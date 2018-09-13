DHA YURT BÜLTENİ 10

Kelkit\'teki antik kentte 2 bin yıllık eserler gün yüzüne çıkıyor

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesi Sadak köyünde, köyün de eski adı olan Satala Antik Kenti\'nde gerçekleştirilen çalışmalarda toprağın 50 santimetre altından Roma dönemine ait 2 bin yıllık eserler ortaya çıkarılıyor.

Kelkit\'in Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan ve Roma’nın 15\'inci Lejyonu\'nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü bölgede antik kazı çalışmaları başlatıldı. Kazılarda, 100 metrekarelik bir alan içerisinde toprağın yaklaşık 50 santimetre altında bulunan 2 bin yıllık Roma ve Bizans dönemine ait duvar ve eserlerin ortaya çıkarılması tarihe de ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı çalışmalarını Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki heyet sürdürürken, 25 kişilik ekiple yaz başından beri devam ettirilen çalışmalarda şimdiden çok sayıda arkeolojik eser ortaya çıkarıldı.

‘TARİHSEL AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YER’

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım, toprağı kazar kazmaz bir anda bulgulara rastladıklarını ve Roma’nın 2 bin yıllık ana kampının lejyon duvarlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Yıldırım, “Burası tarihsel açıdan çok önemli bir yer. Toprağın 50 santimetre kadar altından itibaren yapı kalıntılarının karşılarına çıkmaya başladı. Toprağı kazar kazmaz bir anda bulgular ortaya çıkmaya başladı. Roma’nın 2 bin yıllık ana kampının lejyon duvarları karşımıza çıktı. Bununla beraber hemen onun alt seviyelerinde ise 600 yıl boyunca kullanmanın getirdiği etkiyle bu mekânlar işlev değişikliğine gitmiş ve ocaklar karşımıza çıkmaya başladı. Daha sonraki evrelerde burası başka bir yapının mutfağı haline dönüştürülmüş. Bir zamanlar komutanın ana kampıyken daha sonra mutfak yapısına dönüşmüş durumda. Orta Çağ\'a ait birçok bronz sikke buradaki yapıyı tarihlendirmemizi sağladı. Bunlar ekiplerimiz tarafından çözülmesi yapılıyor. Lejyon grupların yapmış olduğu damgalı mühürlü tuğlalar da karşımıza çıkmaya başladı. 15\'inci Lejyon\'un burada kesin olarak yerleştiğini bu bulgulardan görebiliyoruz. Buradaki kazılar çok uzun soluklu olacak. 20 hektara yakın bir alan lejyon kampının olduğu yer. Kentin ana çevrelendiği yer ise 60-70 hektarlık alanö dedi.

‘GÜNÜMÜZE KADAR GELEN TEK LEJYON KALESİ SATALA’

Satala’nın tarihsel açıdan çok önemli bir yer olduğunu da kaydeden Yıldırım, “Burada Tunç Çağı\'ndan itibaren çevrede yerleşim izlerine rastlanıldı. Ama ana merkezde ise Helenistik dönemden erken evreye giden bir bulguyla henüz karşılaşılmadı. Satala’nın tarihteki asıl önemi ise milattan sonra 1\'inci yüzyıldan itibaren Roma İmparatoru’nun yapmış olduğu askeri düzenlemelerle doğuda Sasanilerle bir sınır hattı oluşturmuşlar. Bu sınırlara da 4 lejyon kalesi yerleştirilmiş. Günümüze kadar gelen tek lejyon kalesi ise Satala. Zeugma’daki henüz bulunmuş değil. Samsat’taki su altında kaldı. Diğeri de modern yerleşimin altında. Yani günümüzde bu gördüğünüz lejyonların ana kalelerinin tek örneği durumunda olan yer Satala. Bu bakımdan da çok önemli. Daha öncesinde Roma buraya 16\'ncı Lejyonu\'nu gönderiyor. Daha sonra o lejyon kaydırılarak buraya 15\'inci Apollinares Lejyonu\'nun gönderildiğini görüyoruz. Bu lejyon burada 500-600 yıl kadar kalıyor ve Sasanilerle olan mücadelede hep ön plana çıktığını görüyoruzö diye konuştu.

‘BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ’

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise yaklaşık 2-3 aydır kazı çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek şöyle dedi:

\"Buradaki tarihi varlıkları ve tarihi değerleri biz çok önemsiyoruz. Zaten varlığından haberdardık. Ancak hocamızla beraber buradaki tarihi değerlerimiz gün yüzüne çıkmaya başladı. 2 bin yıllık bir mekânı hocamız ekibiyle birlikte ortaya çıkardı. Burası Roma İmparatorluğu döneminde 15\'inci Lejyon olarak doğuda en uçtaki askeri birliğin konuşlandığı yer. Biz yeni başladık ama en az 10 yıl kadar bu bölgede kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Hem bakanlığımızın imkânlarını hem de yerel imkânları kullanarak burada daha fazla netice alacağımıza ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda buradaki tarihsel yapının bir benzerini, mikro ölçekteki görselini, Roma askerleri, lejyonları görselleriyle beraber buraya gelen ziyaretçilere göstereceğiz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazı alanı detayları

Vali Okay memiş\'in incelemesi

Vali Okay Memiş\'in açıklaması

Görevli hocaların açıklaması

Drone ile kazı alanı detayları

KJ: Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA

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Çiftçileri 800 bin lira dolandıran 8 kişi tutuklandı

KAYSERİ\'de, jandarma ekipleri çiftçilerin arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlerini aracılık ederek satacaklarını iddia eden dolandırıcılara yönelik yaptığı operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8\'i tutuklanırken, 5\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, dolandırıcılık suçunu organize olarak işlediği belirlenen ve Kayseri, Mersin, Kırıkkale illerinde ikamet eden S.B., L.A., B.K., Ö.U., M.T., F.K., H.A., L.Ö., İ.B., S.B., G.Ş., M.Ş., G.T., A.D., R.O.. ve S.S,\'nin ev ile işyerlerine eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin, 13 farklı ilde bulunan 20 mağdur ile irtibata geçerek kendilerini aracı olarak tanıttıkları, mağdur çiftçilere ait arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlerine aracılık ederek alıcı bulacaklarını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Bu kapsamda dolandırıcıların yaklaşık 800 bin TL maddi kazanç sağladıkları, bunun yanında yine farklı illerde ikamet eden çok sayıda kişiyi dolandırma teşebbüsünde bulundukları belirlendi. 3 ayrı ilde, 16 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, organize suç örgütü şüphelisi 13 şüpheli suç aleti ve eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, firar durumunda olan 2 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor. Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8\'i tutuklanırken, 5\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Jandarma Komutanlığından çıkarılışı

Haber- Kamera: KAYSERİ (DHA)

1 Dakika 48 Saniye / 221 MB



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Karabük’te fuhuş operasyonu

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'te, fuhuş yapıldığı iddia edilen düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbar edilen 100. Yıl Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen Özbekistan uyruklu F.B.31) ve G.İ.(40) ile kadınlarla birlikte olan H.A.(38) ve M.E.S.(30) gözaltına alındı. H.A. ve M.E.S.\'ye toplam 2 bin 84 TL para cezası kesildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadınlar hastaneye götürülürken

-Kadınlar polis otosuna götürülürken

(01.25) Boyutu:(157 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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KAMYONLAR KURTARILDI

Trabzon\'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusunda çöken dolgu toprağına saplanan ve sürüklendikleri kıyıda asılı kalan 3 kamyon yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Trabzon\'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı (2)

Kamyon sürücülerinden Muammer Salih, dikkatsizlikten dolayı böyle bir olayın meydana geldiğini belirterek \"Bu durum döküm sahalarının genel sorunu. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha önce başımıza böyle bir olay geldi, sürekli geliyor. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Sürekli böyle olaylarla karşılaşıyoruz\" dedi.

Sürücü Ahmet Güner de “Hafriyat kesildi biz de aşağı indik. Şu anda aracım çıktığı için mutluyum. Araçlarda ufak tefek sorunlar var ben aracın içerisindeydim. Biraz panik yaptım ve korktum. Daha önce böyle bir şey yaşamadım\" diye konuştu.

Sürücü Sinan Şahin ise, “Biz döküm yapmak için yanaştık, toprak alttan deniz ıslattığı için çamura döndü, arabanın yükünü çekemeyince alttan heyelan gibi kamyonlarla birlikte denizi bulduk. Düşerken kamyondan aşağı indik, bıraktık kamyonu gitsin gidebildiği kadar, ilk önce kendi canımızı sağlama aldık. Malımızı da kurtardık şükürler olsun. Yapacak bir şey yok. Kamyoncunun kaderi bu\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kamyonların kurtarılması

Sürücülerle röp.

Detaylar

Haber: Tolga SAĞLAM - Kamera: Uğur AYDIN TRABZON-DHA

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