DHA YURT BÜLTENİ-11

O POLİSLER, DÖVDÜKLERİ KIRGIZ KADINI DAHA ÖNCE BOĞULMAKTAN KURTARMIŞ (EK)

1)POLİSLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde, Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova\'yı sokakta tekmeleyip copla döven ve sonrasında açığa alınan 2 polis memuru, Alanya Adliyesi\'nde hakim karşısına çıktı. Polislerden İ.K. tutuklanırken, İ.U ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA/DHA

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2)YOLDA CESEDİ BULUNAN SURİYELİ\'Yİ KAMYONETTEN ATMIŞLAR

ADANA\'da yol ortasında cesedi bulunan Suriyeli 29 yaşındaki Meşir Ellevad\'ın arkadaşı 30 yaşındaki Hasan El Ali\'yi bıçakladığı için hızla giden kamyonetten atıldığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi\'nde dün meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad, çiftlikte birlikte çalıştığı Hüseyin El Ali ile iddiaya göre, \"Benim ailemi Suriye\'de siz katlettiniz\' diyerek tartıştı. Tartışma sırasında Ellevad, Ali\'yi sırtından 4 kez bıçakladı. Suriyeli Yusuf El Halife, kanlar içinde kalan Hasan El Ali\'yi hastaneye götürmek için çiftlikte çalışan Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonete bindirip, yola çıktı, bu sırada da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Halife, yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine Hüseyin El Ali\'yi teslim edip, tekrar çiftliğe döndü. Bu sırada yolda, bıçaklı saldırgan Meşir Ellevad ile karşılaşıp, onu da kamyonetin arkasına aldı.

\"NİYE ÖLDÜRDÜN?\" DİYEREK ATTI

Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonetin kasasında oturan Meşir Ellevad ve Yusuf El Halife arasında da tartışma çıktı. Arkadaşının bıçaklanmasına sinirlenen Halife, iddiaya göre, Ellevad\'ı aracın kasasından yola attı. Başını asfalt zemine çarpan Meşir Ellevad olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, kamyonet sürücü Hakan Sönmez ve cinayet zanlısı Yusuf El Halife\'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolüne getirilen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-

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KURTLARIN SALDIRDIĞI 40 KOYUN TELEF OLDU

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, etrafı taşlarla örülü avluya giren kurtlar, 40 koyunu telef etti.

Olay, gece saatlerinde Taşıkara Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Şenateş, etrafı taşla çevrili avludaki koyunlarını yemledikten sonra üst kattaki evine çıkıp uyudu. Avluya giren kurtlar, sürüdeki 40 koyunu parçalayarak telef etti. Sabah hayvanlarına bakmaya giden Şenateş; koyunlarının telef olduğunu görünce şoke oldu. Şenateş, çaresiz durumda olduğunu belirterek, \"Sabah koyunlarıma bakmak için avluya çıktım ve hepsinin boğazlanarak kurtlar tarafından parçalandığını gördüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıllık evliyim ve tüm varlığım koyunlarım, kurtlar tarafından telef edildi\" dedi.

Görünt Dökümü

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- Telef olan koyunlar

- Koyunları inceleyen mahalleli

- Dışarı atılan koyun leşleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 226 MB

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YOLCU OTOBÜSÜNDE 139 KAÇAK MÜLTECİ YAKALANDI

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollarla giren 139 mülteci yakalandı.

Ağrı\'dan İstanbul\'a gitmekte olan Hikmet İ. yönetimindeki 34 LA 0621 plakalı yolcu otobüsü D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişinde polis kontrol noktasında durduruldu. Otobüste ve bagajında arama yapan Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 139 mülteci bulunduğunu tespit etti. otobüsün bagaj kısımlarına da bindikleri gözlenen kaçak mülteciler otobüsten indirilerek gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mültecilerin buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.otobüs şoförü Hikmet İ. ise gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mültecilerin görüntüsü

-Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyişleri

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

(57,6 mb)

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ÇANAKKALE\'DE, AK PARTİ GRUBU MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYACAK

ÇANAKKALE Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ile yaşadıkları tartışmanın ardından, meclis toplantısının bugünkü 2\'inci oturumuna katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Çanakkale Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısının 1\'inci oturumunda CHP ve AK Parti arasında dün (çarşamba) başlayan gerginlik devam ediyor. Dün meclis toplantısında CHP\'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın sert üslubunu gerekçe göstererek meclisi terk eden AK Parti grubu, bugünkü 2\'inci oturuma katılmama kararı aldı. Kararı AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Meclis katılmayacaklarının belirten Ömercioğlu, \"Dün AK Parti Grubu olarak hiçbir şekilde layık olmadığımız bir tavırla karşı karşıya kaldık. Dün geceden bu yana bunun yansımaları devam ediyor. Dün gece bu istenmeyen olaylar, yaşadığımız hakaretler, bağrışmalar, psikolojik baskı, travma, bunun ötesinde daha fazla hakarete uğramamak, aynı üslup ve tavır ile cevap vermemek amacıyla, meclis salonundan dışarıya çıktık. Biz dün birinci birleşimden çıktık, ayrıldık. Bugün ikinci birleşim mevcut. Ancak, grubumuzla biraz önce oturduk ve bir karar verdik. Başkanın sakince düşünmesi, yapmış olduğu olayları biraz özümsemesi, kendi kendisine ne yaptım, nasıl yaptım, bir özeleştiriye girmesi, amacıyla bugün biz AK Parti Grubu olarak birleşime katılmamaya, televizyonumuzun başında, Belediye Meclisinin başladığı saatten itibaren izlemeye karar verdik\" dedi.

AK Partili Tülay Ömercioğlu, dünkü oturumda mikrofonu kapattırıp, kendisini susturduğunu belirttiği Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'a söylemek istediklerini bugün basın toplantısında dile getirdi. Ömercioğlu, \"Sizin yapmış olduğunuz kaset, iş teklifleri, paranın dağıtılması bizim partimizi hiç ilgilendirmiyor diyecektim. Diyeceğim laf şuydu; \'Bakın Başkan, siz artık Çanakkale\'nin CHP\'li Belediye Başkanı değilsiniz. Siz Çanakkale\'nin belediye başkanısınız. Çanakkale\'nin belediye başkanı olarak, bir CHP\'deki iç kaosa, kendi kendinize mücadelenizi bir kenara bırakın. Çanakkale\'mize bakın diyecektim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tülay Ömercioğlu basın toplantısı görüntüleri

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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LÖSEMİ HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN PEDAL ÇEVİRİYOR

LÖSEMİ hastaları için kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla Adana\'dan İstanbul\'a pedal çeviren 39 yaşındaki Kemal Yücel, İzmit\'e ulaştı. 4 yıl önce beyin tümörü nedeniyle 6 yaşındaki oğlu Utku\'yu kaybeden, evlat acısının çok zor olduğunu söyleyen Kemal Yücel, \"Çocuklarımızı hayatta tutmak mümkünken neden kayıtsız kalalım. Hastanelerde tedavi gören çocuklarımız ilik nakli bekliyor. İlik nakli olursa yaşama tutunacaklar\" dedi.

Adana\'da yaşamını sürdüren Kemal Yücel, 4 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümöründen kaybedince hayatını çocuklara adadı. Çocuğunun organlarıyla 5 kişinin hayatını kurtaran Kemal Yücel, lösemi hastası çocukları kurtarmak için kan bağışı yapılmasına dikkat çekmek amacıyla \'Her Pedal Bir Umut\' projesini başlattı. Adana\'dan 17 Eylül\'de bisikletle yola çıkan Kemal Yücel, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Marmara\'daki illere bisikletle ulaşarak, vatandaşları kan vermeye davet etti. İzmit\'e ulaşan Kemal Yücel burada Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü grubu üyeleri tarafından il sınırında karşılandı.

Lösemi hastası çocuklar için ilik bağışına dikkat çekmek için yola çıktığını söyleyen Kemal Yücel, \"Her pedal bir umut olsun diyerek 17 Eylül tarihinde Adana\'dan yola çıktım. Yola çıkış amacım lösemi hastası çocuklar için ilik bağışına dikkat çekmek. İlik bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamak ve bilinçli donör oluşumunu etkilemek. Gittiğim yerlerde, yolda gördüğüm insanlara tek tek kök hücre bağışının önemini anlatıyorum. Onların bu konuda yanlış bilgileri var, doğru bilgiler ile değiştiriyorum. Kök hücre bağışının kan vermek kadar kolay, acısız, zahmetsiz bir iş olduğunu anlatıyorum. İnsanlar gerçekten bu konuda bilgi sahibi değil, bilgilendirmek istedim. Çünkü hastanelerde tedavi gören çocuklarımız ilik nakli bekliyor. İlik nakli olursa yaşama tutunacaklar\" dedi.

Kemal Yücel hedefinin kök hücre bağışçısı sayısının artması olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu:

\"Hedefim ise kök hücre bağışçısı sayısının artması. Ülke nüfusunun yüzde 10\'u kök hücre bağışı yaparsa şayet nakil bekleyen tüm hastalarımız, tüm çocuklarımız yaşama tutunacak. Çocuklarımızı hayatta tutmak mümkünken neden kayıtsız kalalım. Evlat acısı çok zordur. Saçını okşadığınız evladınızın toprağını okşuyorsunuz. Ben de evladımı kaybettim henüz 6 yaşındaydı. Utku\'nun beyin tümörü vardı. Ameliyat oldu, tedavi gerçekleşti ama yaşama mücadelesini kaybetti maalesef. Başka çocuklar ölmesin diye, başka anne babalar bu acıyı yaşamasınlar diye organ bağışı yaptık ve 5 çocuğumuz yaşama tutundu. Şimdi Utku\'nun sayesinde 5 çocuk hayatta. Utku\'nun sayesinde 5 anne baba benim yaşadığım acıyı yaşamıyor. İstedim ki benim gibi hiç kimse evlat acısı yaşamasın. İstedim ki Utku gibi çocuklar okula gidebilsinler, yaşamlarını sürdürsünler\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kemal Yücel ile röp

-Bisiklete binerken

-Kendisine eşlik eden bisikletlilerle görüntüleri

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

