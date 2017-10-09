DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAŞKAN UĞUR\'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI: \"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM\"

BALIKESİR Belediye Başkanı Edip Uğur, istifası istendiği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada görüşün gerçeği yansıtmadığını ve görevinin başında olduğunu söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği\'nin geçen cuma günü Ankara\'da gerçekleştirdiği Meclis Toplantısı\'nda Divan Başkanlığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, kente döndü. İstifası istenen belediye başkanları haberleriyle basında yer bulan Uğur, bugün AK Partili 12 ilçe belediye başkanı ile Çınaraltı Cafe\'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte istifasını istediği öne sürülen 5 belediye başkanından Uğur, olayın gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

\"Daha önce hakkımızda çıkan pek çok spekülasyon vardı. Ben de bu konuda basına yazılı açıklama yaptım. Görevimizin başındayız. Bu kutlu yolculukta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yola devam ediyoruz. Bunu daha önce ifade ettik. Bugün ilçe belediye başkanlarımız ziyaretime gelmişler. İlçelerde yapmış olduğumuz yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Hafta sonu geçtiğimiz Cuma günü, Ankara\'da Türkiye Belediyeler Birliği\'nin meclis toplantısı vardı. Ben de istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın yerine, birinci başkan vekili olduğum için vekalet ettim. Orada da basın mensuplarına gerekli açıklamaları yaptım. Perşembe akşamı, ulusal medyada, internet sitelerinde, bir haber dönüyor. \'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Külliye\'de görüşüyor\' diye. Böyle bir şey olmadığını, Cuma günü yaptığımız Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı\'nda ifade ettik. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın Sözcüsü \'Bunların hepsi hayal ürünüdür. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ile her hangi bir görüşme olmamıştır\' diye açıklama yaptı. Biz yine görevimizin başındayız. İşimize devam ediyoruz. Başladığımız projeler var, bütün belediye başkanları ile birlikte hizmete devam ediyoruz.\"

İKİ BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI

Başkan Uğur, belediye başkanlarıyla birlikte kahve içtikten sonra ayrıldı. Başkan Uğur\'un toplantısına; Altıeylül Belediyesi\'nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile annesinin rahatsızlığı olan Marmara Adası AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Aksoy katılmadı. Toplantıya katılan AK Partili Belediye başkanları ise şöyle:

\"Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Savaştepe Belediye Başkanı Turan Şimşek ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy\"

Görüntü Dökümü

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- Başkan Uğur kahvehaneye geliyor

- Uğur açıklama yapıyor

- Detay görüntü.

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, DHA)

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2)BOZÜYÜK\'TE GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR ADLİYEDE

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 10\'uncu Grup\'ta dün Bilecik\'in Bozüyük İlçesi\'nde oynanan Vitraspor- Feriköy maçı için İstanbul\'dan gelen 2 taraftar minibüsünde çok sayıda sopa, döner bıçağı, satır ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmesi ardından gözaltına alınan taraftarlar adliyeye sevk edildi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, misafir takım taraftarlarını taşıyan O. A. yönetimindeki 34 RH 7795 plakalı ve Y. K. yönetimindeki 34 UT 7124 plakalı minibüsleri durdurarak araçlarda arama yaptı. Aramada 2 minibüste 18 sopa, 1 cop, 3 döner bıçağı, 2 bıçak, üzerinde \'Feriköy Kule\' yazılı satır, 2 falçata, 1 elektro şok cihazı, 4 meşale, 1 kuru sıkı tabanca ve buna ait 25 adet kuru sıkı fişek ile üzerinde \'Ontour\' yazılı emisyon patlayıcı madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 minibüs sürücüsü ve araçlarda bulunan 31 taraftarı \'6 bin 222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu\'na muhalefet suçundan gözaltına aldı. 33 kişiden yaşları küçük olan 8 taraftar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinden sonra savcılığın talimatıyla dün serbest bırakılırken, sorgulamaları tamamlanan 23 taraftar ile 2 minibüs sürücüsü toplam 25 kişi de bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken cep telefonuyla çekilmiş görüntü,

-Ele geçirilen sopa ve bıçakların fotoğrafı bulunuyor.)

Bozüyük\'te gözaltına alınan taraftarlar adliyede

BOZÖYÜK/DHA

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3)YÜKSEKOVA\'DA İLK KEZ BİR HASTAYA KALICI KALP PİLİ TAKILDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Devlet Hastanesi\'nde 49 yaşındaki Hamza Avcı\'ya ameliyatla kalıcı kalp pili takıldı. Yüksekova Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Gökhan Alıcı, bu ameliyatın ilçede ilk kez yapıldığını söyledi.

Şemdinli İlçesi\'nde yaşayan kalıp ustası Hamza Avcı, rahatsızlanınca yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp yetmizliği sorunu yaşayan Avcı, doktorlar tarafından hemen ameliyata alındı. Kardiyoloji uzmanları Gökhan Alıcı ve İrem Müge Akbulut tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla Avcı\'ya kalıcı kalp pili takıldı. Avcı, kendisini hayata döndüren doktorlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

\"Rahatsızlığım artınca hastaneye muaneye geldim. Doktorlar pil takılacak dediler. Ben de kabul ettim. Rahatsızlığım nedeniyle beni yatırdılar. 5 gün önce hastenede bana kalp pili takıldı. Şu an çok iyiyim. Beni tedavi eden doktorlara teşekkür ediyorum. Bu hastanede yapılan ilk ameliyat da benimle gerçekleştirildi, açılışını ben yaptım. Bundan da çok mutluyum. Doktorlar çok iyi. Van’a, Ankara’ya gitmemiz gerekirken, hemen yanı başımızda olan hastanemizde böylesi ameliyatların yapılması bölge halkı için büyük şans.\"

Avcı\'ya başarılı bir ameliyat yapıp, kalıcı kalp pili takan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Gökhan Alıcı da hastanede ilk kez böyle bir ameliyatın yapıldığını söyledi. Alıcı, \"Yüksekova Devlet Hastanesinde bir yıla yakındır çalışmaktayım. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Müge Hanım\'la beraber ejeksiyon fraksiyon, düşük kalp yetmezliği olan bir hastamıza kalp pili nakli yaptık. Normalde ilçe hastanelerde pek uygulanamayan bir yöntem. Van bize çok uzak olduğu için hastamıza burada ameliyat yaptık. Hastamızın genel durumu çok iyi\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane tabelası ve vatandaşların hastaneye gitmelerinden gör

-Hastanede tedavi altındaki hastadan detay

-Doktorların hastayı muayene etmesi

-Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Alıcı ve hasta Hamza Avcı\'nın açıklamaları

- Genel detaylar

GÖRÜNTÜLER YÜKSEKOVA DOSYASINA GEÇİLDİ

144,312 MB

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4)WHATSAPP HATTINA YAPILAN İHBARLA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BURSA’da narkotik ekipleri, WhatsApp hattından gelen ihbar üzerine yaptığı operasyonda, yaklaşık 1 kilo esrarla bonzai ve metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, WhatsApp ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. Bursa’nın merkez Yıldırım ile Kestel ve Yenişehir ilçelerinde yapılan operasyonlarda H.T., A.K. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetaminle bonzai ve esrar ele geçirildi. Merkez Osmangazi İlçesi\'nde oturan S.G.’nin evine de operasyon düzenleyen ekipler, farklı poşetlerden toplam 1 kilo 50 gram esrar ele geçirdi. Bursa polisi, 6 kişi hakkında \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan işlem yaptı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Ele geçirilen maddelerden detay

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) -

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5)TRENİN ÖNÜNE YATIP İNTİHAR ETTİ

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde 81 yaşındaki Fahrettin Tuna tren hattına yatarak , kendini trenin altına atarak yaşamına son verdi. Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi ile Kemalpaşa Mahallesi arasındaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Tren raylarına gelen Fahrettin Tuna, Adana\'dan Mersin\'e giden 62213 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçide yaklaştığı raylara yattı. Makinistin fren yapmasına rağmen üzerinden tren geçen yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Tuna\'nın neden intihar ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kendini raylara bırakarak intihar eden Fahrettin Tuna\'nın fotografı

- Adana yönüne giden tren

- Mersin yönüne giderken kaza yapan trenin beklemesi

- Trenin altındaki üzeri mavi örtü ile kapatılmış ceset

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Hemzemin geçitte bekleşen vatandaşlar

- Trenin içindeki yolcuların camdan endişeli bakışları

- Polisin hemzemin geçitteki vatandaşları uzaklaştırma çabası

- Olay yerindeki kalabalık

- Cenaze nakil aracı

- Polislerin ve görevlilerin cesedi tabuta koyup araca nakletmeleri

- Trenin hareket edişi



SÜRE: 01\'53\" BOYUT: 60.3 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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6)TEMİZLİK YAPMAK İSTERKEN KUYUYA DÜŞTÜ

ELAZIĞ\'da, 70 yaşındaki Mehmet Ercan, etrafını temizlemeye çalıştığı 12 metrelik su kuyusuna düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, 45 dakika süren çalışma sonucunda Ercan\'ı kuyudan çıkarmayı başardı.

Merkeze bağlı Poyraz Köyü\'nde bugün sabah saatlerinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusunun etrafını temizleyen 70 yaşındaki Mehmet Ercan, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sarkıttıkları halat ile 45 dakika süren çalışma sonucu Mehmet Ercan\'ı düştüğü kuyudan çıkardı. Ekipler tarafından kurtarılan Ercan, bölgede hazır bekletilen Ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma ekipleri

-Kuyuda yapılan çalışma

-Kuyuya düşen vatandaşın halat ile çıkarılması

-AFAD ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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