DHA YURT BÜLTENİ 10

Kırıkkale’de kardeşlerin kumanda kavgası cinayetle bitti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de televizyon kumandası yüzünden kavga eden iki kardeşten biri değerini bıçakla öldürdü.

Olay, bugün Kırıkkale Yaylaçık Mahallesi 331 Sokak’ta meydana geldi. B.K. (16) ile ağabeyi İ.B.K (18) televizyon kumandası yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi İ.B.K.’yı yaraladı.

Ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı Kırıkkale İhtisas Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. B.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinin eve girişleri

Olay yeri ekiplerinin evden çıkışları

=====================

Ordu Belediye Başkanı: Yılda 750 düğüne katılıyorum

ORDU\'da Enver Yılmaz\'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Engin Tekintaş, Altınordu ve Büyükşehir Belediyesi’nde 4,5 yılda 4 binden fazla düğün ve nişana katıldı. Başkan Tekintaş, “Her yıl ortalama 700-750 düğüne gidiyorum. Bu, bize olan milletin sevdasının karşılığıdır, günde 4-5 saat uyuyorumö dedi.

Ak Parti’den geçen yerel seçimlerde Altınordu İlçe Belediye Başkanı seçilen Engin Tekintaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın görevinden istifa etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 24 Eylül’de başkan seçildi. Altınordu Belediye Başkanı iken kentte düğün, nişan ve cenazeleri aksatmayan Tekintaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda da bu geleneğini sürdürdü. Yılda 700-750 düğüne gittiğini, günlük 4-5 saat uyku uyuduğunu belirten Başkan Tekintaş, “Ben görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aldığımız sorumluluğun ne olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Halkımızın bize duyduğu ilginin, gönül birliğinin mutlaka bize olan sempati ve yakınlığından kaynaklandığını biliyorum. Düğünlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Gerçekten her yıl ortalama 700-750 düğüne gidiyorum. Cenazemiz, davetimiz, buluşma noktalarımız, programlarımız, kültür sanat etkinliklerimiz ve bunun yanında projelerimizi takip ediyoruz. Halkımızı dinleyip, muhtarlarla toplantılar yapıyoruzö dedi.

\'MİLLETİMİZDEN KOPMADIK\'

Tekintaş, gönülden severek halkla, her daim iç içe olduklarını da kaydeti. Tekintaş, “24 saatin 17-18 saati halkımızla geçiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz ancak gönülden severek ve gönül sevdasıyla bunu yapabilirsiniz. Bu işi benimsemeniz, o aşkla yapmanız lazım. Özellikle siyaset adamı olarak mümkün olduğunca halkımızla sürekli iç içe olmayı arzu ettim. Siyasette olmadığım zamanda olmuştur ama milletimizden kopmadık. Bu bizim kişiliğimiz, yaşam tarzımız. Bize olan milletin sevdasının karşılığıdır. 4-5 saat uyuyorum, kalanını çalışmakla, halkla iç içe olmakla geçiriyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Engin Tekintaş ile röportaj

-Engin Tekintaş’ın düğün, cenaze katılımından görüntü

-Vatandaşlarla sohbet detay görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE:4.00 Dk ) (BOYUT: 595 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)



======================================

Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün Medya ve İletişim Çalıştayı\'nda, Türkiye\'deki Suriyeli göçmenler hakkında, \'TOKİ\'den bedava ev\', \'devletten maaş\', \'telefon faturalarının ödenmesi\', \'sınavsız üniversite\', \'oy kullanma\' ve \'devlet memuru olarak işe alınma\' gibi doğru bilinen birçok yanlış olduğuna dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Antalya Akra Hotel\'de 20-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 81 ildeki görevlilerinin katılımıyla Medya ve İletişim Çalıştayı düzenliyor. Çalıştayda medyada göç algısı, yazılı ve görsel basında habercilik teknikleri gibi konular ele alınıyor. Çalıştayda en dikkat çeken konu ise medyada özellikle Suriyeli göçmenlerin aleyhine yapılan haberlerle, birçok doğru bilinen yanlışa dikkat çekildi.

Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, göçün sadece sayılardan, istatistikten ibaret olmadığını belirterek, iki toplum, yabancı ve Türk toplumu arasındaki uyum çalışmalarını yaparken, medya ve iletişim kanalları ve farkındalığını iyi kullanmak gerektiğine işaret etti.

Türkiye\'de göç algısının çok farklı yerlere çekildiğini ve çok farklı anlamlar çıkabildiğini söyleyen Kadıoğlu, “Suriye kriziyle başlayan bir insanlık krizinden sonra genelde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, uluslararası koruma statüsündeki kişilerin ikamet ve diğer işlemleriyle uğraşırken, bunun aynı zamanda algısı, medya boyutunu anlatmak adına da çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla da bu çalıştayı düzenliyoruz\" dedi.

Göçmenlere yönelik ülkemizde yapılan çalışmaları daha iyi anlatmak istediklerini dile getiren Kadıoğlu, Türkiye\'de 4.5 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu söyledi. Kayıtlı Suriyeli göçmen sayısının ise 3.5 milyon olduğunu kaydeden Kadıoğlu, “Bugün her 22 kişiden birinin yabancı olduğu, her 17 kişiden birinin Suriyeli olduğunu gözlemleyebiliriz. Suriyelilerle ilgili yanlış bilinen çok şey var. Mesela bizim Suriyelilere nakdi yardım yaptığımız söyleniyor. Suriyelilere nakdi yardım sözkonusu değil. Üniversite yardımı sözkonusu değil, TOKİ\'den evler tahsis edildiği doğru değil. Bunlarla ilgili algıyı yönetmek için tanıtım filmleri hazırladık ve her hafta birini yayınlamaya başladık\" diye konuştu.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Çalıytaşdaki sunumlarda, Suriyelilerle ilgili medya ve sosyal medyada doğru bilinen yanlışlar da değerlendirildi. Asılsız olduğu belirtilen bu yanlışlar ise şöyle sıralandı:

\"Suriyelilerin telefon faturasını devlet ödemiyor. Ankesörlü telefonlarda kullanılmak için dağıtılacak kartlar, geri gönderme merkezlerinde sınırdışı edilecek yabancılar için kullanılıyor. Suriyeliler devletten kesinlikle maaş almıyor. Kızılaykart ile yapılan yardımların gideri Avrupa Birliği üye ülkeler tarafından karşılanıyor. Suriyelilerin istediği üniversiteye sınavsız girdiği doğru değil. ABD vatandaşı bir öğrenci Türkiye\'de hangi haklara sahipse Suriyeli öğrenci de aynı haklara sahip. Suriyelilerin devlet memuru olarak işe alındıkları da doğru değil. 657 sayılı Devlet Memurları kanununda devlet memuru olmanın ilk şartı Türk vatandaşı olmaktır. Yabancıların memur olma hakkı yoktur. TOKİ\'den bedava ev verilmesi de doğru değildir. TOKİ\'den ev sahibi olmanın da ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Seçimlerde Suriyelilerin oy kullanması için şart Türkiye vatandaşı olmaktır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan hiç kimse oy kullanamaz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

Seminerden görüntü

RÖP: Aydın Keskin

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

382 MB -- 03.27 // HD



======================================

Canlı yayında rahatsızlanan sunucunun sağlık durumu iyi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, canlı yayın sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle rahatsızlanan, yerel televizyon kanalında spor programı sunucusu Şükrü Oytan\'ın (69) hastanedeki tedavisi devam ediyor. Oytan, \"Yıkılmadım ayaktayım\" dedi.

Önceki akşam canlı yayın sırasında rahatsızlanarak, yere düşen ve kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınan yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan, emekli beden eğitimi öğretmeni Şükrü Oytan\'ın tedavisi devam ediyor. Oytan, yapılan tetkiklerin ardından yarın taburcu edilecek.

Hastanenin Anjiyo Servisi\'nde tedavisine devam edilen Şükrü Oytan, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Yaşamamız gerekiyormuş sanırım. yaşadık, gördük. Ama en büyük şanslarımdan birisi profesyonel ellerdeyim. bu profesyonel eller beni tekrar hayata döndürdü. Doktorlarıma ve tüm personele çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum. doktorum benim hislerime tercüman oldu. Yıkılmadım ayaktayım. Bir saatlik canlı yayın bitmek üzereydi. Ümraniyespor\'u tanıtıyordum o anda. Kafamı öne eğdim. Yanımda benimle birlikte program yapan güven hocam benim göremediğimi zannetti. O anda sanki bir boşluk oldu. ondan sonrasını hatırlamıyorum. 3-4 saniye içerisinde sandalye beni yerle tanıştırdı. Hemen arkadaşlar müdahale ettiler. kalktım hiçbir şeyim yok. Hemen 112\'yi aradılar. Onlara da defalarca teşekkür ediyorum. Eller yukarı dediler. Yatıyoruz bakalım. ellerimiz ne zaman aşağı inecek, tekrar sizlerle ne zaman buluşacağız? zaman gösterecek.\"

KALP PİLİ HAYATINI KURTARDI

Kardiyoloji Uzmanı Özcan Yücel, 10 gün önce hastaya taktıkları kalp pilinin yerinde bir müdahalede bulunduğunu söyledi. Yaşanan durumun kalp krizi değil, ritim bozukluğu olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

\"Şükrü bey 10 gündür bizim takip ettiğimiz hastamız. 10 gün önce kendisine stent taktık. Arkasından da gerekli gördüğümüz için bir kalp pili taktık. Kalp pili, şok özelliği dediğimiz ritim bozukluklarında ani olarak müdahale yapabilen bir kalp pili. şükrü beş dün canlı yayında çok çok ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldı. O sırada kalbinde çok hızlı bir ritim bozukluğu gelişti ve bizim takmış olduğumuz cihazda gayet yerinde bir müdahale ile Şükrü beye şok yaptı. Biz şok anını videodan izleyebiliyoruz. Şoktan sonra birkaç saniye içinde kendine geldi. 112\'nin katkısıyla hemen bize getirildi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Yaptığımız incelemelerde kalp pilinin gayet yerinde bir müdahale yaptığını gördük. Kendisini takip ediyoruz. Şu an genel durumu maşallah çok iyi. Hocamız zaten çok hızlı düzeldi. Herhangi bir nörolojik kusur bırakmadı. Fiziksel aktiviteleri son derece normal. Biraz istirahat edecek. İnşallah aksi bir şey olmazsa yarın taburcu etmeyi planlıyoruz. Kalp krizi deniliyor ama değil tablo, bir ritim bozukluğu. bu tür hastalarda şok özelliği olan kalp pillerini tercih ediyoruz. Hastaya ilgili yerinde bir karar aldığımızı görmüş olduk. sonuç itibariyle yüz güldürücü, hayat kurtarıcı bir müdahale ile kendisiyle baş başayız tekrar.\"

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ise \"Biz dün akşamdan beri şükrü beyin durumunu yakından takip ediyoruz. Şükrü beyin durumu aslında üzücü olabilecek bir olayın ne kadar iyi sonuçlanabileceğini de gösteriyor. Bize iletildiğinden itibaren acil sağlık ekiplerimiz 2 dakika içerisinde kendisinin yanında oldular ve gerekli müdahaleleri yaptılar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şükrü Oytan\'ın konuşması,

-Doktor Özcan Yücel\'in konuşması,

-Sağlık İl Müdürü Uğur Bilge\'nin konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Not: Görüntüler \'canlı yayında rahatzsızlanan sunucunun durumu ıyı esk\' dosyası ile ESKİŞEHİR klasörüne link geçildi.

Boyut: 460 MB



======================================

Üzerine çamaşır sepeti düşen Suriyeli Yezen bebekten acı haber

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde içi dolu çamaşır sepetinin üzerine düşmesi sonucu yaralanan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Suriye uyruklu Yezen Alev (1) kurtarılamadı. Yezen\'in acılı babası, kızının ceset torbasındaki cansız bedenini morga kucağında taşıdı.

Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, Akçakale\'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisleri\'nde kalan Suriyeli ailenin tek çocuğu Yezen Alev\'in üzerine, içi dolu çamaşır sepeti düştü. Bir süre nefes alamayan bebek, durumu fark eden ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yezen Alev\'den bu sabah acı haber geldi. Kızlarının öldüğünü öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kızını taşıyan cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna gelen baba Mahmut Alev, minik Yezen\'in ceset torbasındaki cansız bedenini kucağına alarak morga götürdü. Gözyaşlarına hakim olmakta güçlük çeken Mahmut Alev, otopsi sonrası kızının cenazesini Akçakale\'de toprağa vereceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kızının cenazesini taşıyan Suriyeli baba

- Kucağında son kez taşıdığı kızının cenazesini morga koyan baba

- Adli Tıp Kurumundan çıkan cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

274MB



======================================



Niksar\'da bank hırsızlığına \'zincirli\' önlem

TOKAT\'ın Niksar ilçesinde parka konulan banklar, çalınmasın diye zincirle demir parmaklıklara bağlandı.

Niksar Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Çanakçı Deresi kenarına ve ilçenin muhtelif yerlerine 200 civarında oturma bankları yerleştirdi. Fakat banklardan 50\'ye yakını bir süre sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Belediye çalınan oturma banklarının yerine yenisi yaptırarak, dere kenarına koydu. Yeni konulan oturma banklarının da çalınmaması için Niksar Belediyesi zincirli önlem aldı. Oturma banklarını zincir ile dere kenarında bulunan demir parmaklıklara bağlandı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, \"Daha önce vatandaşlarımızın dinlenmeleri için banklar yerleştirdik. Bir süre sonra bu bankların yerinde olmadığını gördük. Bunun üzerine yeni yaptırdığımız bankları ise zincirle bağladık. İlerleyen zaman içerisinde ise kaynak yaparak bankları sabitleyeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Parktan görüntü

-Zincirle bağlanan banklar

-İlçeden görüntüler

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

======================================



Otomobille çarpışan motosiklet küle döndü, sürücüsü ağır yaralı

ŞANLIURFA\'da bir otomobilin çarparak devrildiği motosiklet alev alev yandı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Teker(19) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesin\'de yaşandı. Mehmet Teker, kullandığı plakasız motosikletiyle ters yöne girmek isteyince karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 PR 4102 plakalı otomobil ile çarpıştı. Mehmet Teker, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola fırladı. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise alev aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Teker\'i hastaneye kaldırırken, motosikletteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak tamamen yanan motosiklet demir yığınına döndü. Mehmet Teker\'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Yol ortasında alev alev yanan motosiklet

- Yaralıya müdahale eden ekipler

- Demir yığınına dönen motosiklet

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

249MB

======================================

Afyonkarahisar\'da bölgesel deprem tatbikatı

AFYONKARAHİSAR\'da 10 ilden 250 kişi ve 53 aracın katılımıyla senaryo gereği 6.1 büyüklüğündeki depreme karşı bölgesel tatbikat yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi\'nin (AYDES) bölge düzeyinde uygulanmasının test edileceği Afyonkarahisar TAMP Bölge Tatbikatı 10 il, 250 personel ve 53 araç ve ekipmanla gerçekleşti. Afet Yönetim Merkezi\'nden canlı yayın yapılarak izlenilen tatbikata Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve diğer il müdürleriyle birim sorumluları yer aldı.

Afyonkarahisar\'ın yanı sıra Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Denizli, Isparta, Uşak, Kütahya ve Burdur illerinden aralarında yerel düzey hizmet grupları ile UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), AKUT Arama Kurtarma Derneği, AKUK (Arama Kurtarma Koruma Topluluğu), İHH İnsani Yardım Vakfı ve CEKUT\'un (Cezaevi Kurtarma Timi) da bulunduğu 26 paydaş tatbikatta yer aldı. Senaryo gereceği merkez üssü Sultandağı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depreme yönelik gerçekleştirilen tatbikatta kriz merkezi oluşturuldu. Sahada yaşanan olaylar kamerayla kriz merkezine aktarılırken, kurumların ekipleri de anlatılan olayları eğitim alanında yerine getirdi.

Karayolları kapanan yollar için alternatif yollar yaparken, Türk Telekom iletişimin sağlanması için mobil merkezlerle alanda çalışma yaptı. Belediye ekipleri kanalizasyon aksaklıklarını giderme çalışması yaparken, doğalgaz ekipleri ve itfaiye ekipleri de çıkan yangınlara müdahale etti. Arama kurtarma ekipleri sahada yaptıkları çalışmalar sırasında polis ekipleri bölgeye girmeye çalışan vatandaşları alandan uzak tutmaya çalıştı. Yıkılan binaların altından çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hava ambulansı ve diğer ambulanslarla oluşturulan sahra hastanesine ve diğer illere sevk edildi. AFAD arama kurtarma köpekleri de alanda canlı arama çalışmasına katılarak yaralıların bulunmasına katkı sağladı.

\'HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM\'

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, deprem bilincinin arttırılması gerektiğini söyledi. Tutulmaz, \"Gerçek bir senaryo yaşandı. Bir depremde neler yapılacak, hangi kurumlar hangi görevleri yerine getirecek bunları birebir yaşadık. Şimdi de burada bir afet bölgesinde ne tür bir müdahale yapılıyor bunları gördük. Ülkemiz ve ilimiz deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Birçok afete maruz kalan ülkeyiz. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Afet öncesi ve sonrasında yapılabileceklerle ilgili tüm kamu ve kuruluşlarıyla ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor\" dedi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da tatbikata 250 kişi ve 53 aracın katıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Vali Tutulmaz\'ın tatbikat öncesi incelemelerde bulunurken

- Tutulmaz ve beraberindekiler tatbikat alanına giderken

- Protokol üyelerinden detay

- Tatbikatlardan genel detaylar

- Kuleden detay

- Kuleden yaralı indirilirken detay

- Arama kurtarma ekipleri çalışırken detay

- İtfaiye yakına müdahale ederken detay

- Vali Tutulmaz röp

- AFAD Müdürü röp

- STK stantlarının ziyaret edilmesi

- Kızılay aş evinin ziyaret edilmesi

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

======================================



Bodrum açıklarında kaçak teknesi battı: 1 ölü, 10 kişi kurtarıldı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarında parçalanarak batan bir fiber teknedeki 10 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, Suriye uyruklu Talal Muhammed\'in (42) cesedine ulaşıldı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Korveti\'ne dün (Pazartesi) saat 22.15 sıralarında, Muğla\'nın Bodrum ilçesi, Aspat Mevkisi açıklarında seyir halinde olan Panama bayraklı bir ticari gemiden, denizden insan sesleri geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Korveti tarafından, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile düzensiz göçmenler tespit edilip, arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sudaki 4\'ü Suriye, 4\'ü Filistin, 2\'si de Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Suriyeli 1 erkek göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.Kurtarılan göçmenlerden durumu ağır olan 2\'si Turgutreis Limanı\'na getirilip, tedavileri için hastaneye sevki sağlandı. Diğer 8 kaçak göçmen ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na götürüldü.

Yaşamını yitiren kaçak göçmenin 42 yaşındaki Talal Muhammed olduğu belirlendi. Muhammed, sağ kurtulan kaçak göçmenlerden biri tarafından da Bodrum Devlet Hastanesi Morgu\'nda teşhis edildi. Muhammed\'in üzerinden çıkan özel eşyaları, polis tarafından bulgu torbasına konulurken, cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Öte yandan sağ kurtarılan göçmenlerin Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndaki işlemleriin ardından Muğla İ Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Suriye uyruklu Talal Muhammed\'in (42) cesedinin teşhis için Bodrum Devlet Hastanesi Morgu\'na getirilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)