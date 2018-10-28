DHA YURT BÜLTENİ 10

Kılıçdaroğlu, Tunceli şehitleri ile ilgili konuştu: Bunun hesabının verilmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dumlupınar Sosyal Tesisleri ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi\'nin açılışında konuştu. Tunceli\'de donarak şehit olan askerlere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, \"21. yüzyıldayız. Ekim ayındayız. 2 askerimizin donarak şehit olmasından ben vicdanen rahatsızım. Nasıl oluyor bu? Bunun hesabının verilmesi lazım. Askerlerin elbiseleri yok mu, parka mı gidiyorlardı? Akdeniz\'de mi geziyorlardı? Dün bir şehidimizin babası ile konuştum. Şehidimizin babasına, mezarlıklar müdürlüğü telefon ediyor çocuğunun öldüğüne dair. Düşünebiliyor musunuz\" dedi.



Görüntü dökümü

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Detaylar

KÜTAHYA (DHA)

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TSK, Suriye sınırındaki terör mevzilerini bombaladı



GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'nin Türkiye sınır hattında bulunan ve Şanlıurfa\'nın Suruç ile Gaziantep\'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışlarıyla hedef aldı. Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el Arab\'ın batısındaki Zurmaghar\'da inşa edilen siper ve mevzilerin imha edildiği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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BUGÜN HEDEF ALINAN TERÖR ÖRGÜTÜNÜNÜ MEVZİ VE SİPERLERİ 22 HAZİRAN 2018\'DE DHA TARAFINDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

- Tepedeki PKK mevzisi

- Mevzideki PKK\'lı teröristler

- Tepedeki PKK mevzileri

- Cerablus kent görüntüsü

- Fırat nehri

- Genel ve detay görüntüler

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Tunceli\'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karla kaplı



Ferit DEMİR- Coşkun MENEK/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün PKK\'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle iki uzman çavuşun şehit olduğu bölgenin halen karla kaplı olduğu görüldü.

Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalında, PKK\'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı 2300 rakımlı dağlık alana 22 Ekim günü 12 kişilik askeri tim, helikopterle indirildi. Tam teçhizatlı tim, PKK\'lı teröristlere yönelik pusu faaliyeti yürütürken, 26 Ekim günü olumsuz hava koşulları baş gösterdi. Bunun üzerine bölgeye, timin alınması için askeri helikopter sevk edildi. Ancak helikopter, tüm denemelere karşın, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle bölgeye iniş yapamadı.

KARADAN BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine karadan birlikler sevk edildi. Terörist eylemi ve el yapımı patlayıcı riskine karşın birlikler bölgeye ulaşmayı başardı. İkisi hipotermiye giren 12 kişilik askeri tim, güvenlik bir bölgeye getirildi. Bölgeden helikopterle alınan 12 asker, Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan askerlerden hipotermiye giren uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel (23), tüm müdahalelere karşın şehit oldu. 10 asker ise yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, dün memleketleri Mersin\'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

BÖLGEDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DEVAM EDİYOR

İki askerin şehit olduğu, 10 askerin de donma tehlikesi geçirdiği Tunceli-Bingöl il sınırındaki 2300 rakımlı bölgede, olumsuz hava koşullarının halen sürdüğü görüldü. Dondurucu soğuğun hakim olduğu bölgeyi, bugün DHA ekibi, havadan görüntüledi. Bölgede, 2 gündür havanın açık olmasına karşın hala dağın tümüyle karla kaplı olduğu gözlendi.

Sarıbudak mezrasının hakim tepesi olan 2300 rakımlı tepe ve civar bölgesinde, kar kalınlığı 10 santimi bulduğu bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sarıbudak mezrası yakınlarındaki 2300 rakımlı tepenin havadan görüntüsü

-Dağ zirvesi ve dağ eteklerinden havadan detay görüntüsü

-Dağın yamaçlarından görüntü

-Dağı üzerinde bulunan kar örtüsünün yakın görüntüsü

-Karadan çekilen dağın görüntüsü

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-



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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Hükümete bir çağrımız yok



Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP\'nin hükümetle masaya oturma gibi bir çağrısının olmadığını dile getirerek, \"İktidardan bir beklentimiz yok. Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok. Böyle bir çağrımız söz konusudu değil. Çünkü, konunun öncelikli muhattabı, devletin geçmişte yaptığı gibi konunun birinci muhattabı İmralı\'dır\" dedi.

Diyarbakır\'da temaslarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'in dün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Konuşmasına, yarın kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti\'nin 95\'inci yıl dönümüne değinerek başlayan Temelli, \"Yarın 29 Ekim, Cumhuriyetin 95’inci yıl dönümü. 95 yıllık tarihe baktığımızda Cumhuriyetin demokratikleşememesi sorunu Türkiye’nin birinci sorunu. Ortadoğu krizi ile Türkiye’nin içine sürüklendiği durumun paralelliğine de dikkat çekmek istiyorum\" dedi.

\'İKTİDARDAN BİR BEKLENTİMİZ YOK\'

Temelli, AK Parti ile HDP\'nin masaya oturma tartışmalarına açıklık getirerek, hükümete buna yönelik bir çağrılarının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

\"İktidardan bir beklentimiz yok. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan\'ın dün yaptığı konuşmaya cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hükümet ve partisi adına yaptığı açıklamada, bir kez daha barışı dışlayan, savaşı bir kez daha Türkiye halkına dayatan bir konuşma yapmıştır. Hala hafızafımızda canlılığını koruyan Cumhuriyet tarihinde atılan en önemli adımlardan olan çözüm süreci ve onun muhattabı Abdullah Öcalan ile görüşmenin ne kadar kritik olduğu da ortadadır. Hükümetle oturalım diye bir çağrımız yok. Böyle bir çağrımız söz konusudu değil. Çünkü, konunun öncelikli muhattabı, devletin geçmişte yaptığı gibi konunun birinci muhattabı İmralı\'dır. Bu görüşmelerin başlaması, öncellikle tecridin kaldırılmasına bağlı. Biz, çağrımızı bu yönden yapıyoruz.\"



Görüntü Dökümü:

-Açıklamadan görüntü

-Temelli\'nin açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)



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Bingöl\'de taziyeden dönen 2 kardeşe silahlı saldırı

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesindeki Hasanova köyünde taziyeden dönen 2 kardeşe kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan 2 kardeş Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyüne bir yakınlarının taziyesine bugün giden Cihat Y. (47), kardeşi Mehmet Y. (30) köyden taziye dönüşünde bulundukları aracın önünü kesen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 2 kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla önce Karlıova Devlet Hastanesi\'ne ardından durumlarının ağır olması sebebiyle Bingöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. İki kardeşin hastenede tedavisi ise sürerken, olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) -

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CHP Manisa\'dan tek başvuru açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partisinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sadece bir ismin aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu söyledi. Balaban, ismi açıklamadı.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yerel seçimlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Birden fazla adayın olduğu yerlerde ön seçim yapacaklarını kaydeden Balaban, \"Ön seçimi kasım ayı içerisinde yapacağız. Bunun adı \'eğilim yoklaması\' olacak. Buna \'gayri resmi ön seçim\' diyebiliriz. Çünkü, ön seçim hakim huzurunda oluyor. Takvim sarktığı için 9 Şubat\'ı beklemeden eğilim yoklamasını genel merkez ve il denetiminde ilçelerde yapacağız. Turgutlu, Salihli ve Akhisar\'da kesinlikle ön seçim yani eğilim yoklamasını gerçekleştireceğiz. Özellikle Akhisar\'da 6 aday adayımız var. Yoğun bir ilgi var. Bu anlamda da sandığı koyduğumuzda hiçbir aday adayı küsmeyecek. Demokratik bir şekilde seçim gerçekleşecek\" dedi.

\'BÜYÜKŞEHİR İÇİN TEK ADAY VAR\'

Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sadece bir kişinin aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu belirterek ismi açıklamadı. Bu konuyu 17 ilçe örgütü ve genel merkezle değerlendireceklerini vurgulayan Balaban, \"Son kararı genel merkez ve parti örgütümüz birlikte verecek. Ama önümüzdeki günlerde güzel şeyler olacak. Manisa\'da güzel iş birlikleri hep birlikte yaşacağız\" dedi.

\'CHP SEÇMENİNİN OYUNU KENDİ ADAYINA ATMASI YÖNÜNDE ÖNLEM ALACAĞIZ\'

Şehzadeler\'de partisinden aday adayının olmamasını değerlendiren Balaban, \"Bunun bazı nedenleri var. Şehzadeler\'de Nurettin Dingaz, Nazım Şafak ve Netice Okutan aralarında bir anlaşma yapıp, ona göre bir adayı açıklama kararı aldı\" dedi. CHP seçmenin özellikle yerel seçimlerde oylarını başka partilere vermesi konusunu da değerlendiren Balaban, \"CHP seçmeninin karşısına iyi bir aday, güçlü bir birliktelikle çıkacağız. 252 bin oyun büyük bölümünün kendi adayımıza atılması için gerekli önlemleri alacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban röp.

Haber-Haber: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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Suriye\'deki Türkmenler, Türkiye üzerinden Irak\'a döndü

IRAK\'taki karışıklık nedeniyle 4 yıl önce Suriye\'ye göç eden 350 Türkmen, Kilis üzerinden ülkelerine döndü.

Musul kentine bağlı Telafer ilçesinden 2014 yılında Suriye\'ye göç eden 350 kişilik Türkmen, Irak hükümetine ülkelerine döneceklerini bildirdi. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeyle Türkmenlerin, Kilis\'e gelmeleri sağlandı. Gece saatlerinde Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan Türkmenlere, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım kumanyası, su ve çocuklar için kırtasiye malzemesi ile çanta yardımı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye- Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, \"İHH olarak dünyanın neresinde zulme uğramış biri varsa onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün de burada Iraklı ailelere yardımlarınızı ulaştırıyoruz. İnşallah yıllar sonra bu aileler tekrardan topraklarına, evlerine dönecekler. Bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu geri dönüşle alakalı büyük gayret gösteren Dışişleri Bakanlığımıza ve Irak hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten rabbim razı olsun\" dedi.

Ülkesine dönmenin heyecanını yaşadığını söyleyen Iraklı Ahmed Baruzi ise \"Yıllar sonra vatanıma döneceğim için çok mutluyum. Buradan İHH ya teşekkür etmek istiyorum. Suriye’de bizlere çok yardım ettiler. Bugün de yanımızdalar. Rabbim Türkiye’yi korusun\" dedi.

Göç İdaresi görevlilerince işlemleri yapılan 350 Türkmen, Irak\'a gitmek üzere 9 otobüsle Şırnak\'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı\'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçlara binerken

- İhh Yardım dağıtımı

- Otobüslerle gidişleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KİLİS-DHA)

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Manisa\'da Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu

MANİSA\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı\'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kıvırcık Kaplan, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu ve tören sona erdi. Yunusemre ilçesi Barbaros Karakolu\'nda görevli Komiser Yardımcısı Volkan Yaşar, törenin sonunda yanına gelen 4 çocuğu kırmayıp, harçlık verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Pazartesi günü Valilik makamında tebriklerin kabulü ve kortej yürüyüşüyle devam edecek. Kutlamalar, aynı günün akşamı gerçekleştirilecek fener alayı ile son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasından görüntü

-Manisa protokolünden görüntü

-Törenden görüntü

-Komiser Yardımcısı Volkan Yaşar\'ın çocuklara harçlık vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)



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Öldü sanıp üzerini gazete kağıdı ile örttüler

OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde elindeki Türk bayrağı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Topal\'a (80) kamyon çarptı. Çevredekiler, kaza sonrası öldüğünü düşündükleri yaşlı adamın üzerine gazete kağıdı ve elindeki Türk Bayrağını örttü. Ancak olay yerine gelen sağlık ekibi Mahmut Topal\'ın yaralandığını belirlenince hastane götürdü. Ancak yaşlı adam burada yapılan müdahaleye rağmun kurtarılamadı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen etkinliğe katılan Mahmut Topal, törenin bitmesinin ardından evine giderken elindeki Türk Bayrağı ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.E. yönetimindeki 80 KB 869 plakalı mikser kamyonu, Mahmut Topal\'a çarptı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerindeki vatandaşlar ambulans gecikince Mahmut Topal\'ın öldüğünü düşünerek üzerini gazete kağıdı ve Türk Bayrağı ile kapattı.

SAVCI TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerinden tesadüf geçen Kadirli Cumhuriyet Savcısı Kutalmış Paksoy, bir süre ambulansı bekledikten sonra 155 imdat hattını arayarak görevliden, ambulansın acele gelmesini istedi. Paksoy, \"Memur bey ambulans gelmiyormuş. Ben olay yerindeyim kimse yok, acil gelsinler\" dedi. Kısa bir süre olay yerine gelen 112 acil yardım ekibi, üzeri kapatılan Mahmut Topal\'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye götürülen yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak sürücü M.E. göz altına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde üzeri kağıtla örtülü yaralının görüntüsü

- Cumhuriyet savcısının telefonla memurlara kızması

- Abulansın gelmesi ve yaralıya müdahalesi

- 112 ekiplerinin kalp masajı yapması

- Sedyeyle ambulansa bindirilmesi

- Olay yerinden detaylar.



Süre: 01\'34\" Boyut: 176 MB

Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Omaniye),(DHA)

