DHA YURT BÜLTENİ 10

KARABURUN\'DA KAÇAK TEKNESİ BATTI: 9 ÖLÜ, 25 KAYIP (3)

1)ÖLÜ SAYISI 9\'A ÇIKTI

İzmir\'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ölenlerin sayısı 9\'a yükseldi. Sayılarının 25 olduğu söylenen kayıpları arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK-İZMİR/DHA

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2)GAZİANTEP\'TE İNŞAATTAKİ ÇÖKMEDE YARALANAN İŞÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP\'te beton harcı dökülürken çökme meydana gelen inşaatta enkaz altında yaralanan 3 işçiden Ali Bayık (44), tedaviye alındığı hastanede hayata tutunamadı.

Olay, cumartesi günü Osmangazi Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaatın 1\'inci katında beton harcı dökülürken, kalıp iskelesi, ağırlığı taşıyamayınca çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan yaralılardan evli ve 6 çocuk babası Ali Bayık, bu sabah hayatını kaybetti. Ali Bayık\'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Bayık\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan diğer işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Ali Bayık\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze yakınları

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

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3)MEZARLIKTA ÇALINAN ÇEŞME MUSLUKLARI YERİNE \'PLASTİK\' MUSLUKLU ÖNLEM

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı\'nda bulunan ve hayırseverler tarafından yaptırılan 6 çeşmenin çalınan musluklar yerine çalınmaması için plastik musluklar katıldı.

Malkara\'daki Göztepe Mezarlığı\'na çeşitli tarihlerde hayırseverler tarafından yaptırılan 6 çeşmenin muslukları, geçen hafta sonunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerlerinden sökülerek çalındı. Vatandaşların hırsızlığa tepki göstermesinin ardından

Malkara Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Malkara Şube Müdürlüğü, çeşmeleri tamir ettirip, yerine çalınmaması için plastik musluklar taktırdı.TESKİ Malkara saha sorumlusu Zekai Çilingir, mezarlıkta çalınan muslukların yerine bu kez çalınmaması için plastik musluklar taktıklarını belirterek, \"Göztepe Mezarlığı\'nda bulunan hayrat çeşmelerinin musluklarını kırarak çalan hırsızlar çeşmelerin suyunu da boşa akıtmışlardır. Bizde kırılan tüm çeşme musluklarını bu sefer plastik musluk takarak hepsini yeniledik. Arızaları da giderdik. Halkımız mezarlıklara evden su getirmeden hayrat çeşmelerinden kullanabilir\" dedi

Mezarlığa dedesini ziyarete gelen vatandaşlardan Onur Akıncı, \"Geçtiğimiz günlerde hayrat çeşmelerinin musluklarını çaldılar. Mezarlıkta bir damla su bulamadık. Şimdi plastik musluk takılmış. Bir vatandaş olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi musluklardan suyumuzu rahatça alabiliyoruz. Artık 5-6 kilometre giderek evlerimizden bidonlarla su almaya gerek kalmadı. Evden artık su taşımıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin mezarlıktaki çeşmeleri onarması

-Çalınan musluklar yerine plastik musluk takılması

-Zekai Çilingir\'in konuşması

-Vatandaşlarla röp.

-Plastik musluklardan detaylar

-Vatandaşın çeşmeden aldığı suyu mezara dökmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) -

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4)GÖREV BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLEN POLİS, TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR’de dün gece görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nde görevli polis memuru Adnan Erdoğan (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus Timi\'nde görev yapan Adnan Erdoğan, dün gece görev başındayken kalp krizi geçirdi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’de tedavi altına alınan, ancak kurtarılamayan polis memuru için bugün tören düzenlendi. Motosikletli Polis Timleri Amirliği bahçesinde düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Emniyet Müdürlüğü personeli, polis memuru Erdoğan’ın annesi Saime Erdoğan, kızı Ebru ve oğlu Kemal Erdoğan ile akrabaları katıldı. Polis memurunun naaşının tören mangası tarafından getirilmesi ardından başlayan törende Erdoğan’ın özgeçmişi okundu. Duların okunması sonrasında Erdoğan’ın annesi Saime, kızı Ebru ve oğlu Kemal Erdoğan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi kırsal Bozen Mahallesi’ne götürülen Erdoğan’ın cenazesi, öğle namazı ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis memuru Adnan Erdoğan’ın naaşının tören alanına getirilmesi.

- Tören alanından görüntüler.

- Cenaze başında aile üyelerinin gözyaşı dökmesi.

- Vali Ersin Yazıcı’nın aileye başsağlığı dilemesi.

- Duaların okunması.

- Cenazenin uğurlanması.

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

2 Dakika 27 Saniye, Boyutu: 449 MB.

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