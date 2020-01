DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BULDUKLARI CİSMİ KURCALAYAN İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'nde bulup kurcaladıkları cismin patlaması sonucu 7 yaşındaki Umut Kozay öldüi, kardeşi 6 yaşındaki Erhan Kozay ise yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İlçenin Eski Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oynayan Umut ile kardeşi Erhan Kozay, bulup kurcaladıkları cisim ellerinde patladı. Meydana gelen patlama Kozay kardeşler yaralandı. Çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Umut Kozay kurtarılamadı, kardeşi Erhan Kozay\'ın tedavisi sürüyor.

YÜKSEKOVA,(Hakkari)

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEMEK Kİ MOSSAD İLE BU YÖNETİMİN GEÇMİŞİ BİR VE BERABERDİ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak\'ta gerçekleştirilen referanduma ilişkin \"İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmak, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bu, bir şey gösteriyor. Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Şimdi o da artık bütün ekranlara düştü. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor. İsrail\'den başka destekleyen var mı? Yok. Kuzey Irak\'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan yara açılıyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum\'da AK Parti\'nin il danışma toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında Erdoğan, Kuzey Irak\'ta yapılan \'bağımsızlık referandumu\'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye\'ye doğrudan düşmanlık yapmayan ve saldırmayan Suriye ve Irak\'taki hiçbir gruba ve kesime tavır alınmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Suriye\'nin kuzeyinde oynanan oyunun, ülkemizi Ortadoğu coğrafyasından tümüyle tecrit etmenin yanında daha büyük darbeler için kuşatma projesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Kuzey Irak\'taki referandum oyununun da aynı projenin bir parçası olduğu çok açıktır. Biz ne Suriye\'de ne de Irak\'ta ülkemize doğrudan düşmanlık yapmayan, saldırmayan hiçbir gruba ve kesime tavır almadık. Tam tersine, elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine, bu ülkeye yapılan ilk müdahaleden beri en büyük desteği Türkiye olarak biz verdik. Yeri geldi canlarını kurtarabilmeleri için yüz binlercesine sınırlarımızı açtık. Yeri geldi tüm kaynaklarının kesildiği anlarda elimizdeki imkanları, kendileriyle paylaştık. Yeri geldi maruz kaldıkları haksızlıklara karşı, dost olarak gördüğümüz ülkeleri karşımızı alma pahasına yanlarında durduk.\" diye konuştu.

\"GEÇMİŞTE YAPTIKLARIMIZDAN ASLA PİŞMAN DEĞİLİZ\"

Yapılanların karşısında, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminden hiçbir şey istenmediğini vurgulayan Erdoğan, \"Tek beklentimiz, ülkemizin hassasiyet gösterdiği konularda bize saygı duymaları, bize rağmen adımlar atmamalarıydı. Irak\'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkmalarıydı. Orada Arap kardeşlerimizle Türkmen kardeşlerimizle bir olsunlar, beraber olsunlar; kendilerinden hep bunu istedik. Ama yapmadılar. Bizim devlet ve millet geleneğimizde zor duruma düşene tekme vurma anlayışı, yoktur; ama bunlar, vurdular. Geçmişte yaptıklarımızdan asla pişman değiliz; ama madem artık şartlar değişmiştir, bizim kendilerine eskiden beri her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak Yerel Yönetimi, ülkemize rağmen bir adım atmıştır. Öyleyse bunun da bedelini ödeyecektir.\" dedi.

\"KERKÜK\'ÜN TARİHİNDE SİZ YOKSUNUZ\"

Kuzey Irak\'taki referandumu sadece İsrail\'in desteklediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu meselenin, Kuzey Irak\'taki Kürtlerin halklarıyla alakası yoktur. Zira İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmak, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bu, bir şey gösteriyor. Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi. Şimdi o da artık bütün ekranlara düştü. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor. İsrail\'den başka destekleyen var mı? Yok. Mesele, Kuzey Irak\'taki diğer kesimlerin, Arapların, Türkmenlerin, Ezidilerin, Süryanilerin bütün onların haklarıyla ilgilidir. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz? \'Tartışmalı bölgeler\'. Kerkük, tartışmalı bölgedir; ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki \'Kerkük bizim\'. Sen ne diyorsun? Kerkük\'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz\"

\"BAĞIMSIZLIK, BAŞKA BİR ŞEYDİR; MÜSTEKBİRLERİN OYUNCAĞI OLMAK, BAMBAŞKA BİR ŞEYDİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: \"Şu anda biz, komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla şiddetle adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak, oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Irak\'taki durum, kuzeyde parçalanmayı değil; tam tersine ülkenin birliğinin, beraberliğinin güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Irak\'ı ve Suriye\'yi bölmek için her türlü oyunu sergileyen güçlerin, kendi ülkelerinde olağanüstü şartlarda elde edebildikleri birliği güçlendirmek amacıyla nasıl büyük bir gayret gösterdiklerini biliyoruz. Bağımsızlık, başka bir şeydir; müstekbirlerin oyuncağı olmak, bambaşka bir şeydir. Kuzey Irak\'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek, ne bize ne Irak\'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz.\"

3)BAKAN ÖZHASEKİ: FETÖ’NÜN SAPIK KİTAPLARI YERİNE KURAN OKUYUN



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet, Özhaseki, bazılarının hala FETÖ\'cüleri haklı gördüğünü söylediğini belirterek, ‘’Sizde hiç mi akıl yok? FETÖ’nün sapık kitaplarını okuyana kadar Kuran okuyun. Yalan söylemek, özel hayata girmek, başkasının hakkını yemek var mı peygamber efendimizin hayatında ? Niye onun hayatını örnek almazsınız ?\" dedi.

AK Parti Kayseri Kocasinan ilçesi kongresine Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, eski bakan ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, ilçe belediye ve parti başkanları ile çok sayıda delege katıldı. Kültür merkezindeki kongrede kürsüye çıkan Bakan Özhaseki, Fethullah Gülen’i ve örgütünü hedef aldı. Özhaseki şunlar söyledi:

\"Bildiğiniz o el FETÖ’ye siyasete kumpas kurdurdu. FETÖ’cüler Deniz Baykal’a kumpas yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına getirdiler. MHP’ye kumpas kurdular, sonra sıra bize geldi. Yargıya kumpas kurmak istediler beceremediler. Sonra askeri güç. Hiç başınızı öne eğmeyin bu yapı 40 yıldır var. Cennet vaadeden aslında Ecevit. Kendisini kötülemek için söylemiyorum ama o zaman yurtdışında okullar falan açtırdılar. Ondan sonra hizmet eri olduğunu söyleyen o güçler vahşi yüzlerini ortaya koydular. 250’ye yakın kişi şehit oldu. Bazıları onları haklı gördüğünü söylüyor. Sizde hiç mi akıl yok ? FETÖ’nün sapık kitaplarını okuyana kadar Kuran okuyun. Yalan söylemek, özel hayata girmek, başkasının hakkını yemek var mı peygamber efendimizin hayatında ? Niye onun hayatını örnek almazsınız? Ancak bizim hoca efendi var ya, peygamber efendimiz hoca efendinin rüyasına girmiş. Askerlere içki içebilirsiniz, başınızı açın demiş. Allah belanızı versin. Bunca gerçeklik ortaya çıktıktan sonra bu yapının arkasında oluna bilir mi? Vatandaşlarımıza kurşun sıkanlar bu olayın cezasını çekecek. Devlet de kendi içinde aranıyor ByLock’u kullananlar görevden atılıyor. Artık PKK’ya katılan kimse kalmadı. Türkiye içinde bittiler. Sadece ayakta kaldıklarını göstermek için el yapımı tertipler kuruyorlar. Hainlikler ile yavrularımızı şehit ediyorlar. Biz bitmedik demek istiyor.\"

\"BELEDİYECİLİĞİ CHP BENİM KÜLAHIMA ANLATSIN\"

Bakan Özhaseki, genel kuruldaki sözlerini belediyecilik hizmetleri ve CHP’ye bu konudaki eleştirilerle bitirdi. Özhaseki şöyle konuştu:

\"Bizler dava adamıyız. Derdimiz; bayrak ve vatan. Bunun için bir araya geliyoruz. Yoksa hiçbirimizin gelecek kaygısının olduğunu pek sanmıyorum. Hayat bir mücadele bu mücadele Adem aleyhisselamın çocuklarının olduğu andan itibaren başlıyor. Mücadele iyiler ile kötüler arasında devam ediyor. Bizler iyilerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Allah güzel işler yapmayı nasip etsin diye dua ediyorum. Türkiye’nin yakın tarihinde iki dönüm noktasında. Belediyeler için 1994 belediyeleri ve 2002’de AK Parti’nin iktidarı. 1994’ten önce çöp dağları var mıydı? Vardı. Çöpleri patlıyordu. 1994’e doğru gelindiğinde sular akmıyordu. Hizmet var mı? Ne hizmeti altyapı yoktu. Asfaltlar çukurlardan geçilmezdi. Belediyeciliği CHP benim külahıma anlatsın. CHP’li milletveli geçtiğimiz günlerde Dadaloğlu şenliklerinde yaptığı konuşmada hırsız olmamalı dolandırıcı olmamalı dedi. Bizde evet olmamalı dedik. Kayseri’ye birçok milletvekili geldi. Belediyeden en büyük yolsuzluk İstanbul’daki CHP döneminde yaşandı. Biz hiçbir şekilde ayrım yapmadık. Hizmeti herkese ulaştırdık. 15 yıldır iktidardayız çok güzel işler yaptık. Her bir alanda ekonomide, ulaşımda, sağlıkta hep başarılıyız.\"

TANER YILDIZ: TÜRKİYE’NİN AK PARTİ\'YE İHTİYACI VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız da kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Ak Parti’ye özellikle bu dönemde ihtiyacı olduğuna değindi. Yıldız, \"Çaycısından genel başkanına kadar hepimiz bir halkanın parçalarıyız. Sorumluluk AK Parti olarak omuzlarımızda. Ak Parti\'ye Türkiye’nin ihtiyacı var. Tehditler çok biliyoruz ama koşacağız, çalışacağız, çabalayacağız . PKK’nın, FETÖ’nün, YPG’nin ve DEAŞ’ın tek dertleri var. O da, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, Ak parti iktidardan uzaklaşsın\" dedi.

4)EVDE MAHSUR KALAN 2 YAŞLI, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'ndeki üç katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangından yükselen dumanlar yüzünden, üst katta yaşayan yaşlı çift mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen çifti kurtarırken, yangını söndürdü.

İskele Mahallesi Halil Aşkın Caddesi\'ndeki üç katlı binanın birinci katında yaşayan 66 yaşındaki Duygu Karataş\'a ait evin mutfağında, bugün öğle saatlerinde, bulaşık makinesinin prizinden çıktığı belirlenen yangın başladı. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın, zemin kattaki bir işyerine kargo teslim etmeye gelen bir görevlinin dumanları görmesi üzerine fark edildi. Kargo görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Datça Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ayrıca dumandan etkilenen ve yangının çıktığı dairenin hemen üstünde oturan 87 yaşındaki Hatice Sönmez ile 96 yaşındaki Mehmet Sönmez çiftini de kurtardı. İtfaiye merdiveniyle aşağıya indirilen çift ambulansla Datça Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangını duyup evine koşan Duygu Karataş ise, üst kat komşularının evlerinde mahsur kaldığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Duygu Karataş, evinin yanmasından ziyade komşularını durumunu merak ederken, iyi oldukları haberlerinin gelmesi üzerine rahat bir nefes aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

5)AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ, \" SURİYE VE IRAK BİZİ İLGİLENDİRİR\"

AK Parti Grup Başkan vekili ve Ekonomi eski Bakanı, Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş, \"\'İspanya Katolonya’da bir referandum var. Orayla ile ilgili görüşlerimizi söyleriz. \'Bizi ilgilendirmez\' deriz ama Suriye ve Irak’taki olaylar bizi ilgilendiriyor. Biz, TBMM\'den aldığımız teskere ile hem Kuzey Irak’taki yeniden yapılanmaya ve Suriye’de böyle bir yapılanma varsa onlara net mesaj verdik\"\' dedi.

Kocasinan ilçesi 6\'nci Olağan Genel Kurul toplantısına katılan Mustafa Elitaş, yarın TBMM\'nin 260\'ncı dönem 3\'üncü yasama dönemi açılışını yapacaklarını söyledi. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açılışı ile TBMM\'nin yeni dönem yasama çalışmalarına başlayacağını \'Arabuluculuk\' konusun görüşüleceğini bildirerek şöyle dedi:

\"Çeşitli kanunlar var onlar görüşülecek. Sonra 2018 yılının programları gerçekleşecek. Geçtiğimiz 23 Eylül’de AK Parti, MHP ve CHP\'nin oyları ile tezkereyi onayladık. Irak’ın Doğu bölgesinde Barzani ve ekibine Türk Milleti adına uyarı vermek için tezkere oylamasını 23 Eylül’de yaptık. Çünkü 26 Eylül’de halk oylaması yapılacaktı. Uyarı verdik ve \'En yakının olan Türkiye’yi kaybetme\' dedik. Maalesef bu uyarılar dikkate alınmadı. Bu tezkerenin diğerinden farkı var. Diğer onaylanan teskere sıcak takip, yurt dışına asker gönderme vardı. Bunda Irak’ta toprak bütünlüğün ortadan kalkması, etnik ve mezhepsel meseleler ortaya geldiği takdirde bu Türkiye için tehdit unsurudur. Türkiye gerekeni yapacaktır. Umuyorum ki onların destekçileri bu coğrafyada huzurun tesisi için Türkiye’nin yanında yer alır. Burada bir kıvılcım sadece o bölgeyi yakmaz tüm dünyayı yakar. Hiç kimse, \'Ben buradan çok uzaktayım\' diye düşünmesin. Bu coğrafyada sükunet için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Bizim Irak sınırımız değiştirilemez. Biz buna müsaade etmeyiz. Orada ne tür devlet kurulursa kurulsun biz buna karşı çıkacağımızı ifade ettik. İspanya Katolonya’da bir referandum var. Orayla ile ilgili görüşlerimizi söyleriz. \'Bizi ilgilendirmez\' deriz ama Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylar bizi ilgilendiriyor. Biz TBMM\'den aldığımız hem Kuzey Irak’taki yeniden yapılanmaya ve Suriye’de böyle bir yapılanma varsa onlara net mesaj verdik.\"



6)MHP MERKEZ İLÇEDE SEÇİM

MHP Burdur Merkez İlçe Kongresi\'nde mevcut Başkan Salih Özparlak yeniden seçildi.

MHP Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi Öğretmenevi Konferans Salonu\'nda yapıldı. Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, ülkede yüksek enflasyon ve işsizlik olduğunu söyledi. Ayhan, \"MHP\'nin varlığı Türkiye Cumhuriyeti için. Türk milletinin onurlu geleceğini, refahını sağlamamız lazım. MHP\'nin misyonu, vizyonu bu. Türkiye\'nin bu sıkıntılı döneminde MHP\'nin bu tavrı ve belirleyiciliği çok net ve açık bir şekilde. MHP görüşlerinde, söylediklerinde savrulmuyor. Dün ne dediysek bugün aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz\" dedi.

Ayhan, \"Her evde yangın var. \'Kişi başına gelir 10 bin Dolar diyorlar\' ama Suriye\'den gelenleri dahil ettiğinizde 10 bin Doların üzerine çıkmaz. Eskiden dışarıdan alıp sattığımız arasında açık vardı şimdi de var. Bu bize sıkıntı yaratıyordu. İçeride kamu mali disiplini denilen bütçe olayına baktığınız zaman orada biraz rahatlık var gibi topluma sunuluyor. Aslında orada da biraz sıkıntılar vardı. Şimdi bütçe de açık vermeye başladı. Her sene orta vadeli program yayınlanıyor. Baktığınız zaman bu sene açık fırladı gitti. Bütçeye koyduklarının çok üstünde. Daha bir kaç gün önce 130 maddelik torba kanun geldi. Yukarıdan aşağıya vergi. Neden, ihtiyaç var da ondan. Niye ihtiyaç var? Hükümetin bunu getirme gerekçesinin birisi savunma ve güvenlik diyor. Neden bu hale düştük onun da hesabını sormak lazım. Herkesin borcu artıyor\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Salih Özparlak yeniden seçildi. Merkez İlçe Yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Şevki Kasım Karagüzel, Hasan Eren, Alper Ay, Halil Kaya, Cihan Özdemir, Mehmet Uçan, Süleyman Ak, Uğur Şen, Abdullah Bozkurt, Mehmet Seren, Erdoğan Kaya, Hasan Kacemer, İbrahim Karakulak, Metin

Ölmez, İbrahim Demir, Kazım Aktaş, Kübra Yavuz, Hatice Ay.

- Kongreye katılanlardan detay

- Emin Haluk Ayhan\'ın konuşması

- Detay

BURDUR