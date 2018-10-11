DHA YURT BÜLTENİ 10

1)İZMİR ADLİYESİ\'NDE SIZAN KARBONDİOKSİT GAZI ZEHİRLENMELERE NEDEN OLDU (EK)

İZMİR Adliyesi\'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren bir personel zehirlendi. Personele müdahale eden sağlık görevlileri ile memurları ve bir özel güvenlik görevlisi de gazdan etkilendi. Birinin durumu ağır olan çok sayıda kişi adliyeye sevk edildi.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adalet Sarayı\'nın zemin katında, yangın tüplerinin periyodik bakımının yapılmasına başlandı. Bu sırada tüplerden sızan karbondioksit gazı nedeniyle, bakım işlemini gerçekleştiren bir personel zehirlendi. Gaz binaya da yayıldı. Durum sağlık, itfaiye ve AKS ekiplerine bildirildi. Tüplere bakım yapan ve gazdan yoğun şekilde etkilenen personele müdahale etmek için içeriye giren sağlık görevlileri ile polis memurları ve 1 özel güvenlik görevlisi de gazdan etkilendi. Rahatsızlanan sağlık görevlilerine kendi meslektaşları müdahale etti. Gazdan yoğun bir şekilde etkilenen ve kalbi duran bakım personeline, ambulansa bindirilirken kalp masajı yapıldı, duran kalbi tekrar çalıştırılarak hayata döndürüldü. Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde, İzmir Adliyesi\'nden getirilen 14 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Gaz sızıntısı nedeniyle binada bulunanlar tahliye edildi. Binaya, gazdan etkilenmemek için özel giyimli görevliler girdi. Adliyedeki çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit gaz kaçağı meydana gelmiş, gereken önlemler alınmış ve tüm müdahaleler yapılmıştır\" denildi.



Görüntü Dökümü

---------------------

- Binadan görüntü

- Gazdan etkilenenlerden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Davut CAN, Umut KARAKOYUN, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

=====================================================

Suudi Arabistan uçağında 965 bin uyuşturu hap ele geçirildi (EK)

2)ULUSLARASI BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Adana Havalimanı\'nda Suudi Arabistan\'a ait kargo uçağına yüklenmek üzereyken ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili açıklama yapan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüleceğini söyleyerek, \" Ele geçirilen uyuşturucunun uluslararası bağlantısı araştırılıyor\" dedi.

ADANA/DHA

===================================================

3)EKİPLER İÇERİSİNDE MÜLTECİLERİN KAPALI KALDIĞI TEKNEYİ ARIYOR

İZMİR\'in Karaburan ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrasında şu ana kadar ikisi çocuk 8 kişinin cesedi bulundu, kayıp 26 kişinin bulunması içinde aramalar geceli gündüzlü 37 saattir devam etti. Bu arada 28 saat denizde kaldıktan sonra sağ kurtulan Iraklı kadın Mıhabat İsmael Ali\'nin olaya dair yeni anlatımları, çarpıcı detayları da ortaya çıkardı. Iraklı kadının verdiği bilgiye göre, mültecilerin büyük bir bölümü küçük boyuttaki teknenin kapalı odasına konludu. Ekipler, mültecilerin halen batan teknenin içerisinde olabileceği ihtimaline karşı özel cihazlarla ve dalgıçlarla arama çalışmalarına da başladı.

Geçen Salı saat 23.54\'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, geçen pazartesi saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi. Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı\'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir Emniyeti Deniz Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizden ve havadan, Jandarma ve polis ekiplerinin ise kilometrelerce uzunluğundaki kıyı bandındaki arama tarama çalışmaları 37 saattir devam etti.

OLAYIN TEK TANIĞI OLAN IRAKLI KADINDAN ÇARPICI DETAY

Bu arada dramın detayları Iraklı kadın mülteci 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali\'nin anlatımlarıyla ortaya çıktı. Mıhabat İsmael Ali, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim tarihinde Irak\'tan önce İstanbul\'a geldiklerini, ardından da Yunan adasına geçebilmek için Foça\'ya geldiklerini anlattı. Tekneyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Foça\'dan denize açıldıklarını, içinde 30- 35 kişinin bulunduğunu belirtti. Iraklı kadın, Karaburun Devlet Hastanesi morguna getirilen, cesetleri de teşhis etti. Ölen çocuklardan birinin Mıhabat İsmael Ali\'nin olduğu öğrenildi. Acılı anne gözyaşlarına boğuldu. Iraklı kadının verdiği bilgiye göre, mültecilerin büyük bir bölümü küçük boyuttaki teknenin kapalı odasına konludu. Ekipler, mültecilerin halen batan teknenin içerisinde olabileceği ihtimaline karşı özel cihazlarla ve dalgıçlarla arama çalışmalarına da başladı.

Görüntü Dökümü

-------------------:

- Denizdeki arama çalışmalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

=======================================================

4)HDP\'DEN SAVCI VE POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, önceki gün Diyarbakır merkezli bir çok ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlara yönelik yapılan uygulamalar nedeniyle operasyon talimatını veren savcı hakkında HSK\'ya, polisler hakkında ise, İçişleri Bakanlığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından önceki gün düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Şerif Camcı\'nın da bulunduğu 130 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gözaltıların sürdüğünü dile getirdi. Şu ana kadar 130 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Temelli, gözaltına alınanlardan 70\'inin kadınlar olduğunu belirterek, \"Bu operasyonlara gözaltı demek artık çok mümkün değil. Çünkü, bugüne kadar alışıla gelmiş gözaltıların dışında, inanılmaz gözaltı operasyonlarıyla karşı karşıyayız. Tüm Türkiye kamuoyunu operasyonlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü, bu operasyonda gerçekleştirilen sahneler, artık karşı karşıya olduğumuz iktidarı bütün çıplaklığıyla deşifre etmektedir. Hukuktan, yasadan yana hiç bir kırıntı bile kalmamıştır. En vahşi yöntemlerle, en akıl dışı, en kabul edilemez saldırganlıkla arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Bu gözaltı sahnelerin aslında iktidarın nasıl bir Türkiye hayalini kurduğunu da bize gösteriyor. Bir polis devleti uygulamasının nerelere kadar geleceğini bu operasyonlarla izledik\" diye konuştu.

\'AVUKATLAR MÜVEKKİLERİNİ ZİYARET EDERKEN GÖZALTINA ALINDI\'

HDP Eş Genel başkanı Temelli, HDP olarak operasyon talimatını veren savcı ve operasyonu düzleyen polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da dile getirerek, \"Kapıyı çaldığınızda, kapıyı açmaya hazır olan insanlar bir dakika kapıyı açıyorum demelerine rağmen, siz bütün kapıları kırarak, bu arkadaşlarımızı gözaltına alıyorsunuz. Kapıları kırarak aslında bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Savcılık, kapılar kırılarak gözaltına alınsın demiş. Bu nasıl bir savcıdır, hangi hukuk fakültesini bitirmiştir? Bu hangi hukuku okumuş ki, gözaltı talimatı verirken, kapı kırma emrini de beraberinde veriyor. Sadeceler kapılar kırılarak kalmamış, içeriye girildiğinde çocuklara kadar herkese şiddet uygulanmıştır. Çocukların kafasına silah dayanmıştır. Çocukların kafasına silah dayayarak, neyin şovunu yapıyorsunuz. Avukatlar gözaltına alınan müvekkilerini görmeyi gidiyorlar, onlara destek olmaya gidiyorlar, avukatları gözaltına alıyorlar. Yani savunma hakkı bile engellendiğini görüyoruz. Buradan savcı hakkında Hakimler Savcılar Kurulu\'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu savcı hakkında acilen soruşturma başlatılmalıdır. Umudumuz yok ama, biz yine de hukuk devleti içerisinde kalma kararlığı gösteren bir parti olarak İçişleri Bakanlığı\'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Kendisine emniyet teşkilatı diyen bu operasyon yapanlar hakkında acilen soruştur başlatılmadır. Bu suçu işleyenler hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağız\"dedi.

ESKİ İL BAŞKANI KALP KRİZİ GEÇİRİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP\'nin eski il eş başkanı Hilmi Aydoğdu\'nun emniyette rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiğinrin anlaşılması nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altınra alındığı öğrenildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP\'li milletvekillerinin sabah saatlerinde hastaneye ziyaret ederek, Aydoğdu\'nun sağlığı hakkında bilgi aldıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------:

-Açıklamaya katılanlar

-Temelli\'nin açıklamaları

-HDP binasından görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

==========================================================

5)SURUÇ\'TA TIR\'LAR ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, 2 TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Suruç\'a bağlı 11 Nisan Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Karakaş yönetimindeki 13 AV 809 plakalı TIR ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KT 532 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücüler, yaralanırken, çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Ahmet Karakaş, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------:

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazeyi cenaze aracına

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

======================================================

6)TÜRKİYE MİNİK AZRA İÇİN KENETLENDİ

ANTALYA\'da enzim eksikliğinden ortaya çıkan \'Tay-Sachs\' hastası Azra Cunduz\'un (5), sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için başlatılan yardım kampanyasında iyi haber geldi. Haberin basında yer almasının ardından vatandaşlar kenetlendi ve 1 ayda 8 bin TL bağışlanan kampanyada, eksik 17 bin TL 24 saatte toplandı.

Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 5 yıl önce dünyaya gelen kızlarına \'Azra\' adını verdi. Çift, bir gece 1 yaşındaki kızlarının çığlıklarıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra\'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan \'Tay-Sachs\' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra, görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürüğü ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alınıyor.

Nefes almakta güçlük çeken Azra, geçen yıl acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını, aile tercih ederse kızlarının bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı. Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla aldıkları solunum cihazına Azra\'yı bağlayarak, yaşama tutunmasını sağladı. Geçen 1 yıl içerisinde Azra\'nın masraflarına solunum cihazının masrafları da eklenince, asgari ücretle geçinmeye çalışan aile ekonomik çıkmaza girdi.

YARDIM HESABINA PARA YAĞDI

Ev sahibine de 6 aylık kira borçlanan aile, Azra\'nın yenilenmesi gereken solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, son çare Antalya Valiliği\'ne gidip yardım toplayabilmek için izin aldı. Antalya Valiliği tarafından banka hesabı açılarak yardım çağrısında bulunuldu. Yaklaşık 1 ay önce başlatılan kampanyada düne kadar hesapta yaklaşık 8 bin TL birikti. Demirören Haber Ajansı\'nın Azra\'nın ailesinin yardım çağrısını duyurmasının ardından 24 saat içerisinde eksik olan 17 bin TL toplandı. Türkiye\'nin her yerinden aileyi telefonla arayanlar, para göndermek için birbiriyle yarıştı.

\'GÜNE MUTLU UYANDIM\'

Önce Antalya Valiliği\'ne, ardından bankaya giderek hesabı donduran aile, yardımda bulunan herkese teşekkür etti. Gerekli ihtiyaçların alınması için sipariş veren Derya Cunduz, güne mutlu uyandığını belirterek, \"Bugün yüzüm gülüyor. Haberden önce 8 bin TL\'miz vardı. 24 saatte 17 bin TL toplandı. Para gönderemese bile arayıp soranlar oldu. Yardım eden, gönlü güzel insanların tamamına tek tek teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede paranın toplanacağını tahmin etmemiştim\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Ailenin resmi

Azra yatağında görüntüsü

Anne kızı Azra ile konuşması

Kızının elini sevmesi

Saçlarını toplaması

RÖP: Derya Cunduz ( Anne )

Detaylar

352 MB -- 03.10 // HD

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



