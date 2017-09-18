DHA YURT BÜLTENİ-11

1)\"KÜÇÜK AYLAN\'LAR ÖLMESİN\" DİYEREK, MİDİLLİ\'DEN AYVACIK\'A KULAÇ ATTI

YÜZÜCÜ Süreyya Yörük, \"Küçük Aylan\'lar Ölmesin\" diyerek mülteci geçişlerine dikkat çekmek amacıyla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'ndan Çanakkale\'nin Ayvacık İlçesi\'ne kadar 4 saat 12 dakika boyunca kulaç attı. Yüzücü Süreyya Yörük, mülteci göçü nedeniyle kaybedilen hayatlara, küçük Aylan\'lara dikkat çekmek için Yunanistan\'ın Midilli (Lesvos) Adası\'ndan Çanakkale\'nin Ayvacık İlçesi Sokakağzı Mevkii\'ne kadar yüzdü. Önceden Boğaziçi, Çanakkale Boğazı ve Meis-Kaş yüzme maratonlarını tamamlayan, 2013\'te ise 11 arkadaşıyla Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi\'ni geçerek bir başarı daha elde eden Süreyya Yörük, bu kez mülteci göçü nedeniyle yok olan hayatlar adına bir farkındalık projesine imza attı. Mülteci göçü dramına ve kaybedilen hayatlara, küçük Aylan\'lara dikkat çekmek için Midilli\'den Sokakağzı\'na yüzecek olan Master Yüzücü Süreyya Yörük, Sokakağzı Mevkii\'nin karşısında yer alan Eftalou sahilinden saat 09.00\'da başlayıp, yaklaşık 10 kilometrelik mesafeyi, 4 saat 12 dakika sonunda Ayvacık\'taki Sokakağzı plajında tamamladı. Küçükkuyu\'da yaşayan 48 yaşındaki Süreyya Yörük, \"Hep böyle Midilliye bakardım. Buraya yüzülür mü diye? Yıllar geçince mümkün olduğunun farkına vardım. Fakat içimden hiç gelmedi. Çünkü her sene ölüm haberleri, mülteci sorunları insanlar bu yollarda ölürken ben sportif amaçlı yüzmemeliyim dedim. Bir yıl. İki yıl. Sonra dedim ki; \"Niye bunu ben Aylan\'lar ölmesin diye\" slogan haline getirmiyorum. Bir yıldır planlıyoruz. Dün sabah Ayvalık\'tan yola çıktık. Midilli Adası\'nda kıyı boyunca Petra\'ya geldik. Midilli sahillerinde karaya oturmuş tekneler var. Parçalanmış fiber tekneler var. Hep bu mültecilerin karşıya geçmeye çalışırken parçalanan tekneler. Rakamlar çok büyük. Binlerce kişi bu sahillerde ölüyor ki bunların bir kısmı bulunanlar. Bulunamayan naaşlar da var. Türkiye\'den Yunanistan\'a yüzmek daha kolay. Akıntılar o yönde. Fakat ben terse yüzmek istedim. Göçün tersine dikkat çekmek istedim. Ortadoğu\'da petrol uğruna, su uğruna insanlar savaştırılıyor. Petrollerini alıp, ellerine silah veriyorlar. Kim kimi öldürüyor belli değil. Herkes kin ile besleniyor. Bunun bir son bulması lazım\" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda kulaç attığını belirten Süreyya Yörük, \"Eftalyu sahilinden saat 09.00\'da çıktım. Saatime bastım yüzmeye başladım. Bir haftadır hava durumu sakin görünüyordu, ama maalesef dalga vardı. Çok su yuttum. Sonra deniz sakinledi. Ortalar sakindi. Rahat yüzmeye başladım. Türkiye\'ye yaklaştıkça su soğumaya başladı. O zaman tamam artık bitecek bu parkur dedim. 4 saat 12 dakika. Son saatte de dalga çıktı ama çok önemli değildi\" diye konuştu.

Süreyya Yörük\'e yol boyunca yat içinde doktor ve yardım ekibi eşlik etti. Sokakağzı\'nda tamamlanan 10 kilometrelik parkur sonunda yüzücü Süreyya Yörük\'ü, arkadaşları ve ailesi karşıladı.

Görüntü Dökümü

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- Midilli Adasından, Ayvacık\'a yüzen Süreyya Yörük\'ten görüntü

- Yat ile Süreyya Yörük\'ü takip eden doktor ve yardım ekibinden görüntü

- Süreyya Yörük\'ün konuşma görüntü

- Süreyya Yörük\'ün yüzmeyi bitirmesi ve ailesinin karşılamasından görüntü

( Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)

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2)İSKENDERUN\'DA BALIK-EKMEK İZDİHAMI

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde belediye tarafından kent merkezine yaptırılan balık pazarının açılışında dağıtılan balık- ekmek, izdihama neden oldu. İskenderun Belediyesi Balık Semt Pazarı\'nın açılış törenine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İlçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Sınırlı Sorumlu Balık Satış Tesis Kooperatif Başkanı Ayhan Onaylı, balıkçı esnafı ile vatandaşlar katıldı. İskenderun Belediye Başkan Seyfi Dingil, yeni balıkçı semt pazarının, modern görünümü ve hijyenik yapısıyla vatandaşların hizmete sunduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek balıkçı pazarının açılışı yapıldı. Açılışa özel esnaf tarafından yapılan balık- ekmek ikramı yoğun ilgi nedeniyle izdihama döndü. Ücretsiz dağıtılan balık- ekmekten almak isteyenler birbirini ezdi. Milletvekili Orhan Karasayar ve Belediye Başkanı Seyfi Dingil ile balıkçılar, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Dağıtılacak balık ekmeğin hazırlanması

- Pazardan görüntü

- Belediye Başkanı Seyfi Dingil\'in konuşması

- Ak Parti Milletvekili Orhan Karasayar\'ın konuşması

- İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk\'ün konuşması

- Kurdele kesimi

- Balık ekmek dağıtımındaki izdihamdan görüntü

- Milletvekili ve belediye başkanının halka seslenmesi

- Balık ekmek yiyenlerden görüntü

SÜRE: 03\'12\" BOYUT: 153 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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3)TÜP TAKTIRILAN LÜKS OTOMOBİL SEYİR HALİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

ANKARA\'nın Kızılcahamam İlçesi\'nde sonradan tüp taktırılan lüks bir araç, hareket halindeyken içinde bulunan aynı aileden birinin çakmak çakması sonucu patlayıp, alev topuna döndü. Araçta bulunanlar, çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarılıp, itfaiye ile hastaneye kaldırıldı.

Patlayan otomobildeki yangın, Ankara-İstanbul karayolu, Kızılcahamam Terminal önünde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Ankara\'dan İstanbul istikametine giden Nihat Zengin\'in kullandığı 06 AZ 6092 plakalı sonradan tüp taktırılan lüks bir otomobil, seyir halindeyken yakılan bir çakmak sonucu aniden patlayıp, bir anda alev topuna döndü. Gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtilen yangında, araçta bulunan aynı aileden Nihat Zengin, İlkay Zengin ve Döndü Zengin yaralandı. Bir anda alev topuna dönen otomobilde bulunanlar, çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile aracın kapısı açılıp, dışarı alındı.

Araçta bulunan vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Zengin ailesi, ambulans ile Kızılcahamam Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahaleden sonra Ankara\'ya sevk edildi. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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- Otomobil yangını

- İtfaiyenin otomobili söndürme çalışması

- Gelen ambulans görüntüsü

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)-

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4)PASİNLER ZAFERİNE 969 YIL SONRA İLK KEZ COŞKULU KUTLAMA

ANADOLU\'nun kapılarını Türkler\'e açan Malazgirt Zaferi\'nin kutlamasından yola çıkılarak Pasinler Zaferi\'ne de 969 yıl sonra ilk kez coşkulu bir kutlama yapıldı. Kutlamalarda Pasinler Savaşı canlandırıldı, atlı milislerin gösterileri büyük ilgi topladı.

Pasinler Ovası\'nda Selçuklu ordusunun, 18 Eylül 1048 günü 50 bin kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaş kutlamaları, Erzurum\'un Pasinler İlçesi\'nin Kaplıcalar Mahallesi\'nde düzenlendi. Bayraklarla donatılan Pasinler\'deki kutlamalara Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP), 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu (AKP) ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşma yapan Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yakın tarihte yaşanan ve eşine tarihte ender rastlanan bir namertlikten söz edeceğini bildirdi. İbrahim Aydemir, şöyle dedi:

\"Bu namertlikteki Pasinler\'in duruşunu yüceltmek için bunu anlatacağım. 15 Temmuz 2016 günü bir ihanet senaryosuyla karşı karşıya kaldık. Elhamdülillah milletimizin yüksek duruşuyla ordumuzun mukavim haliyle emniyet güçlerimizin imanlı, göğsünü serd ederek yaklaşımlarıyla bunu püskürttük. Bu hain yaklaşımın başında bir iblis, bir imansız vardı. Zaman zaman bu toprakları isim olarak kullanan bir imansız. Bir konuşmasında özellikle bir hususun altını çizmişti bu iblis. \'Ben ölürsem ölümü İzmir\'e gömün demişti.\' Bu topraklara bağlılığın ne derece zayıf olduğunu aslında buraya ruhen ait olmadığını ifade saadetinde bunu söylemişti. Elhamdülillah geldiğimiz noktada bu imansızın cesedi İzmir dahil bu toprakların hiçbirine nasip olmayacak.\"

Pasinler Zaferi\'ninin 969\'uncu yıldönümü kutlamalarını Malazgirt\'ten esinlenerek hazırladıklarına dikkati çeken Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, şöyle dedi:

\"Herkes; 1071 Malazgirt Zaferi\'nin Türkler\'in Anadolu\'yu yurt edinmiş olduğunu söylüyor. Oysa Anadolu\'ya Türkler\'in hakim olması Pasinler Savaşı ile 1048\'de olmuştur. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve devletin bütün protokolü Malazgirt\'e gidip orada ciddi bir tören yapması bizi harekete geçirdi. Dolayısıyla madem Türklerin Anadolu\'ya girişi 1048 ise, burada en az Malazgirt kadar önemlidir. İlk ayağı buradır. Türk asıl yurt edinmeyi 1048 yılında Pasinler Savaşı ile başlamıştır. Ondan sonra Malazgirt zaferi olmuştur. İnşallah bundan sonraki törenlerimizde devlet büyüklerimizi burada ağırlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 970\'inci yılında da Cumhurbaşkanımızı burada ağırlamayı ümit ediyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından gösteriler başladı. Süvari birlikler Pasinler Meydan Muharebesini canlandırdı. Etkinliklerde Özgür Peştanlı yönetimindeki Peştanlı Tarihi Savaş Sanatları ve Atlı Akrobasi ekibinin gösterisi beğenildi. Özgür Peştanlı\'nın protokolün önüne gelip Aşkar adındaki atını şaha kaldırması ise ayakta alkışlandı. Yapılan törenlerin ardından Vali Seyfettin Azizoğlu ve protokol alana kurulan kıl çadırları gezdi. Belediye davetliler için suda haşlanmış patates ve bulgur pilavı ikram etti. Kutlamaların finalinde Vali Azizoğlu ata binerek Selçuklu bayrağını taşıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kortej yürüşü

-Protokolün tören alanına gelmesi

-Saygı duruşu veİstiklal Marşı

-İbrahim Aydemir\'in konuşması

-Ünsal Sertoğlunun konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Pasinler kalesi

-Pasinler savaşının temsili canlandırılması

-Atlı okçuluk ve atlı akrobasi gösterileri

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 08.51 BOYUT:408 mb)

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5)GÜNEYDOĞU\'YU KARADENİZ\'E BAĞLAYAN YOLUN YAPIMINA MAYIS\'TA BAŞLANACAK

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi\'ni Karadeniz\'e bağlayan en kısa yol olan Tunceli-Erzincan geçişi için yapılan girişimlerin sonuç verdiğini ve Tunceli ile Erzincan arasındaki 90 kilometrelik yolun yapımına önümüzdeki yıl Mayıs ayında başlanacağını söyledi.

Ahilik Haftası nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'nın düzenlediği toplantıya katılan Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, esnafların bir ilin ekonomisi için temel taşlar olduğunu belirterek, \"Tunceliler için çok önemli bir çalışmayı yakın zamanda bitirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız\'a sonsuz teşekkür ediyorum. İş Kur\'da sözleşmeleri biten 600 vatandaşımızın sözleşmelerini bu aydan itibaren 3 ay daha uzattık. Okular açılırken vatandaşımızın birçok masrafı olacaktı, bunları karşılamaları ve sorunsuz bir eğitim yılına başlamaları için 600 iş kur sözleşmeli vatandaşımızın 3 ay daha çalışmasını sağladık. Yine milli eğitimde iş kur sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 145 yeni kadro açtık. Bu ilimizde işsizliğin önlenmesi için çok büyük bir rakam\" dedi.

Bir tekstil firması ile başlatılan görüşmelerin tamamlandığını, bu kupsamda Tunceli\'de kurulacak atölyede ilk aşamada 100 kadının çalışacağını belirten Vali Sonel, daha sonra ise 400 kadının burada istihdam edileceğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi\'ni Karadeniz\'e bağlayan en kısa yol olan Tunceli ile Erzincan arasındaki 90 kilometrelik yolun yapımına önümüzdeki yıl Mayıs ayında başlanacağını anlatan Vali Sonel, şöyle konuştu:

\"Akdeniz\'de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ni Doğu Karadeniz\'e bağlayan en yakın yol olan Tunceli-Erzincan bağlantısı olan yaklaşık 90 kilometrelik yolun projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı ve Mayıs ayında yol yapım çalışması başlayacak. Yılardır büyük bir sorun olan Tunceli-Erzincan geçişi konusunda başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Başbakanımız Binali Yıldırım çok büyük destek verdiler. Bizzat sayın Cumhurbaşkanımız bu yolun yapımı için talimat verdi. Sayın Başbakanımız yolun kısa sürede bitirilmesi için ne gerekiyorsa yaptı. Sayın İçişleri Bakanımız ile yakın zamanda görüştüm; sayın Bakanımız Süleyman Soylu\'nun da büyük katkısı ile yıllardır sorun olan ve çözülmeyen yol sorunu bitiyor artık. Ahilik haftası nedeniyle sizlere müjdeyi vereyim Tunceli-Erzincan arasında Pülümür Vadisi içinden geçen 90 kilometrelik yolun yapımına gelecek yıl başlanacak\" diye konuştu.

Toplantı sonrası Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler, halka geleneksel etli pilav dağıttı.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonundan görüntü

-Vali Sonel\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

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6)İNEGÖLLÜ BABA: GAZİLİK VERİLMEYEN OĞLUMUN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde oturan ve askerliğini yaparken yaralan, sağlığına kavuşunca taburcu edilip evine yolcu otobosü ile gönderilen Erhan Yakut\'tan 3 günden bu yana haber alınamıyor. Oğlunun yaşamından endişe eden Cengiz Yakut, \"Oğlum çatışmada yaralandı. Vücudunda şarapnel parçaları var. Buna rağmen oğlumun yaralanmasına \'iş kazası\' dediler ve gazi yapmadılar. Kendisi bu yüzden bunalıma girdi. Şimdi ise ortada yok. Korkuyorum\" dedi.

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi yakınlarındaki Geçimli Karakolu\'na, Ağustos 2012 tarihinde yapılan terörist saldırısında çıkan çatışmada, 6 asker ve 2 korucu şehit olmuş, 14 asker de yaralanmıştı. Saldırıdan yaralı kurtulan askerden biri olan İnegöllü Jandarma Komando Onbaşı Erhan Yakut\'un, Ankara\'daki tedavisinin ardından ambulans yerine otobüsle İnegöl’e gönderilmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Kendi isteği ile otobüsle geldiğini anlatan Erhan Yakut, şubat ayında terhis olmasına rağmen kendisine gazilik unvanının verilmediğini gerekçe gösterip, iddiaya göre, Milli Savunma Bakanlığı hakkında dava açtı. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen oğlu Erhan Yakut\'a gazilik raporu verilmediğini, iş kazası raporu verildiği ifade eden Erhan Yakut\'un babası Cengiz Yakut, şöyle dedi:

\"Oğluma \'gazilik\' verilmesi için hakuk mücadelesi başlattık. Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen raporda \'İş kazası\' denildi. Çocuğum inşaattan düşmedi, terör saldırısında yaralandı. Belinde mermi yarası, sol baş parmağında çatlak var, 100\'den fazla şarapnel parçası var. Ama \'Çalışmasına engel yok\' diyorlar. Bu rapor geldikten sonra oğlumun dengesi bozulmuştu. Geçtiğimiz cuma günü bir internet sitesinden yaralı bir askere gazilik ünvanı verildiği haberini okuyunca çok üzüldü. Sonraki gün telefonunu evde bırakıp ayrıldı. O günden sonra kendisinden hiç bir haber alamadık. Tüm aramalara rağmen ona ulaşamadık: Hayatından endişe ediyorum. Jandarmaya bilgi verdik. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyorum.\"

Cengiz Yakut, adli tıp kurumunda oğluna iş kazası raporu veren doktorlardan birinin hakkında FETÖ soruşturmasından işlem yapıldığını, olay sonrası oğlunu ziyarete gelen ve 15 Temmuz sonrası tutuklanan dönemin Valisi Şahabettin Harput\'un çocuğu için gazi dediğini anlatan Cengiz Yakut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istediğini dile getirdi.

Görünt Dökümü

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Babadan açıklama

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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7)72 YAŞINDA OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEYE BAŞLADI

EDİRNE\'nin Süloğlu İlçesi\'nde 72 yaşındaki Kamile Dikte, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde, Süloğlu Halk Eğitim Merkezi\'nde okum-yazma kursuna başladı. Okuyamadığı için çok üzüldüğünü ve bu nedenle kursa başlamaya karar verdiğini söyleyen Dikme, \"Çocuklarım başka şehirlerde yaşıyor, onlara gittiğimde tabela bile okuyamıyor olmam çok gücüme gidiyordu. Bir de Türkiye\'yi kuran Atatürk\'ü okumak istiyorum\" dedi.Süloğlu İlçesi\'nde oturan 4 çocuk ve 10 torun sahibi Kamile Dikte, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okuma-yazma kursuna başladı. İstanbul ve İzmir gibi şehirde yaşayan çocuklarına ziyarete gittiğinde tabela bile okuyamadığı için çok üzüldüğünü anlatan Kamile Dikme, bunun için okuma-yazma kursuna başlamaya karar verdiğini söyledi. Yeni okula başlayan bir çocuk kadar heyecanlı olan Kamile Dikme, eline defterini ve kalemini aldıktan evinin hemen yanında bulunan Süloğlu Halk Eğitim Merkezi\'ne geliyor.

Çocuklarının başka şehirlerde oturması nedeniyle sık sık ziyarete gittiğini ancak tabela bile okuyamadığı için çok üzüldüğünü ifade eden Kamile Dikme, \"Evlatlarımı okuttum, sıra bana geldi diyerek başladım. Benim çocuklarım hep farklı şehirlerde yaşıyor. O nedenle ben ziyarete gittiğimde otobüslerden ineceğim yeri bile bilmiyordum. Tabelaları okuyamıyordum. Okumayı çok istedim. Bir yere gittiğimde tabela bile okuyamıyorum çok gücüme gidiyordu. Ben buna çok üzüldüm. Okur yazarlığım olsa her yeri kolayca bulacaktım. Ölene kadar okumaya devam etmek istiyorum. Okuma yazma öğrenmek için çok heyecanlandım. Akşamları evde otururken bilmediğim için ağladım. Oğluma, çocuklarıma, eşime sordum, hepsi beni çok destekledi. Evimin yanında Süloğlu Halk Eğitim Merkezi var diye hemen gelip yazıldım. Burada da bana çok yardımcı oldular, çok ilgilendiler. Hemen kursa başladık. Benim tek istediğim okuyabilmek, bilmemek çok zor. Yazıları bilmemek çok zor. Alışveriş yapabildiğini ancak ama okuyamıyorum. Bir de Atatürk bizim için neler yapmış ama okuyamıyorum. Şimdi okuyup bilmek istiyorum\" dedi.

Süloğlu Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmen Ahmet Kılıç\'ın verdiği okuma-yazma kursuna Kamile Dikme\'nin yanı sıra Serdar Balkan ile Nurgül Antik katıldı. Öğretmen Ahmet Kılıç, Kamile Dikme\'nin 72 yaşında olmasına rağmen içinde büyük bir okuma-yazma ve heyecanı olduğunu söyledi. Kılıç, \"Kursumuz haftada 3 gün ve 18 saat. Kamile hanım anlattıklarımı kısa sürede anlayıp uyguluyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde tamamen okuma-yazmayı öğrenmiş olacak. Bu davranışı ilçede herkese örnek oldu\" şeklinde konuştu.

Süloğlu Halk Eğtim Merkezi Müdürü Taner Kemerci de Kamile Dikme\'nin okuma-yazma bilmeyenlere örnek olduğunu ifade ederek, \"Kamile Dikme\'nin okuma-yazma kursuna gelmesi ilçede destek gördü. Halk Eğitim Merkezi olarak ilçede tarama yaparak başka bilmeyenler varsa onlarında kursa katılmalarını sağlıyoruz\" dedi.

İNTERNETTE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kamile Dikme\'nin torunlarının birinin kursa gelirken çekilmiş fotoğrafını paylaşması yoğun ilgi gördü. Süloğlu Halk Eğitim Merkezi sayfasında paylaşılan ve internette kısa sürede yayın Kamile Dikme\'nin kurs önünde çekilmiş fotoğrafına çok sayıda kişi destek yorumları yaparak herkese örnek olması gerektiğini savundu.

Görüntü Dökümü

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Kamile Dikme\'nin evde bulaşık yıkaması

Dikme ve evdeki çalışmaları

Defterlerini alan Dikme\'nin evden çıkışı

Okula yürümesi

Dikme\'nin sınıfa girişi

Öğretmen Kılıç\'ın karşılaması

Dikme\'nin arkadaşlarıyla derse başlaması

Dikme\'nin ders çalışması

Tahtade A harfi yazması

Dikme ile röportaj

Dikme ile okul çalışanları

Dikme\'den detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/SÜLOĞLU (Edirne),(DHA)-

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8)TÖRENİ GÜNEŞTE TAKİP EDEN ÇOCUKLAR GÖLGEYE ALINDI

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde yeni eğitim öğretim yılı açılışında 28 derece güneş altında bekleyen öğrenciler ve aileleri, protokol mensuplarının isteği üzerine protokol için hazırlanan çadır ve çevredeki gölgelik alanlarda programı takip etti. Gazipaşa\'da 2017- 2018 eğitim öğretim yılı açılışı Şehit Süleyman Gür İlk ve Ortaokulu\'nda gerçekleşti. Törene Kaymakam Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya, Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Levent Elmas, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol mensuplarının isteği üzerine 28 derece sıcaklıkta güneş altında ayakta bekleyen çocuklar ve ailelerinin protokol için oluşturulan çadır ve okul bahçesindeki ağacın altında programı izlemesi istendi. Bunun üzerine çocuklar ve aileleri de belirtilen çadır ve çevredeki diğer gölgelik alanlara geçerek programı takip etti.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olması temenisinde bulundu. Kaymakam Nurullah Kaya, en büylük hedeflerinin gençlerin geleceğe ülkeyi, toplumu daha iyi taşıması, daha iyi yönlendirmesi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk zili ise okula adı verilen Şehit Süleyman Gür\'ün babası Ahmet Gür tarafından çalındı. Tören yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Öğrenci ve velilerin görüntüsü

- Öğrenci ve velilerin protokol çadırı ve gölgeliklere geçmesi

- Öğrencilerin şiir okuması

- Kaymakam Nurullah Kaya\'nın konuşması

- İlk ders zilinin çalınışı

86.2 MB /// 02.35\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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9)ADIYAMAN\'DAN YURT GENELİNE FİDAN

ADIYAMAN\'da 22 yıldan bu yana fidancılık yapan Abdurrahman Bilgiç, Türkiye\'nin tüm illerine fidan satışı yapıyor.Merkeze bağlı Bozhüyük Köyü\'nde fidan üretim merkezi kuran Abdurrahman Bilgiç, badem başta olmak üzere yetiştirdiği birçok fidan çeşidini yurtiçindeki kentlere satıyor. Kaliteli fidan için çaba gösterdiklerini belirten Bilgiç, \"Biz yıllardır bu işleri yapıyoruz. Türkiye\'nin bir çok yerinde Adıyaman fidanı rağbet görüyor. Bu da kaliteden kaynaklanan bir olay. Gayemiz daha iyi ürün, daha iyi fidan, daha iyi çeşitlerimizi memnun etmek. Biz istiyoruz, bir şeyler olsun. İnsanımız kendi ilinde, kendi köyünde, kendi mahallesinde çalışsın ve akşam evine gitsin\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Fidan serası

- Dikili fidanlar

- Abdurrahman Bilgiç ile röp

- Fidanların budanması

- Fidanların aşılanması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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