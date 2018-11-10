DHA YURT BÜLTENİ 10

4 askerin şehit olduğu Süngü Tepe\'deki yangın söndürüldü



Orhan AŞAN-Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARI\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesindeki Ortaklar köyü yakınındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün meydana gelen patlamada 4 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Üs bölgesinde çıkan yangın ise söndürüldü.

Şemdinli ilçesine 40, Derecik beldesine ise 30 kilometre mesafede bulunan Irak sınırındaki Ortaklar köyü yakınında, hakim bir tepeye kurulan üs bölgesinde, dün saat 17.00 sıralarında patlama meydana geldi. Açıklamalara göre top atışı yapıldığı sırada arızalı mühimmatın neden olduğu belirtilen patlamada, 4 asker şehit olurken, 20 asker de yaralandı.

Patlamanın ardından üs bölgesinde yangın çıktı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de TOMA araçları ekiplere destek verdi. Sabaha kadar süren çalışmalarla yangın söndürüldü.

Sabah saatlerinde görüntülenen üs bölgesinde sık sık hava hareketliliği gözlendi. Yüksekova yönünden gelen çok sayıda helikopterin üs bölgesine hem takviye ekip, hem de malzeme taşıdığı görüldü.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR BÖLGEDE

Bu arada, gece Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine gelerek yaralı askerleri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, geceyi Yüksekova 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı\'nda geçirdi. Milli Savunma Bakanı ve beraberindeki komutanlar, sabah saatlerinde ise patlamanın yaşandığı Süngü Tepe üs bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamanın meydana geldiği bölgeden görüntüler



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KAYSERİ - Hemzemin geçitte gerçekleşen, 2 kişinin öldüğü tren kazası kamerada



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin İncesu ilçesinde hemzemin geçitte Salı günü meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının kamera görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne seriyor.

Kaza, Salı günü saat 16.30 sıralarında Örenşehir Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'na (TCDD) ait lokomotifin çarptığı, minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl (57) ve eşi Fatma Kökçöl (53) yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı

Kaza günü kaydedilen görüntüler / arşiv



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TGB\'li gençler Andımız\'ı okudu

İZMİR\'de, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü nedeniyle bir araya gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyet Kadınları Derneği ve bazı Vatan Partisi üyeleri üyeleri, hep bir ağızdan \'Andımız\'ı okudu.

TGB ve Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ile bazı Vatan Partisi üyeleri, Alsancak\'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde bir araya gelip, hep birlikte \'Andımız\'ı okudu. Basın açıklamasını yapan TGB İzmir İl Başkanı Ozan Özaslan, 10 Kasım 1938\'de Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete uğurlanmasının ardından onun çizdiği rota ve ortaya koyduğu programın milletin yoluna ışık tuttuğunu söyledi. Özaslan, \"Türkiyemiz çetin günlerden geçiyor. Bölücü teröre karşı içerde ve dışarıda yoğun ve etkili mücadele sürmektedir. Bir yanda Cumhuriyetimizi parçalamak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü\'ne karşı mücadele bir yanda bütün milletimiz var gücüyle ekonomik kirizin ve üretimsizliğin yarattığı darboğaza karşı mücadelesi devam etmektedir. Bütün bu süreçler Türkiyeyi büyük çözümlere ve köklü değişikliklere götürmektedir. İşte bu büyük çözümün bugünkü pusulası için de Mustafa Kemal Atatürk 80 yıl sonra da bu büyük mücadelenin olmazsa olmazı olmuştur. Bugün yalnız ülkemiz tarihine değil dünya tarihine de damga vuran liderimiz Mustafa Kemal Atatürk milletimizi birleştiren mücadeleye sevk eden ve paylaşılan en büyük değerimizdir. Atatürk\'ün programı ülkemizin sigortasıdır\" diye konuştu. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, milliyetçilik, laiklik ve devrimcilik ilkelerinin bütün sorunları tepeden tırnağa çözecek olan tek denklem olduğunu savunan Özaslan, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'nci ölüm yıl dönümünde yas tutup karalar bağlamayı değil onun mücadele bayrağını daha da yukarıya taşımayı görev bildiklerini söyledi. Özaslan \"10 Kasım yas değil mücadele günüdür. Cephede, sınır boylarında savaşan mehmetçiğimizin, polisimizin, köy korucumuzun mücadelesidir. Evine ekmek götürmeye çalışan elleri nasırlı emekçimizin mücadelesidir. Güzel bir gelecek ve aydınlık bir Türkiye için mücadele eden Türk gençliğinin mücadelesidir. İşte bu mücadeleyi bir kez daha perçinlemek ve Mustafa Kemal Atatürk\'ün sonsuz değerini yeniden anmak için bugün buradayız. Mustafa Kemal\'in ruhunu bütün yurtta olduğu gibi ilimizde okulumuzda yapacağımıza söz veriyoruz. Ülkeyi emanet alan gençliğin \'tam bağımsız Türkiye\' sözünü herkese hatırlatacağız\" diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman da Atatürk\'ün bıraktığı kutsal değerlerin çocukların emaneti olduğunu belirterek, \"Sen büyük atam milletimizin yegane birleştirici en büyük gücüsün. \'İki ayyaş\' diyenler senden medet umdular, oy için de olsa \'Atatürk hepimizin\' dediler. Andımızı okutmuyorlar atam. Ne hukuk dinliyorlar, ne yargı kararı. Bize \'Ne mutlu Türküm\' diyene dedirtmiyorlar\" dedi.

Topluluk daha sonra Türkiye Liseliler Birliği İzmir İl Başkanı Ali Özgür eşliğinde \'Andımız\'ı okudu.

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Topluluktan görüntü,

-Ozan Özaslan\'ın konuşmasından görüntü,

-Canan Arıtman\'ın konuşmasından görüntü,

-Andımızın okunmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



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Palamut, tezgahlardaki yerini hamsiye bıraktı

TRABZON’da, denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından yaşanan palamut bolluğu, yerini hamsiye bıraktı. Karadeniz açıklarında avlanan ilk yerli hamsiler tezgâhlarda 7 buçuk ila 15 lira arasında satılırken, Trabzonlu balıkçılar, hamsiden umutlu olduğunu belirtti..

Kardeniz\'de, 1 Eylül itibariyle başlayan, denizlerde av sezonu sürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geçiren bölgede, havaların soğumasıyla birlikte palamut, tezgâhlardaki yerini hamsiye bıraktı. Palamut bolluğuyla geçen sezonun ardından, ilk yerli hamsilerin de balıkçı tezgâhları doldurması balıkçı esnafı ve vatandaşın da yüzünü güldürdü. İlk avların ardından tezgâha konan hamsinin kilosu 7 buçuk ve 15 lira arasında değişirken, balıkçılar hava şartlarına bağlı olarak, bolluğun sürmesi halinde fiyatların 5 liraya kadar inebileceğini söyledi.

‘BALIK BOL ÇIKTIĞI ZAMAN FİYATLAR 5 LİRAYA İNER’

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, palamutun yerini hamsiye bıraktığını, havaların daha da soğuması durumunda hamsinin bol çıkacağını ifade etti. Örseloğlu, “ Palamut bu sene bol miktarda oldu, inşallah hamsinin de bol çıkmasını, vatandaşın bol bol yemesini ve bizim de bol satış yapmamızı temenni ediyorum. Balık bol çıktığı zaman fiyatlar 5 lira civarına iner. Şu anda 10-15 lira arasında değişiyor. Vatandaş için şu an biraz yüksek. Palamut yerini hamsiye bıraktı. Denizde balık var, hava değişimleri bunu etkiliyor. Hamsi soğuk seven bir balık, havalar soğursa hamsi bol bol çıkar, biz de satarız vatandaşta bol bol yerö dedi.

Karadeniz’den çıkan yerli hamsinin hem boyut hem de lezzet olarak çok kaliteli olduğunu ifade eden balıkçı Yakup Bektaşoğlu ise, “ Şu anda bu yerli hamsiyi herkes yiyebilir, 10 numara bir hamsi geldi. Bu hamsiyi yiyeceksin ağaca tırmanacaksın, öyle harika bir hamsiö diye konuştu.

‘FİYATLAR ŞU ANDA UYGUN’

Karadeniz’de avlanan hamsinin geçen sezona göre daha bol olduğunu ifade eden balıkçı Mehmet Örseloğlu da, palamutun bolluğundan dolayı hamsinin geç çıktığını anlatarak, \"Trabzon’un yerli hamsisi 2-3 gün önce çıkmaya başladı. Bu sene palamutun bol olmasından dolayı hamsi biraz geç çıktı. İnşallah devamı gelir, hem biz kazanırız, hem vatandaş yer. Fiyatlar şu anda uygun. Geçen sezon çok az hamsi çıktı, bu sene iyi çıkacak gibi görünüyor. Umuyoruz bu hamsinin devamı gelir, vatandaşlarımız da bunu yerö ifadesinde bulundu.

\'FİYATLAR BAŞLANGIÇ İÇİN GÜZEL\'

Hamsi almak için Moloz mevkiinde bulunan balıkçı tezgâhlarına gelen İsmail Bülbül, ise fiyatların başlangıç itibariyle uygun olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

\"Hamsiler gerçekten çok güzel, boyları da iyi. Umarım bu küçük hamsileri yakalayıp da zayi etmezler. Fiyatlar başlangıç itibariyle güzel, vatandaşın alabileceği, yiyebileceği seviyede. Gönül ister ki biraz daha düşsün, inşallah hamsi bollaşınca biraz daha düşer. Bu sene palamut çok çıkınca, hamsi çıkmayacak diye düşündük ama bu bolluk hamsinin de olacağını gösteriyorö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tezgahlardan görüntüler

-Hamsiden görüntüler

-Röpler

-Genel detaylar

BOYUT: 327 MB

HABER KAMERA: Uğur AYDIN/TRABZON,(DHA)



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