DHA YURT BÜLTENİ-11

Zeytinköy\'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu (4)

EVSİZ KALANLAR OTEL, PANSİYON YA DA AKRABALARINDA KALACAK



Muğla\'da çıkan orman yangının Zeytinlik Mahallesi\'ne sıçramasıyla evsiz kalanlardan bazıları, Menteşe Kaymakamlığı tarafından Ören Mahallesi ile il merkezindeki otel ve pansiyonlara yerleştirildi.

Mahallede yaşayanlardan, evleri zarar görmeyenlerin önemli bir bölümü ise bugün evlerine döndü. Birçok kişi de komşuları ya da akrabalarının evlerine yerleşti. Bölgeye çadırların kurulmasının ise yarına ertelendiği ifade edildi. Orman, itfaiye, belediye, jandarma ve sivil savunma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Söndürülen yangın sonrası arazide soğutma çalışmalarının yapıldığı, en az 4 gün ekiplerin bölgede kalacağı belirtildi. Öte yandan yangında zarar gören alanlar, bölgeye 4 kilometre mesafede bulunan bir diğer tepeye kurulu Alatepe Mahallesi\'nden net bir şekilde görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zeytinköy\'ün yanan ormanların uzaktan görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / MUĞLA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı



KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 astsubay, 5 teğmen, örgütte abi olduğu tespit edilen 6 kişi olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 ilde operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Yöneticisi Olma\' suçlamasıyla 31 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 23\'ü muvazzaf 2\'si ihraç olan Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan 20 astsubay, 5 teğmen ve örgütte abi görevinde olduğu tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Muğla, İzmir, Kırıkkale, Burdur, Adana, Edirne, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Yozgat ve Manisa\'da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Afganlı 2 çocuk boğazları kesilerek öldürüldü



NEVŞEHİR\'de oturan Afgan ailenin 2 çocuğu, evlerinde boğazları kesilerek öldürüldü. 2 çocuğunun amcaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi

Nevşehir\'in merkez İbrahimpaşa Mahallesi Demirhafız Caddesi\'ndeki bir evde 2 yıldır oturan Afganistan uyruklu Rahime ailesinin evinden, öğle saatlerinde 32 yaşındaki anne Buram Rahime\'nin çığlıkları duyuldu. Afgan kadın kendisi ve çocuklarını kayınbiraderi R.R.\'nin bıçakladığını iddia etti. Eve giren komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ailenin 5 yaşındaki Sahar ve 3 yaşındaki Rustam adlı 2 erkek çocuğunun boğazları kesilmiş cesetleriyle karşılaştı. Cesetler olay yeri araştırma ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan anne Buram Rahime de hastanede tedavi altına alındı. Çifte cinayet şüphelisi amca R.R. ise aranıyor.

Haber: Sinan KORKMAZER/ NEVŞEHİR (DHA)

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Vali Azizoğlu yangın bölgesinde



Erzurum\'un Şenkaya ilçesi Nişantaşı, Yeşildemet, Yazılı, Sarıkayalar, Çamlıalan ve Kayalısu mahallelerindeki orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterle Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ile havadan yangın bölgelerini inceleyen Vali Seyfettin Azizoğlu, daha sonra yangının olduğu alana indi. Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Vali Azizoğlu, bir müddet arazide kalarak çalışmaları yerinde kontrol etti. Söndürme faaliyetlerine katılan vatandaşlarla görüşen Vali Azizoğlu, geçmiş olsun dileklerinden bulundu. Kuru otlak alan da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın havanın rüzgarlı ve arazinin engebeli olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra AFAD, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre illerden gelen itfaiye görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

ORMANLIK ALANLAR ZARAR GÖRMEDİ

Yangın ihbarının verilmesiyle birlikte olay yerine ekiplerin sevk edildiğini ifade eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ormanlık alanların çok fazla zarar görmediğini söyledi. Biçilen kuru otlak alanların tutuştuğuna dikkat çeken Vali Azizoğlu, “Çok şükür yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın ormanlık alanlarımıza sıçramadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisi ve engebeli arazi çalışmaları zorlaştırdı. Buna rağmen can ve mal kaybı yaşanmadan, yangın evlere mahallelere sıçramadan gereği yapıldı. Vatandaşımız müsterih olsun devletimiz büyük devlettir, kimseyi mağdur etmeden gereğini yapacaktır\" dedi. Vali Azizoğlu, söndürülen yangında emeği geçen Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, çevre illerden gelen ekiplere, Çamlıalan ve Kayalısu Mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Azizoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Alpar\'ın incelemede bulunmasından fotoğraflar

Haber: ERZURUM, (DHA)

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10 kez çiftliğe girip 500 tavuk çaldılar

ADAPAZARI\'nda, yumurta tavukçuluğu yapan 58 yaşındaki Orhan Balballı, bin tavuğunun bulunduğu çiftliğine 10 kez giren hırsızların 500 tavuğunu çaldığını söyledi.

Adapazarı Ozanlar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde 5 bin 200 metrekare alan üzerindeki çiftliğinde yumurta tavukçuluğu yapan Orhan Balballı, yaklaşık 1 yıl önce bin tavukla işe başladı. Orhan Balballı son olarak bu sabah olmak üzere değişik zamanlarda çiftliğine 10 kez hırsız girdiğini, bin tavuğundan 500 tavuğunun çalındığını söyledi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanıp gözaltına alınan bazı kişilerin çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldığını belirten Orhan Balballı, hırsızların serbest bırakıldıkça çiftliklerde hırsızlıkların devam edeceğini ifade etti. Orhan Balballı zararının 17 bin lira civarında olduğunu, çiftliğinden tavuk çalan kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çiftlikten görüntü

-Çiftlik sahibi ile röp

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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Çilingirle evdeki kasayı açtırmak isteyen 3 telefon dolandırıcı tutuklandı

KÜTAHYA\'da 73 yaşındaki emekli mimar Z.A.\'yı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, içerisinde ziynet eşyası ile paraların bulunduğu çelik kasayı çilingirle açtırmak isterken polis tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay Servi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Z.A.\'yı cep telefonundan arayan bir kişi kendisini Kütahya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli bir başkomiser olarak tanıtarak, \"Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Sizin adına bankadan paralar çekilmiş. Bununla ilgili Diyarbakır\'da da hakkınızda dosya açılmış. Bu dosyayı kapatmak, terör örgütü üyeleri yakalamak için para ve altınlarınızı evinize göndereceğimiz görevliye teslim ediniz\" dedi.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Z.A., ziynet eşyası ile paraların evdeki çelik kasada olduğunu, kasanın anahtarının da İzmir\'de bulunan eşinin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefondaki dolandırıcı \'Eve çilingir çağır, kasayı açtır\' dedi. Z.A.\'nı çilingirin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine dolandırıcı Kütahya\'daki 2 çilingirin telefon numarasını verdi. Z.A.\'nın çağırdığı çilingir kısa süre sonra eve geldi. Çilingir çelik kasayı açamayınca \'Ben dükkandan yedek malzeme getireyim\' diyerek evde ayrıldı. Z.A.\'nın komşuları durumdan şüphelenerek \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak ihbarda bulundu.

BİRİ EVDE, İKİSİ KAÇARKEN YAKALANDI

İhbar üzerine eve gelen polisler Z.A.\'ya telefonla konuştuğu kişilerin dolandırıcı olduğunu ve konuşmaya devam etmesini istedi. Z.A., polislerin isteği üzerine telefondaki dolandırıcıya evdeki kasayı açtırdığı, görevliyi gönderip para ve ziynet eşyalarını alabileceklerini söyledi. Kısa süre sonra eve şüphelilerden 29 yaşındaki Savaş Yılmaz geldi. Yılmaz, evde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Savaş Yılmaz\'ın ifadesi doğrultusunda Yılmaz\'ın dolandırıcılık amacıyla İzmir\'den Kütahya\'ya geldikleri belirlenen arkadaşları 49 yaşındaki Tuncay Sancaktar ile 48 yaşındaki Aydın Özel de otomobille kaçmak isterken kovalamaca sonucunda Kütahya-Eskişehir karayolunun 12\'nci kilometresinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkartılırken,

-Şüphelilerin ekip araçlarına bindirilmesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)