DHA YURT BÜLTENİ 10

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Cizre\'de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Şırnak\'ın Cizre ilçesinde, terör mağduru aileler için TOKİ\'nin yapmış olduğu yeni konut inşaatı ve Dicle nehri kenarındaki park çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Malatya\'dan uçakla dün Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cizre\'de Divan Otelinde düzenlenen toplantıda kayyum belediye başkanları ile bir araya gelerek, yapılan hizmet ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yapılması gereken hizmet ve çalışmalar hakkında da talimatı veren Bakan Kurum, geceyi de Cizre\'de geçirdi. TOKİ\'nin terör mağduru aileler için Cudi, Sur ve Konak Mahallesinde yapmış olduğu konutları inceleyip yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, Nur mahallesi, Dicle nehri kenarındaki Mem u Zin parkında incelemelerde bulundu. Park hakkında Kayyum Belediye Başkanı Faik Arıcan\'dan bilgi alan Bakan kurum, parkta oynayan çocuklarla sohbet ederek onlara hem içecek ısmarladı hem de çeşitli hediyeler verdi. Protokol için ayrılan masalara çocuklarla birlikte oturup çocuklarla sohbet eden Bakan Kurum kucağına aldığı küçük bir çocukla yakından ilgilenip çocuğa tatlı ve soğuk meşrubat içirdi,diğer çocuklara da değişik hediyeler verdi.

Bakan Kurum, daha sonra Dicle Nehrinin geçtiği Yafes Mahallesinde, Cizre Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk Parkı\'nın açılışını da yaptı. Beraberindeki heyet ile birlikte parkı dolaşan Bakan Kurum, Kayyum Belediye Başkanı Faik Arıcan\'a parkta yapılması gereken değişikliklerle ilgili talimatlar verdi. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Cudi ile Sur mahallesindeki konutları da yerinde inceledikten sonra Silopi\'ye geçmek üzere Cizre\'den ayrıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

Antalya\'da yağmur etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nün tropik fırtınadan etkileneceğini duyurduğu Antalya yağmura teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün tropik fırtınadan etkileneceğini duyurduğu Antalya\'da saat 14.15\'te yağmur başladı. Kent merkezinin yanı sıra birçok ilçede de etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı yerlerin yanı sıra otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu da yaşandı. Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri aralıklarla devam edecek yağış nedeniyle vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

Hakkari Valisi Toprak, Irak sınırındaki köylerini gezip, sorunlarını dinledi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Irak sınırında bulunan Şemdinli\'ye bağlı Aktütün, Konur, Dereyanı, Uğuraçan ve Yeşilbayır köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Toprak Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban ile birlikte ilk olarak Şemdinli ilçesine bağlı Konur Köyü Dereyanı mezrasına geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkari Milletvekili Husret Dinç, 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, kanaat önderleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Toprak, Konur Köyü Dereyanı Mezrasında yapımı devam eden halı sahada köy sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Toprak, yaptığı konuşmada, bölgenin önemli olduğunu, kendilerinin de bunun önemini, kıybetini bildiklerini söyledi. Vali Toprak, bölgenin geçmişte çok acı ve sıkıntılar yaşamış yerler olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

\"Bu beş köyümüzde 45 tane şehidimiz, belki bundan çok fazla da gazimiz olmuş. Bu hain terör örgütü yurt dışından Irak’ın kuzeyi dediğimiz bölgeden Avaşin- Basyan\'dan kendilerine burayı hedef seçip coğrafyadan da istifade etmek üzere buralara bir hâkimiyet kurmak istemiş. Fakat sizden Allah razı olsun gerek şu anda aramızdaki gençler, orta yaşlılar ve yaşı ileri olanlar, o zaman bu hain emelleri bunların neye hizmet ettiklerini o tarihlerde bile çok iyi değerlendirip sert bir şekilde ağırlıklarını koymuşlar ve onlarla mücadele iradesini sergilemişler. Korucu olup Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber operasyonlara katılmışlar. Biraz önce verdiğim rakamlar pahasına bu toprakları koruyarak, şu an bayraklar altından valisi, komutanları, milletvekilleri huzur içinde gelip cumamızı kılıp sohbet edeceğimiz güze bir ortamın oluşmasına en önemli rolü oynamışlar. Eğer o dönemde bu bölgeler o kararlılığı göstermeseydi ne kadar mücadele edilirse edilsin bu noktalara bu kadar sürede ulaşamazdık.\"

Vali Toprak, Mehmetçiğin hangi inde olursa olsun teröristleri bulup silahları ve bombalarıyla birlikte imha ettiğini de belirterek, \"Şehir merkezimizde tamamen bir huzur ortamı hakim. Devlete karşı herhangi bir husumet ve karşı bir düşünce ve kepenk kapatma yok. Eskiden vali ile beraber korku ve baskıdan görünmeyelim diye düşünen vatandaş esnafımız bugün bizi çiçeklerle karşılıyorlar. Allah\'a şükürler olsun ki herkes neyin olduğunu dostun ve düşmanın kim olduğunu iyi değerlendirdi. Belki bir dönem bu çözüm sürecini yanış değerlendirip devlet çekiliyor deyip, bir anti propaganda yaptılar. Hâlbuki devlet kan dökülmesin varsa bu milletimizin bir derdi çözelim diye bir büyüklük gösterdi. Fakat örgüt ve yandaşları devlet buraları bırakıp çekiliyor gibi gerçekle, akılla ilgisi olamayan bir propaganda yaptılar. Tamamen devletimiz kan dökülmesin sivil siyaset söz söylesin ne gerekiyorsa da yapılabilecek demokratik yollarla yapalım analar ağlamasın düşüncesi ile bu işe girdi. Ama onlar tamamen bunu kötüye kullanıp dereyi, tepeyi, dağları silahlarla doldurdu. Bugün de komutanlarımız, Mehmetçiğimiz nerde hangi inde bomba silah saklanmış varsa hepsini bulup kendileriyle de beraber imha ediyorlar. Bundan dolayı Allah hepinizden razı olsun başından beri göstermiş olduğunuz bu karalılıktan dolayı kanaat önderlerimize, milletvekillerimize burada topluma önderlik ederek onları doğru yola yönlendirerek gençlere de önderlik ederek, her dakika uğrunda şehit olmaya canımızı vermeye hazır olduğumuz bayrağımızı düşürmediler, düşürtmediler.\"diye konuştu.

\'Dördüncü Van Gölü Balığı Festivali\'ne yoğun ilgi

Gülay KUYUCU -Arif KARAKAŞ/ VAN,(DHA)- VAN\'da \'9\'uncu Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı\' kapsamında \'4\'üncü Van Gölü Balığı Festivali\' düzenlendi. Van Gölü aktivistleri öncülüğünde vatandaşlara Van balığı ve ayran aşı çorbası ikram edildi. İkramların yapıldığı alanda uzun kuyruklar oluştu.

Tuşba ilçesi Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki alanda düzenlenen \'9\'uncu Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı\' kapsamında \'4\'üncü Van Gölü Balığı Festivali\' yapıldı. Fuar alanı önünde kurulan büyük mangallar üzerinden pişirilen Van balığı vatandaşa ikram edildi. Uzun kuyrukların oluştuğu festival alanında, vatandaşlar balık yiyebilmek için sıraya girdi. Festival kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kişiye, yarım ton Van balığı ikram edildi. Vatandaşlar bu tür festivallerin İnci Kefali tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtirken, bu tür etkinliklerin sürekli olması gerektiğini söylediler.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan Van balığına dikkat çekmek için böyle etkinlikler yaptıklarını söyledi. Bu yılki festivale ilginin çok yoğun olduğunu belirten Erdoğan Özel şöyle konuştu:

\"Dördüncü Van Gölü Balığı Festivalini gerçekleştiriyoruz. Bu fuar için 9. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarındaki alanı seçtik. Burada dışarıdan gelen misafirlerimize eşsiz Van Gölü balığını tattırmak istedik. Amacımız Van Gölü balığını ilk önce biz Vanlılara ve Bitlislilere tanıttırmak daha sonra ülkemizdeki diğer insanlara tattırmak. Sadece burada yaşayan bu endemik balık türünden yeterince faydalanmıyoruz. Özellikle Vanlılar ve Bitlisliler olarak yeterince bu balıktan faydalanmıyoruz. Yeteri kadar tüketmediğimiz gibi ekonomik olarak da çok faydalanamıyoruz. Van Balığı aynı zamanda ülkemizin önemli bir değeridir. Festivallelerle beraber balık tüketiminin artacağına inanıyorum. Balığımız ülke çapında daha çok tanınacak. Van Gölü etrafında 14 bin insanımız balık sayesinde geçimini sağlıyor. Bu sayı neden 50 bin, 100 bin olmasın. Van Gölü\'nün tarihi ve doğal güzelliklerini değerlendiriğimiz zaman aslında çok zengin bir bölgede yaşadığımızı görürüz. Diyoruz ki Van Gölü balığını yiyin, sağlıklı olun. Van Gölü balığı yiyin zenginleşin. Katılım gerçekten çok yoğun bir kişiye 3 balık ikram ediyorduk. Sonra bu sayıyı 2\'ye indirdik, en son 1 balık veriyoruz. Şu an 1 balık ikrame ediyoruz ve diyoruz ki sadece tadına bakın. Çünkü ikramlarımız yetmeyecek. İlginin bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Bundan önce 3 festival yaptık. Dördüncü festivalde ilginin bu kadar çok olması bizi şaşırttı. \"

AHEF\'in \'Mini Tıp Akademisi\' Van\'da başladı

Gülay KUYUCU -Arif KARAKAŞ/ VAN,(DHA)- AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından hayata geçirilen Mini Tıp Akamedemisi\'nin ilki Van\'da başladı.

Edremit İlçesi\'nde ki bir otelde ilki başlayan Mini Tıp Akademisi\'ne AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, Van AHEF Başkanı Dr. Yıldırım Altay ile kentte bulunan aile hekimleri ve ilaç firması temsilcileri katıldı. 2 gün sürecek olan Mini Tıp Akademisi\'nde Akılcı Laboratuar Kullanımı ve Biyokimya Modülü, Obezite, Diyabet, Dislipidemi ve Hipertansiyon gibi konularda eğitimler ve akademik oturumlar gerçekleştirilecek. Toplantıda konuşan AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, 24 bin aile hekimini temsilen federasyon olarak birinci basamak sağlık sisteminin güçlenmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, aile hekimlerinin güçlenmesi anlamında her türlü mesleki hakları için mücadele ederken, bilimsel anlamda da bir katkı sağlamak üzere Türkiye\'de, Van\'da \'Mini Tıp Akademesi\' gerçekleştiriyoruz. Zamanla bu tür çalışmaları bütün ülkeye yaymayı düşünüyoruz. Van çok önemli bir ilimiz, burada çok önemli bir derneğimiz var. Bu toplantılarımızda illerimizin sorunlarını, aile hekimi arkadaşlarımızın sorunlarını karşılıklı olarak konuşacağız. Buraya bütün yönetim kurulu olarak geldik. Hukuk müşavirimiz de toplantıda bulunacak, Van ilimizin de sorunlarını dinleyeceğiz. Türkiye\'de ileriki dönemlerde daha da önem kazanacak kronik hastalık anlamında, metabolik sendrom dediğimiz hipertansyon, obezite gibi hastalıklarda özellikle laboratuvar kullanımı hakkında daha iyi sonuçlara varmak için bu tür akademik toplantıları yapmayı düşündük. Efektif bir toplantı düşünüyoruz. Bu toplantının ilkinin Van\'da olmasından da çok memnunuz. Bu sene içerisinde 6 toplantı planlamıştık. Ama 2019 yılında bu toplantıları her ay 1 ilde yapmayı düşünüyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız. Aile hekimleri Türkiye\'de nufusun her kesimine değen bir meslek grubudur. Aile Hekimi arkadaşlarımızın bu anlamda donanımlı olmasını bilimsellik anlamında da önemli görüyoruz. Sağlık sektöründe memnnuniyeti en yüksek kitle aile hekimleridir. Birinci basamak ne kadar kuvvetli olursa, biz ne kadar kuvvetli olursak toplumumuz, vatandaşlarımız, ülkemiz o kadar faydaya kavuşacaktır. Birinci basamak sağlık sistemi güçlü olmayan sağlık sistemi bize göre ayakta kalmakta zorlanır. Birinci basamak demek Aile Hekimliği demek. Aile Hekimliğinin güçlenmesi için, 24 bin aile hekimini temsil eden federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz.\"

Akademinin bir sonraki kısmı ise 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Diyarbakır\'da gerçekleştirilecek.

İzmirliler kapalı otoparkları doldurdu

YUNANİSTAN üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili kamu kurumlarının ve belediyelerin aldığı önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da özellikle araçları için kendi önlemlerini aldı. Kentte kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu. Aracını hafta sonu için otoparka bırakan Necdet Şişman, fırtına geçinceye kadar toplu ulaşım araçlarını tercih edeceğini söyledi.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve \'Tropik fırtına\' adı verilen kasırganın Türkiye\'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti. Kentte Büyükşehir Belediyesi\'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu. Alsancak semtinde otopark işleten Ergün Emişen, fırtına beklentisiyle otoparklarında yer kalmadığını belirterek, \"Fırtına söylentisi çıktığından beri otoparkımız sürekli doldu. Geçen haftalara göre doluluk oranlarımız da arttı. Önceki haftalarda gündüz saatlerinde yüzde 40 dolayında olan doluluk durumumuz şimdi yüzde 90\'lara çıktı. Akşam saatlerinde zaten yer bulunmuyor\" dedi. Otoparkı tercih eden araç sahiplerinden Necdet Şişman ise \"Fırtına çıkacağı haberlerinden sonra sokak aralarını ya da bina önlerini tercih etmedim. Aracımı güvenli olacağı için açık otoparka bıraktım. Hafta sonu da burada kalacak. Ben fırtına geçene kadar toplu taşıma araçlarını tercih edeceğim\" dedi.

METEOROLOJİDEN DE FIRTINA AÇIKLAMASI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi\'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Buna göre, Marmara\'nın batısı ve Kıyı Ege\'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir\'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne\'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2\'ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

KOCAOĞLU TWİTTER\'DAN PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter hesabından \"İzmir\'de beklenen şiddetli fırtınanın gücü azalıyor ve son duruma göre yönü de değişiyor. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Fırtınanın tekrar yön değiştirmesi ve hızını artırması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz görev başında\" mesajını paylaştı.

Patlayan lastiği için yola çıkıp yardım isterken, kazada öldü

KONYA\'da kamyonetinin lastiği patlayınca yardım istemek için yola çıkan Ahmet Çağlar (19), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya- Isparta karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Beyşehir\'den şehir merkezi yönüne giden Ahmet Çağlar yönetimindeki 46 E 0387 plakalı kamyonetinin lastiği patladı. Çağlar, yardım istemek için kamyonetten inip aynı yöne giden Fahrettin Alpaslan yönetimindeki 42 FEA 97 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak araç, Çağlar\'a çarptı. Aracın kaputunun üzerine düşüp, bir süre sürüklenen Çağlar olay yerinde yaşamını yitirdi, Fahrettin Alpaslan ve yanındaki Yunus Emre Ceran ise yaralandı.

İki yaralı, çağırılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çağlar\'ın cesedi ise otopsi için Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

