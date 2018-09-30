DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ENEZ\'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI: 5 ÖLÜ (1)

EDİRNE\'nin Enez ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Edirne\'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinin Sultanice beldesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Ekiplerce sağ kurtarılan olurken, kayıpların olduğu bildirildi.

Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, batan botta bulunan 5 kişinin cesedinin sahile çıkarıldığını belirterek, \"Olaydan sağ kurtulan bir kişinin verdiği göre botta yaklaşık 10-12 kişi bulunuyormuş. Sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor\" dedi.Olayın duyulması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri de sevk edilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE/DHA

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2)ÇEŞME\'Yİ FIRTINA DEĞİL SÖYLENTİSİ YIKTI

YUNANİSTAN üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınanın en çok etkileyeceği yerlerden biri olacağı öngörülen İzmir\'in turizm cenneti Çeşme ilçesinde her türlü önlem alındı. Yön değiştiren şiddetiyle değil söylemiyle Çeşme\'yi yıktı. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 30 düştü, sokaklar boş kaldı. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, \"Özellikle hafta sonları ilçemizde açık olan tüm oteller dolu olurdu ancak fırtına beklentisi gelenleri engellediği gibi doluluklarımızı da tüketti. Bu da bizim için fırtına etkisi yarattı\" dedi. Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve \'Tropik fırtına\' adı verilen mini kasırganın Türkiye\'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınanın en çok etkileyeceği noktalardan birinin İzmir\'in turizm cennetlerinden Çeşme ilçesi olacağı açıklandı. Hem belediye hem esnaf hem de otel işletmecileri fırtına hazırlıkları yaptı. Ancak Ege kıyılarına ulaşmadan yön değiştiren fırtınanın yıkıcı etkilerini Çeşme yaşamasa da ekonomik olarak sarsıldı. Fırtına gelmese bile beklentisi Çeşme\'yi ekonomik olarak olumsuz etkiledi. Bu mevsimde faaliyet gösteren çok sayıda oteldeki doluluk oranları yüzde 30\'a düştü. Rezervasyonlar iptal edildi. Otel müşterileri de olası olumsuzlukları yaşamamak için ilçeyi terk etti. Bunun yanı sıra özellikle sonbaharda hafta sonları günlük ziyaretçilerin akınına uğrayan ilçe merkezi ile Alaçatı\'da da sokaklar boş kaldı. Birçok esnaf iş yerini açmadı, açanlar da az sayıdaki ziyaretçiye hizmet vermeye çalıştı. İlçedeki fırtına beklentisinden en çok etkilenenlerden biri hediyelik eşya satışı yapan Orhan Gümüş oldu. Gümüş, \"Hafta sonu gelecek olan müşteriler gelmedi. Son 48 saatte herkesin dilinde kasırga var. Bu da işlerimizi maalesef durdurdu. İşleri hafta sonuna göre ayarlıyorduk, sezon sonu olmasına rağmen hareketli geçiyordu. Ancak kasırga söylentisi çıktıktan sonra işlerimiz tamamen dibe vurdu\" dedi. Çeşme\'nin en işlek caddelerinden birinde iş yeri bulunan Rıdvan Kadayıfçı da \"Elimizden gelen tüm önlemleri aldık. Kum torbaları hazırladık kanalizasyonları belediye açtı. Elimizden gelen buydu. Ancak tüm bu söylentilerden insanlar korktu otellerinden çıkmadı. İnsanlarda psikolojik olarak etki yarattı. Gelecek olanlar da vazgeçti. Normal zamanda işlerimiz çok iyiydi. Birçok esnaf arkadaşımız iş yerini bile açmadı\" dedi.

\'GELİR KAYBINA UĞRADIK\'

İlçede fırtına söylentisinden en çok etkilenen kesim olan otel yöneticilerinden Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, gelir kaybı yaşadıklarını belirterek, \"Fırtına tahminleri yapıldıktan sonra bizler de yoğun olarak hazırlıklarımızı yaptık. Ancak fırtınayı görmedik görmekte istemiyoruz. Buna karşılık söylentiler, açıklamalar, sosyal medya üzerindeki algı operasyonuyla Çeşme ciddi bir zarar gördü. Rezervasyonlar iptal edildi. Müşterilerimiz gitti. Doluluklar yüzde 30\'lara düştü. Bir haftalık rezervasyonlara etki edecek duruma geldi. Fırtına gerçekten Çeşme zarar verdi. Hafta sonları genellikle dolu oluyoruz ama şu anda ki doluluklarımız yüzde 30, yani doluluk oranlarında yüzde 70 kayıp yaşadık. Fırtına bize gelmeden fırtına etkisi yarattı. Gelir kaybına uğradık\" dedi.

YIKICI ETKİSİNİ YAŞAMADIK

Fırtına beklentisinden dolayı personelin izinlerini kaldırdıklarını tüm ekipmanlarıyla hazır beklediklerini söyleyen Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç ise \"Bütün veriler gerçekten ciddi bir fırtına ve yağıştan söz ediyordu. Çok şükür bir şey olmadı. Yağmur yağdı ancak her zamanki gibi yağdı. Biz de bütün hazırlıklarımızı yaptık belediye imkanlarıyla seferberlik halindeyiz. Kazasız atlatmayı bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Boş sokaklardan görüntü.

- Röportajlar

- Yağmurdan görüntü.

- Anons

Taylan YILDIRIM - Davut CAN / İZMİR (DHA)

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3)DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILAR YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI DÜĞÜN İPTAL OLDU

ÇORUM\'da bir düğünde takılan takılar nedeniyle gelin ve damadın ailesi arasında anlaşmazlık çıktı. Gelin, ailesi tarafından düğünden götürülünce olay karakola taşındı. Yaşanan tartışma sonucunda Celal T. ve İclal T. düğün günü ayrıldı.

Olay Çorum kert merkezi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Celal T., (30), bir süre önce görücü usulü ile Hatay\'da yaşayan İclal T., (20) ile tanıştı. Evlilik kararı alan çiftin resmi nikahı kıyıldı. Geçen Cuma günü de bir düğün salonunda çiftin düğün merasimi gerçekleştirildi. Takı töreni sonrasında iki aile arasında takılar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kız tarafı geline takılan takıları almak isteyince iki aile birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın ardından gelin, yakınları tarafından BİR minibüse bindirilip salondan götürüldü. Damat tarafı da 155\'i arayarak gelinin kaçırıldığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine polis şehrin giriş ve çıkışlarını tutarak söz konusu minibüsün peşine düştü. Minibüs Çorum-Ankara Karayolu\'nda durduruldu. Gelin İclal T., ve yakınları polis tarafından Bahçelievler Polis Karakolu\'na götürüldü. İclal T.\'nin ailesi kaçırma olayının olmadığı damadın ailesiyle anlaşamadıkları için kızlarını götürdüklerini söyledi. Damat ve ailesi gelin için verdikleri 15 bin TL\'lik başlık parası, aracıya verdikleri 10 bin TL ve düğünde takılan takıların kendilerine verilmesi halinde şikayetçi olmayacaklarını söyledi. Bu konuda anlaşan iki aile birbirinden şikayetçi olmazken çift de düğün günü ayrılık kararı aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Gelin ve yakınlarının polis otosuyla çevre yolundan karakola götürülmesi araç takibi

-Gelinin polis karakola girişi

-Karakol önünde polis ve gelin yakınları beklerken

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk ) (BOYUT: 240 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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4)MUCİZE KURTULUŞ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bir tur otobüsün yol kenarında park halindeki otomobile çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniyeye saniye kaydedildi. Bu sırada yol kenarında bekleyen iki kişinin kazadan şans eseri kurtulduğu görüldü.

Kaza, geçen 28 Eylül\'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir tur otobüsü, caddenin kenarına park edilen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolda bekleyen iki kişinin üzerine savruldu. Yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Üzerlerine savrulan otomobilin geldiğini fark eden 2 kişi son anda kaçarak canlarını kurtardı. Üzerlerine doğru gelen otomobilden saniyelerle kurtulan 2 kişi, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)



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5)BABA MİRASI AKARYAKIT İSTASYONU MİRAS DAVASININ ARDINDAN KAPANDI

DÜZCE\'de, ölen Lütfi Gaydanoğlu\'nun mirasından çıkardığı kızı, mirastan pay alabilmek için dava açtı. Mahkemeninin kararı üzerine akaryakıt istasyonu 8 mirasçıya bölüştürüldü. Akaryakıt istasyonu yetkiyi ele geçiren mirasçıların kurduğu şirkete geçerken, istasyonu işleten kardeşleri Nihat Gaydanoğlu\'ndan aylık 50 bin TL kira istedi. Nihat Gaydanoğlu istasyona, \'Haksız ve yanlış mahkeme kararı ile geçici bir süre kapalıyız\' yazılı pankart asarak, istasyonu kapattı.Düzce\'de 50 yıl önce Kervan Akaryakıt Doğalgaz, Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi\'ni kuran Lütfi Gaydanoğlu geçen yıl vefat etti. 6 çocuk babası Lütfi Gaydanoğlu ölmeden önce, 22 Ocak 2015 tarihinde noter aracılığıyla kızı L.S. ve L.S.\'nin çocuklarını noter aracılığı ile mirasından çıkardı. Lütfi Gaydanoğlu\'nun oğulları B.G. ile O.G. ise mirastan kendilerine düşen değerde nakit para alarak noter kanalıyla mirasçılıktan feragat etti.

Ancak, Lütfi Gaydanoğlu\'nun kızı L.S., Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak mirasa ortak olmak istediği yönünde dava açtı. Düzce 2. Sulh Hukuk Mahkemesi mirastan ret ve feragat davaları bitmeden mirasçılık belgesi verilemeyeceği yönünde karar verdi. Bunun üzerine L.S. aynı davayı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi\'nde de açtı ve 1. Sulh Hukuk Mahkemesi L.S.\'yi mirasçı olarak kabul etti. Mahkeme, mirası, mirasçılar arasında Lütfü Gaydanoğlu\'nun eşine 2 pay, 6 çocuğuna ise 1\'er pay olmak üzere 8 paya böldü. Akaryakıt istasyonunu işleten Nihat Gaydanoğlu, yürütmenin durdurulması yönünde dava açtı. Dava devam ederken, akaryakıt istasyonunun çoğunluğunu ele geçiren mirasçıların kurduğu şirkete istasyon devredildi. Akaryakıt istasyonunun sahibi olan şirket, polis nezaretinde gelerek Nihat Gaydanoğlu ve çalışanları iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Nihat Gaydanoğlu ve çalışanları iş yerinden çıkmayınca şirket bu kez 50 bin lira aylık kira ile faaliyete devam edilebileceğini söyledi. Ancak, Nihat Gaydanoğlu bunu da kabul etmedi. Nihat Gaydanoğlu bunun üzerine akaryakıt istasyonu girişine \'Kayıp aranıyor hak hukuk ve adalet kaybolmuştur.\', \'Sayın valimiz ile görüşmek için ne yapmalıyız?\' ve \'Haksız ve yanlış mahkeme kararı ile geçici bir süre kapalıyız\' pankartları asarak adalet aramaya başladı.

Nihat Gaydanoğlu mahkeme kararı nedeniyle iş yerini kapattığını belirterek, \"Babamız vefat ettikten sonra 2 kardeşimin mirastan feragatnamesi, 1 kardeşimizin ise mirastan reddi olmasına rağmen Düzce\'de 1. Sulh Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak bu kişiler sanki mirasçıymış gibi belge alıyorlar. Burada 15 eleman çalışıyor. Ben bu elemanların çıkış işlemlerini yapmak zorunda kaldım. Beni depolarımda mallarım olmasına rağmen mallarımı satamıyorum ve çeklerimi ödeyemiyorum. 50 yıllık şirketimiz verilen yanlış karar karşısında iflas etmek üzere. Benim aylık 50 bin lira giderim var. Ben sigortalarımı, vergilerimi bu ay ödeyemedim. Ben kime başvurup hakkım alacağım. Adalet mi? Adalet yok. Başka bir Sulh Hukuk Mahkemesi bu mirastan feragat ve mirastan ret davası bitmeden size mirasçılık belgesi veremeyiz dedi. Diğer Sulh Hukuk Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti\'nde değil mi? 2 ayrı mahkeme 2 ayrı kararı nasıl verebiliyor?\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Akaryakıt istasyonundan görüntü

Pankartlardan görüntü

Akaryakıt istasyonunun konumunu gösteren görüntü

Nihat Gaydanoğlu ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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6)ENGELLİLER, NEMRUT ZİRVESİNDE MOZART\'I DİNLEDİ

TÜRKİYE\'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen rotaryenler engelli vatandaşlarla birlikten dünya kültür mirası listesinde yer alan Adıyaman\'ın Kahta ilçesindeki tarihi Nemrut Dağı\'nda Mezopotamya Quarter grubundan Mozart\'ı dinledi.

Rotary, geleneksel hale getirdiği \"Nemrut\'a Tırmanıyoruzö projesi kapsamında engelli vatandaşlarla beraber 18\'inci tırmanışını tamamladı. Adıyaman\'a gelen Rotaryenler engelliler ile birlikte Nemrut Dağı\'na çıktı. Adıyaman\'dan Kahta\'ya gelen Rotary üyeleri ve engelli vatandaşlar, ilk olarak tarihi Karakuş Tümülüsüne gitti. Buradaki gezileri tamamlayan kalabalık gurup 2 bin yıllık Cendere Köprüsüne, oradan da Nemrut Dağı\'na çıktı. Gurup ile beraber gelen engelli vatandaşalar, Rotary üyeleri ve askerlerin yardımı ile Nemrut Dağı\'nın zirvesine çıkarak dev heykeller arasında ünlü Mezopotamya gurubundan Neyzen Burcu Karadağ, kemanda Esra Gökoğlu ve Tangür Ertaş, viyolada Murat Berk ve Murat Cangüller tarafından Bach, Dede Efendi ve Mozart\'tan seçtikleri eserleri dinlediler. Konserden sonra engelliler, 2 bin 206 metre yükseklikteki tarihi Tümülüs\'ün doğu ve batı teraslarındaki tanrı heykellerini gezerek engel tanımadıklarını ispatladı.

Görüntü Dökümü

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-Engellilerin dağa çıkışı

-Konser

-Engelli-konser dinlerken

-Engellinin asker tarafından dağa çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 348 MB

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7)MERCEDES VE KLASİK OTOMOBİL TUTKUNLARI BULUŞTU

GAZİANTEP\'te, Mercedesçiler Derneği\'nce organize edilen etkinlikte, çok sayıda Mercedes ve klasik otomobil tutkunu, bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen etkinliğe, 1950 ile 2018 model arası Mercedes sahipleri ile daha eski model araçlara sahip klasik tutkunları katıldı. Meydanda ayrılan alana park edilen araçları görenler, ilgiyle inceledi. Araçların bakımını ve temizliğini yapan sahipleri, isteyenlere kapıları açarak, klasikleri tanıttı. En fazla ilgi ise 1959 model Chevrolet Impala\'ya gösterildi. Halen orijinalliğini koruyan otomobil ile fotoğraf çektirmek isteyenler, önünde kuyruk oluşturdu.

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, tüm Mercedes tutkunlarını bir araya getirmek için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, \"Ortalama 200 araç burada yerini alacak. Bunlar 1950 model ile 2018 model arasındaki araçlar. Yıldıza gönül veren insanları burada buluşturmak istedik. Mercedes tutkusu başka içinde doğduk diyebiliriz. Atadan babadan kalma bir gelenek. Gönül verdik. Mercedes\'e binen insanlar genelde başka araç kullanmazlar. Benim yaşım 30, bindiğim 50\'nci Mercedes oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Alandaki Mercedes araçlar

- Araçlarını temizleyen sahipleri

- Alandaki klasik araçlar

- Araçlala fotoğraf çektirenler

- Bir klasik aracın hareket ederek alanda tur atması

- Ayhan Duran\'ın konuyması

- Genel ve dekay görüntüler

(Haber-Kamera:Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 284 MB