DHA YURT BÜLTENİ-11

1)RİZE’DE SEL VE HEYELANLARIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Rize’de 6 gündür aralıklarla süren şiddetli yağmur sonrası oluşan sel ve heyelanlarla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliği Kriz Merkezi koordinesinde 9 ayrı ekibin yürüttüğü çalışmalarda ev, yol ağı ve tarım arazilerindeki hasarlar belirleniyor. 1 kişinin çöken evin enkazı altında kalarak öldüğü, 1 kişinin de yaralı kurtarıldığı sel ve heyelanlarla ilgili yapılan ilk tespitlere göre bölgede 7 ev yıkıldı, Çayeli, Güneysu ve Çamlıhemşin İlçeleri’nde heyelan riski taşıyan 40 ev boşaltıldı. İl genelinde heyelan riski tespit edilen 50 riskli yapı için acil istinat duvarı yapımı kararlaştırıldı. Çayeli-Kaptanpaşa karayolu ile köy ve mahalle yolları, enerji nakil hatları ve içme suyu şebekeleri de hasar gördü. Selde 20 dolayında araç ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.

RİZE AFAD MÜDÜRÜ: TEKNİK DESTEK ALMADAN YOL VE YAPI YAPILMAMALI

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Şakir Kurk, yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğaya karşı teknik destek almadan yapılan müdahalelerin sonuçlarının çok acı olabileceğinin görüldüğünü ifade eden Kurk, “Bazı vatandaşımız 2-3 bin lira maliyetle hiçbir teknik destek almadan kaçak yol ve sonrasında ev yapıyor. Yağışla birlikte arazilerde heyelanlar meydana geliyor. 2-3 bin liralık yolların bu kez devlete maliyeti 1 milyon lirayı buluyor. Teknik ekibin görüşü olmadan yol, ev veya alt yapı tesisleri yapılmamalı. Sel ve heyelanların olumsuz sonuçlarından kaçınmak için teknik destek almadan bir yapı veya yol yapılmamalı.ö diyerek vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

Kurk, 6 gündür süren yağışla birlikte bölgede toprağın suya doyduğunu belirterek bundan sonra etkili olabilecek yağışların sıkıntılı durumlar oluşturmasından endişe ettikleri belirtti, “İnşallah bu endişemiz gerçekleşmezö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Heyelanda kapanan Kaptanpaşa yolu detayları

(Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA)

======================================================

2)ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇİFTÇİ: BU ŞEHİR FİSKOSLARLA YÖNETİLMEZ

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Nihat Çiftçi, hakkında sosyal medyada görevinden alınacağı yönündeki iddialara sert tepki göstererek, \"Bu şehir artık algı operasyonlarıyla yönetilemez. Bu şehir artık hatır ve gönülle yönetilemez. Bu şehir artık fiskoslarla yönetilemez. Bu şehir üzerindeki karanlık olan tüm yorganlar kaldırılmıştırö dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhuriyet Tesislerinde İsot Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görevinden alınacak yönünde sosyal medyada çıkarılan söylentilerine tepki gösteren Çiftçi, üzerinde algı operasyonları yapıldığını belirterek, \"Bu şehirde 16 yıldır hizmet veriyorum. Eserlerimiz de ortada. Yarışacaksan adam gibi yarış. Eserde, vizyonda yarışalım. Sen daha iyi biliyorsan elinden öperim\" diyerek hakkındaki iftiralara dair hukuk yoluna başvuracağını belirtti. Görevi boyunca yanlış iş yapmadığına değinen Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şanlıurfa\'ya 16 yıldır hizmet veriyorum. Halen efendim şöyleymiş de gözün üzerinde kaşın var. Benim parayla pulla alakam olmaz. Ben kişilik için uğraşıyorum, şeref için uğraşıyorum, kalkınmak için uğraşıyorum. Her yerde hizmet ediyoruz. 13 ilçedeyiz. Bin 397 mahalledeyiz. Hiçbir coğrafyayı bir coğrafyadan ayrı tutmuyoruz. Hiçbir ilçeyi bir ilçeden ayrı tutmuyoruz. Tutmamışız da hepsini seviyoruz. Arap\'ı da Kürt\'ü de seviyoruz. Türkmeni\'de seviyoruz. Bir yere gittiğimizde bir bakıyoruz efendim şu ilçede Eyübiye\'ye giriyoruz Haliliye tetikleniyor bu şehir artık algı operasyonlarıyla yönetilemez. Bu şehir artık hatır ve gönülle yönetilemez. Bu şehir artık fiskoslarla yönetilemez. Bu şehir üzerindeki karanlık olan tüm yorganlar kaldırılmıştır. Hepsi kaldırılmıştır.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Nihat Çiftçi\'nin konuşması

- Toplantıya katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

====================================================

3)CUMHURBAŞKANLIĞI\'NCA SELİMİYE CAMİİ\'NDE AŞURE DAĞITILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla aşure günü dolayısıyla Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii\'nde Edirne Valisi Günay Özdemir ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul katıldığı programla halka aşure dağıtıldı. Cumhurbaşkanlığı\'nca 13 il ve 14 camide düzenlenen aşure dağıtımı, Edirne\'de Selimiye Camii\'nde yapıldı. Edirne\'de sabaha kadar 5 kazanda hazırlanan aşureler için öğle namazının ardından cami avlusuna stantlar kuruldu. Dağıtım programına Edirne Valisi Günay Özdemir\'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul da katıldı. Öğle namazının ardından camide bulunan halka ücretsiz olarak 100\'er gramlık paketlere konulan aşureler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm\'ün dualarının ardından halka dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını getirdiğini ifade ederek Vali Özdemir ile birlikte kazandan doldurduğu aşureleri dağıttı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Selimiye Camii

-Vali Özdemir ve Hakan Yurdakul

-Aşure kazanları

-Camiden çıkanlar

-Hakan Yurdakul\'un konuşması

-Emrullah Üzüm\'ün dua etmesi

-Aşure dağıtımı

-Sıraya girenler

-Dağıtımdan görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

===================================================

4)DİYARBAKIR\'DA 5 BİN KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Muharrem ayı nedeniyle münasebetiyle Diyarbakır\'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.Muharrem ayı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Ulu Cami\'de düzenlenen aşure dağıtım törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. 12 İlde 14 camide düzenlenen etkinliğin Diyarbakır ayağında dağıtılacak olan aşure Cumhurbaşkanlığı forsuyla süslendi. Aşure dağıtımı öncesi konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Tüm şehitlerimiz ve en son menfur saldırı sonucu şehit olan Mehmet Kızılca şehidimiz dahil bütün şehitlerimizi fatihalarla andık. Biz de, Diyarbakır\'ımız da Ulu Cami önünde bütün şehitlerimizi bir kez daha bütün Diyarbakırlılarla birlikte rahmetle anıyoruz. Bu topraklardaki birlik ve beraberliğimizin kardeşliğimizin, bütün terör örgütlerinin ve ihanet şebeklerinin ne yaparlarsa yapsın sonsuza kadar dip diri ve güçlü bir şekilde devam edeceğini şüphesizki bu birlik ve beraberlik içerisindeki yolcuğumuz geleceğe akarken, bütün şehitlerimizi de her zaman milletçe rahmetle anıyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdiğini belirterek, \"Bizim millet oluşumuzun iki önemli unsuru var. bir Tarih, iki coğrafya aynı tarihi ve coğrafyayı paylaşıyoruz. Fakat, üçüncü bir unsur daha var ki milleti ortaya çıkaran temel unsurlardan bir diğeri de duygusal unsurdur, buda geçmişte yaşanmış ortak acılardır. Bizim acılarımızda kederlerimiz de ortak. Bizi bugün birleştiren tarihten ders alışımızdır. Bir araya getiren tarihten ders alışımızdır. Tarihten ders alabildiğimiz ölçüde, millet oluruz. Ders alabildiğimiz ölçüde kardeş oluruz\"dedi.

Daha sonra protokol vatandaşlara aşure dağıtımı yaptı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde kentte 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Ulu Cami önünden detaylar

-Etkinliğe katılan protokol

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Cumhurbaşkanlığı Kurulsal İletişim Başkanı Küçükyılmaz\'ın konuşması

-Aşure dağıtılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

====================================================

5)TELEFERİĞİ 9 AYDA 250 BİN KİŞİ KULLANDI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 ay önce açılışını yaptığı teleferik, Tünektepe\'ye 250 bin kişi taşıdı. Teleferik projesi, Tünektepe\'ye yapılacak 7 yıldız kalitesindeki butik konaklama tesisiyle taçlanacak. Antalya\'da Sarısu Plajı\'nda denize girdikten sonra sahilden 4-5 derece daha serin 618 metre yüksekliğe sahip Tünektepe\'ye çıkmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 ay önce açılışını yaptığı teleferiği kullanıyor. 36 kabin saatte 1200 kişiyi Tünektepe\'ye 9 dakikada ulaştıran teleferiğe 250 bin kişi ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teleferiğin çocukluk yıllarında Antalya\'nın gündeminde olduğunu hatırlattı. Projenin 1974 yılından beri düşünüldüğünü belirten Türel, \"O günden beri konuşulan proje yakın zamana kadar maalesef bir türlü gerçekleşememişti. Ama proje için birçok valinin emeği geçti. Büyükşehir Yasası ile proje yerel yönetime devredildi. 40 senelik projeyi hizmete sunduk\" dedi.

ANTALYA ÇATISINDAN ÇAY İÇME KEYFİ

Menderes Türel, 1706 metre hat uzunluğu olan teleferiğe Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Türel, \"Turistler için yeni bir çekim merkezi oldu. Buradaki sosyal tesislerimizde uygun fiyatlarla çok kaliteli hizmet sunuluyor. 14 milyonluk bir bütçe ile hizmete açtık. Teleferikle ulaştığınız Tünektepe\'de Antalya\'nın çatısında çay içme keyfi yaşıyorsunuz, panoramik fotoğraflar ortaya çıkıyor\" dedi.

TÜNEKTEPE\'YE 7 YILDIZLI BUTİK OTEL

Teleferik projesi, Tünektepe\'ye yapılacak 7 yıldız kalitesinde butik konaklama tesisiyle taçlandırılacak. Halka açık seyir terasları ile yine günlük ihtiyaçları karşılayabilecek günübirlik tesisler hizmet vermeye devam edecek. Başkan Menderes Türel, \"7 yıldızlı turistik tesisimiz Kemer tarafına bakacak. Üç Akdeniz fokunun arasında bir turuncu küre tesisin çatısında yer alacak. Bu simge Antalya\'nın her tarafından görülebilecek ve Antalya\'nın yeni sembollerinden biri olacak. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tahsis yapıldı. Orman Genel Müdürlüğümüzün tahsisi gündemde. Gerekli izinler alındı, çok küçük bürokratik işlemler kaldı. Bu sene sonunda büyük ihtimalle yatırımcısı netleştiği takdirde yap işlet devret modeliyle ihalesini gerçekleştireceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

Teleferik görüntüsü

Kabinlerin görüntüsü

Konyaaltı sahilinin görüntüsü

RÖP: Menderes Türel ( Belediye Başkanı )

Menderes Türel vatandaşlarla sohbet ederken

Teleferikle inerken görüntü

Detaylar

679 MB /// 06.04

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

====================================================