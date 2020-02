DHA YURT BÜLTENİ 10

Apollon Tapınağı\'nı su bastı

AYDIN\'ın Didim ilçesindeki Milet Antik Kenti\'nde bulunan Apollon Tapınağı\'nın doğu bölümü, henüz kaynağı tespit edilemeyen bir nedenle sular altında kaldı.

Antik dönemin kehanet merkezi 2 bin yıllık Apollon Tapınağı\'nın zemininin yarısına su doldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tapınağın bu hali 6 aydır sürerken, yağışların başlamasıyla suyun seviyesi artmaya başladı. Tapınağın doğu bölümünün hali böyleyken, diğer yarısı olan batı kısmında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Suyun dolmasına yol açan kaynağın tespiti için jeofizik uzmanları ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, teknik inceleme başlattı. ASKİ yetkilileri, yapılacak detaylı çalışma sonrası konunun netlik kazacağını belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, konuyla ilgili bilgililerinin olduğunu, çalışmalar sonrasında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Yaya geçidinde tehlikeli oyun

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek sürücülerin şaşkın bakışları arasında yaya geçidi üzerinde birdirbir oynadı. Gençlerin, bu tehlikeli oyunu, bir aracın kameraları tarafından görüntülendi.

Dün saat 22.00 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu Bağbaşı Kavşağı\'nda bekleyen 6 gençten 5\'i, araçlara kırmızı ışık yanmasının ardından yaya geçidinde birdirbir oynamaya başladı. Bu sırada yol kenarında kalan diğer arkadaşları ise cep telefonuyla o anları görüntüledi. Sürücüler, gençlerin yolun karşısına geçmelerini beklerken, bir anda birdirbir oynamaya başlamalarını üzerine şaşırdı. Gençlerin tehlikeli oyunu araçlara yeşil ışık yanana kadar devam etti. Yeşil ışık yandığında sürücüler, kornaya basarak yoldaki gençleri uyardı. Gençlerin dağılması üzerine araçlar yollarına devam etti. Yaşananlar, bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Şırnak\'ta kadın etkinliğinde erkekler konuştu

ŞIRNAK\'ta \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\' nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin konuşmacıları erkekler oldu.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, kadınlarla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, \"Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimiz sınırları içerisinde kadına karşı oluşabilecek tüm şiddet olaylarını takip ederek, şiddet mağdurlarına ve beraberindeki çocuklara insan onuruna yaraşır hizmet sunmaya çalışmaktayız\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Erkan da, göreve başladığı günden yaptığı çalışmaları anlatarak, \"Kadına şiddet insanlık suçudur. Kadına şiddet geri kalmış toplumların uyguladığı bir şiddettir. Özellikle ekonomik şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, bunun yanında fiziki şiddet uygulanıyor ve günümüzde Şırnak’ta en çok uygulanan şiddet ekonomik şiddettir. Mesela miras hakından mahrum olmak. Önemli bir şiddet çeşididir ve maalesef kanıksanmış. Bir suç kanıksandığı zaman daha da önem arz ediyor bizler için\" diye konuştu.

Program sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi, panel ve kadınlarla ilgili sergi gezilmesinin ardından katılımcılar üzerinde, \'Kadına şiddet insanlığa ihanet\' yazılı pankarta boyalı el bastı.

AK Partili Çelik: Fiyat düşüklüğünün sebebi Suriye zeytinyağı değil

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Organik Zeytinyağı Fabrikası açılış töreninde Suriye zeytinyağının fiyatları düşürdüğü iddialarına cevap veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, “Suriye’den 50 bin ton zeytinyağı geldiği iddia ediliyor. Bunların hepsi spekülasyon. Bunların aslı yoktur. Hiçbir gerçekliği yoktur. Fiyatların düşüklüğünün sebebi Suriye yağı değildir\" dedi.

Burhaniye’nin kırsal Kurtuk Mahallesi\'ndeki Organik Zeytinyağı Fabrikası\'nın açılışına katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Suriye zeytinyağı konusundaki eleştirilere cevap verdi. Suriye zeytinyağlarının Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından alınarak ihraç edildiğini söyleyen Milletvekili Adil Çelik, bu alımların piyasayı etkilemediğini belirtti.

Zeytinyağına özellik katacak tesislere ihtiyaç olduğunu ifade eden Adil Çelik, “Suriye’den 50 bin ton zeytinyağı geldiği iddia ediliyor. Bunların hepsi spekülasyon. Bunların aslı yoktur. Hiçbir gerçekliği yoktur. İşin aslı şu şekildedir: Özellikle Suriye Afrin bölgesinde üretilen zeytinyağı geçtiğimiz yıllarda Lazkiye Limanı\'ndan ihraç ediliyor ve parası da terör örgütlerine gidiyordu. Bunun için Tarım Bakanlığı ile görüşüldü. Şu anda Suriye zeytinyağını Tarım Kredi Kooperatifleri alıyor ve işledikte sonra ihraç ediyor. Bu yağ iç piyasaya verilmiyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Suriye’den gelen yağ miktarı 480 tondur. Yağ fiyatlarının düşüklüğünün sebebi Suriye yağı değildir. Bunda başka sebepler vardır. Dünyanın en güzel zeytinyağı bu bölgede üretilmektedir. Aslında biz bir hazinenin üstünde oturmaktayız. Yarışmalara katılan yağlarımız hep derece alıyor. Zeytinyağımızı özellikli hale getirmek lazım. Bunun için de böyle tesislerin sayısını artırmamız lazım\" dedi.

7 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyini sırtından bıçakladı

KONYA\'da B.T. (7), oynarken kavga ettiği ağabeyi E.T.\'nin (11) üzerine bıçak fırlatıp, sırtından yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Yaşar Zengin Sokakta meydana geldi. B.T. ve ağabeyi E.T., anneleri Aysel T. (33), evde oturduğu sırada, onlarda evin önünde oynamaya başladı. İki kardeş belirlenemeyen nedenle kavga etti. B.T., kavga sırasında ağabeyinin üzerine bıçak fırlattı. Bıçağın sırtına saplanması sonucu yaralanan E.T. kanlar içinde kaldı. Anne Aysel T., durumu fark edip, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı E.T., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.T.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye gelen anne Aysel T., \"Çocuklar oynarken olmuş. Kardeşi yapmış.\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

