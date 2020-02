DHA YURT BÜLTENİ 10

Gazino önünde kavgayı ayırırken başından vurulup öldüğü anlar kameraya yansıdı

KARASU(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde geçen ay gazino önünde arkadaşlarının karıştığı kavgayı ayırmak isteyen 26 yaşındaki Yakup Can Kaya başından vurularak öldürülürken, cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

13 Eylül tarihinde Karasu Küme Evler mevkiinde bulunan bir gazino önünde meydana gelen olayda, Yakup Can Kaya arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne geldi. Yakup Can Kaya\'nın arkadaşları hesap ödendiği sırada başka bir grupla tartışmaya başladı. Gazinonun önünde arkadaşlarının diğer grupla kavga ettiğini gören Yakup Can Kaya, dışarıya çıkarak olaya müdahale etmek istedi. Yaklaşık 15 kişi arasında yaşanan arbedenin içinde kalan Yakup Can Kaya, arkadaşlarını uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada 2 kişi araca binerek uzaklaştı. 30 metre ilerledikten sonra duran otomobilden inen Ö.A. tabancayla kalabalığın üzerine ateş açtı. Kurşunlardan 2\'si gazinonun önünde bekleyen Yakup Can Kaya\'nın başına isabet ederken, 1\'i de yanında bulunan bir kişinin koluna isabet etti. Yaralılar 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırganlar araca binip kaçtı.

Durumu ağır olan Yakup Can Kaya, olaydan 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Ö.A ve aracı kullanan R.İ., Yakup Can Kaya\'nın öldüğü gün polise teslim oldu. Ö.A ve R.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sırasında yaşanan kavga ve cinayet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 grubun tekme-tokat birbirine giriştiği, olay durulduğu anda araçtan inen Ö.A.\'nın kalabalığın üzerine ateş açtığı ve Yakup Can Kaya\'nın başından vurularak yere yığıldığı görüldü.

Yürüyerek Erzurum\'u keşfediyorlar

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da birkaç arkadaş tarafından kurulan \'Erzurum Yürüyüş Grubu\', her hafta sonu yaz- kış demeden günde yaklaşık 20 kilometre yürüyor. Bölgede saklı kalmış ve bugüne kadar ayak basılmamış yerlere giden yürüyüş grubu, burada çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak doğaseverleri Erzurum\'a davet ediyor.

Mimar Ziya Amil, arkadaşları ile birlikte, 5 yıl önce \'Erzurum Yürüyüş Grubu\'nu oluşturdu. Her geçen gün üye sayısı artan gruptaki yaklaşık 60 kişi hafta sonları keşfedilmemiş yerleri geziyor. Şehrin ve hayatın yoğun gündeminden uzaklaşan grup üyeleri, doğayla baş başa kalıyor. Cumhuriyet savcısı, hakim, akademisyen, sağlık çalışanı, iş adamı ve öğrencilerden oluşan yürüyüş grubu, yaz-kış demeden yürüyor. Muhteşem doğasıyla ilgi gören yerleri gezen grup üyeleri çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Doğaseverleri Erzurum\'a beklediklerini söyleyen Erzurum Yürüyüş Grubu Başkanı Ziya Amil, doğa yürüyüşlerine katılımın her geçen gün arttığını söyledi. Grup üyelerinden Yusuf Günday ile gezilecek rotaları belirlediklerini söyleyen Amil, \"Emeklisinden, çalışanına, erkeğinden, kadınına onlarca kişi işlerinden buldukları ilk fırsatta hemen yürüyüşlerimize katılıyor. Yürüyüşlerimiz günü birlik ya da iki gün sürüyor. Gittiğimiz noktalar ise Tortum, Uzundere, İspir Yedigöller bölgesi, Kaçkarlar ya da Palandöken sıra dağları oluyor. Doğa ile iç içe olan yürüyüşlerimizdeki başlıca hedefimiz spor amaçlı. Gittiğimiz yerler ise yazın ayrı kışın da ayrı güzellik taşıyor. Yılın yaklaşık 40 haftasını yürüyerek geçiriyoruz. Bunlar rakım olarak 2800 metreden başlayıp, 3800\'lere kadar çıkabiliyor. Hafta sonu şehirden kaçmak isteyen doğaseverler hepinizi bu gezimize bekliyoruz. Sizden tek isteğimiz çöplerinizi toplayarak geri götürünüz. Doğa hepimizin, gelin, görün yaşayın\" diye konuştu.

Grubun 20 yıl öncesinden faaliyetlere başladığını bildiren Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar ise, \"Erzurum ve Artvin bölgesindeki yaylaları yaklaşık 2 yıldır geziyoruz. Grubun en büyük özelliği doğayı, sağlıklı yaşamın ne olduğunu toplumda farkındalık yaratarak anlatmak. Yürüyüş sırasında karşılaştığımız doğaya, ormana zarar veren insanları veya farklı unsurları uyarmak gibi bir görev üstlendik. Muhteşem güzellikleri görmek isteyenleri buraya davet ediyoruz\" dedi.

Yürüyüş grubunda dağcılık eğitimlerine uygun doğa sporları faaliyetler yapıldığını vurgulayan Mehmet İlker Aktaş da gezi sırasında bol bol video ve fotoğraf çektiğini söyledi. Çektiği videoları belgesel haline dönüştürdüğünü ifade eden Aktaş, \"İzleyenler \'Erzurum\'da böyle güzel yerler var mı?\' diyorlar. Video ve fotoğraflar oldukça beğeni alıyor\" diye konuştu.

Arazi kavgasında silah, sopa, taşlı kavga kamerada

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Viranşehir’in kırsal mahallesinde meydana gelen kavgada iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan birbirleriyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGA KAMERADA

Boş bir arazide taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada birbirlerine saldıran tarafların görüntüsü cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları sopa ve taş darbesiyle yere yığılan taraflardan bazılarının ise tüfekle karşılık vermesi görüntülere yansıdı. Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralandı

Adana’da şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi, yangın çıktı

ADANA’da şiddetli rüzgar ve yağmurda koptuğu belirtilen elektrik tellerinden çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73093 Sokak’ta kuvvetli rüzgar ve yağmur sebebiyle kopan elektrik tellerindeki kontak nedeniyle bir ev alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine alevlerin yükseldiği evin bulunduğu yere çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri mahalle halkını yangına neden olan elektrik tellerinden uzaklaştırdı. Meraklı vatandaşlar çevreden bir süre uzaklaşmayarak çalışmaları izledi. Ekipler, elektrik görevlilerinin gelmesinin ardından normale döndü.

AĞAÇLAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle ana caddeler üzerindeki bazı narenciye ve çam ağaçları otomobillerin üzerine devrildi. Polis ekipleri, ağaçların devrildiği alanlarda önlem aldı. Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç dalları kesilerek kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar oluştu.

2 yıl ayrı kaldığı eşi ve doğumunda bulunamadığı kızını çiçek ve balonla karşıladı

HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na, elinde bir demet çiçek ve helyumlu folya balonla gelen Suriyeli Ahmet Bozar, aile birleşimi kapsamında Türkiye’ye gelen eşi ve doğumunda bulunamadığı 2 yaşındaki kızını karşıladı, karşılamada duygulu anlar yaşandı.

Suriyeli Ahmet Bozar, 2 yıl öncesinde iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye’ye geldi. Bu sırada hamile olduğu için eşi Sara Bozar’ı getiremedi. Hatay’da yaşayan Bozar, zaman içerisinde iş bulup çalışmaya başladı ve eşi ile doğumunda hazır bulunamadığı 2 yaşındaki kızının yanına gelmesi için Valiliğe başvurdu.

KAVUŞMADA DUYGULU ANLAR

Aile birleşiminden yararlanmak suretiyle ailesinin gelmesini isteyen Ahmet Bozar’a yapılan gerekli işlemlerin ardından 2 ay sonra olumlu cevap geldi. Lazkiye’de yaşayan eşi ve 2 yaşındaki kızı Melisa’nın geleceği haberini alan Bozar, elinde çiçek demeti ve kızının isminin baş harfi olan ‘M’ şeklindeki helyumlu folya balonu ile Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi.

KOŞARAK SARILDILAR

Sara ve kızı Melisa, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda gümrük ve pasaport işlemlerinden sonra Türkiye’ye giriş yaptı. Gümrük Kapısı’ndan geçerek Türkiye tarafına gelen Sara ve kızı Melisa’yı gören Ahmet Bozar elindeki çiçek demeti ve balonla ailesine doğru koştu. Ailenin kavuşmasında duygulu anlar yaşandı. Küçük Melisa ise anne ve babasını izledi.

AİLE BİRLEŞİMİNDEN YARARLANDI

Ahmet Bozar, 2 yıl önce geldiği Hatay’da yaşamaya başladığını ancak ailesini de çok özlediğini söyleyerek, \"Hatay’da yaşıyorum. 2 yıl ayrı kaldığım eşim Sara ve doğumunda bulunamadığım 2 yaşındaki kızım Melisa Lazkiye’de yaşıyordu. Aileme kavuşmak için Valilik makamına aile birleşimi kapsamından yararlanmak için müracaat ettim. 2 ay sonra aldığım olumlu cevapla sevindim. Bir demet çiçek ve kızım için balon aldım. Kavuştuk, mutluyuz Türk makamlarına teşekkür ediyoruz\"dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Gözlerinden mutlu olduğu gözlenen Sara ise, yetkililere teşekkür ederek, eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, \"2 yıl ayrı kaldım. Çocuğumu büyüttüm. Cilvegözü’nde işlemlerim yapılırken yorulmadım. Şu anda Türkiye’de ve eşimin yanındayım. Çok şükür bugünleri de gördüm\" diye konuştu.

İzmir Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanıyor

İZMİR\'de, Cumhuriyet Bayramı\'nın 95. yıldönümü nedeniyle 29 Ekim\'de gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar için prova yapıldı.

İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ön hazırlıkları ve provası gerçekleştirildi. Kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı\'ndaki provada tören birlikleri ve bando takımları yerlerini aldı, Birinci Kordon emniyet şeritleri ile kapatıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ı temsilen Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, farklı okullardan gelen öğrenci gruplarının ve polislerin bayramını kutladı. Lise öğrencisi Sıla Keser, \'Bir resim yap\' adlı şiiri, başka bir lise öğrencisi İbrahim Dalduran da \'15 yılı karşılarken\' adlı şiiri okudu. Geçit töreni provasında ise Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri görev aldı.

KUTLAMALAR 28 EKİM\'DE BAŞLAYACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk anıtı\'na saat 13.00\'te protokol üyeleri tarafından çelenk sunulacak. Resmi kurumlar, özel işyerleri, cadde ve bulvarlar, tören alanları Bayraklar ve Atatürk posterleri ile süslenecek. 29 Ekim Pazartesi günü Valilik Makamı\'nda saat 10.00\'da tebriklerin kabul edileceği tören yapılacak. Bu töreninin ardından saat 10.30\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kutlamalar başlayacak. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katılacak. Programın başlangıcında Bornova Halk Eğitim Merkezi tarafından Karadeniz Yöresi Halk Oyunları Gösterisi izleyicilerle buluşacak. Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın konuşması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Bornova Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Oyunları Eğitmenleri Zeybek Gösterisi ve geçit töreni yer alacak.

Saat 17.00\'da ise Konak Meydanı Hükümet Konağı önünde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlenecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında saat 18.30\'da Konak Pier önünde toplanılıp, 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı taşınacak. Saat 20.30\'da, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı arasında yapılacak, meşaleli fener alayı geçidinin ardından, saat 21.00\'de Gündoğdu Meydanı\'ndaki konser verilecek.

