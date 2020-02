DHA YURT BÜLTENİ-10

Kilis\'ten, sınır hattına iş makinesi sevkiyatı



KİLİS’ten Suriye sınır hattına askeri araç ve iş makinesi sevk edildi.

Bugün öğleden sonra kent merkezinden askeri TIR\'lara yüklenen iş makineleri ve askeri araçlar, Suriye sınırına sevk edildi. İş makineleri ve askeri araçların Elbeyli ilçesi üzerinden sınır birliklerine gideceği bildirildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-

Telesiyej arızalanınca asılı kaldılar



ANTALYA\'nın ünlü kayak merkezi Saklıkent\'te kayak için zirveye çıkanları taşıyan telesiyej arıza yaptı. Bir süre havada beklemek zorunda kalan, aralarında çocukların da bulunduğu telesiyejdekilerden bazıları fenalık geçirdi.

Saklıkent\'te bugün saat 11.00 sıralarında kayak yapmak için zirveye çıkanları taşıyan telesiyej, hareket ettikten yaklaşık 3 dakika sonra arıza yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu telesiyejdekiler havada bir süre beklemek zorunda kaldı. Bu sırada bazı kişilerin fenalık geçirdiği belirtildi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte teleferiğe binerek zirveye çıkıp kayak yapmak istediklerini belirten Selma Temel Seçkin, yaşadığı paniğin çok kötü bir tecrübe olduğunu söyledi. 7 yaşındaki oğlu ve ailesiyle birlikte soğukta havada asılı kalmanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini yıprattığını aktaran Seçkin, “Saat 11.00 gibi telesiyeje bindik. Yaklaşık 3 dakika sonra telesiyej durdu ve havada asılı kaldık. Yanımda 7 yaşındaki oğlum vardı. 6 kişi geldik, hepimiz asılı kaldık. 1 saat 15 dakika sürdü bu durum. \'Teknik arıza var\' dediler\" diye konuştu.

KAR ARACI GÖNDERMEDİLER İDDİASI

Telesiyejin onarım çalışmaları sürerken kendilerini ara bir tepede indirdiklerini belirten Seçkin, kayak yapamadıklarını ve geri inmek için kar aracı gönderilmesini istediğini belirterek, “Tepede ara bölümde indirdiler bizi. Bize kar aracı göndermelerini istedik, ama göndermediler. Yuvarlanarak inmek zorunda kaldık\" dedi.

Kayak merkezi yetkilileri, voltajda yaşanan düşüklük nedeniyle 35 dakikalık bir sorun yaşandığını belirterek, \"Onu da hemen giderdik şu an için herhangi bir aksama ya da sorun yoktur\" dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

Antalyalı miniklerden, Van\'daki kardeşlerine yılbaşı sürprizi

ANTALYA\'da kreş öğrencileri, Van\'ın Çaldıran ilçesinde zorlu hava koşullarında okuma mücadelesi veren Tekesuyu İlkokulu öğrencilerine çizdikleri yılbaşı resimlerini, mektupları, kartpostalları ve kullanmadıkları oyuncakları yolladı.

Antalya\'nın Kundu bölgesindeki kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri tarafından çizilen yılbaşı resimleri, öğretmenleri tarafından miniklerin ağzından kaleme alınarak mektup haline getirildi. Antalyalı miniklerin yılbaşı resimleri ve mektupları, kullanmadıkları oyuncaklarla birlikte doğuda okuyan öğrencilere ulaştırılmak üzere PTT\'nin Güzeloba şubesinden kargolanarak yola çıktı.

Kolileri hazırlarken çok duygulandıklarını söyleyen Neşe ve Çocuk Dünyası Kreş Müdürü Neşe Ulusoy, \"Van\'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Tekesuyu İlkokulundaki kardeşleri için çocuklarımız resimler çizdi. Çizilen resimleri bize anlattılar ve biz de bunları öğretmenlerimizle birlikte kaleme aldık. O kadar güzel yürekleri var ki bu çocukların, o kadar saf ve temizler ki. Çizdikleri her resimde bir mesaj var\" dedi.

\'GÜNEY\'DEN DOĞU\'YA KOCAMAN SEVGİLER\'

Kreş müdürü tarafından okunan mektuplardaki \'Ben Antalya\'da oturuyorum, burası çok güzel. Senin için yaptım bu resmi, sen de benim için yaparsan sevinirim\' ve \'Sevgili arkadaşım, senin için rengarenk bir dünya çizdim. Resmimdeki arabada iki arkadaş oyun oynuyor. Burada yağmur yağıyor. O yüzden bulutlardan yağmur yağdırdım ama sen dikkat et, ıslanıp üşütme. Güney\'den Doğu\'ya kocaman sevgiler\' mesajları dikkat çekti.

PTT Güzeloba Şube Müdürü Hikmet Andiç ise \"Çocuklarımız her zaman postanemize gelip gidiyor, onlara kartpostal ve mektup yollamayı öğretiyoruz. Güzeloba\'daki bütün okulları ve minikleri karşılamaya çalışıyoruz. Onlar bizi ziyaret ettikçe mutlu oluyoruz, enerji doluyoruz\" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: Berkay KUNT

Odun ateşinde salep lezzeti



KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın ünlü dondurmacılarından Sami Kervancıoğlu, kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor. Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin makinelerde hazırlanandan çok daha lezzetli olduğunu söyledi.

Tescilli Maraş dondurmasına tat ve kıvam veren Ahir Dağı\'nın eteklerinde yetişen orkideden elde edilen salep, aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden. İnsan sağlığına da çok faydalı olan salep, ünlü dondurmacı Kervanhan\'da eski usullerle pişirilip ikram ediliyor. Salep, iş yerinin bahçesine kurulan bakır kazanda odun ateşinde pişirilip, müşterilere ikram ediliyor.

Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin, makinelerde hazırlananlara göre çok daha farklı ve güzel olduğunu söyledi.

\'KOKUSUNU 1 KİLOMETREDEN ALIRSIN\'

Sami Kervancıoğlu, Ahir Dağı eteklerinde toplanan orkide yumrularının sütte pişirildikten sonra ipe dizilerek 1 sene bekletildiğini, daha sonra öğütülüp kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi. Sıcak salebin lezzetli olmasının yanında sağlığa faydalı bir içecek olduğunu ifade eden Kervancıoğlu şunları söyledi:

\"Salebimizi yaparken doğal salep, keçi sütü ve şeker kullanıyoruz. Kesinlikle katkı maddesi yok. Ayrıca sütümüzü pişirirken bakır kazanlarda altında odun yakarak pişiriyoruz. Çünkü odun ateşi ve bakır kazanlarda pişen salep, çok daha lezzetli oluyor. Bu nedenle biz de hep eskiyi yad ederek bu işe başladık. Çünkü bu meslek bizim ata ve dede mesleğimiz, biz böyle gördük ve şu anda da bu geleneğimizi Kahramanmaraş\'ta sürdürüyoruz. Bunu böyle pişirdiğimiz zaman 1 kilometre öteden kokusunu alıyoruz. Salep, insana güç ve kuvvet veriyor, kendinizi dinç halde hissediyorsunuz. Bu salebi Kahramanmaraş\'ın dışında hiçbir yerde bulamazsınız.\"

Müşteriler, bakır kazanda pişen, üzerine tarçın ve Antep fıtığı dökülerek servis edilen salebin çok daha lezzetli olduğunu söyledi.

========================

Güneşi gören, sahile ve ören yerlerine akın etti

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

Bodrum\'da sabah saatlerinden itibaren yüzünü gösteren güneşli havayı gören Bodrumlular ve az sayıdaki turist sahil kenarlarına akın etti. Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Yalıkavak sahillerine inenler, güneşli havanını tadını çıkardı. Sahil kenarlarında bulunan özel ve belediye ait kafe ve restoranlar dolarken, vatandaşlar deniz kenarında kahvaltı yaptı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, kimilerinin tişört giymesi dikkat çekti. Güneşli ve durgun havayı fırsat bilen balık tutkunları ise \'Rastgele\' diyerek oltalarını denize salladı. Bodrumlu bazı balıkçılar da ağlarını liman içerisine sererek denize açılmadan önce bakımlarını yaptı. Kimileri de deniz kenarı yerine tarihi ve ören yerleri ile ilçenin eşsiz manzasını izlemek için seyir tepelerine çıktı. Tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan Mevkisi\'ne gidenler, manzarıyı izleyip, bol bol fotoğraf çekti.

YELKENLİLER DENİZE İNDİ

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi sporcuları da optimist ve lazerler ile Bodrum açıklarında antrenman yaptı. Deniz üzerinde yelkenleri gören vatandaşlar bu anları da ölümsüzleştirdi. Karaada açıklarında devam eden yelken yarışlarına katılan tekneler de renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklu aileler yürüyüş dışında parklarda çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Öğleden sonra havanın bulutlanmasıyla birlikte güneş yüzünü ara ara gösterse de vatandaşlar sahil kenarlarına inmeye devam etti. Öte yandan Bodrum Belediye Meydanında Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

===============

1 ton hamsi ikram edildi

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Günü\'nde pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.

Kocaeli Trabzonlular Derneği\'nin İzmit\'teki dernek binasında Hamsi Günü düzenlendi. Pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi konuklara ikram edildi. Horonların tepildiği etkinlikte, birbirlerini görmeyen hemşeriler bir araa gelerek hasret giderdi. Trabzon geleneklerini Kocaeli\'de yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, \"Biz burada, Kocaeli\'de doğduk. Burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz. Ama burada memleketimizin de havasını yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün hava da aynı bizim oraların havası gibi. Böyle bir günde memleketimiz Trabzon\'u Kocaeli\'de yaşatmaya devam ediyoruz. Bizim başka yaşayacak yerimiz yok. Bugün de hemşerilerimizle bir araya geldik. Erken saatlerden itibaren balıklarımızı pişirmeye başladık. Yaklaşık 1 ton hamsi ızgaralarımızda pişiyor. Herkese afiyet olsun.\" dedi.

