DHA YURT BÜLTENİ 10

1)ŞANLIURFA\'DA EVİN ÖNÜNDE OBRUK OLUŞTU

ŞANLIURFA\'da bir evin önünde toprak kayması sonucu 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Mahalleli, tedirginliğe yol açan obruğun kapatılmasını istedi. Geçen Cumartesi günü merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçlı kırsal Mahallesi\'ndeki tek katlı bir evin önünde toprağın kayması sonucu obruk oluştu. Oluşan obrukla birlikte evin bir duvarının yıkılması üzerine mahalle sakinleri, korkuya kapılarak bir süre evlerini terk etti. Yaklaşık 5 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğu gören vatandaşlar, gördükleri dev çukur karşısında bir süre şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahallede tedirginliğe yol açan obruğu gören İsmail Çetinkaya, evlerinin yakınında 3 gün önce büyük bir gürültüyle toprak kayması sonucu obruk oluştuğunu söyledi. İlk defa bir obruk oluşumuna şahit olduğunu kaydeden Çekinkaya, \"Evin yakınlarında bulunduğumuz sırada toprak bir anda büyük gürültüyle çöktü. O an dua ettim. Sonra hemen oradan uzaklaştık. Evin bir duvarı yıkıldı. Yıllardır burada oturuyorum, ilk defa böylesi bir olayla karşılaştım. Evin yakınında oluşan bu çukur için yetkililere haber verdik. Buranın bir an önce doldurulmasını istedik. Aksi takdirde bir kişi bu obruğa düşerse hayati tehlike geçirebilir. Bu tehlikenin bir an önce giderilmesi için gerekenin yapılmasını bekliyoruz\" diye konuştu. Kent merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Yamaçaltı Mahallesi sakinleri ise obruğun kapatılmasını istedi.

2)BAYBURT\'TA, 9 CANA MAL OLAN \'ÖLÜM ÇUKURU\' İLE İLGİLİ İHMAL DAVASI

BAYBURT\'ta, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 8 metrelik çukura düşmesi sonucu 6\'sı İranlı, 3\'ü Türk 9 kişinin ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla şantiye şefi, sürücü ve 2 formen hakkında, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma\' suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılıkça 2 kamu personeli hakkında, ihmalleri olduğu gerekçesiyle soruşturma izni istendi.

Kaza, 29 Mart günü saat 20.30 sıralarında, Bayburt- Gümüşhane yolu Akşar beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü\'nce ihalesi yapılan yolda, şirket tarafından menfez çalışması başlatılınca tek şerit, ulaşıma kapatıldı. Gümüşhane yönünden Bayburt yönüne giden Recep Güzel\'in kullandığı 16 KIP 92 plakalı otomobil, sola mecburi yönün gösterildiği levhaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Güzel, yardım çağırmaya gitti. Bu sırada ulaşıma kapatılan yoldaki menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura, Bayburt\'tan Gümüşhane yönüne giden Recep Kuyruk yönetimindeki 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh\'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil düştü. Kazada İran vatandaşı olan sürücü Alireza Bağhizadeh, Adrina Bağhizadeh, Elaheh Shakeri, Kazem Poormehdi, Farideh Molavifard ve Heliya Poormehdı ile minibüs sürücüsü Recep Kuyruk (21) ve yolculardan Muhammet Çakmak (32) ile Esma Adıgüzel (29) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan firmanın şantiye şefi Şerif Ali ile formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, mahkemece tutuklandı. Formenler, 66 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şerif Ali\'nin tutukluluk hali ise sürüyor.

14 SAYFALIK İDDİANAME

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; şüpheli ve tanık ifadeleri, polis ve jandarma kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, savcılıkça görevlendirilen 3 kişiden oluşan \'trafik bilirkişi heyeti\'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı\'nca hazırlanan kusur raporu yer aldı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede; ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle sürücü Recep Güzel hakkında, \'Türk Ceza Kanunu\'nun 85/2 maddesi gereği \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma\' suçundan 2\'şer yıldan 15\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, kazada çukura düşen minibüs sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de kusurlu bulundu.

İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ

Bilirkişi raporuna göre, firmanın tutuklu şantiye şefi Şerif Ali, kazanın meydana geldiği çalışma alanında işaretlemeleri yol yapım, bakım ve onarımlarda \'Trafik İşaretleme Yönetmenliği\'nde gösterilen esaslara göre yapmadığı, düzenlediği \'işaretleme tutanağı\'nın ilgili yönetmenliğe uygun olmadığı, \'işaretleme tutanağı\'nda yer alan işaretlemeler ile çalışma alanında yer alan işaretlemeler arasında farklılıklar bulunduğu, tutanaktaki imzalar tamamlanmadan işe başlandığı, trafik tanzim ve uyarıcı işaretlerinden bir kısmının deforme olduğu bir kısmının ise yansıtıcı özelliği kaybettiği, işaretlemeler ilgili yönetmenlikte yer alan esaslara göre yapılmadığı için kazanın oluşumunda yüzde 30 kusurlu bulundu.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı\'nın raporunda da şantiye şefi Şerif Ali\'nin tali kusurlu olduğuna yer verildi. Formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ise bilirkişi raporlarında kusurlu bulunmadı. Savcılıkça 2 şüphelinin, kazanın olduğu menfez inşaatında formen olarak görev yapmaları kapsamında, kendilerine şirket yetkilisince verilen yetki çerçevesinde, kaza yerinde gerekli tedbirleri almada dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verilip, yargılanmaları talep edildi.

İLK KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ DE KUSURLU

Olay yerinde maddi hasarlı kazaya karışan sürücü Recep Güzel de minibüs ile otomobilin çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle kusurlu görüldü. Bilirkişi raporunda Güzel\'in, \'Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek, veya ortadan kaldırmak, trafik kazasına karışanların kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almak, kazayı yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak zorundadır\' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kazanın oluşumunda yüzde 20 kusuru olduğuna yer verildi.

KAZADA ÖLEN 2 SÜRÜCÜ DE KUSURLU SAYILDI

Bilirkişi raporunda, kazada çukura düşmesi sonucu hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de trafik işaret levhaları, uyarıları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymadıkları, onarım alanına girerken araçlarının hızını azaltmadıkları gerekçesiyle kazanın oluşumunda ayrı ayrı yüzde 15 oranında kusurlu bulundu. Hayatını kaybeden sürücüler hakkında takipsizlik kararı verildi.

KONTROL GÖREVİ YERİNE GETİRİLMEMİŞ

Öte yandan bilirkişi raporunda, Karayolları Kontrol Şefi H.B.A.\'nın, yüklenici firma tarafından düzenlenen \'işaretleme tutanağı\'nı gerek yönetmenliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi. Kontrol Şefi H.B.A., kazanın oluşumunda yüzde 20 oranında kusurlu bulundu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca H.B.A. hakkında, Trabzon Valiliği\'nden soruşturma izni istendi. Savcılıkça olayla ilgili polis memuru H.Ö. hakkında da soruşturma talep edilirken, Bayburt Valiliği\'nden izin istendi.

Dava, ilerleyen günlerde Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek.

3)HDP MİLLETVEKİLLERİNDEN OPERASYON VE ÖCALAN AÇIKLAMASI

HDP\'nin bölge milletvekilleri, bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda partilinin gözaltına alındığı operasyon ile PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Suriye\'den çıkarılmasının yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında HDP\'li vekiller ve polis müdürleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesindeki bir plaza önünde HDP\'nin Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan başkanlığındaki toplanan bölgedeki 28 miletvekili, hem bugün gerçekleşen ve çok sayıda partilinin gözaltına alındığı operasyon, hemde terör örgütü ele başı Öcalan\'ın Suriye\'den çıkarılmasının yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı caddeye gelen vekillerden Selçuk Mızraklı ile polis müdürü arasında müzakere yapıldı. Polis müdürü Mızraklı\'ya, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini, yüz metre ileride bulunan ilçe binası önünde yapabileceklerini bildirerek, kalabalığın dağılmasını istedi. HDP\'li Mızraklı ise polis müdürüne, \"Çok sayıda gözaltı var, onlarla ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz. İzin verilmemeyle ilgili yazılı belge istiyorum. Hukuk sözlü olarak kaydedilmez, hukukun belgeleri vardı. O belgeler çerçevesinde, çünkü öbür türlü hukuksuzluk olur. Bu da devlete yakışmaz. Bir şehirde eğer çok sayıda insan gözaltına alınıyorsa, ortada gerekçeleri net olarak ortaya çıkmamışsa, parti yöneticimize dönük bir şey yapılmışsa. Demokratik bir ülkede bizde kalkar bu konudaki protestomuzu, duyurumuzu yaparız. Biz hukuk nizamı dahilinde hakkımızı kullanıyoruz, bu çerçevede de basın açıklamamızı yapacağız\' dedi.

Daha sonra polis müdürü, HDP miletvekili Selçuk Mızraklı\'ya, Anayasa\'nın ilgili maddelerini hatırlatarak, \"Siz milletvekilisiniz, milletvekilleri kanunları bilen insanlardır. Kamu güvenliği açısından istediğiniz yerde açıklama yapma söz konusu değildir\" dedi.

TRAFİK ENGELLEME DİYALOĞU

Polis müdürü ile bu kez HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki arasında İçişleri Bakanlığı genelgeleri konusunda görüşmeler yapıldı. Yaklaşık 15 dakika süren müzakerede Polis müdürü, Milletvekili Tiryaki\'ye İçişleri Bakanlığının basın açıklamaları konusunda yayınlanan eski ve yeni genelgeleri sıralayarak eski genelgelerin yeni genelgeyle birlikte hükümsüz olduğunu söyleyerek basın açıklamasına müsaade edilmeyeceğini tekrarladı.

Milletvekili Tiryaki\'nin \"Biz bir basın açıklaması yapacağız. Yürüyüş yapmıyoruz, gösteri yapmıyoruz, yolu trafiğe kapatmıyoruz\" dedi. Polis müdürü bunun üzerine, \"Şu an esnafın alışverişini engelliyorsunuz, yaya trafiğini engelliyorsunuz. Şu an kaldırımı işgal etmiş durumdasınız. 2012/64 nolu genelge der ki, \'yaya ve araç trafiği engellenmeyecek. Şu anda siz kaldırımda engellemiş vaziyettesiniz \"dedi.

Daha sonra yapılan müzakereler sonrası milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık adına HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtalan basın açıklaması yaptı. Kurtalan, Öcalan\'ın Suriye\'den sınır dışı edilmesi ve sabah gerçekleştirilen gözaltı operasyonlarını kınadıklarını söyledi.

4)İŞ ARKADAŞININ DÜĞÜN İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARAYI KENDİ HEBASINA AKTARDI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çalışan M.Ç. (15), iş arkadaşı Yasin Yiğit\'in düğün için biriktirdiği paranın 6 bin 390 TL\'sini kendi hesabına aktardı. Ailesiyle görüntülü görüşme yapması için verdiği telefonundan işlemin yapıldığını fark eden Yasin Yiğit\'in şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı.

Manavgat\'ın Çolaklı Mahallesi\'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan Yasin Yiğit (20), geçen cuma günü lojmanda aynı odada kaldığı arkadaşıyla ilçe merkezine gelerek alışveriş yaptıktan sonra tıraş olmak için berbere gitti. Yasin Yiğit tıraş sırası beklerken, ailesiyle görüntülü görüşmek için arkadaşı M.Ç.\'ye cep telefonunu verdi. Berberden çıkan M.Ç. yaklaşık yarım saat sonra görüşmesini yaptığını söyleyerek telefonu Yasin Yiğit\'e verdi.

Dün sabah saatlerinde cep telefonundan banka uygulamasını açarak hesabını kontrol eden Yasin Yiğit, hesap bakiyesinin 5 bin 450 lira olduğunu gördü. Yapılan işlemleri kontrol eden Yasin Yiğit, cuma günü berberde tıraş olurken kendi hesabından arkadaşı M.Ç.\'nin hesabına 6 bin 390 TL havale yapıldığını fark etti. Yasin Yiğit\'in şikayetçi olması üzerine M.Ç., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ç., paranın bir kısmını harcadığını ve sadece 4 bin lirasının hesabında kaldığını söyledi. M.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

\'5-6 AYDIR AYNI ODADA KALIYORDUM\'

Yaşadığı olayın şokunda olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, \"Şifremi nasıl öğrendi bilmiyorum. Ben bu çocukla aynı otelde çalışıp, 5- 6 aydır aynı odada kalıyordum. Kendisinin cep telefonuyla görüntülü görüşme yapılmıyor. Daha önceleri de ailesiyle görüşmek istediği zaman hep telefonumu verdim\" dedi.

\'15 GÜN SONRA DÜĞÜNÜM VAR\'

Düğün için para biriktirmek amacıyla mart ayından bu yana Manavgat\'ta olduğunu söyleyen Yasin Yiğit, \"Yarın iş yerinden ayrılacaktım. 15 gün sonra düğünüm var. Kendisi de bunu biliyor. Ben para biriktirebilmek için her türlü zahmete katlanıyorum. İyilik yaptığım insandan gördüğüm davranışa inanamıyorum. Bu insanlık mı?\" diye konuştu.

5)VASİYET ETTİ; KENDİ SESİNDEN \'SALA\'SI OKUNDU



TRABZON’un Araklı ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede ölen gönüllü müezzin Şeref Güven’in (58), vasiyeti üzerine 1,5 ay önce kendi sesi ile kayda alınan \'sala\' cami hoparlöründen yayınlandı.

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi’nde 4 çocuk babası, emekli Şeref Güven, Kaymaklı Merkez Camii’nde çoğu kez gönüllü müezzinlik yaparak sala okudu. Güven, 1,5 ay önce okuduğu salayı kayda aldı, ölümü halinde cami hoparlöründen yayınlanmasını vasiyet etti. Güven, önceki hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine yakınları ses kaydını dün sabah Kaymaklı Merkez Camii imamı Murat Gençtürk’e götürdü. Şeref Güven’in kendi sesinden salası cami hoparlöründen yayınlandı. Şeref Güven’in sesinden kendi ölüm salası duyanları duygulandırdı. Güven, dün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaymaklı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Güzel sesi olması nedeniyle vatandaşların Şeref Güven\'den camide ezan okumasını istediğini anlatan Gürol Güven, “Kendi sesi çok güzel olduğu için, köylüler tarafından sürekli cumalarda ezan okutulurdu. Genellikle ölüler için salaları babamın vermesi istenirdi. Ölmeden önce kendi vasiyetiydi. Öldüğünde kendi salasının da kendi sesinden olmasını istemişti. Biz de babamın isteğini kırmadık. Sağ olsun cami imamımız da bize müsaade etti. Sabah vakitlerinde salasını kendi sesinden verdik. Babam, köy halkı tarafından sevilen bir kişiydi. Bundan sonra da camide ezan ya da salaların ara ara babamın sesinden okunmasını istediler, biz de onun anısını bu şekilde yaşatacağızö dedi.

\'VASİYET ETTİ’

Babasının salasını ölmeden 1,5 ay önce kaydettiklerini söyleyen Gürol Güven, öVasiyetini sürekli, yıllardan beri söylerdi. Sala okuduğu zamanlarda ‘ben de ölürsem salam benim sesimden okunsun’ derdi. Sesini köylülerimiz çok beğendiği için, köylüler bu sesleri telefonlarına kaydetmişti zaten. En son kayıt ise ölmeden 1,5 ay önce yapılmıştı. O ses kaydıyla biz salasını okuttukö diye konuştu.

Şeref Gürol’un ağabeyi Mustafa Güven de “Genelde cumalarda müezzinlik yapması ve salalarda sesi güzel olduğu için kendisinin okumasını isterlerdi. Kendi vasiyeti de bu yöndeydi. ‘Ben ölürsem selamı kendim vereyim’ demişti. Bu vasiyeti de bizler yerine getirdik. Defnedilirken de kendi salasını kendisi verdiö ifadelerini kullandı.

Caminin imamı Murat Gençtürk ise “Kendisinin sesi çok güzeldi, salaları, ezanları okuyordu. Cemaatimiz de bundan memnun olurdu. Öldüğü zaman kendi salasını kendisi okuması yönünde bir vasiyeti vardı. Biz de cemaat olarak bu konuda istişare ederek böyle bir karar aldık ve uyguladıkö dedi.

‘DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK’

Mahallede oturan Naci Güven ise “Bizim böyle bir vasiyeti olduğundan haberimiz yoktu. Sabah kendi sesinden sala duyunca çok şaşırdık. Sorduk, soruşturduk vasiyeti buymuş diye öğrendikö diye konuştu.



6)TAKSİCİLER KEDİLERE EV YAPTI

KARABÜK\'te, hayvan dostu 13 taksicinin, kendi imkanlarıyla yapıp durağın arka kısmındaki alana yerleştirdikleri kedi evinde sokak kedilerini beslemeleri büyük takdir görüyor.

Hürriyet Mahallesi Köprübaşındaki duraklarında hizmet veren 13 taksici, geçen yıl kendi imkanlarıyla durağın arka kısmındaki alana 8 kedinin barınabileceği kedi evi yapıp yerleştirdi. Etrafı tel örgü ile çevrili kedi evinde barınan sokak kedilerinin mamaları taksiciler, belediye hayvan dostu insanlar tarafından karşılanırken, kedilerin tedavileri de belediyenin veteriner hekimlerince ücretsiz olarak yapılıyor.

32 yıldır taksicilik yapan Sebahattin Açıkgöz(62),\"Önce bir arkadaşımızın sonra da diğer hayırsever arkadaşların desteğiyle oldu. Şimdi herkes mutlu burada. Malzemelerini bir arkadaşımız aldı, ustalığı olanlarda yardımcı oldu ve kedi evini yaptık. Sokak kedilerini koruma altına aldık. Güzel oldu. Belediyemizinde katkılarıyla kedilerin mama ihtiyacı karşılanıyor. Güzel olanı herkes görüyor. Hususi görmeye gelenler var\" dedi.

Taksicilerden Hasan Tabak(74) ise, \"Yardımcı olunursa daha büyük şeyler yapabiliriz. Daha iyi bakım olur. Herkes hayvan sevsin, elinden geldiği kadar yardımcı olsun\" diye konuştu.

7)İNTİHARDAN KURTARIP, İŞ VEREN BAŞKANA BÖYLE TEŞEKKÜR EDİYOR

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, iş bulamadığı ve ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle defalarca intihar girişiminde bulunan Veli Genç (53), kendisini işe alarak, hayatını kurtardığına inandığı belediye başkanına, üzerinde fotoğrafı basılı tişörtüyle temizlik yaparak, teşekkür ediyor.

Nizip\'te oturan, inşaatlarda çalışan, 3 çocuk babası Veli Genç, 2008 yılında alkol bağımlısı olması ve iş bulamaması nedeniyle ailevi sorunlar yaşamaya başladı. Bu süreçte defalarca ilçe merkezindeki elektrik direklerine çıkarak, intihar girişiminde bulunan Genç, güvenlik güçlerince ikna edildi. İş bulamadığı gerekçesiyle intihar girişimini birçok kez tekrarlayan Genç, aynı sene Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan tarafından işe alındı. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Genç, zaman içinde ailevi sorunlarını aştı ve alkolü bıraktı.

Veli Genç, son dönemlerde, intiharın eşiğindeyken, hayatının değişmesini sağladığına inandığı Nizip Belediye Başkanı Akdoğan\'ın fotoğrafı basılı tişörtüyle temizlik yapmaya başladı. Görev yaptığı caddeleri üzerindeki başkanın fotoğrafı olan tişörtle temizleyen Genç, Akdoğan\'a sevgisini böyle gösterdiğini ve teşekkür ettiğini söyledi.

\'BENİ ÖLÜMDEN KURTARDI\'

Kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Veli Genç, \"Ben belediyede işe girmeden önce maddi sıkıntılar yaşıyordum, ailemle aram kötüydü ve her gün alkol alıyordum. Sonunda benim için kurtuluşun, ölüm olacağına inandım ve birçok kez elektrik direğine çıkarak, intihara teşebbüs ettim. 2008 yılında Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, elimden tuttu; beni ölümden, ailemi de dağılmaktan kurtardı ve işe aldı. Bugün çocuklarımın karnı doyuyor, ben alkolden kurtuldum ve hayatım yeniden şekillendi. Hayatımdaki bu değişimi önce Allah\'a sonra da belediye başkanımıza borçluyum. Bu nedenle ben de başkanımızın fotoğrafını tişörte bastırarak, gururla giyiyorum ve giymeye de devam edeceğim\" diye konuştu.

8)GAZİANTEP\'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

GAZİANTEP\'te, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nurdağı karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yamaçoba Mahallesi yönüne dönmeye çalışan Veli Sadıç yönetimindeki 27 PBG 01 plakalı kamyonet ile karşıdan gelen Hasan Kurt yönetimindeki 27 ANT 15 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmayla kamyonet devrilirken, kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Mustafa Polatcan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, kentteki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

9)KADINLARA EMZİRMENİN ÖNEMİ ANLATILDI

GAZİANTEP\'in İslahiye Devlet Hastanesi tarafından, Dünya Emzirme Haftası kapsamında açılan stantta anne ve anne adayları bilgilendirildi.

İslahiye Devlet Hastanesi\'nce, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün teşviki ve emzirmenin özendirilmesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Demokrasi Meydanı\'nda stant açıldı. Kurulan stantta anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi ile emzirmenin yararları konusunda bilgilendirme yapılırken broşür dağıtılıp, pasta ikram edildi. Stantta görevli hemşireler, çocuğun emzirme taktiklerini oyuncak bebeği anne ve anne adaylarının kucaklarına vererek anlatırken, annenin günde en az 3 litre su tüketmesi gerektiğini ve hava sıcaklıklarına bakılmaksızın çocuğa verilecek anne sütü ile birlikte çocuğun su ihtiyacının da karşılanacağı ifade edildi.

