DHA YURT BÜLTENİ 10

Tüpten sızan gazı son anda fark etti, yanmaktan kurtuldu



Muğla\'nın Yatağan ilçesinde, İsmail Genek\'in (68), tüpten sızan gazı fark edip vakit kaybetmeden dışarı çıkmasının hemen ardından evinde yangın çıktı. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıbayramlar Mahallesi Genekler Mevkisi\'ndeki evinde yalnız yaşayan bekçi emeklisi İsmail Genek, mutfak tüpünden sızan gazı fark edince, hemen dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Tüpten sızan gaz kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ve Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ahşap ve taştan yapılan ev, tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yeri görüntü

Haber- Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), (DHA)

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Vali\'den engelli çocuklara mangal partisi

Tunceli\'de, Vali Tuncay Sonel, kentte yaşayan engelli çocukları kendi konutunda ağırlayarak önce onlara mangal ziyafeti çektirdi, ardından onları luna parka götürüp unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel ile birlikte, kentteki engelli çocukları konutunda ağırlayarak, mangal partisi yaptı. Vali Sonel, mangal başına geçip kendi elleriyle pişirdiği etleri eşiyle birlikte engelli çocuklara ikram etti. Yemek sonrası çocuklarla birlikte luna parka geçen Vali Sonel, burada çarpışan arabalara binerek engelli çocukların neşelerine ortak oldu. Güzel birgün geçiren engelli çocuklar, Valilik tarafından tahsis edilen araçla evlerine bırakıldı. Çocukların mutlu olduğunu görmenin her şeye değdiğini söyleyen Vali Sonel, \"Göreve başladığımız günden beri Devletimizin şefkatini, sıcaklığını şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim, öksüz ve engeli olan evlatlarımıza gösterdik. Engeli olan evlatlarımızla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün de onlar için mangal yaptık. Sonrasında çocuklarımız luna parka gitmek istedi. Onları kırmayıp luna parkta oyunlar oynadık. Onların tebessümü ve duası bizler için çok önemli. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek her şeye değer\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Çocuklardan görüntü

-Konut bahçesinde yapılan mangal

-Vali Sonel\'in etleri pişirmesi

-Lunaparkta çarpışan arabalara binmeleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ),(DHA)

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Traktörüyle düştüğü çukurda 2 gün mahsur kalan çiftçi: Hiç korkmadım

Bolu\'da, traktörüyle düştüğü tarladaki 5 metrelik çukurdan 2 gün sonra yaralı kurtarılan Yusuf Öznur (65), \"Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi\" dedi.

Merkeze bağlı Afşar köyünde yaşayan Yusuf Öznur, pazar günü Kırha köyündeki akrabasını ziyaret ettikten sonra gece saatlerinde 14 BE 683 plakalı traktörüyle eve dönmek için yola çıktı. Yusuf Öznur\'dan bir daha haber alınamadı. Yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur\'un yakınları da katıldı.

Dün de devam eden arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında, boş bir arazide açılan 5 metre derinliğindeki çukurda Yusuf Öznur\'un traktörünü buldu. İki arkadaş Yusuf Öznur\'un da traktörün altında sıkıştığını fark etti. İki arkadaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve AFAD ekipleri, Yusuf Öznur\'u 2 gün boyunca mahsur kaldığı çukurdan yaralı kurtardı. Öznur, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Yusuf Öznur, \"Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi. Sesimi duymaları için seslendim. Bağırdım, kimse duymadı\" dedi.

\'ÇUKURUN DEFİNE İÇİN KAZILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ\'

Yusuf Öznur\'un oğlu Mustafa Öznur çukurun defineciler tarafından kazıldığını düşündüklerini ifade ederek, \"Asfalttan gelirken tarla yoluna girmiş. Akşam karanlığında çukuru görmemiş. Traktörle çukura düşmüş. Niye kazıldığını bilmiyoruz. 2 gün boyunca orada durup, sigara içip beklemiş. Başka bir şey yapmamış. Su, ekmek falan hiçbir şey yok. Allah\'tan traktörü tutuşmamış. Biz bulamayınca traktörü, kaçırılma olayı falan diye düşündük. Hiç aklımızdan geçmedi, göremedik. Toprak kazılmış, üzeri de otlanmış fark edilmiyordu. Traktör izi takip edilerek bulundu. Çukurun define için kazıldığını düşünüyoruz. Herhalde define için kazılmış. Tarlanın ortasına çukur niye kazılsın? Güvenlik şeridi yoktu. Kazmışlar, bırakmışlar. Babamın durumu şu anda iyi müşahede altında tutuluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtarılma anı

-Röportajlar

-Hasta yatağında görüntüler

Süre: 06.08-Boyut: 686 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Seyir halindeki yumurta yüklü TIR\'ın dorsesi yandı

Bolu\'da, TEM Otoyolu\'nda yumurta yüklü TIR\'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Ankara\'dan İstanbul\'a yumurta götüren Halil İbrahim E. idaresindeki 66 LU 020 plakalı TIR\'ın dorsesi, TEM Otoyolu\'nun Bolu geçişinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Dorseden çıkan dumanları fark eden sürücü, yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin önünde aracını durdurdu. TIR\'ı dorseden ayıran Halil İbrahim E, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın söndürme çalışması sırasında TIR\'ın dorsesindeki yumurta kolileri yola saçıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntüler

Süre: 01.32-Boyut: 173 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Balık adamlar nefes kesti



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Alsancak Pasaport İskelesi yakınlarında senaryo gereği Körfez\'e düşen bir vatandaş başarılı bir operasyonla denizden çıkarıldı. Görüntüler, filmi aratmadı.



Senaryo gereği Pasaport İskelesi yakınlarında bot gezisi sırasında dengesini kaybederek denize düşen bir vatandaş, AKS 110 birimine bağlı dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Olayın 110 çağrı merkezine bildirilmesinin ardından Konak Pier İskelesi\'nde konuşlanan dalgıçlar, AKS 110 botu ile olay yerine gelerek denize düşen vatandaşı kurtardı. Kurtarma tatbikatı, vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, rüzgârlı ve fırtınalı havalarda, debisi yüksek nehirler ve akarsularda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, \"13 kiş ilik uzman bir ekibimiz var. Dalgıç ekibimizle denizde ve sularda yapay-doğal tüm göl, gölet ve nehirlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz. Eğitim dalışları yapıyoruz ve bu şekilde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde birçok arama kurtarma operasyonunda rol oynuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel ve detay HD görüntüler

-Röportaj

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Araç çarpması ile yaralanan Kurt tedavi altına alındı

Tunceli-Mazgirt karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru kurt köpeği, Belediye\'nin Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine kaldırarak tedavi altına alındı.

Mazgirt ilçesi yolunda dün gece bir sürücünün çarpması sonrası yaralanarak yol kenarında kıvranan yavru bir kurtu gören vatandaşlar, Belediye ekiplerine haber verdi. Tunceli Belediyesinde görevli veteriner ve sağlık ekibi olay yerine giderek yavru kurda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iğne ile uyuttuktan sonra yeni açılan Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ameliyat edilen ve tedavisi yapılan kurt, hayati tehlikeyi atlatarak tekrar yaşama döndü. Yavru kurt\'un tedavisinin bitmesi ve iyileşmesinden sonra tekrar yaban hayatına bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Yavru kurt\'un görüntüsü

-Kurt\'a müdahale edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,(DHA)-