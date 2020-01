DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KADIN ÖĞRETMENE \'UÇAN TEKMELİ\' SALDIRI ANI KAMERADA

KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde, alkollü oldukları belirtilen 5- 6 kişilik grup, pansiyondaki 2 öğrenciyi dövüp öğretmen Özgen Adıyeke\'ye saldırdı. Saldırganların kadın öğretmene uçan tekme atması, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen 17 Ağustos gecesi, Göksun Fen Lisesi Pansiyonu\'nda meydana geldi. Yetiştirme ve Destekleme Kursu için pansiyonda kalan öğrencilere, alkollü oldukları öne sürülen 5- 6 kişilik bir grup saldırdı. Sesleri duyan yönetici öğretmen Özgen Adıyeke, aşağıya indi. Bu sırada gruptan biri öğretmene yumrukla saldırdı. Yüzüne aldığı yumrukla sendeleyen kadın öğretmene hemen ardından bir başkası uçan tekmeyle saldırdı. Bunun üzerine öğrenciler öğretmen Adıyeke\'yi korumak için araya girdiler ve T.A. ile Ü.S. adında 2 öğrenci gruptakiler tarafından tartaklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göksun Fen Lisesi\'nde görevli matematik öğretmeni Ögden Adıyeke ve pansiyonda kalan öğrenciler, saldırganlardan şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Demirtaş, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirterek, \"Alkollü 5- 6 kişilik bir grup pansiyona geliyor. Öğretmen arkadaşımız sesler üzerine aşağıya indiğinde saldırıya uğruyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve öğretmenimiz de şikayetçi oldu\" dedi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Tüm bu yaşananlar pansiyonun güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gruptakilerin öğrenciler dövüp öğretmen Adıyeke\'ye de uçan tekme attıkları görülüyor. Öğretmenin darbeyle yere düştüğü de görüntülerde yer alıyor.

2)BURUN AMELİYATI SONRASINDA ÖLEN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ

MERSİN\'İN Tarsus İlçesi\'nde özel bir hastanede burun ameliyatı olduktan sonra fenalaşıp, sevk edildiği Adana\'daki hastanede yaşamını yitiren asker 24 yaşındaki Ali Gencel, gözyaşları arasında toprağa verildi. Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nde vatani görevini yaparken izinli olarak memleketine gelen Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için 19 Ağustos\'ta özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Operasyon sonrası servise alınan Ali Gencel\'in, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu Gencel\'in kalbi yeniden çalıştırılarak ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Gencel, Adana\'nın Yüreğir İlçesi\'nde bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak Ali Gencel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Ali Gencel için Tarsus Cem ve Kültür Evi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törende Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Belediye Başkanı Şevket Can, askeri yetkililer, babası Cebrail Gencel, annesi Kebire Gencel, eşi Rahile Gencel ve yakınları hazır bulundu. Duygulu anların yaşandığı törende anne Kebire Gencel, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken yakınları tarafından teselli edildi. Yapılan uğurlamanın ardından Gencel\'in cenazesi mezarlığa götürülmek üzere çıkartılırken Rahile Gencel, kucağında taşıdığı eşinin fotoğrafı ile sık sık tabuta dokunarak birlikte yürüdü. Gencel\'in cenazesi Şehir Mezarlığı\'nda götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

3)VALİ YAZICI\'DAN YAPILAŞMA İDDİALARINA YANIT

BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, 17 Ağustos\'ta 20 hektarlık alanın kül olduğu Ayvalık Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu\'nda inceleme yaparak bölgenin tabiat parkı olduğunu hatırlattı ve yapılaşmaya açılmasının söz konusu bile olamayacağını belirtti.

Ayvalık\'taki Hakkıbey Yarımadası\'nda 20 hektar alanda, 10 bine yakın ağacın zarar gördüğü yangından 6 gün sonra, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Vali Yazıcı\'ya Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Edremit Orman İşletme Müdürü Canan Avcu, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, Milli Parklar ve Doğa Koruma Balıkesir Şube Müdürü İlker Baldan, Burhaniye Şefi Atasay Tanrısever ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi eşlik etti. Yangın nedeninin henüz tespit edilemediğini fakat başlangıç noktası itibariyle bakıldığında sabotaj ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, \"İki noktadan başlayan yangına yaklaşık 30- 40 dakika içinde ilk müdahale yapılmış. Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir ile diğer illerden gelen takviyelerle hem havadan hem karadan 16.10 civarında başlayan yangın 19.00 civarında kontrol altına alınmış. 26 yıldır mülki idare amiriyim son 8-10 yıldır devletimizin gücü imkanı, hükümetin orman bakanlığımıza sağladığı imkanlar geliştiği için çok şükür ki bu tür yangınları kısa sürede kontrol altına alıyoruz. 15-20 yıl önce böyle bir yangın başladığında günler sürüyordu. Ama arzu ediyoruz ki bunlar hiç yaşanmasın. Her ne kadar bizim bütün donanımımız ekibimiz hazır olsa da sonuçta bir ağaç kaybolduğunda canımız yanıyor\" dedi.

\"YAPILAŞMA SÖZ KONUSU OLAMAZ\"

Sahada temizlik çalışmalarının başladığını kaydeden Vali Yazıcı, \"Ekiplerimiz en seri şekilde dikim zamanı olan ekim sonu kasım ayına sahayı hazırlamış olacak. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu\'nun yaptığı açıklama gibi asla ve asla Anayasamıza göre yanan ormanlık alanın başka bir amaçla kullanımı mümkün değil. Bu alanın başka türlü değerlendirilmesi söz konusu olamaz, yapılaşma ile ilgili bir şey olması söz konusu değil. Yetkili kurumlar Orman ve Su İşleri, Ayvalık Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi\'ni zan altında bırakmak doğru değil. Şimdi buranın rehabilitesi yapılacak ve ağaçlandırılacak. Tabiat parkının gerekleri neyse o yapılacak, yani 20 hektarlık alanın belki bir bölümü ağaçlandırılmayabilir. Buna teknik arkadaşlar karar verecek\" dedi.

\"TABİAT PARKINI EĞİTİM VE BİLİNÇLE KORUMALIYIZ\"

Tabiat parkında alan kılavuzlarının yetiştirilmesine rağmen göreve başlamamaları ve yaşanan yangınlar sonrası giriş çıkış kontrolü konusunda ne yapılacağı sorusuna Vali Yazıcı, \"2017 yılında, bilgi çağındayız. Her tarafı tel örgülerle kapatmak, bütün giriş çıkışları sınırlandırmak ve buralara bekçiler dikmek mümkün değil gerek de yok. Artık insanımızın bu çağda vereceğimiz eğitimle bilinçle, buraları korumamız gerektiğini bilincini yerleştirmemiz lazım. Tamamen kontrolsüz bırakalım demiyorum. Avrupa\'da, dünyanın birçok yerinde bu alanlarda görevli yok. Bu hepimizin değeri ve kaybolduğunda doğanın dengesini bozuyoruz. Bunu korumak ve o manada istifa etmek hepimizin bilinçle yapması gereken bir şey. Bu değer bizimse hep birlikte koruyacağız\" dedi. Açıklamanın ardından Vali Yazıcı ilçeden ayrıldı.

\"İŞ MAKİNELERİNİN BULUNMASI SUÇ\"

Park forum, Çevre Koruma ve Ayvalık\'ı Güzelleştirme Derneği temsilcileri ile emekli orman mühendisi Hasan Basri Avcı da Vali Yazıcı\'nın incelemesi sırasında hazır bulundu. Hasan Basri Avcı, yangından sonra kızılçam olan alanlara fidan dikilmemesi gerektiğini belirterek, \"Doğa bu ağaçlara öyle bir özellik vermiş ki; yangın anında çimlenme yeteneği yok olmuyor tersine artıyor. Doğa bu işi kendi kendine yapabilecekken neden müdahale ediliyor? Bir de burası mutlak koruma alanı. Şu an dozerlerle doğal alan bozuluyor. Bu konu mahkemeye yansırsa suçtur\" dedi.

4)ORDU\'DA VALİLİK, BELEDİYE İLE ORTAK BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDAN VAZGEÇTİ



ORDU\'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin dini bayramlarda birlikte yaptığı \'Kent Bayramlaşması\'ndan bu yıl vazgeçildi. Ordu Valiliği ev sahipliğinde, Kurban Bayramı\'nın ikinci günü düzenlenecek \'Halk ile Bayramlaşma\' programı Öğretmen Evi bahçesinde yapılacak.

Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin organizasyonuyla, Ordu\'da dini bayramlarda Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda \'Kent Bayramlaşması\' programı düzenleniyordu. Daha önce 7 kez düzenlenen, İl protokolü ve vatandaşların katıldığı \'Kent Bayramlaşması\' programı en son geçen Ramazan Bayramı\'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1.5 ay önce Ordu Valiliği görevine başlayan Vali Seddar Yavuz\'un, Büyükşehir Belediye binası önündeki meydanda gerçekleştirilen \'Kent Bayramlaşması\'ndan vazgeçtiği öğrenildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı kutlama programının 2 Eylül Cumartesi günü saat 14.00\'te Öğretmen Evi bahçesinde yapılacağı, Vali Seddar Yavuz\'un da tüm Orduluları halk bayramlaşmasına davet ettiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi ise henüz bir bayramlaşma programı açıklamadı.

YER DEĞİŞİKLİĞİ, YAYLA ŞENLİĞİ\'NDE PROTOKOL KAVGASI NEDENİYLE İDDİASI

Ordu\'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası\'nda düzenlenen şenlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik arasında protokolde oturma düzeni nedeniyle arbede yaşanmış, şenliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ordulu Numan Kurtulmuş\'ta ezilme tehlikesi geçirerek şenliği terk etmişti. Kurtulmuş\'un ardından şenlikte olan Vali Seddar Yavuz da şenlikten ayrılmıştı. Daha önce kavgayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, \"Ordu adına utandım, şahsım adına utandım. Utanmalıyız biraz\" ifadelerini kullanmıştı.

Vali Seddar Yavuz\'un, Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasındaki kırgınlık nedeniyle Büyükşehir Belediyesi önündeki geleneksel \'Kent Bayramlaşması\'ndan vazgeçerek, bayram kutlamasını Öğretmen Evi bahçesine aldırdığı da iddia edildi.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) -

5)SOKAK MÜZİSYENLERİ İLGİ TOPLUYOR

BURDURLU lise öğrencisi 3 genç sokakta yaptıkları müzikle ilgi topluyor.

Burdur\'da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve USO Anadolu Lisesi öğrencileri Hasan Hüseyin Aygün, Yasin İpek ve Ruhican Bozcu haftada 3 gün Gazi Caddesi\'nde sokak müziği yapıyor. Gitar, klarnet ve darbukalarıyla mini bir orkestra gibi hep çalıp hem de söyleyen gençler, kazandıkları parayı ise okul ihtiyaçları için biriktiriyor.

Öğrencilerden Hasan Hüseyin Aygün, okul harçlığı için sokakta müzik yaptıklarını söyledi. Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük illerde sokak müzisyenlerinin ilgi gördüğü belirten Aygün, \"Burdur\'da çok fazla ilgi yok\" dedi.

Grubun diğer bir üyesi Ruhican Bozcu da \"Burdur\'da sokak müziği yapan 3-4 grup var ama vatandaşların ilgisi yok\" dedi.

Bozcu, müzik yaparken eğlendikleri gibi sokaktakileri de eğlendirdiklerini söyledi.

6)SURİYE\'YE GÖTÜRÜLMEK İSTENEN 2 BİN SAKA KUŞU ELE GEÇİRİLDİ



KİLİS\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçmek üzere olan araçta yapılan aramada 2 bin saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar, doğaya salınırken, 1’i Suriyeli 5 kişiye toplam 1 milyon lira para cezası kesildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, A.K. yönetimindeki 79 AR 698 plakalı kasa kamyoneti durdurup aradı. Kamyonette yapılan aramada Suriye\'ye yasa dışı yollarla götürülmek istenen 2 bin saka kuşu ele geçirildi. Kuşlara el konulduktan, kamyonetteki 1\'i Suriye uyruklu 5 kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan 1 milyon lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 bin saka kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Afrin Çayı yakınlarında doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ayhan Coşkun, kuşların nesillerinin azaltılmasına izin vermeyeceklerini, vatandaşların da buna duyarlı olmalarını istedi.

7)BURSA\'DA 200 KİLOGRAMLIK ÇELİK KASAYI BÖYLE ÇALDILAR

BURSA\'da gece yarısı girdikleri kuaförün içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu 200 kilogramlık çelik kasasını taşıyarak hafif ticari araca yükleyen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin çelik kasayı taşımaları güvenlik kameraları tarafında görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıncı Bahçe Sokak üzerindeki bir kuaföre gece yarısı saat 02.00 sıralarında hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp içeriye girdi. İçerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyalarının bulunduğu 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran zanlılar kasayı plakası alınamayan ticari araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan hırsızlık büro ekipleri çelik kasayı Yıldırım ilçesinde boş bir arazide parçalanmış vaziyette buldu.

Soruşturmayı genişleten ekipler, olay yerinden kaçtıktan sonra yakın bir yerdeki benzinlikten yakıt almak için duran ticari aracın plakasını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların kimliklerini belirleyen polis, zanlıların olayda kullandıkları araçla birlikte Değirmenönü Mahallesi\'nde dolaştıkları bilgisi üzerine önlem aldı. Yaşanan kovalamacının ardından durdurulan araçtaki A.R.Ç. (23), O.Ç. (20), B.A. (18) ve B.A. (17) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

8)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Halil Özdemir, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Menekşe Sokak\'ı kullanarak şehir merkezinden Belkoop yönüne giden 19 yaşındaki Mehmet Akyüz yönetimindeki 34 PFS 38 plakalı otomobil, Keşan Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Özdemir\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan Özdemir asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Halil Özdemir, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Özdemir\'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Akyüz de polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

