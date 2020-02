DHA YURT BÜLTENİ -10

SURİYE\'YE ASKERİ SEVKİYAT DEVAM ETTİ

SINIRI GEÇEN BİRLİKLER MENBİÇ VE TEL RIFAT\'TAKİ ÜSLERE KONUŞLANACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'ye askeri birlik ve zırhlı araç sevkiyatı bugün de devam etti.

Bolu\'dan yola çıkan 2\'nci Komandı Tugayı\'nda görevli askerler, zırhlı araç konvoyu ile birlikte Kilis\'e ulaştı. Aralarında mayına dayaklı araçların da bulunduğu konvoy ile kente ulaşan askerler, Kilis\'teki Öncüpınar ve Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin Menbiç ve Tel Rıfat bölgesinde bulunan TSK\'nın üslerinde konuşlanacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Askeri araçların görüntüsü

-Geçişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) -

==================

VAN\'DA TEFECİ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto galeri sahiplerinin ticari faaliyet görüntüsü altında \"Tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları\" tespit edilen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

İhbar ve şikayetler üzerine kentte faaliyet gösteren oto galeri sahiplerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 3 ay süren takip sonucu bugün sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, \"Tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları\" gerekçesi ile 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 1 gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Operasyona giden polis ekiplerinden görüntü (Drone ile)

-Operasyon anı

-İkametlere düzenlenen operasyon anı

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN,(DHA) -

=================

KISKANÇLIK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

İzmit\'te cezaevinde geçireceği süreyi bir okulda ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami Kumaş, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay İzmit Kozluk Mahallesi\'nde bulunan Seka Sporcu Eğitim Merkezi\'nin bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan zamanını kamu kurumlarında ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami Kumaş, sabah saatlerinde cezaevinden çalıştığı okula getirildi. Okulda çalıştığı sırasında dışarı çıkarak eşi Gülbeyaz Kumaş ile buluşan Sami Kumaş, bir süre sonra eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Sami Kumaş, kendisinden kaçan Gülbeyaz Kumaş\'a doğru ateş etti. İlk atışta saçmaların yol kenarındaki bir araca isabet etmesi üzerine eşini kovalayan Sami Kumaş, Seka Sporcu Eğitim Merkezi\'nin bahçesinde yakaladığı eşi Gülbeyaz Kumaş\'a bir el daha ateş etmesi sonucu sol bacağından yaraladı. Gülbeyaz Kumaş kanlar içersinde yere yığılırken Sami Kumaş ise, sporcu eğitim merkezi çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki tüfeği alındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülbeyaz Kumaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, tesis çalışanları tarafından yakalanan Sami Kumaş ve olayda kullandığı tüfek polise teslim edildi.

Eşini pompalı tüfekle yaralayan Sami Kumaş\'ın ilk ifadesinde, kendisi cezaevindeyken eşinin ağabeyi ile kendisini aldattığını ve bu yüzden eşini vurduğunu söylediği iddia edildi. Gözaltına alınan Sami Kumaş polis merkezine götürüldü.

Sami Kumaş\'ın 2010 yılında İzmit Serdar Mahallesi\'nde bir silahlı kavga olayına karıştığı ve 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı olay sonrasında cezaevine gönderildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ve saglık ekipleri detayları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

==================

RÖGARI TAŞLARLA DOLDURURKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Batman\'ın Kozluk ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, belediyenin altyapı çalışması yaptığı mahalledeki rögarı taşlarla doldurdu. Olay anı cep telefonuyla görüntülenirken, Kozluk Belediye Başkanı AK Partili Veysi Işık, \"İlçemizin her mahallesine eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Herhalde hizmetlerimizi hazmedemedi\" dedi.

Kozluk\'un Şemdinağa Mahallesi\'nde kimliği belirsiz kişi, belediye tarafından altyapı çalışması yapılan yoldaki rögarı çevreden topladığı taşlarla doldurdu. Durumun belediyeye bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, rögarı temizledi. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, belediye hizmetlerinin engellenmeye çalışılmasına tepki göstererek, \"Kozluk\'ta hizmeti her yere eşit götürüyoruz. Bu vatandaşla düşüncelerimiz aynı olmadığı için hizmeti engellemek amacıyla yeni yapılan rögarı taş doldurdu. Bir vatandaşın duyarlılığı üzerine cep telefonuyla görüntülemesiyle tespit edildi. Art niyetli, hizmeti engellemeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın olayı belediyeye bildirmesi üzerine rögara atılan taşlar çıkarıldı. İlçemizin her mahallesine eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Herhalde hizmetlerimizi hazmedemedi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

- Vatandaşın rögara taş atması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10,7 MB

Haber-Kamera: BATMAN-DHA

=================

OTOMOBİLLE KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ, ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Bursa\'da sokak arasında seyir halinde olan otomobil, Fırat Aydın\'a ait olan \"Askania\" isimli köpeğe çarparak kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, tedaviye alınan köpeğin sahibi Fırat Aydın, \"Sürücünün çarpmasına değil, kaçmasına kızıyoruz\" diye konuştu.

Bursa\'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi\'nde Fırat Aydın\'ın işletmesinde beslediği \"Askania\" isimli köpek, sokak arasında seyir halinde olan otomobilin altında kaldı. Sürücünün geri manevra yapmasıyla acı içinde otomobilin altından çıkan köpek koşmaya başladı. Otomobil sürücüsü, köpeği ezdikten sonra olay yerinde hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Kendisininde Askani\'yı çarpmak üzereyken buludğunu ve sahiplendiğini belirten Fırat Aydın, \"Askania\'yı şirketimizde besliyoruz. Her sabah tuvaletini yapması için dışarıya salıyoruz. Sokak arasında hızla gelen bir araç köpeğime çarpıyor. Biz çarpmasına kızmıyoruz. Kazalar ile insanlar ölebiliyor. Sadece aracından inip, baksaydı daha iyi olurdu. Köpeğimizin ayaklarında ve çene altında ciddi yarlar oldu. Büyük bir köpek olsa kesinlikle ölürdü. Küçük olmasından dolayı aracın altına kaldı. Biz bu sürücüden özür dilemesini, merek edip bakmasını isterdik. Şikayette de bulunduk, sürücüden haber bekliyoruz.\" diye konuştu.

Askania\'nın tedavisini sürdürün Veteriner Hekim Naz Alıcı ise, \"Askania\'ya buraya geldiğinden sağ ön bacağı ve çenesinde ciddi yaralar vardı. Bu tür kazalarda iç kanama olması ihtimali yüksek. Bu yüzden tüm önlemlerimizi aldık. Ameliyatımızı gerçekleştirdik ve toplamda 10 dikiş attık. Tedavi süreci devam ediyor. Hayati bir tehkilekesi yok tamamen iyileşmesini bekliyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Köpekten detaylar

-Köpeğin tedavisinden görüntüler

-Köpek sahibi ve Veteriner İle röportaj

-Olay anı güvenlik kamerası

Süre: 3.25 Boyut: 379 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

=================

RUS VE TÜRK ÇOCUKLAR NOEL EĞLENCESİNDE BULUŞTU

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği üyesi anne ve çocukları, Antalya Akvaryum içersindeki Kar Dünyası\'nda düzenlenen yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

Rus anneler ile çocuklarının yanı sıra Türk öğrencilerin katıldığı etkinlik, noel ağacının çevresinde devam etti. Noel Baba ve kızı \'Kar Kız\'ı temsilen etkinliğe katılan iki animatör şarkılar söyleyip dans ederek çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Molalarda işletmenin içindeki kızak pistinde bot yardımıyla kayan çocuklara anneleri de eşlik etti.

Her yıl geleneksel olarak yılbaşı etkinliğini düzenlediklerini belirten Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sarokina, \"Antalya\'da yaşayan Ruslar olarak buradayız. Noel Baba nerede yaşıyorsa orada da kar vardır. Biz de yılbaşı etkinliğimizi üç yıldır burada yapıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Kar dünyasındaki çocuklar

- Eğlence detay

- Danslar

- Hediye çekilişi

- Noel Baba görüntü

- Röp: Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sarokina,

- Detay

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) -

=======================

ERZURUM\'DAKİ PATLAMADA ÖLEN İŞÇİ, SİVAS\'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum\'un Aşkale ilçesinde manyezit ocağında dinamit patlaması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Yıldız (37), memleketi Sivas\'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Aşkale ilçesine bağlı Bozburun köyünde yaşandı. Özel bir firma tarafından işletilen manyezit ocağında öğlen saatlerinde patlama meydana geldi. Ocağa yerleştirilen dinamitin nedeni belirlenemeyen bir şekilde kontrolsüz patlaması sonucu ocakta çalışan işçilerden 2 çocuk babası Mehmet Yıldız hayatını kaybetti. Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılarak otopsi yapılan Yıldız\'ın cenazesi yakınları tarafından memleketi Sivas\'a getirildi.

Mehmet Yıldız için kent merkezindeki Altuntabak Mahallesi\'nde bulunan Altuntabak Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yıldız\'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi talihsiz işçinin babası Salih Yıldız ile kardeşi Mustafa Yıldız gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız\'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Camiden görüntüler

-Babası ve kardeşinin üzüntüsü

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

-Ölen işçinin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

======================

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDIĞI GÜN AÇIĞA ALINMIŞ

Zonguldak Çaycuma\'da, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklanan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç\'ın, gözaltına alındığı cuma günü açığa alındığı öğrenildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturması kapsamında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ile makam şoförü olan polis memuru Ersan Sarı\'nın yanı sıra tutuklanan diğer kişilerin Tayfun Aydın, Mehmet Sait Kalınkara, Cengiz İlksen ve Halil Taşdemir olduğu öğrenildi. Ö.S., L.K., E.Ç. ve H.K.\'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)