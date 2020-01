DHA YURT BÜLTENİ-11

Siirt\'te 9 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi



SİİRT\'in Baykan İlçesi\'nin kırsal kesiminde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 9 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt Valiliği, Baykan İlçesi\'ne bağlı Meşelik, Ardıçdalı, Ormanpınar ve Çamtaşı köyleri ile Boyluca, Aydınlar, Korucu, Bahçeli ve Doğruyol Mezraları sınırları içerisinde oparasyon düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: \"İcra edilecek operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, bu bölgelerde 15 Ekim 2017 günü saat 17.00’dan itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Baykan İlçesine bağlı; Aydınlar mahallesinin doğusu, Meşelik Köyü kuzey doğusu, Korucu Mahallesi Kuzeyi ve Çamtaşı Köyü kuzey batı-kuzey doğusu arasında kalan bölgede, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından; 15 gün süreyle özel genlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır.\"

Haber: SİİRT, (DHA)

Destici: ABD\'nin vizesi bize vız gelir tırıs gider

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Amerika Birleşik Devletleri\'nin, Türkiye\'yi Kuzey Kore\'ye benzetmemesi gerektiğini belirterek, \"Kuzey Kore\'nin nükleer silahı olabilir ama bizim Allah\'a hamd olsun imanımız var, inancımız var, 80 milyon devletinin yanında olacak yürekleri var. Onun için Amerika Birleşik Devletleri\'nin vizesi bize vız gelir, tırıs gider\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı\'nın kongresine katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen kongreye BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, siyasi partilerin il başkanları ve partililer katıldı. Partililer Destici\'yi kültür merkezinin önünde mehter takımı ve davul ile karşıladı. Mustafa Destici, PKK ile ilk çıktığı yıllarda mücadele edilseydi şimdi böyle bir derdimizin olmayacağını ifade ederek, \"35 senedir hain PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu 35 senenin içerisinde ciddi, kararlı ve doğru mücadele edilen dönemler olmuş ama hiç mücadele edilmeyen ya da yanlış mücadele edilen dönemler de olmuş. Şimdi burada herkes hemfikirdir ki PKK\'nın ilk çıktığı yıllarda \'Bunlar üç beş çapulcu canım, ne olacak bunlardan\' deyip geçiştirilmeseydi, yılanın başı küçükken ezilseydi bugün bizim PKK diye bir derdimiz olmazdı. Onbinlerce insanımızı kaybetmezdik, binlerce şehit vermezdik. Yüz milyarlarca dolar heba olmazdı. Bakın bugün devleti yönetenler ekonomiyi düzeltmek adına, ya da bütçe açıklarını kapatmak adına birtakım zamlar getiriyorlar. Eğer bu paralar yüz milyarlarca dolar teröre beyhude yere harcanmamış olsaydı, bugün eğer on bin dolarlık bir milli gelirden bahsediyorsak ki bu da 8 senedir yerinde sayan bir rakamdır, bugün Türkiye\'nin en az kişi başı 25 bin dolarlara sahip bir ülke olması işten bile değildi. Bugün milyarlarca dolar dış ve iç borçtan bahsediliyorsa bu teröre, terörün bitirilmesine harcanan paralar. Dolayısıyla buradaki kaybımız en önemli kaybımız canlarımız, şehitlerimiz ama öbür yönüyle baktığımızda ülkemizin büyümesi, gelişmesinin önündeki bir engel, bir takoz. Daha büyük bir tehlike de kardeşliğimize sıkılmış bir kurşun. Türk\'ü Kürt\'e, Kürt\'ü Türkmen\'e düşman etmek için ortaya konulmuş bir tezgah. Allah\'a hamd olsun, bugüne kadar biz bu oyuna gelmedik ve bundan sonra da gelmeyeceğiz. Çünkü bizim sloganımız belli. Kürtler kardeşimiz, PKK düşmanımız\" dedi. Destici terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Şu anda devletimiz ordusuyla, polisiyle, askeriyle hain PKK terör örgütüne karşı, örgütün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele veriyor. Biz geçmişte hep bunu söyledik. Dedik ki \'Sadece dağdaki teröristle mücadele ederek terör bitirilmez.\' Eğer bunun belediyedekinin de hakkından gelmezsen, sözde meclise milletvekili olarak girmiş onun da hesabını sormazsan, finans kaynaklarını da kesmezsen, dış desteklerini de ortadan kaldırmazsan, sözde sivil toplum örgütü adı altında kurulmuş yapılarını da dağıtmazsan bu bitmez dedik. Ve nihayetinde de bitmedi. Ama bugün Allah\'a hamd olsun terörün bütün unsurlarına karşı topyekün bir mücadele var. Hem dağdaki teröristine hem şehirdekine hem belediyesindekine hem meclistekine hem finans kaynaklarına karşı büyük bir mücadele var. Ciddi sonuçlar alınıyor. Ve inşallah sonuna kadar böyle devam eder ve inşallah ülkemiz bu PKK terör belasından bir tane hain kalmayıncaya kadar kurtulur diyoruz\"

TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR

Amerika\'nın, Türkiye\'ye uyguladığı vize yasağının sebebinin İdlib operasyonu ve Fırat Kalkanı olduğunu dile getiren Destici, şöyle konuştu:\"Türkiye son günlerde Amerika Birleşik Devletleri\'yle bir vize krizi yaşıyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda bunun tamamen Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olduğunu görüyoruz. İstanbul Başkonsolosluğu çalışanının FETÖ nedeniyle gözaltına alınıp daha sonra tutuklanması bunun tek sebebi değil. İdlib operasyonu bunun sebebidir, her ne kadar dillendirilmese de. Fırat Kalkanı operasyonu bunun sebebidir. İran-Irak merkezi hükümetinin yakınlaşması da bunun bir diğer sebebidir. Bütün bu sebepler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri güya Türkiye\'ye gözdağı vermekte, uyarı ateşi yapmaktadır. Ama Amerika Birleşik Devletleri şunu bilsin ki daha Amerika kıtası kurulmadan Türkler bu dünya üzerinde onlarca devlet kurdular, hem de dünya hakimiyeti elde edip. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye\'yi Kuzey Kore\'ye falan benzetmesin. Kuzey Kore\'nin nükleer silahı olabilir ama bizim Allah\'a hamd olsun imanımız var, inancımız var, 80 milyon devletinin yanında olacak yürekleri var. Onun için Amerika Birleşik Devletleri\'nin vizesi bize vız gelir, tırıs gider. Birtakım ekonomik kayıplar yaşanabilir. Bunlar doğaldır devlet ilişkilerinde eğer kararlı duruyorsan. Elbette ki bunun bir bedeli olacaktır. Ama Amerika bize vize uygulayacak, Avrupa bizimle Avrupa Birliği ilişkilerini askıya alacak, Rusya Çin şöyle yapacak diye dış politika yürütülmez. Elbette ki dış politika akılla, sabırla, mantıkla yürütülür. Ve Türkiye Amerika\'nın uyguladığı vize yasağının harfi harfiyen aynısını uygulayarak bir muz cumhuriyeti olmadığını, bir Kuzey Kore olmadığını Amerika Birleşik Devletleri\'ne göstermiştir. Bundan sonra düşünme sırası Amerika Birleşik Devletleri\'ndedir. Amerika Birleşik Devletleri kendi tercihini yapacaktır. Bu bölgeye PYD ile mi, YPG ile mi, Barzani ile mi yürüyecek yoksa inlerce yıllık tarihe sahip Türk devletiyle ve Türk milletiyle mi yürüyecek bunun kararını kendi verir. Biz bu coğrafyanın merkeziyiz, biz bu coğrafyanın lider ülkesiyiz. Biz bu coğrafyada istemezsek kimse adım atamaz\" Destici, müftülerin nikah kıyma meselesiyle ilgili olarak, \"Gündemde olduğu için söyleyeceğim bir de müftülerin nikah kıyma meselesi var. Toplumu kamplaştırıyorlar. Yahu kardeşim sen niye rahatsız oluyorsun müftülerin nikah kıymasından? Bir belediyedeki nikah memuru nikah kıyabiliyor da üniversiteyi bitirmiş, hatta çoğu yüksek lisans ve doktora yapmış bir müftünün il ve ilçe müftüsünün nikah kıyması seni neden rahatsız ediyor kardeşim? Yani seni zorlayan yok ki. Sen git nikah memuruna kıydır, belediye başkanına, muhtara kıydır. Ben de istiyorsam müftüye kıydırayım yani. Birbirimize karşı saygılı olalım, hoşgörülü olalım. Yıllardır ne dediler \'Başörtüsü yasağı kalkarsa laiklik elden gider, Atatürkçülük gider, imam hatipler açılırsa. Ne oldu işte gitmedi işte bak şimdi bütün liselerde, kamu kuruluşlarında başörtüsü serbest. Gitti mi, gitmedi. Yani onun için bu tür çatışmalardan toplumumuzu uzak tutmak lazım\" dedi.



HABER: Çağla DAŞCI/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

Trabzon\'da yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı

Trabzon\'un Tonya-Vakfıkebir karayoluna kaya parçalarının yuvarlanması sonucu yolda ilerlemekte olan araç sürücüleri ve vatandaşlar ölümden döndü.

Trabzon\'un Tonya-Vakfıkebir Karayolunun 11. kilometresine heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya kütleleri yuvarlanarak yolu kapattı. Saat 13:30 sıralarında meydana gelen olay sonucu karayolu bir süre ulaşıma kapandı.Kapanan karayolu kısa süre ekiplerin iş makineleri ile yürüttüğü çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber: TRABZON,(DHA)

İşyerinde tabancalı saldırıda öldü

GAZİANTEP\'te 38 yaşındaki Savaş Öncebe, işlettiği züccaciye dükkanında kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Hamdi Kutlar Caddesi\'nde meydana geldi. Savaş Öncebe\'nin sahibi olduğu züccaciye dükkanına gelen kimliği henüz belirsiz kişi, tabancayla ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Öncebe, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Öncebe, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öncebe\'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, polis saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışması başlattı.

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü genç kız öldü

DÜZCE’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçip kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Esra Öztürk yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-655 Karayolu’nun Kurtsuyu mevkiinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Esra Öztürk’ün kullandığı 81 DR 006 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Orta refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, Düzce istikametine giden 48 yaşındaki Ali Durna yönetimindeki 81 DS 036 plakalı İl Özel İdaresi’ne ait kamyona çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü Esra Öztürk, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Öztürk, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu arada Esra Öztürk’ün otomobilinde alkol şişeleri bulundu. Kamyon sürücüsü Ali Durna ise otomobilin aşırı hızlı olduğunu ifade ederek, “Karşı şeritten geliyordu. Birden otomobil kontrolden çıktı ve ortadaki taşlara çarparak resmen uçtu ve bana çarptıö dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Bolu\'da solucan gübresi semineri

BOLU Solucan Üreticileri Birliği Başkanı Selami Kayahan, \"Solucan gübresi ile çiftçilerimiz verimlerini her hasat döneminde yüzde 40- 70 oranında artırabilirken topraklarımızın kimyasalla zehirlenmesini önleyebiliriz. Çiftçilerimiz bütün hasat dönemini 15 gün erkene çekerek bu süre zarfı içerisinde fazladan yapacakları işçilik ve masrafları ortadan kaldırabiliriz\" dedi.

Bolu’da Solucan Üreticileri Birliği tarafından, Solucan Gübresi Üreticileri Birliği Tanıtım ve Kooperatif toplantısı düzenlendi. Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Ankara, İstanbul, Burdur, Antalya, Düzce, Konya ve Bolulu çiftçiler katıldı. Solucan gübresinin organik tarıma katkılarının anlatıldığı toplantıda çiftçilere solucan gübresinin avantajları hakkında bilgi verildi. Solucan gübresinin toprağa ve sağlığa yararını anlatan Bolu Solucan Üreticileri Birliği Başkanı Selami Kaya şöyle dedi: \"Solucan gübresi ile topraklarda zararlı maddelerin yaşamasını engellemiş oluruz. Toprağn PH’ını düzenleriz ve bize toprağı geri kazanmamızla ilgili katkılar sağlar. En önemlisi insanların daha organik sağlıklı yaşamaları için yiyebilecekleri organik ürünler üretmemizi sağlar. Türkiye 11 milyon ton gübre ihtiyacı varken bunun 4 milyon tonu yurtdışından ithal edilmektedir.\"

\'ÇAY ÜRETİMİNDE ORGANİK GÜBRE KULLANILACAK\'

Kayahan, normal kimyasal gübrenin sağlığa zararlı olduğunu ve toprağın yapısını bozduğunu aktararak, bu yıl itibariyle Karadeniz’de çay üretiminde kimyasal gübre kullanılmayacağını belirtti. Selami Kayahan şöyle devam etti:\"Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri kararlar ülkemizde alınmaya devam edecektir. Biz de bu çok büyük paydan Bolu ili ve çevresi olarak pay almak istiyoruz. Solucan gübresi öyle bir ürün ki, dünyada bunu bizden satın almak istemeyecek hiçbir ülke yoktur. Buna Çin, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri dahil. Nasıl kanatlı sektöründe biz Bolu olarak Türkiye’de lidersek solucan gübresi üretiminde de Türkiye’de lider bir konumda olabiliriz. Normal kimyasal gübre kullanıldığında topraklarımız her yıl bozuluyor ve daha az verim almaya başlıyoruz. Bir süre sonra artık o topraklarda ürün üretemiyorsunuz. Örneği Karaman’da birçok alanda Tarım İl Müdürlüğü patates üretimini yasakladı. Çünkü verim alamıyoruz. Bu ürünü kullanarak birkaç yıl içerisinde topraklarımız tamamen organik hale gelir. İlk yıldan itibaren çiftçilerimiz elde edecekleri hasat örneğin bu sene 1 dekarlık alandan 1 ton ürün alabiliyorlarsa, ilk yılın sonunda solucan gübresi kullanıyorlarsa 1.55 tona çıkar. Yani yüzde 55 ortalama artar.\"

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Gençler rengarenk festivalde buluştu

İZMİR\'de Buca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Renklerin Festivali\'nde binlerce genç boya savaşa yaparak doyasıya eğlendi.

Buca Belediyesi\'nin bu yıl ikincisi düzenlediği renklerin festivalinde binlerce genç Buca Gölet\'te buluştu. Radyo Romantik Türk işbirliğiyle düzenlenen Gençlik Festivali\'ne Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'na da katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu. Radyo Romantik Türk\'ün DJ performansı ile başlayan festivalde, gençler yeteneklerini performans sahnesinde gösterdi. Festivalde rodeo, bungee jumping, paint ball gibi değişik etkinliklerde eğlenceli saatler yaşayan gençlerin coşkusu sıra boya savaşına geldiğinde doruğa ulaştı. Konser alanında aynı anda havaya atılan boyalarla alan bir anda rengarenk oldu. Boya savaşı başlamadan önce açılış konuşmasını yapan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yeni bir gençlik merkezi açılacağının müjdesini vererek, \"Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında Tarık Akan Gençlik Merkezi\'nin bir benzerini açacağız. İşte bu renkler asla bizi ayıran değil, bizleri birleştiren renkler. Burada rengarekte çok güzelsiniz. Bu güzel tablonun parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yüzünüz hep gülsün, hep omuz omuza olun\" dedi. Festival Positive Live Project konseriyle sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)