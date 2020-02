DHA YURT BÜLTENİ -10

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli geçişinden sınır bölgesine götürüldü.

TEM yolu Kocaeli geçişinden, Suriye sınırına götürülen askeri araçların geçişi sürüyor. İstanbul yönünden getirilen ve üzerinde tank bulunan TIR ile 2 askeri araç, TEM yolu Kocaeli\'nden geçti. Araçları kullanan askeri personel, Gültepe rampasında bulunan tesislerde yaklaşık yarım saat mola verdi. Mola sonrası askeri araçlarla sınır bölgesine doğru yola çıkıldı.

Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNC/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -

KİMYA DENEYİNDEKİ DUMANDAN ETKİLENEN 15 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Kilis\'in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye götürüldü.

Yavuzlu Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, fen bilgisi dersi için laboratuvara girdi. Öğretmen gözetiminde kimyasal bir deney yapmaya başlayan öğrenciler, çıkan dumandan etkilendi. Zehirlenme belirtileri görülen öğrenciler, öğretmenlerin çağırdığı ambulanslarla sağlık ocağına götürüldü. Buradan da tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

TECAVÜZ DAVASI ÖNCESİ MAHKEME SALONU ÖNÜNDE KAVGA: 2 YARALI

KARAMAN\'da, adliyede görülecek tecavüz davası öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları, birbirine saldırdı. Kavgada dövülen 2 kişi, yaralanırken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli astsubay Bilal Ü.\'nün, 1 Ağustos\'ta, düğününe 10 gün kala nişanlısı S.K.\'ye tecavüz ettiği öne sürüldü. İddia üzerine gözaltına alınan Bilal Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karaman 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 4\'üncü duruşması öncesi mahkeme salonu önünde karşılaşan iki tarafın yakınları birbirine saldırdı. Kavgaya, adliye polisi ve dışarıdan sevk edilen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Kavgada dövülen 2 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

TEMİZLİK İŞÇİSİ, MAAŞINDAN HAZİNE\'YE BAĞIŞ YAPTI, BAKAN ALBAYRAK\'TAN TEŞEKKÜR MEKTUBU ALDI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın ağustos ayında yaşanan ekonomik süreçte Hazine\'ye bağışta bulundukları için birer şilt ve teşekkür mektubu gönderdiği 81 isimden biri de temizlik işçisi Enver Gümüş (37) oldu.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Enver Gümüş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her ay maaşından Hazine\'ye 100 ila 300 TL arasında değişen rakamlarda bağışta bulunuyor. Bakan Berat Albayrak\'ın, Gümüş\'e bir şilt ile birlikte gönderdiği mektubunda \"Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi sunuyorum\" ifadesi yer alıyor.

Mektubu alınca büyük mutluluk duyduğunu belirten Gümüş, hiçbir menfaat ve beklenti içinde olmadan bağışta bulunduğunu kaydetti. Enver Gümüş, \"Her ay maaşımdan belli bir miktarı, devletimizin yanında olmak için bağış yaptım. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizi onurlandırdılar. Bu ömrümün sonuna kadar saklayacağım, çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım bir anı oldu. Madalya ilk geldiğinde çok duygulandım. Devletimizin bizi unutmadığını, yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. 15 Temmuz darbe girişimden sonra gerçekleşen bir durum, biz bunu manevi bir duygu olarak yapıyorduk. Bu şekilde olması bizleri heyecanlandırdı. Hemen hemen her ay elimizden geldiği kadar yatırıyorduk. Bundan sonra da yatırmaya devam edeceğim\" dedi.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA

Iğdır\'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 7 yaralı (2)

VALİ ÜNLÜ AÇIKLAMA YAPTI

Iğdır\'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu kazayla ilgili Vali Enver Ünlü açıklama yaptı. Kazanın askeri güvenlik yolunda meydana geldiğini belirten Vali Ünlü, şunları söyledi:

\"Maalesef üzücü bir haber aldık. E-20 sulama kanalı üzarindeki tali yolda mayın arama timimiz ile birlikte Subaşı Piyade Hudut Bölüğü\'nde görevli askerleri taşıyan Kobra-2 aracımız yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir kaza yaptı. Kaza neticesinde ağır yaralanan 1 askerimizi maalesef kaybettik. Hayati tehlikesi bulunan 1 askerimizi ileri tetkik ve tedavi için Erzurum\'a sevk ettik. 6 askerimizin durumu daha iyi. Tetkik ve tedavileri Iğdır Devlet Hastanesi\'nde devam ediyor. Akabinde yine o bölgelede hudut güvenlik sistemiyle ilgili çalışan özel şirkete ait sivil araç, yaralıları kurktarmak için olay yerine intikali sırasında yolun aşırı kaygan olması sebebiyle kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ama personelin, araç şoförünün durumu iyi. Onların da tedbir amaçlı hastanede tetkik tedavileri yapılıyor. Yaralı askerleri ziyaret ettim. Çok şükür durumları iyi. Erzurum\'a sevk ettiğimiz askerin dışındaki askerlerimizin tedavileri Iğdır\'da yapılıyor. Yaralı askerlerimize acil şifa dliyorum. Şehit olan askerimize Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. İnşallah bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. 7 yaralı, 1 şehidimiz var.\"

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / IĞDIR, (DHA)