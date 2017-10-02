DHA YURT BÜLTENİ-11

Rize’de şiddetli yağış, 20 ev boşaltıldı (3)

HEYELAN ANI KAMERADA

Rize\'de etkili olan şiddetli yağmur heyelana neden oldu. Güneysu İlçesi Adacami Köyü\'nde yamaçtan kopan toprak kütlesi kaydı. Vatandaşların panikle izlediği o anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Heyelan anı görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

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Halk otobüsünde ayakta yolculuk eden madencilere kaplıca tatili

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Muslu Belde Belediyesi, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde \'Kirlenmesin\' diye koltuklara oturmayan maden işçileri ile onların bu davranışını fotoğraflayıp sosyal medyada duyuran Aslı Ertürk\'e 2 günlük kaplıca tatili hediye etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü\'nde çalışan 6 maden işçisi, asansör arızalı olduğu için Gelik İşletme Müdürlüğü ocağından çıkıp Karadon\'a giderken halk otobüsüne bindi. Madenciler, \'Koltuklar kirlenmesin\' diyerek koltuklara oturmadı ve ayakta yolculuk etti. Otobüste bulunan 19 yaşındaki Aslı Ertürk, madencilerin bu davranışını fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, otobüste ayakta yolculuk eden maden işçileri ile Türkiye\'nin takdirini kazanan bu davranışlarını sosyal medyada duyuran Aslı Ertürk\'ü ödüllendirdi. Başkan Adıyaman, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü önünde bir araya getirdiği Aslı Ertürk ile maden işçileri Gökhan Onur, Sabahattin Akkoç, Turgay İnan, Ali Aktaş, Musa Uğur ve Koray Karabacak\'a 2 günlük kaplıca tatili hediye etti. Başkan Adıyaman, ön camı kırık telefonu ile madencilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk\'e ayrıca akıllı telefon da hediye etti. Başkan Adıyaman, geçmişten günümüze küçülen bir Zonguldak\'ın unutulmuşluğunu maden işçisinin otobüsteki duruşunun yeniden hatırlattığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Burada herkes maden işçisinin nasıl güzel insanlar olduğunu anladı. Bu yürekleri, bu kişilikleri yürekten selamlıyorum. O fotğrafı görünce, Nazım Hikmet\'in \'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?\' şiiri geldi. Aslı kardeşimiz de emeğin, onurun ve saygınlığın fotoğrafını çekmiş. Ben bunu böyle algıladım. Ona da teşekkür ediyorum. Onları burada bir araya getirmekten de onur duydum.\" Aslı Ertürk\'te maden işlçeriyle ilk kez bir araya geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Maden işçilerinden Gökhan Onur da, fotoğraf için Aslı Ertürk\'e teşekkür ederek, \"O da madenci bir ailenin kızı. Ben de babamı 1995\'de maden ocağındaki iş kazasında babamı kaybettim. Konuşurken duygulanıyorum. Madencinin bu şekilde anılmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösteren herkese teşekkürler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Maden işiçileriyle Aslı Ertürk\'ün buluşması

-Sohbet etmeleri

-Sabahattin Adıyaman ile röp.

,-Aslı Ertürk ile röp.

-Gökhan ONur ile röp.

-Maden ocağından detay

Süre: (6.16) Boyut: (200 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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Başkan Tütüncü: Atatürk heykelinin çalılığa atılmasında sabotaj emaresi var

ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, Atatürk heykelinin belediye deposundan alınarak çalılık alana atılmasıyla ilgili sabotaj emaresi olduğunu belirterek, \"Yok öyle Atatürk\'ün aziz hatırası üzerinden şark kurnazlığı yapmak ve birilerini vurmak\" dedi.

Kepez Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi\'ne, belediye sınırları içindeki Göçerler Mahallesi\'nde çalılık alana atılmış Atatürk heykeli damga vurdu. Alanda yürüyüş yapan CHP\'li bir delegenin haber vermesiyle CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, gazetecileri olay yerine götürerek açıklama yaptı. Olayı araştıran polis, heykelin Kepez Belediyesi\'nin deposundan çıktığını tespit edip, 3 belediye çalışanını gözaltına aldı. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kepez Belediye Meclisi CHP Grubu Sözcüsü Kadir Zeybek, belediyeye ait bir depodan Atatürk heykelinin çıkarılarak çalılığa atılmasının Türkiye ve Kepez halkını derinden üzdüğünü söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan bu saldırganların yargılanma sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirten Zeybek, \"Bu saldırı, gelecek saldırıların devamı niteliğinde. Bu saldırıyla Kepez\'in anılmasını istemezdik. Arkasında bir şaibe varsa bunun da ortaya çıkması konusunda çaba sarf edeceğiz\" dedi.

HEYKEL NEDEN DEPODA SAKLANDI?

CHP\'li meclis üyesi Eren Kurt ise \"Heykel neden 5 yıl boyunca depoda saklanmıştır? Heykel saklandığı süre içinde bakım görmüş müdür? Heykel neden dikilmemiş? Heykelin çalınmasının ardından depolarda envanter çalışması yaptınız mı? Gözaltına alınan 3 kişi hakkında soruşturma yaptınız mı?\" sorularını başkanlık makamına yöneltti.

MHP\'DEN TÜTÜNCÜ\'YE DESTEK

MHP Grup Sözcüsü Adem Çelik ise olayın tamamen Kepez\'e ve Belediye Başkanı\'na yapılan bir komplo olduğunu düşündüklerini söyledi. Çelik, \"Atatürk\'ü hepimiz seviyoruz, sizin de ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. MHP olarak bu olayın, size yönelik bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Vatandaş da böyle olduğunu düşünüyor\" diye görüşlerini ifade etti.

\'İDAREYE PROVOKASYON VAR\'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konunun kendisini çok fazla üzdüğünü belirterek, \"Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin ortak değeridir. Kimsenin tekelinde değildir, herkesin saygı göstermesi gereken Başkumandandır. Hiç kimsenin Atatürk\'ün şahsına, büstüne saygısızlık etme hakkı yoktur. Bizim belediyemizle bu hadiseyi yan yana getirenler başka şeylerin peşindedir. İdari ve adli soruşturma devam ettiği için birtakım şeyleri bu soruşturmanın sonuna bırakacağım. Eminim ki çıkan şeyleri gördüğünüzde birçok kişi çok şaşıracak. Gerçekten burada idareye yönelik bir provokasyon vardır\" diye konuştu.

İDARİ SORUŞTURMA DA AÇILDI

Herkesten çok bu işin takipçisi olduğunu kaydeden Tütüncü, ilgili kişilere yönelik idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Gözaltına alınan kişilerin belediyenin kadrolu işçileri olduğunu belirten Tütüncü, şöyle devam etti:

\"5 yıldır bu heykel burada tutuldu dediniz. Bu heykelin yıpranmış olduğu ortada. 50 yıl önce dönemin Varsak Belediyesi tarafından ilkel yöntemle yapılmıştı. Biz orada yol açma çalışmaları sırasında yolda kaldığı için özenli bir şekilde heykeli kaldırdık ve hatırasına saygı göstererek imha etmedik. Talimatımla depomuzda sararak muhafaza ediliyordu. Normalde eskiyen heykellerin imhasına yönelik yönetmelikler olduğunu CHP İl Başkanı söyledi.\"

\'ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ YER\'

Heykele yönelik kendisinin ve ilgili bürokratlarının talimatı olmadığını keydeden Hakan Tütüncü, \"Gelelim zurnanın zırt dediği yere; bu işin içinde açıkça sabotaj olduğuna yönelik çok önemli emareler bulunmaktadır. Polis sorgusunda da bu ortaya çıktı. Ben bu işi bırakmam. Bu işin sonu ortaya çıkacak. Yok öyle Atatürk\'ün aziz hatırası üzerinden şark kurnazlığı yapmak ve birilerini vurmak. Biz Kepez Belediyesi olarak bugüne kadar ne yaptıysak Atatürk\'ün aziz hatırasını yüceltmek için yaptık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meclisten detay

- CHP\'li meclis üyesi Eren Kurt\'un konuşması

- Başkan Hakan Tütüncü\'nün açıklaması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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İngiliz yolcular kiralanan charter uçaklarla ülkelerine döndü

İNGİLTERE\'nin en büyük beş hava yolu şirketinden biri olan Monarch Airlines, iflas edince, Muğla\'nın Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde tatil yapan İngiliz turistler, kiralanan 3 charter uçakla ülkelerine gitti.

İngiliz havayolu şirketinden Monarch Airlines\'ın iflasını açıklamasının ardından Muğla\'nın farklı ilçelerinde tatil yapan turistler charter uçaklarla YDA Dalaman Havalimanı\'ndan İngiltere\'ye dönüş yaptı. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere\'nin en büyük beş havayolu şirketinden birisi olan şirketin iflasını açıkladığını belirtip, \"Monarch Havayolları, yıllardır bölgeye hizmet veriyordu. Bu yıl bize haftada 22 uçuşla ciddi sayıda bir yolcu taşıdı. Şu ana kadar 87 bin yolcu getirdi. Sezonun geri kalan kısmında 72 uçuşu daha vardı ve o da yaklaşık 7 bin yolcuya tekabül ediyordu\" dedi. Güvenç, bundan sonraki uçuşları Freebird firmasının devraldığını belirterek, \"Burada tatilini yapan yolcular rahatlıkla Freebird uçuşlarıyla tekrar İngiltere\'ye dönüyorlar. Planlamalar yapıldı ve sıkıntı görünmüyor. Her türlü tedbirimiz alındı. İlk check-in işlemini Freebird yaptı. İngiltere konsolosuyla koordineli halde gidiyoruz. Ama asıl büyük yolcu kitlesi İspanya\'da Mayorka\'da, oradaki operasyonlar 100 binleri geçiyor. Herhalde orada da bir çözüm yolu bulmuşlardır. Türkiye için özellikle Dalaman için herhangi bir problem yok. Şu anda tatilini yapmakta olan yolcular tatillerini bitirecekler ve yine kendilerine tahsis edilmiş uçaklarla geri dönüyorlar.\" Uçağa binmeden önce gazetecilerle konuşan İngiliz turistler, ülkelerine dönüşlerinde sorun olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- YDA Dalaman Havalimanı\'ndaki İngiliz yolculardan görüntü

-Yolcularla röp.

-YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç ile röp

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)

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Hastanede cep telefonu hırsızlığı kamerada

KİLİS\'te Suriye uyruklu 50 yaşındaki A.F.\'nin, Devlet Hastanesi\'nin Acil Servisi\'nde bir hastaya ait cep telefonu ile şarj cihazını çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 25 Eylül\'de Kilis Devlet Hastanesi\'nin Acil Servisi\'nde meydana geldi. Hastanede tedavi olmaya gelen M.T., kayıt yapılan masaya bıraktığı cep telefonu ile şarj cihazını yerinde bulamayınca, polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden bir kişinin, masadaki cep telefonu ile şarj cihazını aldığını belirledi. Yapılan çalışmayla hırsızlığı yapan kişinin Suriye uyruklu A.F. olduğu saptandı. Suriyeli A.F., polis tarafından evinde yakalanıp gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ile şarj aleti, sahibine teslim edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde A.F.\'nin kağıtla gizlediği masadaki cep telefonu ile şarj cihazını alıp uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- A.F.\'nin masadaki telefonu alıp uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU-Kamera: KİLİS,(DHA)