DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DOĞU KARADENİZ\'İ ESİR ALAN BÖCEK YEŞİL ÖRTÜYE ZARAR VERİYOR

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde görülen \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek yaş çay tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden oluyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan eylem planı ile zararlı böcek türü için kitlesel mücadele yöntemi araştırılıyor.

Bölgede 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek bölgedeki tarım ürünlerini tehdit etmeye başladı. Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı hazırlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda Rize Tarım İl Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla yürütülen çalışmada, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böceğe karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı.

KİTLESEL MÜCADELE YÖNTEMİ ARAŞTIRILIYOR

Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebekler kitle halinde tuzakla yakalanacak. Bu kapsamda İyidere İlçesi Sarayköy mevkinde 10 dönümlük çay bahçesi ve Pazar İlçesi Güzelyalı mevkiinde de aynı büyüklükte kivi bahçesine sarı renkli yapışkan tuzakları kuruldu. Çalışmalar ile tuzakların hangi yükseklikte ve hangi yoğunlukta uygulanmasının daha etkili olacağı ve kitlesel mücadelede kullanımının uygun olup olmadığı belirlenecek. Projenin ilerleyen dönemlerinde renk tuzaklarının yanında ışık tuzakları kombinasyonu da denemeye dahil edilecek. Üreticiler de çalışmalar sonuçlanıncaya kadar kültürel mücadeleye devam etmeleri yönünde uyarıldı.

RİZE ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BÖCEK TÜM YEŞİLE ZARAR VERİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Ricania simulans adlı böcek türünün sahil bölgelerinde görülmeye başlandığını belirterek saha çalışmaları sonucunda kırmızı karınca bulunup doğaya bırakılması ile göçmen kuş yuvası yapılarak böcekle mücadele edilebileceği yönünde rapor hazırlandığını söyledi. Bu uygulamanın zor olacağı göz önüne alınarak durumun bakanlığa aktarıldığını ifade eden Paliç, bakanlığın böcekle ilgili yeni bir kitlesel mücadele yöntemi araştırdığını belirterek, şöyle dedi:

\"3 yıllık bir araştırma yapılması karalaştırıldı. Bu çalışma bu yıl başladı. Belirli alanlara tuzaklar kuruldu. Bu çalışmaların neticesinde ortaya konulacak kitlesel mücadele yöntemini bizde vatandaşlarımıza önereceğiz. Bu böcekten kurtulmak istiyoruz. Çünkü bu böcek sadece çaya değil bütün yeşil dokuya zarar veriyor. Suyunu emdiği tüm yeşili kurutuyor. Bu kelebek türü sonbaharda yok oluyor ama yok olmadan önce larvalarını bırakıyor. Böylece bir sonraki yıl yeniden türüyor. Bakanlığın bu konuda bize kitlesel mücadele için bir yöntem önermesini bekliyoruz. Bu yöntem ortaya konursa bizde bunu vatandaşımıza duyururuz. Bu böcek ortaya çıktığı günden itibaren konuyu yakından takip ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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Kelebek detayları

Tarım ürünleri detayları

Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç\'in açıklaması

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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2)DİYARBAKIR\'DA, ELEKTRİK VE SUYU KESEN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımın devam ettiği 2 mahallede, elektrik ve içme suyu şebekesinin, kamu görevlileri tarafından kesildiğini iddia eden Sur Platform\'u üyeleri, bu görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merkez Sur İlçesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Ali Paşa ve Lalebey Mahallesi\'nde, evlerin yıkımı sürüyor. Mahallede halen yaşayan ailelerin elektrik ve sularının kamu görevlileri tarafından kesildiğini iddia eden Sur Platform üyeleri, bugün öğlen saatlerinde savcılığa dilekçe verilmek üzere Diyarbakır Adliyesi önünde toplandı. Platform üyelerine HDP Diyarbakır Milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, parti üyeleri ve bazı sivil vatandaşlar da, adliye önüne gelerek destek verdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye binası önünde ilk olarak konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Sur\'un 6 mahallesine 1 yıl 8 aydan bu yana girilmediğini ve oradaki mahallelerin yerle bir edildiğini belirterek, \"6 bin yıllık kültür ayaklar altına alınmış. Tarih yok sayılmış. Şimdi ise Lalebey ve Ali Paşa Mahallelerin de aynısının yapılmasından endişeliyiz. Eğer aynısı değilse hukuk kurallarının işlemesi lazımdı. Halen mahkemesi devam eden bir yerde vatandaşı elektriksiz ve susuz bırakmak vatandaşın kendi evine gitmesini dahi engellemek bariyerler etrafına çevirmek hukuksuzluk ve adaletsizliktir. Bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Bunun keyfi olduğunu düşünüyoruz. Hukuku göreve çağıracağız. Adliyeye başvurumuzun nedeni budur. Eğer bir hukuksuzluk varsa devlet eliyle bu yapılıyorsa bizde halk ve sivil inisiyatif olarak bunun hesabını yasal ve demokratik yollarla sormak istiyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Evlerimizin hukuksuzca yıkılmasına ve sonrasında ne ucube evler yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmamamıza rağmen buna müsaade etmemek için başvuru yapacağız. Bu işin peşini hem platform olarak hem de Diyarbakır\'ın seçilmişleri olarak buna karşı duracağız\" dedi.

\"6 BİN YILLIK BİR KÜLTÜR YOK EDİLİYOR\"

Terör örgütü DAEŞ\'ın Suriye\'deki Palmira antik kentine yaptığı saldırıları hatırlatan Taşçıer, \"Oradaki gelenek ve görenekler ile yaşam tarzı yok ediliyor. Yerine gelecek olan evlerin nasıl bir ev olduğunu ve tarihi dokuya uygun olup olmadığı hakkında hiç kimsenin bilgisi ve haberi yok. Daha önce 6 mahallede yapılanların hiçbirinin tarihi dokuya uygun olarak yapılmamıştır. Vatandaşlar ne olacak. Oradan giden vatandaşlar neden kendi evine gelemiyor. Devlet karar almışsa evi yıkmışsa eğer evi tekrar yapar ve onu koyar oraya. Ama vatandaşa bugün ki değerinin 5 katıyla evi verirse vatandaş bir daha oraya giremez. Bu acaba rant için mi yapılıyor. Yani tarihi doku yok edilerek bazı insanlara peşkeş mi çekiliyor. Bu bizi düşündürüyor. Bundan dolayı bu işin peşini bırakmayacağız\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından 1\'i avukat 4 kişi, savcılığa dilekçe vermek için adliye binasına girdi.

Görüntü dökümü:

-Adliye binası

-Güvenlik önlemleri

-Grubun gelmesi

-Grup adına açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer\'in konuşması

-Grubun adliyeye gitmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

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Hatay\'da yakalanan DEAŞ’lı teröristler adliyeye sevk edildi (EK)

3)DEAŞLILAR TUTUKLANDI

Hatay\'da yakalanan DEAŞ üyesi 4 terörist sabah saatlerinde sevk edildikleri Hatay Adliyesi\'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DEAŞ\'lı teröristler geniş güvenlik önlemi altında cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Hatay / Merkez - Ramazan ÇELİK

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4)“ARAPÇA ALLAH YAZIYOR\" DEDİĞİ KARPUZU CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMEK İSTİYOR

KAYSERİ’de üzerinde Arapça Allah yazısını anımsatan şekillerin yer aldığı karpuz dikkat çekti. Tarlasında yeşeren karpuzun kendisini heyecanlandırdığını ifade eden çiftçi Ömer Dede ise karpuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini söyledi.

Kayseri’nin Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği’nde tarlasına karpuz eken Ömer Dede, karpuzları kontrol etmek için tarlaya gitti. Burada karpuzları tek tek inceleyen Dede, bir karpuzun üzerine yer alan ve arapça Allah yazısını anımsatan şekilleri görünce şaşırdığını belirtti. Karpuzun üzerindeki şekle dikkatli bakıldığında Allah yazısının ortaya çıktığını ifade eden Dede, “Sabah tarlaya çıktığımda karpuzu görünce gözlerime inanamadım. Hem şaşırdım hem de heyecanlandım. Tarladaki bir karpuzun üzerindeki şekiller dikkatimi çekti. Yakından baktığımda adeta Arapça Allah yazısını anımsatan harfler vardıö dedi. Karpuza şu an gözü gibi baktığını kaydeden Dede, “Elim koparmaya gitmedi. Eğer kabul eserse ben bu karpuzu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyorum. Çünkü benim için çok özel ve anlamlı bir karpuzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Karpuzdan görüntüler

-Çiftçi Ömer Dede açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

59 MB

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5)TRAKTÖR VE İŞ MAKİNASI HIRSIZI, SONUNDA YAKALANDI

KAYSERİ\'de pekçok traktör, iş makinası, hidrolik kırıcı, forklift, tarım aletleri ve römork hırsızlığının zanlısı olarak aranan zanlı ve suç ortağı, polisin çalışması sonucu yakalandı. Zanlıların, bir işyerinden akü ve traktör çalma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde merkez Melikgazi ilçesi Ambar, Şeker ve Oymaağaç mahallelerinde meydana gelen otomobil, traktör, kamyon, iş makinası, hidrolik kırıcı, akü, forklift, tarım aletleri ve traktör römorku çalınması olaylarıyla ilgili ortak çalışma yaptı. Ekiplerin, on günde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için yaptığı çalışmada zanlıların, 24 yaşındaki Yavuz O. ile suç ortaklığı yapan bir kişi olduğunu belirledi. Zanlıların bir işyerinden akü ve traktör çalma anlarını işyerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Polis, hırsızlık zanlısı Yavuz O\'yu saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Polisteki sorgusu tamamlanan Yavuz O., Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının Adli Tabipliğe getirilişi

-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

1 Dosya 2 dakika, 30 saniye /79 MB