DHA YURT BÜLTENİ 10

1)TRAKYA\'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKU İLE KUTLANDI

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde düzenlenen törenlerle kutlanırken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tanklar ilk kez resmi geçit törenlerine katıldı. Askeri tanklar halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken, Başmüfettişliğe atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, \"15 Temmuz\'da müsaade etmediğimiz tanklar bugün halkımızın, beğenisiyle, coşkusuyla ve sevgisiyle karşılandı\" dedi.

Edirne\'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah valilik makamında başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul ederken törenler daha sonra Talatpaşa Caddesi\'nde devam etti. Buradaki törene Vali Özdemir\'in yanı sıra 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksek Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilcisi Volkan Türk Vural, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Vali Özdemir, Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Recep Gürkan tören aracıyla dolaşarak halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Önceki gün yayımlanan valiler kararnamesi ile başmüfettişliğe atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet\'in 95\'nci yılını kutlarken, tarih boyunca Türk milletinin hiç bir zaman esaret altına girmediğini ve hep bağımsızlığını tercih ederek, özgürlüğünün mücadelesini verdiğini söyledi. Kentte 2 yıl görev yapmasının ardından görevinden ayrılacağını hatırlatan Vali Özdemir veda konuşmasında, \"Bu sizlerle olan son bayramım ve bildiğiniz gibi tayinim çıktı, bunun için sizlerle vedalaşmak istedim. Ama bu bir veda değil, bundan sonra gönlüm ve ruhum hep Edirnelilerle beraber olacaktır. Edirne’deki görev sürem boyunca Edirneliler ve tüm insanlık için, gereken ne varsa, inanç ve değerlerime uygun bir şekilde adaletli, kul hakkı yemeden yedirmeden, insanlara zulüm yapmadan görev yapmaya çalıştım. Özellikle makam arabasında taşıdığım ay yıldızlı al bayrağı hiçbir zaman yere düşürmedim, hiçbir leke getirmedim\" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından bayram töreni öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla, askeri birliklerin resmi geçit töreniyle tamamlandı.

15 TEMMUZ\'DAN SONRA İLK KEZ TANKLAR GEÇTİ

Askeri birliklerin ve tankların geçişi sırasında bayramı izlemeye gelenler alkışlarıyla destek verdi. Edirne Valisi Günay Özdemir, tören sonunda 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri tankların ilk kez sokağa çıktığını ifade ederek, \"Cumhuriyetin 95\'nci yılını halkımızın büyük coşkusuyla kutladık. Edirne\'de böyle bir heyecanı yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Bilindiği gibi 15 Temmuz\'dan sonra tanklarımız tören alanından geçti. 15 Temmuz\'da müsaade etmediğimiz tanklar bugün halkımızın, beğenisiyle, coşkusuyla ve sevgisiyle karşılandı. Askerlerimize, şehit yakınlarımıza gazilerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum\" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ\'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ\'da Cumhuriyet bayramı coşkusu, valilik makamında tebriklerin kabulü ile başladı. Ardından tören, sahil caddesinde devam etti. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okunurken, tören resmi geçidin ardından tamamlandı. Bayramı izlemeye gelenler askerleri ve askeri araçların geçişi sırasında alkışlarıyla destek verdi.

ÇORLU\'DA BAYRAM COŞKUSU

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Kaymakam Cafer Sarılı’nın tebrikleri kabulüyle başladı. Kaymakam Sarılı’nın yanı sıra 5\'nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı. Atatürk Meydanı\'nda yapılan törende Çorlu Belediyesi tarafından bayrama katılanlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı dağıtıldı. Törende konuşan Kaymakam Cafer Sarılı, Atatürk’ün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Türkiye Cumhuriyetini kurmaya başardığını belirterek, \"Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet minnet ve şükranla yad ediyor aziz milletimin sevgili Çorluluların, yarınımızın, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet bayramını içtenlikle kutluyorum\" dedi. Halk oyunları gösterilerinin ardından törende öğrenciler ve askeri tanklarında yer aldığı resmi geçit yapıldı.

LÜLEBURGAZ\'DA 29 EKİM TÖRENLERİ

Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet\'in 95\'nci yılı coşkuyla kutlandı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in Valilik Makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı\'nda devam etti. Vali Osman Bilgin beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte okulların, askeri birliklerin ve halkın bayramını kutladı. Törenler yapılan resmi geçit töreniyle sona erdi.

(EDİRNE)

-Valilik makamında tebriklerin kabulü

-Vali ve protokolün araçla bayram kutlaması

-Bayrama katılanlar

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi

-Halk oyunları

-Resmi geçit töreni

-Öğrencilerin geçidi

-Askeri araçların geçmesi

-Halkın alkışlarıyla destek vermesi

-Vali Özdemir\'in tank açıklaması

-Genel görüntüler

(TEKİRDAĞ)

-Valilik makamındaki tebrigatlar

-Sahil yolundaki törenler

-Alana toplanan vatandaşlar

-Protokol

-Öğrencilerin tören geçişi

-Asker ve polislerin tören geçişi

-Halk oyunları ekibi

-Törenden detay görüntüleri

(ÇORLU)

-Kaymakam katılanların bayramını kutlaması

-Kaymakam konuşma

-Öğrenciler geçiş

-Askeri birliklerin geçişi

-Gazilerin geçişi

-Törene katılan vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN-Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ,(DHA)-

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2)APARTMANIN 5\'NCİ KATINDAN DÜŞEN SULTAN, ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Ş.B.(39) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Sultan Eroğlu(37), oturdukları apartmanın 5\'nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis, geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, Ş.B.\'yi gözaltına aldı.

Olay Malkara\'nın Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Ş.B. ile dini nikahlı olarak yaşayan

Sultan Eroğlu, oturdukları apartmanın 5\'nci kat penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle 13 metre yükseklikten düştü. Olayı gören komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Eroğlu\'nu ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Durumu ağır olan Eroğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eroğlu\'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Cumhuriyet savcısı ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak daire içinde ve Eroğlu\'nun düştüğü bölgede geniş kapsamlı incelemede bulundu. Polis, şüpheli ölümle ilgili cinayet ve intiharı da değerlendirerek, soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında Sultan Eroğlu\'nun birlikte yaşadığı Ş.B.\'yi gözaltına aldı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

- Kadının düştüğü binadan detaylar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kadının düştüğü bölge

-Kadının düştüğü pencere

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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3)KOVALAMACAYLA YAKALANDI, ÜZERİNDE TABANCA ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

BURSA\'da, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil sürücüsü Kemal K., \'Dur\' ihtarına uymayarak, kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanıp, gözaltına alınan sürücünün üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken, araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Kemal K. yönetimindeki 16 ACL 528 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin \'Dur\' ihtarında bulunduğu sürücü, trafiği tehlikeye sokarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu önü kesilen Kemal K., otomobilden inip, koşarak kaçmak istedi; ancak yakalandı. Polis ekiplerinin Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak\'ta gözaltına aldığı Kemal K.\'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Otomobilde yapılan aramada ise uyuşturucu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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Kovalamaca anı

Aracın görüntüsü

Şüphelinin yakalanma anı

Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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4)DAYISINI ÖLDÜRÜP, ÜÇ KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ \'PİŞMANIM\' DEDİ

ÇORUM\'da, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Muammer Kasırga (40), dayısı Burhan Yılmaz\'ı (46) tüfekle vurarak öldürdü. Kasırga, olayı duyup gelen 3 akrabasını da tüfekle yaraladı. Gözaltına alınan Kasırga \"Pişmanım\" dedi.

Olay, dün merkeze bağlı Karacaören Köyü\'nde meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan Muammer Kasırga ile dayısı Burhan Yılmaz büyükbaş hayvanları yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kasırga, dayısına tüfekle ateş etti. Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı duyan akrabaları Ahmet Yücel (51), Ferhan Yılmaz (38) ve İsmet Yılmaz (18) da olay yerine geldi. Muammer Kasırga\'nın tüfekle ateş açtığı 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Muammer Kasırga ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Burhan Yılmaz\'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kasırga jandarmada verdiği ifadesinde \"Daha önce arazi meselesi yüzünden aramızda husumet vardı. Olayın olduğu gün dayımın hayvanları benim ahırıma girdi. Ben hayvanlanlarını almalarını istedim. Bana sopa ile saldırdı. Ben de tüfekle korkutmak amacıyla ayaklarına ateş etmek isterken saçmalar vücuduna isabet etti. Diğerleri de benim üstüme geldi. Onlarada ateş ettim. Pişmanım\" dedi. Kasırga, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp ceza evine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastane acil önü

-Jandarmanın şüpheliyi adliyeye getirmesi

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk ) (BOYUT:160 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)

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5)JAPON GELİNLERE, ORDU\'DA TÜRK DÜĞÜNÜ

ORDU’da Atacan (29) ve Ercan Yıldız (26) isimli kardeşler, 2 yıl önce hayatlarını birleştirip Japonya\'da evlendikleri eşleri Asoko Suzuki ve Hitomi Arai ile birlikte Türk geleneklerine uygun olarak yeniden düğün yaptı.

Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı Atacan ve Ercan Yıldız adlı kardeşler, yaklaşık 6 yıl önce Japanyo\'nın Nagoya kentine inşaat sektöründe çalışmak üzere gitti. Yıldız kardeşler, yerleşip çalışmaya başladıkları Japonya’da, bir süre sonra Asoko Suzuki ve Hitomi Arai ile tanıştı. Yıldız kardeşlerin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Ercan Yıldız, Hitomi Arai ile Atacan Yıldız da Asoko Suzuki ile evlilik kararı aldı. Japonya\'da 2 yıl önce evlenen çiftler, daha sonra memleketleri Ordu\'da da Türk geleneklerine göre düğün yapılmasına karar verdi. Japonya\'dan Ordu\'ya gelen Atacan ve Ercan Yıldız kardeşler, Japon eşleriyle birlikte, Altınordu ilçesindeki bir salonda düğün organize etti.

JAPON GELİNLERE İLGİ

Yöre geleneklerine göre yapılan düğünde, genç çiftlerin yanı sarı, davetli ve konuklar da çalınan müzik eşliğinde halay çekip, horon oynadı, gönüllerince eğlendi. Düğünde ilgi odağı olan Japon gelinlerin, yöre geleneklerine uyum sağladığı gözlenirken, davetliler çiftleri tebrik ederek kendilerine mutluluklar da diledi.

Düğüne katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da çiftlere hediye takıp, mutluluk temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Gelinler ve damatların dansı

-Düğünden detay

Haber-Kamera:Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)

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6)GOLFÇÜLER 29 EKİM\'İ KUTLADI

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde başlayan Turkish Airlines World Golf Cup Amatör Serisi\'ne katılan golfçüler Cumhuriyet\'in 95. yılını pankart ve Türk bayraklarıyla kutladı.

Turkish Airlines World Golf Cup Amatör Serisi 63 ülkeden 103 amatör golfçünün katılımıyla Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Titanic Golf Club\'de başladı. Golfçüler, turnuva öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla \'Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\' pankartı açtı.

2 gün sürecek turnuvada ilk 3\'e girecek yarışmacılar Turkish Airlines Open Golf Turnuvası\'nda oynamaya hak kazanacak.

Görüntü Dökümü

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- Golfçülerden detay

- Pankarttan detay

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

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7)PALANDÖKEN\'İN ZİRVESİNE \'CUMHURİYET TIRMANIŞI\'

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Külübü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine \'Cumhuriyet Tırmanışı\' gerçekleştirildi.

Palandöken\'in 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne, saat 09.00\'da otobüslerle gelen Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine Erzurum Dağcılık İl Temsilciliği, Erzurum Kayak Kulübü, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Lisesi öğrencilerine eşlik ettiği 327 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Güneşli bir havada ve karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı bir tırmanışa imza attı. Palandöken\'in 2 bin 900 rakımında, yaklaşık 10 dakikalık bir ihtiyaç molası veren dağcılar, \'selfie\' çekerek, Cumhuriyet\'in 95\'inci yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. TDF eski Başkanı Karaca, 29 Ekim tırmanışına katılanları kutlarken, ilk kez tırmanacak gençlere geçtiğimiz günlerde Tunceli\'de doarak şehit olan askerleri örnek göstererek neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi.

Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Adanalı Canan Çolak, \"Bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. Buraya geldiğimde hocamızın da dediği gibi havanın soğuk olması, beni korkuttu; fakat etkinliğin önemi aklıma gelince tüm zorluklara göğüs gerip, zirve yapacağıma inandım. Böyle bir yürüyüşe katılmaktan gurur duyuyorum. Bugün, hayatım boyunca unutamayacağım bir gün olacak\" dedi.

Dağcıların tırmanışına, Palandöken’de görevli jandarma timleri de eşlik etti. Palandöken\'in zirvesine çıkan dağcılar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı\'nı okuyarak, inişe geçti.

Öte yandan merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk\'ün anıtının da bulunduğu Havuzbaşı meydanında 29 Ekim kutlamları büyük bir çoşku ile düzenlendi. Terönlere çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dağcılara tırmanmadan önce yürüyüş hakkında bilgi verilmesi

-Yürüyüşe çıkan dağcılardan detay

-Alaattin karaca ve Cana Çolak ile röp

-Öğrencilerin tırmanışa yapması

-Drone ile tırmanıştan çekilen görüntüler

-Şehir merkezinde yapılan resmi kutlama

-Törene katılan vatadandaşlar ve protokol

-Geçit töreni

-Zirvede Türk bayrağının açılması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: cumhuriyet:04.27 BOYUT: 498

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8)KASIMPAŞASPOR VE DENİZLİ, BATMAN\'DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

BATMAN\'da, yarın oynanacak olan Batman Petrol Spor-Kasımpaşaspor Türkiye Ziraat kupası maçı öncesi kente gelen Kasımpaşa kafilesi ve Teknik Direktör Mustafaü Denizli, çiçeklerle karşılandı.

Batman Yenişehir stadyumunda yarın oynanacak olan Batman Petrolspor ile Kasımpaşaspor takımlarının oynayacağı maç öncesi Kasımpaşaspor kafilesi Batman\'a geldi. Türkiye Ziraat kupası maçı öncesinde kente gelen Süper lig temsilcisi Kasımpaşa, Batman\'da çiçeklerle karşılandı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile ekibi çiçeklerle karşılanırken, “Süper ligin \'paşa\'sı Batman\'a hoş geldiniz\" yazılı afişi asıldı. 2000 yılında Batman\'a dönemin TFF Başkanı Haluk Ulusoy\'la birlikte geldiğini belirten Teknik Direktör Mustafa Denizli, \"Batman\'ı biliyorum. Futbolu seven bir şehir. Daha önce Batman Petrolsporun tesislerini gezmiştik. Türkiye Ziraat Kupası maçı için Batman Petrol sporla centilmence bir maç oynayacağız. Buradaki ilgi ve güzel hava bize moral oldu\"dedi.

Batmanlı futbolseverler ise, Kasımpaşa kafilesinin otele girişi esnasında Teknik Direktör Denizli ile bazı futbolcularla fotoğraflar çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-Takımın otobüsten otele yerleşmesi

-Mustafa Denizli\'ye gösterilen ilgi ve Denizli\'nin konuşması

-Traftarların Denizli ve futbolcular ile fotoğraf çektirmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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