DHA YURT BÜLTENİ-11

1)HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU: ATEŞE BENZİN DÖKÜYORLAR

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) referandumu sonrası silahlarla poz verenlere tepki gösterirken, \"Ateşe benzin döküyorlar\" dedi. Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep\'te partisinin Şahinbey ilçe kongresine katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Yapıcıoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'deki referandum sonrasında ellerinde silahlarla poz verip fotoğraf çektirenlere tepki gösterdi. \'Ben Allah\'a ve ahret gününe iman ettim. Ben Müslümanlardanım\' diyen herkesin, iki kişi arasındaki sorunu anlayıp başarabiliyorsa barışı sağlaması gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

\"Şu son günlerde bütün Türkiye\'nin gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi Irak Kürdistan bölgesinde 25 Eylül\'de yapılan referandum. Basına, özellikle sosyal medyaya bazı fotoğraflar yansıdı. Ellerinde uzun namlulu otomatik silahların da bulunduğu bazı sivil insanlar poz veriyorlar. Birileri çıkıp \'Biz oradaki kardeşlerimizi ezdirmeyeceğiz, gerekirse biz onlar için savaşmaya gideceğiz buradan\'. Ateşe benzin döküyorlar. Biz soruyoruz, diyoruz ki sizin kardeşlik ölçünüz nedir? Aynı kavme mensup olmanız mı? Yani sizin tabirinize soydaşlık mı? Aynı kişiler \'Bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Kürt kardeşlerimizle hiç kimse aramızı bozamaz\' diyorlar. Peki sınırın bu tarafında sizinle soydaş olmayanlar? Onlar da sizin kardeşinizse, o zaman sizin ölçünüz soydaşlık değil. Nedir sizin ölçünüz? Sınırlar mıdır? Eğer sizin ölçünüz sınırlar ise, sınırların öteki tarafında başka bir devletin bayrağı altında yaşayan, başka bir ülkenin pasaportunu taşıyan insanlara, niçin oradaki insanlar arasında ayrımcılık yapıp birini diğerine tercih ediyorsunuz? \'Ben Allah\'a ve ahret gününe iman ettim. Ben Müslümanlardanım\' diyen herkesin yapması gereken şudur. Kardeşi, tanıdığı veya hiç tanımadığı iki kişi arasında bir sorun çıktığında önce meselenin ne olduğunu iyice anlamaya çalışmak ve yapabiliyorsa onları anlaştırıp sulhu, sükuneti tesis ve temel etmektir.\"

Yapıcıoğlu\'nun konuşmasının ardından Orhan Harat\'ın aday olmadığı ve tek liste halinde gidilen kongrede Abdulkadir Üstündağ HÜDA PAR Şahinbey İlçe Başkalığı\'na seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongreye katılanlar

- Zekeriya Yapıcıoğlu\'nun gelişi

- Yapıcıoğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB

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2)KANSERİ YENEN ÖĞRETMEN DÜĞÜNÜNDEKİ TAKILARI KANSER VAKFI\'NA BAĞIŞLIYOR

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde gelinlik provası yapılırken, kanser olduğunu öğrenen anaokulu öğretmeni 29 yaşındaki Türkan Kendirci, nişanlısının desteği ile hastalığını yendikten sonra düzenlenen törenle evlendi. Kendirci, düğününde takılan takıları, Kanser Vakfı\'na bağışlayacağını açıkladı.Ankara\'da ticaretle uğraşan Tuncay Kaya\'ya gönlünü kaptıran Türkan Kendirci\'ye, düğün hazırlığı yaparken, gelinlik provasında fark ettiği rahatsızlığı sonrası meme kanseri teşhisi konuldu. Erken teşhis ve 13 aylık tedavi sonrasında kanseri nişanlısının desteği ile yenen Türkan Kendirci, Erkan Kaya ile yapılan düğün töreni ile evlendi. Şaphire Kır Düğün Salonu\'nda düzenlenen Türkan-Tuncay çiftinin düğün törenlerine aile, akrabalarının yanı sıra kanser tedavisini yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros da İstanbul\'dan gelerek katıldı. Evlenme hayali kurarken kanser olduğun öğrenen ve tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Türkan Kendirci, düğün töreninde takılan takılardan elde edilecek olan geliri Kanser Vakfı\'na bağışlayacağını söyledi. Kendirci, şöyle dedi:

\"Ben erken teşhisle kanseri yendim. Kanser hastaları için bir şey yapmak istiyorum. Zaten bir miktar bağışta bulunduk. Ancak düğünümde takılan takıları ve paraları da Kanser Vakfı\'na bağışlayacağım.\"

Görüntü Dökümü

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-Gelin ile damat sahnede yakınları ile oynarken

-Düğün törenine katılanlardan görüntü

-İstanbul\'dan gelen doktorun konuşması

-Gelin ile damadın oynaması

-Gelinin yakınları nazar değmesin diye gelinin çevresinde sahnede bahur tüttürmesi

-Masalara konulan zarfların üzerindeki kanser vakfına bağış yazısı

SÜRE: 02\'55\" BOYUT: 123 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)



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3)SURİYELİ ÇOCUKLARA KORO SÜRPRİZİ

İZMİR’in Torbalı ilçesinde bir fabrikaya sığınan ve burada yaşam savaşı veren 40 Suriyeli aile güne çocuk korosu sürpriziyle başladı. Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu, Çeşme İmece İnisiyatifi Derneği ve Bodrum İnsanca Yaşama Derneği, aileleri ziyaret etti. Koronun kurucusu İranlı Tenor Ramin Fahrangniya, “İran ve Irak savaşında bu acıları yaşadım. Onların duygularını ve hislerini anlayabiliyorum. Umarım savaş olmaz, herkes mutlu ve barış içinde yaşar. İnanıyorum ki sanat ve müzik insanları iyileştirir. Biz bunun için buradayız ve bu çocuklara ve ailelerine bunu yaşatmak istiyoruz. Biz sizin acılarınızı biliyoruz ve elimizden geldiği kadar yanınızdayız diyoruz\" dedi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaklaşık 40 Suriyeli aile terk edilmiş bir fabrikaya sığındı. Fabrikanın depo bölümünde kurulan çadırlarda 80’i çocuk yaklaşık 250 kişi yaşıyor. Mevsimlik işçi olarak çalışan ve sürekli yer değiştiren ailelerin bir kısmı birbirinden farklı şehirlerde kayıtlı ve geçici kimlikleri var. Sığındıkları fabrika Philsa Caddesi üzerinde ilçe merkezinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tarım alanlarının hemen içinde bulunuyor. Şehir merkezine oldukça yakın olsalar da yaşam şartları içler acısı. Onları biraz olsun yaşadıkları acılardan uzaklaştırmak isteyen Çeşme İmece İnisiyatifi Derneği ve Bodrum İnsanca Yaşam Derneği bugün bu aileleri ziyaret etti. İki derneğin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen ziyarette, yine yıllar önce çeşitli yerlerden Türkiye’ye göçmen olarak gelen ailelerin çocuklarından kurulan 21 üyeli Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu, çocuklara mini konser verdi. Ayaklarında ayakkabıları olmayan, çadırları ısıtmak için yakılan ateşten kalan küllerin içinde oynayan çocuklar kısa bir süre de olsa keyifli vakit geçirdi. Dilini bilmedikleri yaşıtlarının söylediği, ne anlattığını bile bilmedikleri şarkılarına alkışlarıyla eşlik etti. Konser sırasında yetişkinler ise normal hayatına devam etti. Erkekler birbirinin saçını tıraş ederken, kadınlar ise temizlik ve yemek yaptı.

“MEVSİMLİK İŞÇİLİK NEDENİYLE SAYILARI DEĞİŞİYOR\"

Fabrikaya sığınmak zorunda kalan bu ailelere yardım eden Çeşme İmece İnisiyatifi Derneği Genel Sekreteri Bigenur Karataş, ailelerin zor şartlarda yaşadıklarını anlattı. Torbalı’da çok sayıda Suriyeli aile olduğunu belirten Karataş, “Biz de dernek olarak bunun gibi bir çok kampa yardım yapıyoruz. Torbalı, çok fazla sığınmacının olduğu bir bölge. Şuan burada 40 aile var ama mevsimlik işçilik nedeniyle bu sayı çok sık değişiyor. Fabrikanın dışındaki ailelerle bu sayı 70 aileye yükseliyor. Bu tür konser gibi etkinlikleri yaparak çocukları psikolojik olarak rahatlatmaya çalışıyoruz\" dedi. Geçici kimlik numarası olanların sağlık ve eğitim konusunda yardım alabildiğini ancak birçok ailenin kayıtlı olduğu yerde yaşamadığını belirten Karataş, “Adana’da kayıtlı olup burada yaşayanlar var. Biz hijyeni sağlamak adına temizlik malzemesi yardımı yapıyoruz, çocuklar için bez ve mama sağlıyoruz. Çocuklara Latin alfabesini öğretmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

“BU ACILARI BEN DE YAŞADIM\"

Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu’nun kurucusu ve şefi olan Azeri asıllı İranlı tenor Ramin Fahrangniya, projeye haziran ayında başladıklarını ve 2 ay gibi kısa bir sürede çocuklara 10 farklı dilde şarkılar öğrettiklerini anlattı. Koronun da göçmen çocuklardan oluştuğunu belirten Fahrangniya, şöyle konuştu:

“Bu çocuklarımızı farklı ülkelere götürüp konserlere katılmalarını istiyoruz. Amaçları dostluk ve barış mesajı vermek ve savaşlardan uzak kalmak istiyorlar. Koromuzu Torbalı’daki bu kampa getirdik. Çocukları biraz olsun mutlu etmeye çalışacağız. Ben İranlı’yım. İran ve Irak savaşında bu acıları yaşadım. Onların duygularını ve hislerini anlayabiliyorum. Umarım savaş olmaz, herkes mutlu ve barış içinde yaşar. İnanıyorum ki sanat ve müzik insanları iyileştirir. Biz bunun için buradayız ve bu çocuklara ve ailelerine bunu yaşatmak istiyoruz. Biz sizin acılarınızı biliyoruz ve elimizden geldiği kadar yanınızdayız diyoruz. Sadece Suriyelilere değil savaş nedeniyle göçmek zorunda kalan herkese yardım etmek istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Konserden görüntüler

- Ramin Fahrangniya ile röp

- Bigenur Karataş ile röp

- Çadırlardan görüntü

- Suriyeli çocuklardan ve ailelerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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4)DAVETLİLERE TÜRK BAYRAĞI ARMAĞAN EDİLEN DÜĞÜNDE İZMİR MARŞI COŞKUSU

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi\'ndeki bir düğünde davetlilere Türk bayrağı dağıtıldı. Haluk Levent\'in seslendirdiği İzmir Marşı eşliğinde gelin ve damat ile davetliler ellerinde Türk bayraklarıyla güzel bir görüntü oluşturdu.

30 Eylül Cumartesi akşamı Kaş İlçesi\'ne bağlı Yeşilköy\'de gerçekleşen düğün töreniyle evlenen ikisi de iş güvenliği uzmanı Anıl Karakitapoğlu ile Burak Eren Koçer\'in düğününde, davetliler İzmir Marşı ile coşkulu anlar yaşadı. Genç çift düğünlerinde davetlilere 50\'nin üzerinde Türk bayrağı armağan ederken, düğün sırasında da Haluk Levent\'in seslendirdiği İzmir Marşı eşliğinde gelin ve damat üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açtı. Davetlilerin de düğünde dağıtılan Türk bayraklarıyla katıldığı düğün, coşkuya sahne oldu.

Görüntü Dökümü

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- Gelin ve damat ellerinde Türk bayrağı ile sahneye çıkışları

- İzmir marşını söylemeleri

- Davetlilerin marş söylerken görüntüleri

- Davetlilerin Türk bayrağı sallamaları

150 MB /// 01.20

HABER- KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)