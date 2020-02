DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN 7\'DEN 70\'E 20 BİN KİŞİ KARDA YÜRÜDÜ



ENVER Paşa komutasında, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik, \'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor\' sloganıyla Allahuekber Dağları\'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Kar yağışı altındaki yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Türkiye\'nin birçok kentinden Kars\'ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış\'taki Allahuekber Dağları\'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı\'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum\'daki 9\'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış\'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları\'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez\'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.

SARIKAMIŞ\'A AKIN ETTİLER

Türkiye\'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış\'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. \'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor\' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Askeri helikopterin sürekli güvenlik amacıyla uçuş yaptığı yürüyüş kar yağışı altında dualarla saat 10.30\'da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganlarıyla kar yağışı altında yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik \'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu\'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi\'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

PROFESÖR KAVUKCU İLGİNÇ PERFORMANSI İLE SARIKAMIŞ\'I ANLATTI

Kars\'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağlarında düzenlenen şehitleri anma programına katılan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilginç performansı ile Sarıkamış olayının masumiyetini anlattı. Bölge ikliminin zorlu koşullarını içinde ateşin de yer aldığı enstalasyona boyayla müdahale ederken, kendisine de dışarıdan boya ile müdahale edilerek bir anlatım dili oluşturan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, bu kez Allahuekber dağlarında ilginç bir çalışmaya imza attı. Törenlerin yapıldığı deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikte binlerce kişinin izlediği sanatı ile büyüleyen Kavukcu şunları söyledi:

\"Tarihimizde önemli bir yer tutan ve toplumu derinden etkileyen Sarıkamış olayı için çağdaş sanat dili ile bir enstalasyon ve performans gerçekleştirdim. Sarıkamış, insanı derinden etkileyen bir trajedi. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu savunma öyküsünün binlerce kahramanı var. Binlerce hayat burada son bulmuş, dünyanın en masum ölümleri burada yaşanmıştır. Özellikle de bu savunmada masumiyet simgesi haline gelmiş bir durumun dile getirilmesi önem arz etmektedir. İnsanın, öyküsünü dinlerken bile üşüdüğü Allahuekber Dağları\'nın soğuğunda doğaya karşı verilen bir mücadele. Bu mücadelede karşı karşıya gelmiş iki ordu. Soğuktan üşümüş donmuş bedenler. Üşüse de donsa da kırmızı sımsıcak bir ateşin içinde. Tarihin seyrini değiştirmiş, Türkiye ve Rusya\'nın günümüzdeki sınırlarını çizmesini sağlamış bir mücadele. On binlerce şehidimizin olduğu bu karşılaşmada, ölen masum insanların anısına her yıl gerçekleştirilen geleneksel yürüyüş etkinliği içerisinde hem şehitlerimizi anmak hem de bu Sarıkamış olayına dikkat çekmek için bir performans sergiledim. Bu performansta insan karşısında doğanın gücünü bir kez daha anlamamızı sağlamış Sarıkamış olayı, buz ve soğuk ile sıcak ve ateşin de bir birleşimidir. Bu vahim olayda can vermiş insanlar soğuğu hissettiği kadar bir ateş çemberi içinde sıcağı da hissetmişlerdir. Buradan hareketle doğanın insan üzerine adeta bir ölüm gibi çöktüğü Sarıkamış olayı için bir ateş çemberi oluşturup, ateş ve soğuğun aynı anda zıtlık oluşturduğu bir kompozisyon kurguladım. Çağdaş bir sanat dili ile gerçekleştirilen çalışmada doğa ve iklim koşullarının zorluğunu, çekilen acı ile bugün hissedilen hüznü birleştirmeye çalıştım\" dedi.

SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR

Kardan yapılan asker heykeli önünde toplanan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tuttular. Ankara\'dan Kars\'ın Sarıkamış ilçesine yaklaşık 800 kişi ile birlikte çıkarma yaptıklarını belirten Kars, Ardahan ve Iğdır Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım her sene buradaki anma etkinliklerine katıldıklarını söyledi. Üç gün süren etkinliklere katılıp nöbetlerini tutup, yürüyüşlere katıldıklarını ifade eden Erdoğan, \"Sarıkamış\'a federasyonumuzun yönetim ve yüksek istişare kurulu ile birlikte yaklaşık 800 kişi ile birlikte geldik. Her yıl burada üç gün süren etkinliklere katılarak şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Burası Çanakkale\'nin alt yapısı. Kayıtsız ve şartsız kendini vatana feda etme destanıdır Sarıkamış. Onlar olmaza bu kadar rahat edemezdik. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, yaşayacağız da. Birlikte olmalıyız, ülkemize sahip çıkacağız çünkü başka bir Türkiye yok\" diye konuştu.

BAKAN VARANK: SARIKAMIŞ RUHUYLA MÜCADELE EDİYORUZ

Yaklaşık 6,5 kilometrelik yürüyüş, \'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu\'ndan devam etti. Yukarı Sarıkamış Mahallesi\'ndeki şehitlikte sona eren yürüyüşün ardından tören düzenlendi. Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"Sarıkamış Harekatının 10\'ncü yılında vatan için, bayrak için, ilayı kelimetullah için, millet için, şehit verdiğimiz tüm kahramanlarımızı, rahmetle minnetle anıyoruz. Sarıkamış, bu toprakları vatan kılan tarihi dönüm noktalarından birisidir. Sarıkamış\'ın bize anlattığı dersler var, miras var. Buradaki kahramanlık destanı ortadadır\" dedi.

Sarıkamış şehitlerinin adanmışlığı, kahramanlığı ve cesaretinin yön verdiğini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

\"Bugün dahi bin yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklardan bizi atmaya çalışanlarla Sarıkamış ruhuyla mücadele ediyoruz. 15 Temmuz\'da, Fırat Kalkanı\'nda, Zeytin Dalı\'nda o ruhla mücadele ettik. Sarıkamış Harekatı\'nın 104\'ncü yılında en büyük görevimiz milletimizin refahını yükseltmek, en müreffeh ülkeler liginde, en üst sıralara taşımak olduğunu çok iyi biliyoruz. Her alanda bağımsızlığı güçlendirecek adımlar atıyor, güçlü bir Türkiye\'yi inşa ediyoruz. 104 yıl önce burada dedelerimiz vatan müdafaası için çok zor şartlar altında tarihin en meşakkatli mücadelelerinden birisine giriştiler. Burada bir gün geçirerek Sarıkamış\'ın soğuğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Dedelerimizin mücadelesinin zorluğunu tecrübe etmeye çalışıyoruz, Allah bir daha Sarıkamış gibi zor mücadeleyi bizlere çocuklarımıza yaşatmasın. Gençlerden beklentimiz, şehitlerimizin mücadelesini daha da yukarılara taşımasıdır. Bilimde, sanayide, kültürde, sanatta ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaştırmanızdır. Sarıkamış\'ta gösterdiğimiz birlik beraberlik ruhunu muhafaza ettiğimiz sürece, bunları aşmamızın önünden hiçbir engel yok.\"

BAKAN SOYLU: BİZ KOLAY MİLLET OLMADIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasında, şehitlerin bıraktığı emanetin ne olduğunu bilen bir millet olduklarını söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

\"Biz kolay millet olmadık, büyük bir millet olduk. Dinimiz, inancımız, geleneğimiz, göreneğimizle Çanakkale\'mizle, Kut\'ül Amaremiz İle, 15 Temmuzumuz İle, Kurban ve Ramazan bayramlarında ezan okunurken her birimiz saf tutarak Kabe-i Muazzama\'yı hedef alarak büyük bir millet olduk. Fukaranın yanında olarak sadece 780 bin kilometre kareden oluşan ülkesini ve sorumluluğunu bilen bir millet değil, bütün dünyaya haksızlığı haykıran bir millet olduk. Biz bugün şehitlerimizin bıraktığı emanetin ne olduğunu bilen bir millet olduk. Allah\'ımıza milyonlarca defa şükürler olsun. Bugün boynu eğik gezen, elini açan bir millet değil, dünyanın en büyük yardımını yapan bir millet olduk. Biz bugün insansız hava aracı üreten, Hürkuş\'u üreten millet olduk. Atak helikopteri üreten millet olduk. Dünyada haksızlıklara feryat eden, söz söyleyen, Allah\'ın izniyle daha güçlü olarak dünyada sözü hüküm haline gelen bir millet olduk, olacağız inşallah

Bugün bir tek duamız, niyazımız var. Biz Sarıkamış\'a bir şey söylemeye gelmedik. Allah bizi ecdadımıza, tarihimize bizi, bize bırakılan büyük medeniyetimize mahcup etmesin. Sevgili bakan arkadaşım söyledi, çok çalışıp çok güçlü, kudretli olup, zengin olup, başımızı göğe değecek kadar özgür ve hür olup, bütün dünyaya bu medeniyeti anlatmak ve aktarmak bizim sorumluluğumuzdur.\"

BAKAN KASAPOĞLU: VARGÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAK BOYNUMUZUN BORCU

\"Sarıkamış şehitleri listesine baktığımızda millet olarak en büyük gücümüz zenginliğimizin birlik şuuru olduğunu görüyoruz\" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ise şunları söyledi:

\"İzmir\'den Van\'a, Hakkari\'den Trabzon\'a, Diyarbakır\'dan Rize\'ye vatanın her köşesinden akın eden Mehmetler burada yatıyor. Bu birlik beraberlik sarsılmadan devam edecektir. Kimsenin gücü nifak tohumlarını yeşertmeye yetmeyecektir. Aziz şehitlerimizi emanet ettikleri şuura sahip çıkarak yad edeceğiz. Anadolu insanının yaktığı ağıtta şöyle diyor: Yüzbaşılar, binbaşılar/ tabur taburu karşılar/ Yağmur yağıp gün değince/ Yatan şehitler ışıldar. Işıldayan sadece Mehmetçiğin mübarek bedenleri değil, Allahuekber dağlarında esas ışıldayan Anadolu\'nun temiz evlatlarının ortaya koyduğu kıyamete kadar sürecek feda ve beka ruhudur. Onların bıraktığı bayrağı hakkıyla taşımak her birimizin en mukaddes vazifesidir. Gereğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur.\"

Konuşmalardan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay çadırında vatandaşlarla sohbet etti, kumanya dağıttı. Özel Harekat polisleriyle görüşen Bakan Soylu, \"Herkes bizimle fotoğraf çekiliyor, ben sizinle fotoğraf çektiriyorum\" dedi.

2)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ZONGULDAK\'TA ANILDI

ZONGULDAK ve Ereğli ilçesinde, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan on binlerce asker için anma yürüyüşü düzenlendi. Sarıkamış\'ta şehit düşen Mehmetçikleri anmak için toplanan grup, Milli Egemenlik Caddesi\'nden yürüyüşe başladı. Yürüyüşe, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşü bırakmadı. Zonguldak Valiliği önünde sona eren yürüyüş, İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duaların ardından son buldu. Katılımcılara çorba ikram edildi.Ereğli ilçesinde de, Merkez Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Ereğli Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, Atatürk Anıtı önüne kadar süren yürüyüşte dev Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafları ve dövizler taşıdı. Anıt önünde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program sonunda sahil yürüyüş yolunda bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’na kırmızı karanfiller bırakıldı.

3)LİSE ÖĞRENCİSİNİN KÖPEK SALDIRISI SONUCU ÖLDÜĞÜ İLÇEDE PROTESTO EYLEMİ

KAYSERİ\'nin Hacılar ilçesinde 2 gün önce yaşanan ve lise öğrencisi Mehmet Özer\'in (14) hayatını kaybettiği köpek saldırısı sonrası ilçe sakinleri basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi. Basın açıklamasına katılan Mehmet Özer\'in okul arkadaşı gözyaşı döktü.

Akdam Mahallesi\'nde 2 gün önce meydana gelen olayda, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Ali Tuğrul ise çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı kurtuldu. Talihsiz öğrenci Mehmet Özer, dün ilçede toprağa verildi.İlçe sakini yaklaşık 100 kişi yaşanan olayı protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar ve yaşamını kaybeden Mehmet Özer\'in öğrencinin sınıf arkadaşlarının da aralarında bulunduğu grup olayda ihmal olduğunu iddia ederek yetkilileri istifaya davet etti.

Hayatını kaybeden Mehmet Özer\'in sınıf arkadaşı Burak Deveci, \"Okula gidip gelmekte zorluk yaşıyoruz. Her an bir köpek çıkacak korkusu var, psikolojimiz bozuldu okulumuza gitmek istemiyoruz. Arkadaşımız vefat etti. Okula nasıl gideceğiz, önümüze ne çıkacak bilemiyoruz\" dedi.

Ayşe Baki Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ebru Bostancı ise yaşanan olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirterek, \"Çok kötü oluyorum bu olaydan\" dedi. Genç kız uzun süre gözyaşı döktü.

Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili belediyeye birçok kez dilekçe verdiğini ifade eden 2 çocuk annesi Latife Yalnız ise, \"Sayısız dilekçe ile müracaatta bulunmama rağmen, \'biz sokak köpeği toplayıcısımıyız\' şeklinde cevap vererek hiçbir işlem yapmadılar\" diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tepkilerini slogan atarak sürdürdü. Polis ekipleri açıklamanın yapıldığı Hacılar ilçe meydanında geniş güvenlik önlemleri aldı.

4)KOCAELİ\'NİN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

KOCAELİ\'nin yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaza büründü. Pazar gününü fırsat bilenler çocuklarıyla beraber karın keyfini çıkardı.

Kocaeli\'de kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Hafta sonunun keyfini çıkarmak isteyenler çocukları ile birlikte İzmit Kent Ormanı\'na geldi. Karla kaplanan orman başka bir güzelliğe bürünürken,vatandaşlar yürüyerek beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Çocukları ile gelenler ise kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Ailesiyle birlikte hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini söyleyen Volkan Tayyare, \"Evimizin olduğu yerde çok fazla kar yoktu. Çocuklar da kar olması için uzun zamandır hafta sonunu bekliyorlardı. Umuttepe\'de kar olacağını tahmin ettik. O yüzden Kent Ormanı\'na geldik. Çocuklarla beraber kardan adam yapıp, kartopu oynayacağız.\" dedi.

Kızı Zeynep ile birlikte kardan adam yapan Ahmet Selçuk Bahçıvan, \"Hafta sonunu çocuklarla birlikte değerlendirmek için geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Kaymaya uygun değil ama kar topu ve kardan adam için gayet iyi. Güzel bir etkinlik oldu bizim için. Çocuklar da eğlendiler. Güzel vakit geçiriyorlar\" diye konuştu.

5)MESİRE ALANINDA ÖLÜ BULUNDU

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında, Nevzat A.\'nın (27) başına poşet geçirilmiş haldeki cesedi bulundu. Yanında bulunan tüpten çakmak gazı soluduğu sanılan Nevzat A.\'nın cesedinin donmuş olmasından akşam saatlerinde yaşamı yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Bugün saat 11.00 sıralarında, Çamlık Mesireliği Hayvanat Bahçesi arkasındaki ormanlık alana top oynamaya gidenler, yerde başına poşet geçirilmiş erkek cesedi ile karşılaşıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet yarası bulunmayan kişinin, yanında bir de çakmak gazı dolum tüpü buldu. Polis, çakmak gazı soluyarak yaşamını yitirdiği sanılan gencin, cesedinin donmuş olması nedeniyle akşam saatlerinde yaşamını yitirmiş olduğu üzerinde durulduğunu bildirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılan cesedin Nevzat A.\'ya ait olduğu belirlendi.

