\'nde tonlarca su, sekiz ev ve işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar yaşadıklarına tepki gösterdi. Tadilat çalışmalarına başlayan ekipler, mahalleye gelen hattaki suyu kesti. Patlağın yaşandığı caddenin ortasında oluşan çukur ise şaşkınlık yarattı. Caddede trafik kontrollü sağlanabildi.

MUHTAR İSYAN ETTİ

Geriş Mahalle Muhtarı Hayrullah Kayacan, mahalledeki 700 metrelik bir alanda 20 metre aralıklarla hemen her hafta isale hattının patladığını belirterek, \"İsale hattı patlamadığı haftalar vanalarımı kapattılar diye endişeye kapılıyoruz. Her hafta su hattı patlar mı? Onlarca ev ve işyeri, su ve çamur içerisinde kalıyor. Bırakın maddi kaybı, sinirlerimiz alt üst oldu. Vatandaş, korkudan sokakta yürüyemez hale geldi. Mahalle halkından dilekçe toplayıp, Kaymakamlığa ve MUSKİ\'ye verdik. Ancak bir yılda 700 metrelik hattı yapamadılar. Paraları yoksa söylesinler, para toplayıp destek olalım. Yapmaya güçleri yoksa muhtarlığa yetki versinler muhtarlık olarak biz yaptıralım. Bu felakette tedbir almak için illaki birilerinin ölmelerini mi istiyorlar, bekliyorlar\" dedi.

