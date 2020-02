DHA YURT BÜLTENİ 10

SEL NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ, 2 MEZRAYA ULAŞIM KESİLDİ (EK)

1)EVLER TAHLİYE EDİLDİ, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yağmur etkisini sürdürürken, ilçeye bağlı Kadıköy ve Adaklı köylerinde evlerin çoğu tahliye edilip, eğitime ara verildi. Köylülerin hayvanları için biriktirdiği yaklaşık 10 bin bağ ot da selde sürüklendi. Vatandaşların, küçük ve büyükbaş hayvanlarını da alarak köylerden ayrılmaya çalıştığı görüldü. Yüksekova ve çevresinde 3 gündür etkili olan yağmur, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Kadıköy ve yaklaşık 100 haneli Adaklı köylerinde sele neden oldu. Sel sularıyla, Kadıköy\'de birçok ev sular altında kaldı. Köyde dün akşam saatlerinde yaklaşık 100 ev, tahliye edildi.

Kadıköy\'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde de sel nedeniyle benzer manzaralar yaşandı. Köyün içerisinden geçen Çemine Deresi, sel suları yüzünden taştı. Köylülerin hayvanları için biriktirdiği yaklaşık 10 bin bağ ot selde sürüklendi. Dere kenarında yaşayan birçok vatandaş dün akşam saatlerinde evlerini boşaltarak daha güvenli noktalarda bulunan yakınlarının evlerine sığındı.

Bugün de hem Kadıköy\'de hem de Adaklı köyünde tahliyeler devam etti. Vatandaşlar, küçük ve büyükbaş hayvanlarını da alarak köylerden ayrılmaya çalıştığı görüldü.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgeye sevk edilen Hakkari İl Özel İdaresi\'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile belediye ekipleri ise Adaklı köyünden geçen Çemine Deresi\'nin önünü açmak için seferber oldu. Ekipler yaklaşık 20 araçla köyde çalışmalarını sürdürürken, yetkililer Kadıköy ve Adaklı köylerindeki okullarde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Köyden genel görüntüler

-Minibüslere binen vatandaşlar

-Kadıköy ve adaklı köylerinden genel görüntüler

-Sel sularını etkilediği alanlar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

===================================================

2)MERSİN\'DE ARTIK KAHVE ÜRETİLECEK

MERSİN\'de Toroslar Belediyesi, 8 bin metrekarelik alanda 2 bin adet kahve ağacını toprakla buluşturacak. 2 yıl sonra yapılacak hasatta ürün kalitesinin istenilen seviyede olması halinde bölge çiftçisi kahve yetiştirme konusunda deskteklenip ihracat yolu ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Kentte birçok farkıl tarımsal ürünün ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Toroslar Belediyesi, bu kez de kahve üretmek için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde projeye ilişkin bilgiler verdi. Toroslar\'ın hem şehri hem de ülkeyi besleyen bir konumda olduğunu belirten Tuna, \"Bölgemizin iklim şartlarına uygun ürünlerin yetiştirilmesi noktasında bugüne kadar 8-9 tane ürünü yetiştirdik. Onlardan bir tanesi de kahve ağacı. Kahve, ülke ekonomisine de çok önemli değer katacak, özellikli bir ürün. Bir ürünü aynı cinsten çok üretirseniz, eğer buna da ihracat anlamında pazar bulamazsanız iç piyasada tüketmek durumunda kalıyorsunuz ve ürünün değeri istenilen fiyatta olmuyor maalesef\" dedi.

\'İTHALATTAN İHRACATA\'

Kahvenin ithalat yolu ile elde edildiğine dikkat çeken Tuna, \"Bu konuda yaptığımız araştırma ile Mersinimizde bu ürünün olabileceği şeklinde bir sonuca vardık. Ektik, bitti. Şu anda bakıyoruz ve bu ağaç, \'gölge agacı\' diye adlandırılması dolayısı ile güneşi çok sevmiyor, gölgede oluyor. Bizim de belediyemize ait 16 bin metrekarelik narenciye bahçemiz var. Onun içerisinde 8 bin metrekareye 2 bin tane fidan ekmek sureti ile inşallah bundan 3 yıl içerisinde ürün alacağız. Şu anda 1 yaşındalar. 2 yıl sonra bundan ürün alma şansı olacak. Bundan verim aldığımız takdirde, bölgemizdeki üretici konumunda olan çiftçilerimize öneri getireceğiz ve ön açıcılık, ufuk göstermeyi üstleneceğiz. Yanılma olursa biz yanılalım. Vatandaşımız yanılmasın\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Kahve agacı fidanlarından genel ve detay görüntüler

- Hamit Tuna ve beraberindekilerin genel görüntüsü

- Hamit Tuna\'nın konuşması

- Tuna\'nın MGC Başkanı Demirtaş\'a fidan hediye etmesi

- Fidanın detay görüntüsü

SÜRE: 02\'42\" BOYUT: 295 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

=========================================================

3)ÖZEL HAREKATÇILARDAN ŞEHİT KIZINA SÜRPRİZ

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazasında şehit olan özel hareket polisi Mucip Eser\'in kızı 11 yaşındaki Meryem Su Eser\'e sürpriz yapıp, babasının adını taşıyan özel hareket aracıyla gezdirdi, telsizden anons yaptırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevliyken, Kars\'a atanan Afyonkarahisarlı polis memuru Mucip Eser, görev yerine giderken 2 Temmuz 2009 tarihinde Sivas-Erzurum karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, şehit polisin adını kullandıkları görev aracına verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar\'a yerleşen Mucip Eser\'in eşi ev kadını Sultan Eser (37) ve kızı 5\'inci sınıf öğrencisi Meryem Su Eser\'i evlerinde ziyaret etti. Meryem Su ve annesi daha sonra polis aracıyla evlerinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Anne ve kızı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli polislerce karşılandı.

BABASININ ADINI TAŞIYAN ARACA BİNDİ

Bir süre Şube Müdürlüğü\'nde misafir edilen Sultan Eser ile kızı, daha sonra şehit polisin adının verildiği özel harekat aracına bindirildi. Araçta, babasının silah arkadaşlarıyla sohbet eden Meryem Su, büyük mutluluk yaşadı. Meryem Su daha sonra araçta polislerle fotoğraf çektirdi.

TELSİZDEN ANONS GEÇTİ

Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün yanı sıra Emniyet Müdürlüğü\'nün diğer şube ve birimlerini de ziyaret eden Meryem Su ve annesi, polislerin görev sırasında kullandığı özel üniformaları da inceledi. Meryem Su, bir özel hareket polisinin telsizinden de anons yaparak görevdeki polisleri selamladı. Meryem Su anonsunda, \"Benim adım Meryem Su. Hepinize kolay gelsin. Görevinizde başarılar diliyorum. Sizleri destekliyorum ve çok seviyorum\" dedi.

Meryem Su anons çektiği sırada duygulanan anne Sultan Eser, gözyaşlarına hakim olamadı.

EMNİYET MÜDÜRÜ MERYEM SU\'YA BİSİKLET HEDİYE ETTİ

Meryem Su ve annesi son olarak İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız\'ı da ziyaret etti. Gürsel Yıldız, Meryem Su\'ya bisiklet hediye ederek, \"Her zaman şehit çocuklarının ve ailelerinin yanındayız. Sen bizim başımızın tacısın. Her zaman beni arayabilirsin. İstediğin zamanda ziyaretimize gelebilirsin\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Meryem Su ve annesi polis aracı ile şube müdürlüğüne giderken detay

-Zıhlı aracın gelişinden detay

-Meryem su zıhlı araca binerken detay

-Zıhlı araç içerisinden detay

-Özel Hareket polislerinin üniforma ve silahlarını incelerken detay

-Anons çekerken detay

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

HABER: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

======================================================

4)TÜRKİYE SU JETİ VE FLYBOARD ŞAMPİYONASI TUNCELİ\'DE DÜZENLENECEK

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Tunceli\'de hafta sonu düzenlenecek olan Su Jeti ve Flyboard final yarışları için herkesi kentte davet etti.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'na bu yıl Tunceli ev sahipliği yapacak. 27-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Tunceli\'nin muhteşem bir doğası olduğunu ve bazı spor organizasyonları için en önemli merkez haline geldiğini belirtti. Akülke, Tunceli isminin terörle anılmasının yanlış olduğunu, halkının hiçbir şekilde terör ile ilgisinin bulunmadığını dile getirerek, Tunceli\'nin Türkiye\'de eğitim seviyesi en yüksek kent olduğuna dikkat çekti.

\'TUNCELİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM GÖSTEREN ÖNEMLİ BİR YER\'

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Tunceli Valiliği ile Tunceli Belediyesi\'nin işbirliği ile Türkiye Su jeti ve Flyboard şampiyonasının burada yapılmasının önemine değinen Akülke, \"Tunceli, spor organizasyonlarında geçmişten bugüne gayet başarılı sınavlar vermiş bir kentimiz. Zaten Tunceli geçmişten bugüne inanılmaz bir değişim gösteren önemli bir yer. Doğal yapısı ve inanılmaz güzel Munzur çayı, dağları, çevre güzelliği Ekstrem ve Spor turizmi için, doğa sporları turizmi için önemli bir lokasyon. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu gerçeğe duyarsız kalamazdık. Türkiye Su Jeti ve Flayboort Şampiyonası için 15 su jeti sporcumuz 6 flyboard sporcumuz bu hafta sonu burada kıyasıya bir yarışma ortaya çıkaracaklardır. Geçmişte yine bizim federasyonumuza bağlı olan offshore yarışları Pertek ilçesinde düzenlenmişti. Yine dağ bisikleti yarışları Pertek\'te yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde uluslararası Yamaç Paraşütü ve Akrobasi yarışmaları düzenlendi. Yine yakın zamanda Türkiye Rafting şampiyonası düzenlendi Munzur Çayında. Tunceli doğası ve yapısı gereği Türkiye\'de diğer illere örnek olacak şekilde. Macera turizmi, spor turizmi ile Tunceli ilimizin hem tanınmasına hem de ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ve ileriki yıllarda bu tür spor yarışmalarının merkezi haline gelecektir. Ben inanıyorum ki diğer federasyonlar da bu gerçeği görerek Tunceli\'ye ilgisiz kalmayacaklardır. Burada artacak spor organizasyonları Tunceli\'nin güvenirliğini, halkının yardığımseverliğini bütün Türkiye\'ye duyurmada vesile olurlar\" diye konuştu.

TUNCELİ KUPASI YARIŞMASI DA YAPILACAK

Akülke, bu yarışmaların dışında Tunceli Kupası yarışmasının da düzenleneceğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Tunceli Kupası yarışmaları için kentteki10 su jeti sporcusunu önce eğiteceğiz sonra Tunceli Kupası için yarıştıracağız. Burada hafta sonu çok keyfili bir organizasyon olacaktır. Herkes bu heyecanı yarışları izleyince yaşayacaktır. Ayrıca Tuncelilere bir sürprizimiz olacak 6 çocuk motosikletimiz var bunlar ilkokullarda motosiklet eğitimi verecek ve hafta sonu da etkinlik alanında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.\"

\'TUNCELİ\'NİN TERÖRLE ANILMASI İÇİMİZE SİNMİYOR\'

Tunceli isminin geçmişte terörle anılmasının yanlış olduğunu anlatan Akülke, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Aslında ben geçmişte Tunceli için yaratılan terör algısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Samimi söylemek gerekirse Tunceli inanılmaz güzel bir kent. Tunceli halkı inanılmaz iyi ve inanılmaz eğitimli bir halk. Türkiye\'de okuma yazma oranının en yüksek olduğu bir kenttir. Bölgede medeniyetin beşiği konumunda doğanın bu kadar muhteşem olduğu bir kenttir. Bu kadar muhteşem bir kentin geçmişte terörle anılması geçmişte de içimize sinmiyordu şimdi de sinmiyor. Tunceli\'nin imajının her zaman daha iyi olduğunu göstermek ve burada her türlü sportif ve sosyal organizasyonların düzenlenebileceğini bu tür organizasyonlar düzenleyerek Türkiye\'ye kanıtlayabiliriz. Ben buradan çağrı yapıyorum, Tunceli son derece güvenilir ve eğitimli bir kent gelin bu güzellikleri yerinde yaşayın bu organizasyonu Tunceli\'nin muhteşem güzel doğasını yaşayarak izleyin. Tunceli\'nin güzel bir sloganı var \"Tanımakla başlar her şey\" gelin tanıyın ve bu güzellikleri yaşasın.\"

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Etkinliğin yapıldığı alan

-Akülke\'nin açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) -