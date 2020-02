DHA YURT BÜLTENİ 10

Kuyumcudan 1 kilogram altın çaldılar

İZMİR\'in Buca ilçesinde, apartman duvarı delinerek girilen kuyumcudan yaklaşık 1 kilogram altın çalındı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişiler aranıyor.

Kuyumcu Ahmet Kızıl, Özmen Caddesi üzerindeki iş yerine gelip dükkkanın soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede iş yerine apartman duvarının delinerek girildiğini ve güvenlik kamerası kayıtlarının da silindiğini belirledi. Polis, duvarı delmek için kullandıkları malzemeleri de toplayıp beraberinde götüren kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı soruşturma kapsamında, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan, kuyumcu Ahmet Kızıl, zararının yaklaşık 300 bin TL olduğunu belirterek, olayı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalamasını istedi. Kızıl, \"Sabah geldiğimizde her şeyin çalındığını gördüm, hepimiz şok olduk. Polis her şeyi araştırıyor, bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşyerinden görüntü

- Polisin çalışmasından görüntü

- Kuyumcu Ahmet Kızıl ile röp.

======================================

Kayıp köpeklerini sokak sokak arıyorlar

KARABÜK,(DHA)- KARABÜK\'te, özel güvenlik görevlisi Ceyhan Demirtaş (36), eşi ile birlikte 9 gün önce kaybolan Pekinez cinsi köpeklerini, sokak sokak gezip ellerindeki, \'Köpeğimiz, oğlumuz kaybolmuştur\' yazılı ilanları asarak arıyor.

Karabük Atatürk Mahallesi\'nde oturan özel güvenlik görevlisi Ceyhan Demirtaş, 9 gün önce akşam saatlerinde bakkala ekmek almaya giden çocuklarının peşine takılan ancak kaybolan 4 yaşındaki \'Sezar\' adlı Pekinez cinsi köpeklerini eşi Özlem Demirtaş (26) ile sokaklarda arıyor. Demirtaş çifti, \'Köpeğimiz, oğlumuz kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına haber vermesi rica olunur\' yazılı Sezar\'ın fotoğrafının olduğu ilanları kentin değişik noktalarına astı.

Kent Meydanı\'nda ilanları asarak aramaya devam eden Ceyhan Demirtaş, \"Biz geri gelir diye umuyorduk. Çünkü sürekli dışarıya çıkıp içeriye giren bir köpekti. Gelir diye umursamadık ama gelmedi. O gün bugündür arıyoruz. Aramadığımız hiçbir yer, girmediğimiz hiçbir delik kalmadı. Her sese evden çıkar olduk. Her sese \'Sezar mı geldi?\' diye kalkar olduk. Evde huzur kalmadı. Artık psikolojimiz de bozuldu. Çünkü o bizim için hayvandan öteydi. Görenler, hatta yemek ve su verenler olmuş. İnsaniyet namına insanların gördüklerinde tutmalarını bize ulaşmalarını istiyoruz. Allah rızası için bunu istiyoruz. Kendini oğlum gibi seviyorum. Ailemizin bir ferdidir. Bir haftadır gecemiz gündüzümüze karıştı. Sürekli arıyoruz. Çaremiz kalmadı. Umudum da tükenmek üzere ama aramaya devam edeceğim. İnşallah iyi birisine denk gelmiştir ve o iyi birisi bizi görür, sesimizi duyarda bize bir şekilde ulaşır. Allah’tan ümit kesilmez\" dedi.

\'ONUN BİR AİLESİ OLDUĞUNU HERKES BİLSİN\'

Özlem Demirtaş ise \"O rüzgar ve yağmurdan çok korkardı. Gök gürültüsünde sürekli ağlardı. Öyle bir durumda hep bizim yanımızda olmak isterdi. Çocuklarım korkardı o da korkardı, hemen eve girmek isterdi. Onun bir ailesi olduğunu herkes bilsin. O sahipsiz değildir, onun ismi vardır \'Sezar’. İsmine tepki verecektir. Gördüklerinde tutup bizi aramalarını rica ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Demirtaş çifti kent meydanında afiş asarlarken

-Ceyhan Demirtaş’ın konuşması

Özlem Demirtaş’ın konuşması

-Kopek’in resimleri

Süre:(04.42) Boyutu:(522 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



======================================

Yangında evdeki muhabbet kuşlarını itfaiye ekibi kurtardı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeni Mahalle Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4\'üncü katında Nurten Çığrıl\'a ait evde ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Çığrıl evde yokken çıkan yangını fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

İtfaiye aracının merdiveni ile evin balkonundan içeriye giren itfaiye erleri yangın nedeniyle evin içerisinde dumandan etkilenen iki kafes içerisindeki 3 muhabbet kuşunu dışarı çıkararak, sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangının çıktığı evin penceresinden çıkan dumanların,

-İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine gelirken,

-Ev sahibi Nurten Çığrıl\'ın koşarak eve giderken,

-İtfaiyenin çalışmasından,

-İtfaiye erinin balkona kafeslerdeki muhabbet kuşlarını çıkarmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(KÜTAHYA)/ DHA



======================================



Kayıp Bayram\'ın bulunan 3 parça kemiği tabutla toprağa verildi

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 2 çocuktan, 2.5 yıl sonra kemik parçaları Kelkit Çayı içinde bulunan Bayram Erol\'un(8) vücut parçaları toprağa verildi. Adli tıp incelemesi için Mayıs ayında İstanbul\'a gönderilen kemiklerde uzun süre suda kalma nedeniyle oluşan deforme nedeniyle bir delil elde edilemedi.

Reşadiye’de 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı(5) ile Bayram Erol kayboldu. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede yaklaşık 2,5 yıl süren arama çalışmalarına rağmen çocuklar bulunamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı. Zaman içerisinde bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.

Ancak, Reşadiye’de 25 Nisan 2018 tarihinde Cimitekke Beldesinde mahalle muhtarlığı yapan Ayhan Cebe\'nin (39) kullandığı araç çaya uçtu. Sürücü Cebe, akıntıya kapılarak çayda kayboldu. Cebe, için bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara\'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol\'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye\'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman, Bayram Erol´un ailesine acı haberi verdi. Çocuğun bulunan kemikleri, her hangi bir saldırıya maruz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Mayıs ayı içerisinde incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede kemiklerin uzun süre suda kalması sonucu deforme olması nedeni ile her hangi bir delil ve adli bulguya rastlanmadı.

\'DUA EDEBİLECEĞİM BİR MEZARI OLACAK\'

İstanbul Adli Tıp’tan dün gece saatlerinde Bayram Erol\'a ait 3 kemik parçası Reşadiye ilçesine getirildi. Tabuta konulan Bayram Erol’un kemikleri helalık alınmak için cenaze aracı ilçe merkezinde bulunan evinin önüne getirildi. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan anne Adile Erol \"Canım oğlum hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin\" diye ağladı. Anne Adile Erol cenaze aracının arka kapısının açılmasının ardından oğlunun kemiklerinin bulunduğu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Çocuğunun kaybolmasının üzerinden 2.5 yıl geçtiğini söyleyen Adile Erol, \"Bir parçası bulundu. Parçası da dün gece geldi. Defin edeceğiz. Buruğuz ama bir yandan da sevinçliyiz. En azından dua edebileceğim bir mezarı olacak\" dedi.

2 YIL 10 AY SONRA BACAK KEMİKLERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Helallik alınmasının ardından Bayram Erol’a ait kemik parçalarının konulduğu tabut Reşadiye Merkez Camisine getirildi. Cenaze namazına Reşadiye Kaymakamı Murat Murat Mete, Reşadiye İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Metin Kuru, Bayram Erol’un babası Ömer Erol, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun tabut içerisindeki kemikleri ilçe mezarlığa defnedildi.

Bölgede ralıklarla arama çalışmaları devam ederken Bayram\'a ait diğer parçalar ile kayıp çocuklardan Dursun Kaan Taşçı\'ya ait bir ise de henüz rastlanmadı.

Görüntü Döküm:

-Cenze aracının evin önüne gelişi

-Annesinin tabuta sarılıp ağlaması

-Söylediği sözler

-Camide cenaze namazı kılınması

-Cenazenin tabutla toprağa verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE,(Tokat), (DHA)

(732 mb)

======================================

Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu

TÜRKİYE’de yaşayan Suriyeli Enes Huleyf (42), Hama kentinde bıraktığı eşi ve 2 çocuğuna 3 yıl sonra kavuştu. Ailenin kavuşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Bir haftadan bu yana Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda eşi Nur Tarbuş (35) ve çocukları Nizar (7) ile Hele\'yi (5) bekleyen Enes Huleyf, bugün yollarını gözlediği ailesine kavuşunca duygu dolu anlar yaşadı. Elinde çiçekle günlerdir sınır kapısında bekleyen Enes Huleyf, gümrük kapısından girişinde gördüğü ailesine koştu, hepsine uzun uzun sarıldı.

Kavuşmadan sonra açıklama yapan Enes Huleyf, 3 yıldan bu yana Hatay’da yaşadığını ve aile birleşimi kapsamında yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasından sonra da eşi ve ailesinin Cilvegözü’ne ulaştığını söyleyerek yardımcı olan Türk yetkililerine teşekkür etti.

Nur Tarbuş ise çok yorgun olduğunu ve günlerinin yollarda geçtiğini belirterek 3 yıl sonra eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Nur Tarbuş da mutluluk gözyaşı döktü.

HATAY’DA DİŞ TEKNİSYENİ

Enes Huleyfi, 3 yıl önce rejimin kendisini askere almaması için savaş ortamından kaçarak Türkiye’ye geldiğini, Hatay\'da diş teknisyenliği yaptığını söyledi.

Görüntü dökümü

-------------------------

- Enes Huleyf\'in elinde çiçek ile beklemesi

- Gelen otobüslere bakması

- Konuşması

- Ailesi ile kavuşma anı

- Ailesine sarılırken

- Enes Huleyf\'in konuşması

- Eşinin konuşması

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

SÜRE: 5\'10\"- BOYUT: 581 MB