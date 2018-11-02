DHA YURT BÜLTENİ 10

28 KİLO PATLAYICIYLA YAKALANAN SÜRÜCÜ, BDP\'DE YÖNETİCİLİK YAPMIŞ

MALATYA\'da polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı, 2 uzaktan kumanda, 6 bin 985 lira ile çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Rıza Ü.\'nün (39), 2012 yılında Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi\'nde (BDP) ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Ali Rıza Ü.\'nün ifadesiyle Diyarbakır\'da olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki 34 plakalı otomobili durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ile 2 uzaktan kumanda bulundu. Patlayıcı ve düzeneğe el konulurken, gözaltına alınan sürücü Ali Rıza Ü.\'nün üst aramasında ise 6 bin 985 lira ile farklı kişilere ait çok sayıda kredi kartı ve kartvizit ele geçirildi.

BDP İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPMIŞ

Şüpheli Ali Rıza Ü.\'nün emniyetteki işlemlerinde, 2012 yılında Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinde, kapatılan BDP\'de ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Ali Rıza Ü.\'nün ifadesiyle Diyarbakır\'da düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya\'ya getirilen 4 şüpheli ile Ali Rıza Ü.\'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyetten detay

- Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 405 MB



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\'Çelik kasadan 150 bin lira çalındı\' iddiası

ANTALYA\'da, evdeki çelik kasadan 150 bin lira çalındığı ihbarı, polisi harekete geçirdi. Çelik kasada zorlama izi bulunmadığı, kasanın anahtarla açıldığı belirlendi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5602 Sokak\'taki sitenin 3\'üncü katında meydana geldi. Otomobil alım satım işi yapan Damla S. (30), polisi arayarak, evlerindeki çelik kasadan 150 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. Kadının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, evde ve kasada parmak izi incelemesi yaptı. Damla S., polise verdiği ifadede, sattıkları otomobilin parasını çalınmaması için çelik kasaya koyduklarını, sabah kasayı açtığında paranın yerinde olmadığını gördüğünü söyledi. Evin kapısında ve çelik kasada herhangi bir zorlama izi görülmediği, kasanın anahtarla açıldığı belirlendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Binadan genel görüntü

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- Parası çalınan kadının polislerle beraber görüntüsü

- Binadan detay görüntü

220 MB /// 2.00\"

Haber: Bülent TATOGULLARI- Kamera Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

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Marmaris, yılbaşını 1 aylık festivalle karşılayacak

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde belediye, sivil toplum kuruluşu, oda ve turizm temsilcileri bir araya gelerek, yılbaşını 1-31 Aralık arasında düzenlenecek 1 aylık festivalle karşılayacak.

Marmaris Belediyesi, 2 yıldır 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda, Türkiye\'nin birçok şehrinden ve kent merkezinden katılan esnafın açtığı stantlarla yılbaşını karşıladı. Bu kez etkinlik, daha geniş bir zamana ve ülke çapından gelecek misafirlere göre düzenlendi. 1-31 Aralık arasında \'Yeni Yıl/New Year Fest\' adıyla düzenlenmesi planlanan festival için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Armutalan Kültür Merkezi\'nde yapılan toplantıya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, turizmci ve işadamları katıldı.

Kapanan turizm sezonunda ilçe hareketliliğini artırmayı amaçladıklarını belirten Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, \"1-31 Aralık arasında 1 ay süreyle, 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda kurulacak stantlarda yerel lezzetler ve hediyelik eşyalar yer alacak. Çocuklara yönelik lunapark ve bu yıl ilk kez yapay buz pistide meydandaki yerini alacak. Ayrıca kurulacak sahnede, bunun dışında ana caddelerde canlı müzik performansları sunulacak. Sokak sanatçıları, canlı heykeller performans sergileyecek. Çeşitli gösteriler ve daha pek çok etkinlik, katılımcılara eğlenceli bir ay yaşatacak\" dedi.

Projeye tüm otelciler olarak destek verdiklerini söyleyen Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, \"Yetkililer, turizmi 12 aya yayalım\' diyorlar. Söylemek basit hayata geçirmek zorludur. Burada elbirliğiyle bir zoru başaracağız. Bunlar birer adımdır ve önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak büyüyen turizmde bu tür kapsamlı projelerle koşar adımlara geçeceğiz\" dedi.

Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı ve Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, \"Bu tür festivallerle kış turizmine katkı konulacağına ve ilerleyen yıllarda daha kapsamlı hale geleceğine inanıyorum\" dedi.

Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, \"20 Aralık\'tan itibaren İngiltere\'den hafta da 6 uçuş gerçekleştireceğiz. Ayrıca gelen talep üzerine hafta bir İsrail\'den uçak gelişi olacaktır. Marmaris gibi Muğla\'nın İncisi turizm şehirlerinin bu tür etkinlikleri arttıkça bizlerinde uçuş devamını sağlamamız olacaktır. Bu ilanları havalimanımızda panolarımıza yerleştireceğiz. Belediyemizin bölgeye katkısına bizlerde destek vereceğiz\" dedi.

Toplantı sonrası oluşturulacak 12 kişilik heyetle yapılacaklar ele alınarak hayata geçirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kent Meydanından yılbaşında yapılan etkinlik ile ilgili sunum

- Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt\'in açıklamaları

- GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu açıklamaları

- Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı ve Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız açıklaması

6 dakika 7 saniye - 442 MB - HD

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Çaresiz anne, 4 çocuğu ile yardım bekliyor

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde tek göz odada 4 çocuğu ile yaşayan anne Hanife Turan, hayır severlerden yardım bekliyor. 7 yıl önce eşini kaybettiği için çocuklarına hem annelik hem babalık yaparak yaşamaya çalıştığını söyleyen Turan, \"Evde çamaşır makinası, buz dolabı, bulaşık makinası, fırın olsun hiçbir eşyamız yok. 7 yıldır çaresizim. 2 bin lira birikmiş elektrik ve su borcum var. Hayır sever vatandaşlardan yardım bekliyorum\"dedi.

Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesinde tek gözlü 2\'si kız 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren 50 yaşındaki çaresi anne Hanife Turan, hayırsever vatandaşlardan yardım beklediğini söyledi. 7 yıl önce eşini kaybettiğini söyleyen Turan, \"4 çocuğumla birlikte ortada kaldım. Herhangi bir geçim kaynağım yok\" dedi. Kürtçe konuşan ve bazı dernekler üzeri temel gıda malzemesi yardımı aldıklarını belirten anne Hanife Turan, \"Benim eşim, en küçük çocuğum daha 5 aylık iken vefat etti. Küçük çocuğum daha yeni okula başladı. Büyük oğlum hastadır, çalışamıyor. Bizim geçimizi sağlayacak kimsemiz yok. Ben ve dört çocuğum bu küçük odada yaşıyoruz. Bir halım bile yok. Elbisemizi koyacağımız bir dolabımız yok. Kıyafetlerimizi bir kenarda biriktiriyoruz. Evde çamaşır makinası, buz dolabı, bulaşık makinası, fırın olsun hiçbir eşyamız yok. 7 yıldır çaresizim. 2 bin lira birikmiş elektrik ve su borcum var. Hayır sever vatandaşlardan yardım bekliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yardım Derneğinin aileye yardım getirmesi

-Ailenin tek gözlü odasından görüntüler

-Annenin Kürtçe konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)-

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Lösemiye dikkat çekmeye çalıştılar

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Namık Kemal İlkokulu öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkat çekmek için maske takıp, LÖSEV tişörtleri giyerek Düzce sokaklarında gezerek, broşür dağıttı.

Düzce Namık Kemal İlkokulu 2 ve 3\'ncü sınıf öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle maske takıp, LÖSEV tişörtleri giyerek Düzce\'nin en işlek caddelerinde dolaştı. Minik öğrenciler lösemiye dikkat çekmek için 2-8 Kasım tarihinin Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu hatırlatarak, broşür dağıttı. Öğrenciler, \"Bu hafta Lösemili Çocuklar Haftası. Bizlerde lösemili çocuklara duyarlılık olsun diye yürüyüş yaptık ve büyüklerimize broşür dağıttık.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocuklar gezerken görüntü

Çocuklar vatandaşlara LÖSEV hakkına bilgi verirken görüntü

Çocukların iş yerlerine afiş asarken görüntüsü

Çocuklar ile röp ve detaylar

Dosya adı dzclösemi

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



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