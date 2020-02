DHA YURT BÜLTENİ 10

1)ŞANLIURFA\'DA TEMEL KAZISINDA DİNAMİT İNFİLAK ETTİ, İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da yem fabrikası inşaat alanında daha önceden unutulduğu iddia edilen dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. Patlamada, iş makinesi operatörü Bedir Obuz (24) başına isabet eden kaya parçalarıyla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde 2\'nci Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki yem fabrikası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın temel kazısını yapan iş makinesi operatörü Bedir Obuz, inşaat alanında çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamada kepçenin içersine fırlayan kaya parçaları, operatörün başına ve yüzüne isabet etti. Kanlar içersinde kalan Obuz’u gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, müdahalede bulundukları Bedir Obuz\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemede bulundu. Polisin incelemesinde, inşaat alanında kayaları parçalamak için daha önceden konulup unutulduğu değerlendirilen bir dinamitin patladığı belirtildi. Patlamada ölen operatör Bedir Obuz\'un cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

2)TOZ BULUTU, CEYLANPINAR\'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar evlerine kapandı. Suriye üzerinden gelen toz bulutu ilçedeki günlük yaşamı olumsuz etkilerken, toz nedeni ile gökyüzünün rengi kızıla büründü. Toz bulutunun etkisi ile ilçe merkezinde bazı vatandaşlar çareyi evlerine kapanmakta buldu. Toz bulutu etkisini artırmaya başlayınca araçların üzerleri toz tabakası ile kaplanırken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

3)HAYVAN HAKLARI İÇİN 100 BİN KİLOMETRE YOL KATEDİP, 750 SEMİNER VERDİ

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, lise öğrencileriyle buluşan dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, hayvan haklarını anlatmak için bugüne kadar 100 bin kilometre yol katederek, 750 semirer verdiğini söyledi.

Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda öğrencilerle bir araya gelen oyuncu Semih İğdigül, anlattıkları ile bazen güldürdü bazen de duygulandırdı. Konferansa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, çok yararlandıklarını anlatırken, İğdigül de sağlığı elverdiğince gezilerine devam edeceğini belirtti. Burhaniye\'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Semih İğdigül, gittiği her yerde dugusal anlar yaşadıklarını söyledi. Duygusal anların yanı sıra eğlenip güldüklerini de aktaran İğdigül, \"Türkiye\'yi karış karış geziyorum. Belki 100 binin üzerinde oldu katettiğim kilometre. Arabamı her yere sürüyorum. Benim arabam evim. \'1+0\' diyorum. Arabamda yatağım yorganım her şeyim var. Yemek aramam, yatacak yer aramam. Sadece öğrencilerimize faydalı olabilmek, hayvan hakları ile ilgili bir mücadele edebilmek adına çalışıyorum. Bugüne kadar 750\'den fazla seminer oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar, 2 senedir hep benim yanımdaydı. Bu çalışmalara, seminerlere ölene kadar, yani sağlığım elverdiğince devam etmek istiyorum. Bunun faydasını görüyorum\" dedi.

Semih İğdigül\'e teşekkür eden öğretmen Günay Kanlı ise \"Zaten çocuklara aynı şeyi vurguluyoruz. Özellikle ben vurguluyorum. Merhametsizlik ve vicdansızlık çağımızın en büyük sorunu bence. Burada da bu konuları işledik, gördük. Biliyorduk belki ama daha iyi görmemize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

