DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAHÇEDEKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

BALIKESİR\'in Dursunbey İlçesi\'ndeki bir evin bahçesinden başladığı belirtilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Büyüyerek 10 eve ve ormanlık alana zarar veren yangına, havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Dursunbey\'e bağlı kırsal Karapınar Mahallesi\'ndeki bir evin bahçesinde öğle saatlerinde başladığı sanılan yangın, kısa sürede şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Karapınar Mahallesi\'ndeki evler tahliye edildi. Dursunbey İtfaiyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 10 evin alevlerden etkilendiği ve hasar oluştuğu belirlendi. Karapınar\'daki yangın kısa bir süre içinde ormanlık alana da sıçradı. Karapınar\'la birlikte Veliler kırsal mahallesindeki ormanlık alanda etkili olan yangına; 2 helikopter, 4 arazöz ve dozerlerle müdahale edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Karapınar\'daki yangının kontrol altına alındığı, Veliler\'deki ormanlık alanda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Karapınar\'daki yangında bir çok ev zarar gördü

- İtfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmeye çalıştı

Haber- Kamera: Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)

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2)TEKNEDE TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi’nde gemilere kılavuzluk yapan bir şirkette çalışan 56 yaşındaki Hayati Tüylü, tabancayla başına bir el ateş ederek intihar etti.

Darıca Yalı Mahallesi, Sahil Sokak’taki vapur iskelesinde faaliyet gösteren ve Körfez\'den giriş çıkış yapan yük gemilerine kılavuzluk yapan bir şirkette çalışan Hayati Tüylü, sabah saat 07.00 sıralarında şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Darıca Vapur iskelesine bağlı şirkete ait bir klavuzluk teknesinin kıç kısmında intihar eden Tüylü’nün uzun süre önce eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilirken, kendisini tanıyanların ifadesine göre, Hayati Tüylü’nün içine kapanık sessiz, maddi sıkıntısı olmayan ve çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından maktulün cenazesi otopsi için Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Polis inceleme yapması

-Cesedın tabuta konulup çıkartılması

(Haber-Kamera:EROL POLAT-DARICA-DHA

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3)FETÖ SANIĞI: BEN, OLSAM OLSAM KIZ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLURUM



KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçunda tutuksuz yargılanan tornacı Abdulsamed Arslantaş, \"FETÖ örgütüne üye değilim. Ben olsam olsam kız örgütüne üye olurum\" dedi.

Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda aralarında İncesu İlçesi eski Emniyet Müdürü Ziya Çalışkan\'ın da bulunduğu 3\'ü tutuklu 5 sanık ayrı ayrı hakim karşısına çıktı. Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan torna işçisi Abdulsamed Arslantaş, \"Benim terör örgütü üyesi olmam mümkün değil. Ben olsam olsam kız örgütüne üye olurum. Aldığım aylığı kızlarla yiyen birisiyim. Ömrüm boyunca örgüt bilmem. Bir örgüt bilirim o da kız örgütüdür\" dedi. Yaklaşık 7 aydan bu yana tutuklu bulunan İncesu eski Emniyet Müdürü Ziya Çalışkan ise savunmasında, \"30 yıldır bu ülkeye severek hizmet ettim. Terör örgütü ile bağdaştırılmam beni üzüyor. Behzat Ç.\'deki gibi sokaklarda görev yapan bir polis idim. Bana iftira atıldı\" diye konuştu. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanıklar Ziya Çalışkan, Naim Yıldırım, Metin Ak, tutuksuz sanıklar Abdulsamed Arslantaş ve Yusuf Şerifoğlu\'na \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlarında ayrı ayrı 6\'şar yıl, 3\'er ay hapis cezası verildi.

Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ/DHA

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

4)HALİL SEZAİ\'NİN ACI GÜNÜ

SANATÇI Halil Sezai Paracıkoğlu\'nun vefat eden babası 64 yaşındaki Kemal Yavuz Paracıkoğlu, Eskişehir\'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Halil Sezai, ağabeyi Cenk Paracıkoğlu ile birlikte babasının tabutunu omzunda taşıdı.

Halil Sezai\'nin babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu KOAH hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası Kemal Yavuz Paracıkoğlu için bugün öğleyin Eskişehir\'in Vişnelik Mahallesi\'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami\'de tören düzenlendi. Cenaze törenine Halil Sezai\'nin yanı sıra annesi Nurten Paracıkoğlu, kız kardeşi Duygu ve ağabeyi Cenk Paracıkoğlu, yakınları, İstanbul\'dan gelen arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Halil Sezai ile ağabeyi Cenk Paracıkoğlu cenaze namazından önce babalarının tabutunu yanında durarak taziyeleri kabul etti. Kemal Yavuz Paracıkoğlu, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-Halil Sezai ve yakınlarının canezeyi cami bahçesine getirmeleri,

-Halil Sezai\'nin tabutun başında dua okuması,

-Halil Sezai\'nin taziyeleri kabul etmesi ve yakınlarına sarılması,

-Ezan okunması ve caminin dışından çekilen görüntüsü,

-Cenaze namazının kılınması,

-Halil Sezai ile yakınlarının tabutu omuzlarına alıp cenaze aracına kadar taşımalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)