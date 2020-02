DHA YURT BÜLTENİ-10

1)\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 2 ASKERİ ŞEHİT EDEN 9 TERÖRİSTİN GÖZALTI SÜRESİ BUGÜN DOLUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı şehit eden ve jandarma ile MİT\'in Suriye\'de gerçekleştirdiği operasyonda yakalanıp, Türkiye\'ye getirilen, terör örgütü PYD/YPG üyesi 9 teröristin sorgusu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'nda sürdürülüyor. Gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü günü olan 23 Ocak\'ta, Ömeruşağı köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta\'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit askerlerin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulunarak, getirildiği Kayseri\'de ve Ankara\'da toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve 1\'inin naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, geçen cuma günü, Afrin\'e bağlı Raco beldesinde, jandarma ve MİT\'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Türkiye\'ye getirilen teröristler, Hatay İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorguya alındı. 4 günlük gözaltı süreleri bugün dolacak teröristlerin, ek süre talep edilmezse, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

**ARŞİV***

- Teröristlerin Hatay İl Jandarma Komutanlığına getirilmesi

- İl Jandarma Komutanlığı tabelası

Haber:Hüseyin BOZOK/-Kamera: HATAY, (DHA)

======================================================

2)PAZAR YERİ EYLEMİNE VATANDAŞ TEPKİSİ



Danıştay kararıyla kapatılan ve kendilerine yeni yer sağlanması konusunda daha önce İzmir\'de birçok kez eylem yapan Özkanlar pazar yeri esnafı, seslerini duyurmak için yine eylem yaptı. Bir vatandaş ise pazar yeri yüzünden cenaze ve hastalarını evlerinden çıkaramadıklarını belirterek, esnafa tepki gösterdi.

İzmir\'in Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar pazar yeri, bölgede oturan bazı ilçe sakinlerinin kaldırılması için açtığı davanın lehlerine sonuçlanması ve Danıştay 8\'inci Dairesi\'nce kararın onanmasıyla ocak ayından sonra bir daha kurulmadı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazarcı esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp yürüyüş düzenledi. Metin Oktay Parkı\'nda bir kez daha toplanan pazarcı esnafı sorunun çözülmemesini protesto etti. Esnaf adına açıklama yapan Özkanlar pazar yeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, \"Sorunun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na gittik. \'Ben, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile konuşmuyorum\' dedi. CHP içindeki çekişmeler, anlaşmazlıklar yüzünden esnaf olarak mağdur olduk. İzmir\'in birçok semtindeki pazar yeri esnafı kayıt altında bile değilken, biz Özkanlar pazarcı esnafı olarak vergi mükellefiyiz. Zamanında Balçova\'daki sorun viyadük altının verilmesiyle çözüldü. Ancak bizim sorunumuz bir türlü çözülmüyor. Üstelik yaptığımız bu eylemlerden ve sorunun basına yansımasından dolayı sürekli esnaf olarak tehdit ediliyoruz\" dedi. Acar\'ın konuşması sırasında parka gelen bir kadın, pazar yerinin kurulduğu yerde oturduğunu belirterek, \"Ben burada oturuyorum. Pazar yeri yüzünden cenazemizi, hastamızı apartmandan çıkartamadık. Biz \'pazar kurulmasın\' demiyoruz ancak vatandaşın da görüşünü dinleyin\" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Ak Parti Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal da esnafa destek verdi. Hükümet olarak pazar yeri için yeni yer gösterilmesi konusunda esnafın yanında olduklarını belirterek, sorunun yerel yönetimlerdeki çekişmeden kaynaklandığını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Eylemden görüntü

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

======================================

3)DOMANİÇ\'TE İLK DERS HAYME ANA TÜRBESİ\'NDE YAPILDI

Kütahya\'nın Domaniç ilçesinde ilk ders, Hayme Ana Türbesi ziyareti ile yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün tarafından Çarşamba köyündeki Osmanlı Devleti\'nin kurucusu Osman Gazi\'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi\'nin annesi Hayme Ana Türbesi\'nde \'İlk Dersimizi Hayme Ana\'da İşliyoruz\' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk olarak Hayme Ana Türbesi\'ni ziyaret edilerek dua okundu, ardından etkinliklere türbe bahçesinde devam edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, \'İlk Ders Hayme Ana\' etkinliğini 5 yıldır düzenlediklerini belirterek öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

\"Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla getirmeniz sizden tek beklentimiz. İşte bu yüzden 600 yıllık imparatorluğun temellerinin atıldığı, filizlenip boy verdiği bu topraklarda temeli atan Osmangazi\'nin ninesinin mezarının yanı başındayız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez\' sözü gibi sizlerin geleceğinize yön vermeniz için değerlerimize sahip çıkmak için buradayız.\"

Domaniç Şehit Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Yıldız da öğrencilere Hayme Ana\'yı anlattı. Hisar İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Umut Yağmur Güçlü ise \'Yeni ders yılı\' adlı şiiri okudu.

Görüntü Dökümü

------------------

-Öğrencilerin türbeden çıkarlarken,

-Türbe bahçesindeki etkinliğe katılanların,

-Kuran-ı Kerim okunması,

-Konuşmaların yapılması ve şiir okunmasından çekilen görüntüler,

-Öğrencilerin türbe içerisinde çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya) /DHA

===================================

4)AYVACIK\'TA 60 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan 60 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sazlı Köyü sahilinde Fatma-Nuri Erkan Camii bahçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, cami bahçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.

İki minibüs ile İlçe Jandarma Karakolu\'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------

Kaçaklardan genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

=============================

5)MERHUM ADNAN MENDERES\'İN HEYKELİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Aydın\'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi\'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan merhum başbakanlardan Adnan Menderes\'in masa başındaki silikon heykeli, törenle açıldı. Dedesiyle aynı ismi taşıyan torunu Prof. Dr. Adnan Menderes\'in de katıldığı törende, babası merhum Menderes\'in çiftliğinde çalışan 86 yaşındaki Münevver Çıkrık heykeli görünce gözyaşına hakim olamadı.Merhum başbakanlardan Adnan Menderes ölümünün 57\'nci ölüm yılında memleketi Aydın\'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çakırbeyli Mahallesi\'nde, törenle, heykeli dikilerek anıldı. Törene CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Adnan Menderes\'in torunu Prof. Dr. Adnan Menderes, Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Demir ve vatandaşlar katıldı. Çakırbeyli Mahallesi\'nde Adnan Menderes\'in ismini taşıyan müze içinde yapılan masa başındaki Adnan Menderes heykelini, torunu Adnan Menderes ve Özlem Çerçioğlu birlikte açtı. Silikondan yapılan heykelin açılışında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, \"Adnan Menderes\'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün burada anısını yad ediyoruz. Adnan Menderes\'in ailesinin de heykelinin açılışında burada olmasından dolayı çok onur duyduk. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Adnan Menderes\'in anısını yaşatmaya her zaman devam edecek. Milletimizin de biz Aydınlıları\'nda kalbinde ve zihninde her zaman yaşayacaktır\" dedi.,

\'TARİHTE ÇOK ÖNEMLİ YERE SAHİP\'

Dedesiyle aynı ismi taşıyan Prof Dr. Adnan Menderes, \"Bu çok önemli tarihi günde dedemin kendi köyünde güzel bir yerin açılışında yer almaktan mutluyuz ve gururluyuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir Adnan Menderesi saygıyla ve sevgiyle anıyoruz\" dedi.

Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, \"Bizler her zaman Adnan Menderes\'in köylüsü olmaktan onur ve gurur duyduk. 17 Eylül 1961\'de Menderes Aramızdan ayrıldı. Bizler onun acısı ve üzüntüsünü içimizde yaşadık. O hiçbir zaman ölmedi daima kalplerimizde yaşıyor çünkü o büyük bir devlet adamıydı. Ülkemize çok büyük hizmetler yaptı. Dünya var oldukça Menderes ismi hep var olacak\" dedi.

\'HATIRIMIZI SORAR BİZE ŞEKER VERİRDİ\'

Adnan Menderes\'in sürekli hatırlarını sorup, şeker verdiğini aktaran 86 yaşındaki Münevver Çıkrık da \"İlkokul ikinci sınıfa giderken babam Adnan Menderes\'in çiftliğinde çalışmaya başladı. Bende orada yetiştim ve büyüdüm. Eşi bulunmaz bir beğimizdi. Karşıdan gelirken ben ondan çekinir soramazdım ama o her gelişinde \'Nasılsın kızım?\" diye seslenirdi. Sürekli bize şeker ikram ederdi. Heykeli de ona çok benziyor görünce çok duygulandım\" diye konuştu.

Heykelin açılışı sonrasında vatandaşlar Adnan Menderes heykeli ile bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Merhum başbakanlardan Adnan Menderes\'in slikondan yapılan heykelinden görüntü

-CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun konuşması

-Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Demir\'in konuşması

-Dedesiyle aynı ismi taşıyan Prof Dr. Adnan Menderes\'in konuşması

-Münevver Çıkrık\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

=====================================

6)EDİRNE\'DE ÖĞRENCİLER OKULLA BULUŞTU

Edirne\'de yeni eğitim öğretim yılı Vali Günay Özdemir\'in Şükrüpaşa İlkokulu\'nda katıldığı programla başladı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Şükrüpaşa İlkokulu\'ndaki programa katıldı. Okul girişinde Edirne Belediye Bandosu ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından karşılanan Vali Özdemir bir süre çocuklarla sohbet etti. Okula başlayan öğrencilerle aynı heyecanı yaşadıklarını ifade eden Vali Özdemir, \"Çocuklarımızın daha iyi eğitim görmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Okul güvenliği, öğrenci servisleriyle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık ve sosyal anlamında da bu çalışmaları kurumlarımızla birlikte yapıyoruz. Çocuklarımız okula yeni başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Öğretmenlerimiz geleceği inşa ettiklerinin farkında. Üniversite yıllarında bir bakanımız okula ziyaret gelmişti. Her 5 yılda bir kendimizi yenilememiz gerektiğini söylemişti. Günümüzde her saniye kendimizi yenilemek gerekiyor. Teknoloji ve dünya o kadar hızlı değişiyor ki eğer bu değişime ayak uyduracaksak, gelecek de dünyada söz sahibi olacaksak, değişime hazır tutmalıyız\" dedi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise okulların, doğru bilgiye, doğru ve sağlıklı yollardan ulaşmanın yeni nesillere kazandırıldığı yerler olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Çalışmanın ürünü başarıdır. Öğretmenlerinizin yönlendirmesiyle yapacağınız her çalışmanın karşılığını mutlaka göreceksiniz. Okul sizin yuvanızdır. Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sevgi ve saygı temeline dayalı, hedefini belirlemiş, gayretli öğrenciler olarak başarılı bir öğretim yılı geçireceğinize inanıyorum. Pırıl pırıl bir gelecek ve aydınlık yarınlar sizleri bekliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün veciz bir sözüyle son vermek istiyorum. \'Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür\'. Sizlere güveniyor, sizleri seviyoruz\"

Konuşmaların ardından Vali Özdemir ve beraberindekiler, okulun sınıflarını gezdi. Bir sınıfta öğrenci sıralarına oturan Vai Özdemir çocuklarla sohbet etti. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre bu yıl eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 6 bin 659, ilkokul birinci sınıflarına 4 bin 115, ortaokul 5\'nci sınıflarına 4 bin 13, ortaöğretim 9\'ncu sınıflarına 4 bin 57 öğrenci olmak üzere 18 bin 844 öğrenci kayıt yaptırırken, toplam 56 bin 155 öğrenci eğitim görecek. Edirne ve ilçelerinde resmi okul ve kurumlarında 4 bin 219 öğretmen ve idareci, 445 personel olmak üzere toplam 4 bin 664 kişi görev yapacak.

OKULLAR POLİS KORUMASINDA

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle, okul önlerinde güvenlik tedbiri aldı. Her okul için \'polis irtibat memuru\' görevlendirilirken, 5\'i Yunus olmak üzere 15 polis ekibi giriş ve çıkışlarda okul çevresinde devriye atmaya başladı. Trafik ekipleri de öğrenci servislerini denetledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Vali Özdemir\'in okulda karşılanması

-Öğrencilerin arasına girmesi ve sohbet etmesi

-Vali Özdemir\'in konuşması

-Programa katılan veliler

-Öğrencilerden detaylar

-Vali Özdemir\'in sınıfları gezmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

=======================================================

7)SİVAS\'TA 131 BİN 363 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Sivas\'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 131 bin 363 öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Tuzlugöl Mahallesinde yapımı tamamlanan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulund düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı\'na Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kuran\'ı Kerim tilaveti okunması ve dua yapılmasının ardından Kazım Karabekir Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerinin halay gösterisi sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Sivas\'ta resmi ve özel olmak üzere 647 kurumda yaklaşık 9 bin öğretmenle 131 bin 363 öğrenciye eğitim verileceğini söyledi. Belediye Başkanı Sami Aydın ise öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek \"En büyük değerimiz beşeri sermayemizdir. Bu beşeri sermayemizi daha değerli nitelikli kılan da eğitimdir. Gerek ülke yöneticilerinin, gerekse ebeveynlerin yarınlara bırakacağı en büyük eser iyi yetiştirilmiş bireylerdir, iyi yetiştirilmiş evlatlarıdır. Bu nedenle de bu dönemde gerek Türkiye\'de gerekse Sivas\'ta en büyük yatırım eğitime yapıldı. İyi eğitilmiş bireyler yetiştirmek için iyi okullara sahip olmak lazım. İyi okullar çağını anlayan, geleceği okuyabilen öğretmenlere sahip okullar demektir. Topluma değer katan gençlerin yetiştirilmesi noktasında öğretmenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun gereğinin yerine getirileceğine inancımız tamdır. Eğitim beşikten mezara günün şartlarına uygun şekilde sürekli değişen ve gelişen bir süreçtir.\" dedi.

Vali Davut Gül ise yaptığı konuşmada Türkiye\'nin en güvenli okullarının Sivas\'ta olduğunu, Güvenli Okul Projesi kapsamında özel güvenlik tahsis edildiğini belirtti. Gül \"Burada 24 derslikli yeni bir okul yaparak hem tekli eğitim hedefine bir adım daha yaklaşmış olduk hem de ilkokul ve ortaokul arasındaki ayrımı yaptık. Burada sadece bir ortaokul yapılmıyor aynı zamanda arka tarafa kapalı spor salonu ve yan tarafa bilim sanat merkezi yapılıyor. Yine 300 metre öteye düz ortaokul yapıyoruz. Baktuığımızda Sivas\'ın kuzeyinde öğrencinin olduğu, ihtiyacın olduğu heryerde okullar inşaat anlamında ya devam ediyor ya bitmek üzere ya da bitmiş. Sivas\'taki okullarımız Türkiye\'nin en güvenli okulları. Güvenli Okul Projesi kapsamında geçen sene sayın bakanımızın bizzat talimatlarıyla, ilk defa özel güvenlik tahsis edildi. 156 özel güvenlik personeline ilaveten ayrıca 200\'ün üzerinde polis görevlendirildi. Her okulumuzda ilçelerin tamamında ve il merkezinde gerekli okulların tamamında kamera sistemi entegre edilerek 24 saat karakollarımızın buraları izlemeleri sağlandı.\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Milletvekili Yılmaz ve beraberindekiler okulun açılışını gerçekleştirerek yeni başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İl protokolü ayrıca öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı ders kitaplarını dağıttı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Törenden görünler

-İsmet Yılmaz\'ın konuşması

-Okulun açılışı

-Sınıflar ziyaret

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(336 MB HD Görüntü)

===================================