DHA YURT BÜLTENİ -10

Ukrayna\'da öldürülen Buket, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı (2)

BABA YILDIZ: CANİ OLDUĞU ADLİ TIP RAPORU İLE ORTAYA ÇIKACAK

Samandağ Asri Mezarlığı\'nda kızı Buket\'i son yolculuğuna uğurlayan Levent Yıldız, çıkışta taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yıldız, kadın cinayetlerinin arttığına dikkat çekti. Levent Yıldız, \"Aslında eskiden de vardı ama bu kadar bilinmiyordu. Duyarlı kadınlarımız sayesinde bu tür cinayetler ön plana çıktı. \'Cennet kadınların ayaklarının altında\' diyoruz ama yetmiyor. Bu cenneti ayakların altından almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar azalır, yok olur\" dedi.

Katil zanlısının tutuklandığını da hatırlatan Yıldız, \"Katil, gerçek olmayan iddialar ortaya attı. Adli Tıptan gelen raporları görürseniz gerçekten cani olduğunu öğreneceksiniz. Onun dediklerinin 10\'da 1\'i bile doğru çıkmayacak; hepsini göreceksiniz\" diye konuştu.

HATAY,(DHA)

Karadere Çayı taştı, yol trafiğe kapandı

İzmir\'in kuzeyindeki ilçesi Kınık\'ta etkili olan yağmur sonrası, Karadere Çayı\'nda taşkın oldu. Çay üzerindeki köprü, sular altında kalarak ulaşıma kapandı.

Kınık ilçesinde, dün (perşembe) sabah sabahlayan ve aralıklara devam eden sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere Çayı\'nda taşkın yaşandı. Çayın üzerindeki köprü, bugün saat 02.00 sıralarında sular altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Kırsal Kocaömer ile Değirmencieli mahallelerini birbirbirine bağlayan yolun açılması için suların çekilmesinin beklendiği bildirildi.

Metoroloji yetkilileri, yağmurlu havanın cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

Bursa’da etkili lodos, yerini hafif rüzgar ve sağanak yağışa bıraktı

Bursa’da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, bugün yerini sağnak yağışa bıraktı.

Bursa’da, 2 gündür etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan lodos, şehrin pek çok noktasında evlerin çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu. Lodos, bugün öğle saatlerinde yerini hafif rüzgar ve sağnak yağışa bıraktı. Lodosun her ne kadar zorluk çıkarsa da havayı temizlemesi açısından Bursa için önemli olduğunu söyleyen vatandaş Murat Altunbaş, \"Bursa’da millet rüzgardan şikayet ediyor ama, bu rüzgar olmasa Bursa’nın da kahrı çekilmez. Lodos her tarafı temizliyor. Lodos olmasa Bursa’da çekilmez bu sıkıntı. Rüzgardan sonra yağmur başladı. Bu da her tarafı temizliyor. Bu da Allah’ın bir lutfudur’’ dedi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yağmurlu hava 15 Ocak Salı gününe kadar devam edecek, salı akşam saatlerinden itibaren de Bursa’da kar yağışı yeniden başlayacak.

Haber-Kamera:Tahsin AYDIN-BURSA,(DHA)

Edirne\'de 1 kedi ve 8 köpek fare zehiriyle telef oldu

Edirne\'de boş bir arazide telef olmuş bir kedi ve 8 köpek bulundu. Edirne Belediyesi veterinerleri tarafından ilk incelemede hayvanların tavuk etine sürülmüş fare zehri ile zehirlendikleri ortaya çıktı. Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, \"Bu davranışı bir insana yakıştıramıyorum, belediye olarak sonuna kadar olayın takipçisi olacağız\" dedi.

Edirne İstasyon Mahallesi\'nde boş bir arazide telef olmuş köpekler olduğunu gören vatandaşlar Edirne Belediyesi Kedi ve Köpek Bakımevi\'ne ihbarda bulundu. Mahalleye giden veteriner hekimler, boş arazide telef olmuş 7 köpek ile biri yavru 3 köpek daha buldu. Üç köpek, veteriner hekimlerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşama döndürüldü. Ölü bulunan köpekler ise incelenmek üzere Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ne götürüldü. Bu sabah da aynı bölgede 1 kedi ve 1 köpeğin daha ölüsü bulundu. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk incelemede hayvanların tavuk etine sürülmüş fare zehri ile zehirlendikleri ortaya çıktı.

Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimi İsmail Tatlıgil, şuana kadar 8 köpeğin ve 1 kedinin fare zehiri ile zehirlendiğinin tespit edildiğini belirterek, \"Bize ihbar dün gece saat 22.00 sıralarında geldi ve biz de hemen gittik. İlk gittiğimizde can çekişen bir köpek vardı. Ağzından salyalar geliyordu. İki tane daha köpek vardı. Biri yavruydu. Etrafta tarlalarda ve yolda ölü hayvanlar olduğunu tespit ettik. Akşam 7 ölen köpek vardı, onları alıp barınağa getirdik. Ölmek üzere olan bir köpeği kurtardık. İki köpek zehirlenmeden çok etkilenmemiş görünüyor. Bu sabah aynı bölgeden 1 köpek ve 1 kedi ölüsü daha getirildi. Şu anda elimizde maalesef 8 köpek ve kedi telef halde. Yaptığımız ilk nekroskopide hayvanların midesinde tavuk parçaları vardı. Bulunduğu alanda poşetlerle atılmış hayvanların midesinde henüz sindirilmeden etkisini göstermiş ve hayvanlar ölmüş. Orman Müdürlüğü ve polise haber verdik. Ölü hayvanlar üzerinde yapılan ilk mikroskopik hem de nekroskopi incelemeler sonucunda şüphemiz büyük oranda tavuk etine üzerine sürülmüş fare zehiri sonucu hayvanlarımız telef olmuş\" diye konuştu.

\'İNSANLIK DIŞI OLAY\'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da belediye olarak savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tanrıkulu, \"Biz Edirne Belediyesi olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve suçlu yada suçlular bulunana kadar tüm imkanlarımızı kullanacağız. Çok üzgünüm ve çok kızgınım. Böylesi bir katliamı insana yakıştıramıyorum, insanlık dışı olarak nitelendiriyorum\" dedi.

Ölü bulunan kedi ve köpeklerin Edirne Belediyesi Kedi ve köpek Barınmaevi\'nde incelemeleri sürüyor. Savcılık şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

Hakkari\'de 12 köy ve 42 mezra yolu kapandı

Hakkari\'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 12 köy ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Derecik siste görünmez oldu

Hakkari\'nin Derecik ilçesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görünmez oldu.

Derecik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sabah uyanan ilçe merkezi dışındakiler, ilçenin siste kaybolduğunu şaşkınlıkla izledi. Yüksek tepelerin sisin arasından çıkması ve sisin üzerine güneşin doğması da seyirlik bir manazara oluşturdu.

Ciple çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, ciple çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Saray ilçesinin Yuvalı Kavşağı\'nda meydana geldi. Kırklareli\'nin Vize ilçesinde yaşayan Muammer Menlik(60), kullandığı 34 FYV 69 plakalı otomobille yanına eşi Arzu Menlik ve ablası Münevver Berber\'i (67) alarak Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde hastanede tedavi altına alının yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Saray\'ın Yuvalı Kavşağı\'nda Muammer Menlik\'in kullandığı otomobil Abdullah Demirkan yönetimindeki 34 YP 8737 plakalı ciple çarpıştı. Şiddetli çarpışmada ikiyi bölünen otomobildeki Münevver Berber olay yerinde ölürken, Muammer Menlik ile eşi Arzu Menlik yaralandı. Cip sürücüsü Demirkan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder\'in annesi, son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun dünürü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder\'in dün vefat eden annesi Saadet Minder\'in (85) cenazesi, Rize\'nin Güneysu ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Saadet Minder için Güneysu ilçesinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Boydaş, Rize Valisi Kemal Çeber, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Maliye ve Hazine Bakanı Başdanışmanı Medet Nebi Yanık ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, vefat eden annesinin çok cefakâr olduğunu anlattı. Başdanışman Ahmet Minder, \"Evimiz merkeze yakın olması nedeniyle babam fabrikadan çıkınca arkadaşlarını da eve getirirdi. Annemiz benimle birlikte 9 kardeşime bakar, gelen ziyaretçileri de yedirir, içirirdi. Bağ bahçe işi yapar, hayvanlara bakardı. Çok çalışkandı. Annelerimizin kıymetini bilelim, onları ihmal etmeyelim\" dedi.

İl Müftüsü İsmail Yalçın\'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Saadet Minder\'in cenazesi Merkez Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Sokak köpeklerini evinde besleyen hayvansevere mama desteği

Şırnak\'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve şiddet gören köpeklerin bakımını üstlenen Cemalettin Avcı\'nın (32) bakımın üstlendiği hayvanlar için İzmir ve İstanbul\'dan yardım eli uzandı. Avcı\'nın beslediği kedi ve köpekler için harekete geçen hayvanseverler mama desteğinde bulundu.

Silopi\'de sokakta şiddet gören köpekleri veterinerde tedavi ettikten sonra bakımlarını evinde üstlenen Cemalettin Avcı\'ya, İzmir ve İstanbul\'dan destek geldi. İzmir\'de yaşayan ve Silopi Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan Fatma Demir, İzmir Hayvanseverler Derneği ile irtibata geçerek, Silopi\'deki köpekler için mama desteğinde bulundu. Demir\'in talebi üzerine dernek tarafından Silopi\'ye gönderilmek üzere mamalar hazırlandı. Mamaları İzmir\'den Silopi\'ye getiren Demir, Cemalettin Avcı\'nın evinde beslediği köpeklere verdi. Kendi elleriyle köpekleri mamayla besleyen Demir, \"Cemalettin Avcı\'nın hayvan sevgisini gördük. Biz de yardımlarımızı esirgemeyelim istedik. İzmir\'den hayvan sevgimizi buraya taşıdık. Bu gibi çalışmalara hayvanseverlerin destek olmasını istiyoruz\" dedi.

Demir\'in yanı sıra İstanbul\'dan da mama desteği aldıklarını da söyleyen Cemalettin Avcı, \"Duyarlı insanların olması bana sevinç veriyor. 8 köpeğe bakıyordum. Geçenlerde bir arkadaşım 2 köpek daha getirdi. Şimdi 10 köpeğe bakıyorum. Hayvanlarında en az insanlar kadar bu dünyada yaşamaya hakları var\" diye konuştu.

Çorum’da \'Gaybubet evi\' operasyonu: 5 gözaltı

Çorum\'da, FETÖ\'nün \'Gaybubet evleri\'ne operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum\'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ\'nün \'Gaybubet evleri\'ne operasyon düzenledi. Evlerde A.B. Ö., H. Ö., F. K., M.S. ve F.T. gözaltına alındı, 3 şüpheli ise aranıyor. Evlerde yapılan aramada, cep telefonu, laptop, tablet, flash bellek, MP3, CD, pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen başkası adına kimliğe el konuldu.

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-