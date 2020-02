DHA YURT BÜLTENİ -10

Kütahya\'da balık ve hayvan ölümleri

Kütahya\'nın Domaniç ilçesine bağlı Soğucak köyünden geçen Balıklı Dere’de toplu balık ölümleri yaşandı. Dereden su içen hayvanların da telef olduğu ölümlere, bir çiftlikten bırakıldığı öne sürülen hayvansal ve kimyasal atıkların neden olduğu öne sürüldü.

Domaniç ilçesi Soğucak köyünden geçen Balıklı Dere’de toplu balık ölümleri yaşandı. Dereden su için küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Dere suyunun köpürmesi ise köylüleri tedirgin etti. Soğucak Köyü Muhtarı Niyazi Karakuş, köy yakınındaki bir çiftlikten dereye bırakılan hayvansal ve kimyasal atıklar nedeniyle ölümlerin yaşandığını iddia etti. Geçen yıl da aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Karakuş, \"Aynı sorun geçen yıl da yaşandı. O dönem son bulmuştu ama şimdi tekrar başladı. Balıklar yeniden deremizde çoğalmaya başlamıştı. Ama ne yazık ki şimdi deremizde canlı kalmadı. Bütün canlıların sağlığı ile oynuyorlar. Biz bunu yapan çiftlik sahibinden şikayetçiyiz. Herkesin sağlığı ile oynuyor. Burada hayvancılık yapan arkadaşların kuzuları, telef oldu. Burada balık, kurbağa hiçbir şey yaşamıyor artık. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan çok şikayetçi\" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Şeref Karakuş ise dere suyunu içen hayvanların hastalandığını belirterek, \"Hayvancılıkla uğraşıyorum. Bir haftadır hayvanlar bu suyu içmiyor. Başka su yatağımız yok. Kuzularda hastalık var, koyunlarda kuzu atma var. Derede hayvansal atık, kimyasal atık her türlü pislik var. Deremizin adı \'balıklar deresi\' idi. Artık adını \'atıklar deresi\' verelim diyoruz\" dedi.

Hayvancılık yapan Aziz Uslu da, \"Benim şu ana kadar 7 kuzum, 2 tane de koyunum öldü. 3 gündür hayvan suya çıkmıyor. Çeşmeler dondu, dereden de hayvanlar su içmiyor. Şu an hayvanlarımıza şebeke suyu veriyoruz\" dedi.

GEÇEN YIL DA TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANMIŞTI

Derede geçen yıl Ağustos ayında da toplu balık ölümleri yaşanmış, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından dereden alınan su numunesinde kimyasal madde tespit edilmişti.

İnce: Yerel seçimi beka sorunu olarak anlatma yaklaşımından uzak durmalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) 24 Haziran 2018\'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, yerel seçimi \'beka sorunu\' olarak görmenin yanlış olduğunu belirterek, \"Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunudur. Bu yaklaşımdan uzak durmamız lazım\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olan Muharrem İnce, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'a destek vermek için kente geldi. Muharrem İnce, Zeydan Karalar\'a makamında yaptığı basın toplantısında başarılar diledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, faiz, enflasyon ve dövizdeki artışa dikkat çekerek hükümeti eleştirdi. Devletten yıllardır yardım alarak geçinen vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, yardım yerine iş talep etmeleri gerektiğini söyledi. Kentteki hafif raylı sistemin kredi borcunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'na devredilememiş olmasını değerlendiren İnce, \"Adana\'yı, Mersin\'i, Bursa\'yı, Ankara\'yı, İstanbul\'u alırsak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana\'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur hem ben Cumhurbaşkanı olurum, beraber çözeriz onu, daha kolay olur\" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerin \'beka sorunu\' olarak görülmesini eleştirerek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de seçmenlerin, yurttaşların sandık başına gitmesi bir beka sorunu olamaz. Yani AK Parti belediyeyi kazandığında memleket batacak, bayraklar inecek, ezanlar susacak mı? Ya da CHP kazandığında bayraklar mı inecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu milletin en az yüzde 50\'si mevcut iktidarın karşısındaysa beka sorunu olamaz. Bir olayın beka sorunu olması için yüzde 99 hatta yüzde 100\'ünün aynı tarafta olması lazım. Eğer yüzde 50 bir tarafta yüzde 50 bir taraftaysa kim kazanırsa kazansın memleket için beka sorunu olmaz. Yani imar planı yapmak, çöp toplamak, park yapmak, yoksullara yardım etmek ne zamandan beri beka sorunu oldu? Eğer belediye başkanlığı seçimlerini beka sorunu olarak gören varsa buna inanan varsa işte gerçek beka sorunu odur. O memleket için beka sorunu olur o. Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunudur. Bu yaklaşımdan uzak durmamız lazım.\"

Aday gösterilmeyen belediye başkanından duygusal istifa

Gümüşhane\'nin Kelkit İlçe Belediye Başkanı AK Parti\'li Ünal Yılmaz, yeniden aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti. AK Parti İlçe yönetimiyle birlikte istifa eden Yılmaz, gözyaşlarıyla yaptığı açıklamasında, \"Kelkit\'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum\" dedi.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde partisince yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Ünal Yılmaz, ilçe belediye binası önünde basın açıklaması yaparak, AK Parti ilçe teşkilatı ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde Kelkit Belediye Başkanı olarak seçilen Ünal Yılmaz, istifa metnini okurken gözyaşlarına da hâkim olamadı. Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini söyledi.

\'MAALESEF BAŞKA YOL KALMAMIŞTIR\'

Kelkit\'in birçok yerine hizmet götürdüklerini ve mukaddes bir yüke hamal olduklarını kaydeden Yılmaz, ilçe halkına yapılan vefasızlığı duyurmanın başka yolu kalmadığını kaydetti. Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Bugün şükrederek görüyoruz ki halkımız, insanımız asil karakterinden gelen bir kadirşinaslıkla yapılan hizmetlerin ve gönül dostluğunun vefasını göstermektedir. Biz de halkımızdan gelen talep ve feryada kayıtsız kalamayız. Uğradığımız haksızlığı ve Kelkit halkına yapılan bu vefasızlığı duyurmanın maalesef başka yolu kalmamıştır. Bu bir feryattır. Milli iradenin üstünde hiçbir güç, hiçbir entrika, hiçbir hile, hiçbir desise ve ego tanımadığımıza dair bir feryattır. En başta Kelkit halkının maruz kaldığı bu haksızlığı en yüksek makamlara duyurmak, 7\'den 70\'e vefakâr ve cefakâr insanların omuzlarında yükselmiş bir davaya yapılan kötülüğü göstermek için aldığımız kararı, siz kıymetli halkımız ile paylaşıyoruz. Kelkit\'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum.\"

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde, Kelkit Belediye Başkanlığı için Aziz Nas\'ı aday gösterdi.

Adana\'da \'joker\' operasyonu: 30 gözaltı

ADANA\'da, okuma yazma bilmeyenlerin yerine sahte belgeyle ehliyet sınavına giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5\'i kadın, 30 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okuma yazma bilmeyen kişilerin yerlerine sahte belgelerle sınava girildiğini saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kentte faaliyet gösteren 8 sürücü kursuna baskın yaptı. Operasyonda, 78 kişi adına sahte evrak ve belge düzenlendiği saptandı. Polis, \'joker\' diye tabir edilen bu kişilerin yerine sınava giren 5\'i kadın, 30 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar\'daki uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Afyonkarahisar\'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında geçtiğimiz Salı günü Sandıklı ve Dinar ilçelerinde operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı\'nın yanı sıra Sandıklı ve Dinar ile çevre ilçelerden de jandarma ekiplerinin destek verdiği operasyonda, ilçe merkezleri ve bağlı köylerdeki 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 1\'i kadın 21 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 530 gram kubar esrar, 46 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sandıklıya getirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Sandıklı Adliyesi\'ne sevk edildi.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı

İZMİR merkezli olarak toplam 6 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde, \'torbacı\' denilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik baskınlar gerçekleştirdi. İzmir merkezli olarak kent genelinde ve İstanbul, Ankara, Adıyaman, Aydın, Gaziantep illerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, sokak aralarında ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İzmir Emniyeti\'nin Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hırsızlık keşfi güvenlik kamerasında

ANTALYA\'da açık balkon kapısından girdikleri 2 evden hırsızlığın yanı sıra 1 otomobil ve 1 motosiklet çalan 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden B.G\'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak, şüphelilerin B.G., F.K. ve M.B. olduğunu ortaya çıkardı. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerden B.G\'nin hırsızlık öncesi bisikleti ile sokakta keşif yapması kameralara yansıdı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Köy okullarında karne sevinci

Sivas\'ta toplam 125 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Merkeze bağlı Olukman köyü ve Yakupoğlan köylerinde karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı. Yakupoğlan köyünde hava şartları nedeniyle aralıklarla elektrik kesintisi yaşandığı için karneler karanlıkta dağıtıldı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Sivas merkeze bağlı Olukman köyü ve Yakupoğlan köylerinde karne dağıtım töreni düzenlendi. İlk olarak Olukman köyü ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Köy okulundaki sınıflarda karneleri dağıtan protokol üyeleri örencilere başarılar diledi. Törende yöresel kıyafetleri ile halay çeken öğrenciler ilgi çekti.

Daha sonra Yakupoğlan köyüne geçildi. Burada ise okul yönetimi tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Tören öncesi öğrenciler şiir okurken, okul korosu tarafından marşlar seslendirildi. Hava şartları nedeniyle aralıklarla elektrik kesintisi yaşanan köyde karne dağıtımı zaman zaman karanlıkta kalan salonda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan öğrencilerden tatili iyi değerlendirmelerini isteyerek, \"Hayal kurun ve yeni arkadaşlıklar edinin. Türkiye\'nin ve Türk milletinin çok çalışması gerekmektedir. Çok üretmemiz gerekmektedir. Onun için bol bol hayaller kuralım. Bu hayallerimizi gerçeğe dönüştürelim. 15 günde zihninizi berraklaştırın, hayal kurun, kitap okuyun dostluk edinin. Ödev zaten yoktur. Bu 15 günü çok anlamlı değerlendirin\" dedi.

Karne sevinci yaşayan öğrenciler ise heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Vali Şimşek\'ten öğrenciye sürpriz

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kendisine mektup yazarak ailece evine davet eden öğrenciye karne günü sürpriz yaparak ziyaret etti.

Niğde merkezde okuyan 5\'inci sınıf öğrencisi Ecem Malgır, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek\'e mektup yazarak evine davet etti. Mektubun arkasına da evin krokisini çizen Ecem\'in davetine Vali Şimşek, duyarsız kalmayarak eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte Ecem\'e sürpriz yaptı. Vali Yılmaz Şimşek, \"Ecem bize bir mektup yazmış. Bu mektupta yazdığı şiir ile bizi evine davet etmiş. Bir de mektubunda evin konumu var. Resimle evi konumlandırmış. Onun için kolay bulduk evi. Bugün kendisini hem ziyaret etmek istedik. Hem de karnesini vermek istedik. Tebrik ediyoruz Ecemi. Takdir belgesi de almış. Başarılar diliyoruz\" dedi. Ecem Malgır ise, Vali Şimşek ve eşine teşekkür etti.

NİĞDE\'DE 72 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Niğde\'de, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 72 bin öğrenci karne aldı. Vali Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu ve Kemal Çetintürk İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Başarı belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş

Diyarbakır\'da berberlik yapan Berat Polatoğlu (34), başarılı öğrenciler için kampanya düzenledi ve yarıyıl tatilinde başarı belgesi alan öğrencileri ücretsiz olarak tıraş edeceğini açıkladı. 9 yıldır aynı kampanyayı yürüttüğünü belirten Polatoğlu, bu süre içinde yaklaşık 5 bin öğrenciyi tıraş ettiğini söyledi.

Diyarbakır\'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 4 kardeşi ile birlikte 2 ayrı berber dükkanı bulunan Berat Polatoğlu, öğrencileri motive etmek amacıyla böyle bir kampanya yürüttüklerini belirtti. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle de başarı belgesi alan erkek öğrenciler ücretsiz tıraş oldu.

ÜCRETSİZ TIRAŞ KAMPANYASI 2 GÜN SÜRECEK

Polatoğlu\'nun ücretsiz tıraş kampanyasının bugün ve yarın süreceğini ifade ederek, \"Öğrenciler için ne yapabiliriz diye düşündük. Onları başarıya motive etmek için böylesi bir karar aldık. 9 yıldır bu kampanyayı uyguluyoruz. Her geçen yıl daha büyüyor. Diğer şehirlerdeki meslektaşlarımız da bu kampanyaya dahil oldu. Her karne gününde her ustamız yaklaşık 20 kişiyi tıraş ediyor. 9 yılda yaklaşık 5 bin öğrenciye ücretsiz hizmet verdik. Öğrencilere her zaman yardımcı olmamız, onları başarıya motive etmemiz ve onların eğitimine destek vermemiz gerekiyor\" dedi.

Başarı belgesi ile kuaföre gelen lise 1\'nci sınıf öğrencisi Azad Yavuz, Polatoğlu\'nun sürdürdüğü kampanyayı duyduğu gibi başarı belgesini alıp, ücretsiz tıraş olmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Kampanyadan faydalanan 10\'uncu sınıf öğrencisi Umut Doğan ise, \"Derslerim iyiydi. Takdir belgesi aldım. Böyle bir kampanyaları olduğunu gördüm ve karnemi alır almaz buraya geldim\" diye konuştu.

Kızılay\'dan Amik Ovası\'nda mağdurlara sıcak yemek

HATAY\'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu Afrin 18 Mart Barajı kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası ve yerleşim yerleri sular altında kalmasının ardından Kızılay, mağdur olan vatandaşlara 5 gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı.

Hatay Havalimanı ve çevresinde sular altında kalan Amik Ovası\'nda yerleşim yerlerindeki vatandaşlarda su baskını ile zor günler yaşıyor. Sıkıntılarını yerinde dinleyen Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, gönüllü ekipleri ile bölgede 5 gün boyunca sıcak yemek vereceklerini söyledi. Günay, \"5 gün boyunca sabah sıcak çorba, öğlen ve akşam 3 kap sıcak yemek dağıtma işlemine başlandı. Ayrıca 500 battaniye 200 gıda kolisi planlandı. AFAD başkanlığında bölgede kriz masası kuruldu. Devletimiz var olsun\" dedi.

Okul Müdüründen öğrencilere karne gününde \'kardan adam\' sürprizi

TOKAT\'ta eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte il genelinde 111 bin 781 öğrenci karne aldı. Yunus Emre İlkokulu Müdürü Sinan Çalışkan karne hediyesi olarak öğrenciler için okul bahçesinde kardan adam yaptı.

Kent merkezinde Rukiye Bumin Sarıer Anaokulu ve Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen törene katılan Vali Ozan Balcı, öğrencilere karne dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşları ve aileleri ile paylaştı. Karne törenine Vali Balcı\'nın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okul müdürleri ve veliler katıldı.

MÜDÜRDEN KARDAN ADAM SÜRPRİZİ

Yunus Emre İlkokulunda ise karnesini alan öğrenciler Okul Müdürü Sinan Çalışkan\'ın okul bahçesine yaptığı büyük ebatlardaki kardan adam sürprizi ile karşılaştı. Okulların kar yağışı nedeni ile dün tatil olması nedeni ile öğrencilere hem sürpriz hem de karne hediyesi olarak yapılan kardan adam ilgi çekti. Karne alan öğrenciler anne ve babalarının elinden tutarak bahçedeki kardan adamın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Okul Müdürü Sinan Çalışkan, \"Kar tatilini fırsat bilerek hem çocuklara sürpriz olsun hem de karne hediyesi olsun diye yaptım kardan adamı. Ben bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. İlimize son yıllarda bu kadar kar yağmıyordu. Ben de kar yağışını fırsata dönüştürdüm. Ben öylesine yaptım ama bu kadar ilgi göreceğini zannetmiyordum. Öğrenciler çok mutlu oldu\" dedi.

VALİDEN KİTAP TAVSİYESİ

Öğrencilere karnelerini veren Vali Balcı ise \"2018/2019 Eğitim Öğretim yılının 1\'inci yılını kazasız belasız başarı ile tamamlıyoruz. Ben emeği geçen öğretmenlerimize Türk milletimizin yüz akı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum bu eğitim öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirdikleri için. Yaklaşık 111 bin öğrencimiz il genelinde karne alıyor. 7 bine yakın öğretmenimiz bu faaliyeti gerçekleştirdi. Öğrencilerimize iyi bir karne tatili geçirmelerini diliyorum. Canımız, ciğerimiz çocuklarımıza başarılar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Kitap okumayı ihmal etmesinler. Oyun da oynasınlar, televizyon da izlesinler ama günde en az 40 dakika kitap okumalarını da tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

