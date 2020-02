DHA YURT BÜLTENİ -10

BAKAN KURUM: İMAR BARIŞINDAN 9 MİLYON 210 BİN VATANDAŞIMIZ YARALANDI (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak içir geldiği Gaziantep\'te, İmar Barışı\'ndan yaralananların son rakamını açıkladı. Bakan Kurum, \"Tüm Türkiye\'mizde bugüne kadar imar barışı kapsamında 9 milyon 210 bin vatandaşımız imar barışına başvurdu. Ve bedelde 10 milyar 350 milyon bir bedel yatırdılar. Biliyorsunuz 31 Aralık\'ta bu süreç tamamlanıyor. O, 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar imar barışından yararlandılar\" dedi.

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

RİZE-ARTVİN HAVALİMANINDA 27 METRE DERİNLİKTEKİ DENİZE TAŞ DÖKÜLÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nca, Rize\'nin Pazar ilçesi Yeşilköy\'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde atılan Türkiye\'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2\'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı\'nda deniz dolgusuna devam ediliyor. 150 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, 27 metre derinlikte denize taş dökülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 150 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 80 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. 2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor.

Koruyucu mendireklerin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksiyolu sahalarında 2019 yılı mayıs ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. İnşaat sahasında şu ana kadar bin 100 adet beton blok üretilip 500’ü mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 adet beton blok üretilecek. 29 Ekim 2020 yılında tamamlanacak ve 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı\'nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

AVCI: 3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Ak Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Havalimanı inşaatında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Avcı, \"Yaklaşık olarak 90 milyon ton taş dolgu ile yapılabilecek bir havalimanıdır. Derinliğinin fazla olması nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına göre külfeti ve maliyeti daha fazla olan bir projedir. Bugüne kadar 18 milyon ton taş dolgu yapılmış durumdadır. İnşallah 2020 yılının 29 Ekim\'inde bu havalimanının açılmasını planlıyoruz. Havalimanının açılması ile birlikte Rize\'miz çok önemli bir katma değere sahip olacak. Turizm için de çok önemli bir destek olacak. Turizm şehirlerinde havalimanlarının çok faal bir şekilde harekete geçmiş olması gerekmektedir. Rize-Artvin Havalimanının yaklaşık 3 milyon yolcu kapasitesi ile çalışmasını hedefliyoruz.ö dedi.

“TURİZM MARKA DEĞERİMİZ AYDER’DİRö

Rize’nin önemli bir turizm destinasyonu ve daha önce bu değeri iyi kavranamamış bir bölge olduğuna dikkat çeken Avcı, “Rize, bölgenin en özel ve en güzel tabiat değerlerini içinde barındıran bir il. Dolayısıyla buradaki ulaşım olanaklarının nitelikli bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu havalimanı bitirilince, ulaşım son derece olanaklı bir hale gelecektir. Turistler bir yere gitmeye karar verdiği zaman ilk olarak havalimanına bakıyor. Bu havalimanı ile birlikte esas konaklamalarında Rize\'de yapılmasını bekliyoruz. Genelde turist kafileleri bölge belirleyip, havalimanına yakın yerlerde seyahat işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu nedenle havalimanının tamamlaması bu bölgede ikamet imkanını da arttıracaktır. Bizim turizm olarak çok önemli bir marka değerimiz var. Bu değerimiz Ayder\'dir. Havalimanı ile Ayder arasındaki ulaşımı daha nitelikli hale getireceğiz. Ayder\'i dünyada daha çok tanınan özel bir marka haline daha rahat getirebileceğiz.ö diye konuştu.

Drone ile havalimanı detayları

Ak Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

SİNOP\'TA YERLİ FÜZE DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SİNOP\'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme test atışları gerçekleştirildi.

ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen deneme atışları, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde yapıldı. Füze test atışlarının yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölge giriş-çıkışlara kapatıldı, balıkçıların denize açılmasına izin verilmedi. Bir dönem dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde gerçekleştirilen füze denemeleri kentte heyecanla takip edildi.

-Füzelerin atıldığı yerleri gösteren detaylar

(SÜRE:1:48 Dk) (BOYUT: 200 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

NORVEÇ KRUNUNU \'EURO\' DİYE VERİP DOLANDIRDILAR

Antalya\'da, alışveriş yaptıkları yerlere değeri düşük Norveç Kronunu, \'Euro\' diye verip para üstünü almak suretiyle 6 bin 500 lira dolandıran İ.E., U. B. ve N.C., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki bir zincir marketin şubelerinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra değeri daha düşük olan Norveç Kronunu \'Euro\' yerine verip para üstü alan İ.E., U. B. ve N.C. bu yolla yaklaşık 6 bin 500 lira dolandırdı. Bir süre sonra durumu fark eden market çalışanlarını ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği İ.E., U.B. ve N.C.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.E\'nin 29 suç kaydı olduğu, dolandırıcılıktan aranma kaydı olduğu kaydetti. Şüpheliler, işlemlerin ardından \'Nitelikli dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

- Asayiş şube müdürlüğü detay

- Zanlıların adliyeye sevki

- Ekip otolarının hareket etmesi

- Polis armasından detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

DOWN SENDROMLU GENCİN KOMANDO ANDI SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI

Osmaniyeli down sendromlu 21 yaşınki Ali Erat\'ın komando andı, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Askerlik görevini sembolik olarak yapan down sendromlu Ali Erat\'ın, komando andı, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Asker veya polis üniforması giyerek sevgisini her fırsatta ifade eden down sendromlu Ali Erat\'ın komando andı hayali, Garnizon Komutanlığı ziyareti sırasında bir askerle gerçekleştirildi. Nüfus oranına göre en çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye\'de Erat\'ın bu andı sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekorları kırdı.

- Down sendromlu Ali Erat\'ın komando andını söylemesi

- Komando andı sonrasında Erat\'ın selam verip Allah asker ve polisimizi korusun demesi

- Ali Erat\'ı alkışlayan yakınları, asker ağabeyiyle tokalaşması

- Farklı açıdan komando andı tekrarı

BOYUT: 50.1 MB SÜRE: 01'37"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,(DHA)

Su birikintisinde yüzen ördekler kırmızıya boyandı (2)

HALK SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK DURUM YOK

Yalova Valisi Muammer Erol da konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak endişe edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Vali Erol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlimiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Kış Sokak üzerinde bulunan boş arazide kırmızı renkli su birikintisi bulunduğuna dair basına da yansıyan bilgiler edinilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Yalova Belediye Başkanlığı ekiplerince yapılan ilk incelemelerde; yağmur sularının yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin tortuları ile birikerek, dolgu malzemesinin rengini aldığı değerlendirilmiş ve su birikintisi ile temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığı tespit edilmiştir. Suyun renginin normale döndüğü gözlenmiş olup olayın depremle ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Halk sağlığını olumsuz etkileyecek durum tespit edilmemekle birlikte gerekli incelemeler yapılmak üzere numuneler ilgili kurumlarca alınmıştır.ö

-Araziden görüntü

-Boyanam ördeklerden detay görüntüler

-Ekiplerin numune alması

Süre:2.11 dk - Boyut:246 mb

Haber/Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)

BİNGÖL\'DE ÖĞRENCİLER FİLOGRAFİ ÖĞRENİYOR

Bingöl\'de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursla katılan üniversite öğrencileri, dersten artan zamanlarında filografi öğreniyor.

Bingöl Kredi Yurtlar Kurumu ile Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa filografi kursu açıldı. Öğrencilerin sanatla buluşması amacıyla açılan kursta erkek öğrencilerin ders saatleri dışında filografi kursuna katılıyor.

Kurs hocası Meral Sav, kursu açmaktaki amaçlarının öğrencilerin sanatla buluşmasını hedeflemek olduğunu belirterek, \"Hedifimiz sosyal hayata bir şeyler öğrenerek girmelerini sağlamaktır. Burada kurs gören öğrenciler, geleceğin öğretmen adayları. Başka yerlerde oturmaktansa, başka alışkanlıklar kapmaktansa burada bir uğraş içindeler. Belki bunu meslekleri de yapabilirler. Bu filografi kursumuzda yapılan tabloları satabilirler, okul harçlıklarını çıkarabilirler. Dönem sonunda kredi yurtlar kurumunun sergisinde satışı yapılır ve yine bir kazanç elde edebilir öğrenciler\" dedi.

Kursa katılan Bingöl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Yüksel Tosun ise eğitimini aksatmadan kursa katıldığını ifade ederek, \"Boş zamanlarımızda el becerimizi geliştirmek için kurs talep ettik. Yurt idaremize ilettik ve onlarda sağ olsunlar bize halk eğitimden öğretmen gönderip kursu açtılar. Hem eğitim görüyoruz hem de boş zamanlarımızda hobi olarak bununla uğraşıyoruz. Herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

- Kursa katılan öğrenciler

- Kurstan görüntü

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-BİNGÖL,(DHA)

SALDA GÖLÜ DAVASINDA DANIŞTAY \'RET\' KARARINI BOZDU

BURDUR\'da, son yılların en gözde turizm merkezi haline gelen Salda Gölü\'nü besleyen su kaynakları üzerine DSİ\'nin yaptığı gölet projesinin iptali için açılan davada, yerel mahkemenin verdiği ret kararını Danıştay bozdu. Davayı açan avukat Tuncay Koç, \"Gölet yapım işi tamamlandığı için davayı kağıt üstünde kazanmış olduk\" dedi.

Burdur\'un Yeşilova ilçesinde turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsallarıyla \'Türkiye\'nin Maldivleri\', \'Saldivler\' gibi isimlerle anılan, son yılların en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Salda Gölü\'nde, DSİ\'nin, \'Kayadibi Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları Projesi\' ile ilgili verilen, \'Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) gerekli değildir\' kararının, iptali için 2017 yılında dava açıldı. Yeşilovalı 3 kişi adına avukat Tuncay Koç tarafından açılan davada Isparta İdare Mahkemesi ret kararı verdi. Karar, Danıştay\'da temyiz edildi. Danıştay 14\'üncü Dairesi ise bu yılın Şubat ayında verdiği kararla yerel mahkemenin kararını bozdu. Ancak dava devam ederken, DSİ gölet projesini tamamladı.

BİLİRKİŞİ KEŞİF YAPTI

Danıştay 14\'üncü Dairesi, bozma kararında Salda Gölü\'nde, Birinci Derecede Doğal Sit Alanı ve sulak alan olması gibi nedenlerle yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Önceki gün Danıştay 14\'üncü Dairesi\'nin bozma kararı üzerine bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı ancak projenin tamamlanmış olduğu görüldü. Bilirkişi heyetinin incelemesine avukatı Tuncay Koç da katıldı.

\'SALDA GÖLÜ\'NÜ ÖLDÜRECEK\'

DSİ\'nin tarımsal sulama amaçlı hazırladığı gölet projesi ve burada kullanılacak malzemelerin alınacağı taş ocağı için açtıkları davaya, Isparta İdare Mahkemesi\'nin ret kararı verdiğini belirten Tuncay Koç, \"Danıştay ise eksik inceleme yapıldığı, Salda Gölü\'nün 1\'inci Derecede Doğal Sit Alanı ve sulak alan olduğu gibi nedenlerle bu kararı bozdu. Salda Gölü\'nün beslenme sularının azalacağı ve beslenme sularının gölette toplanmasının gölü öldüreceği, gerekçesiyle dava açmıştık. Zaten orada geçmişte sulama amaçlı Doğanbaba ve Değirmendere isimli iki gölet yapılmış. Bu gölet gereksiz ve Salda Gölü\'nü kurutacak. Ancak gittiğimizde göletin yapıldığını gördük. İlk davayı kaybettiğimiz için gölet yapılmış fakat içinde su yoktu\" dedi.

\'KAĞIT ÜSTÜNDE KAZANDIK\'

Bilirkişi raporuna göre yeniden karar verileceğini ve \'ÇED gerekli değildir\' raporunun iptali yönünde karar verilmesini beklediklerini belirten Tuncay Koç, şunları kaydetti:

\"Ancak lehimize karar çıksa da göletin yapılmaması veya kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Ama kağıt üzerinde davayı kazanmış olacağız. Projede malzeme alımı için bir taş ocağı da vardı ve orası Salda Gölü tampon bölgesiydi. Ancak taş ocağını oradan almamışlar ve başka bir yerden getirmişler. Projeyi de sonra bir miktar değiştirmişler. Dolayısıyla davayı kazansak da sonuç değişmeyecek. Açtığımız dava kağıt üstünde kalacak. ÇED gerekli değildir kararının iptali durumunda gölete su doldurulmaması gibi bir şey de olamaz. Açtığımız davanın çok bir anlamı kalmadı ama projenin de gereksiz ve hatalı olduğu da ortaya çıktı.\"

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)