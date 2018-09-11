DHA YURT BÜLTENİ 10

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BURSA Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı - güvenlik kamerası

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURALBURSA,(DHA) - BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesinde Cumartesi günü, \'gelin arabası\' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Soygun girişimine dair yeni bir güvenlik kamera görüntüsü daha yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Soyguna gelenler

Emekli polisin müdahalesi

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Bolu\'da polise saldıranlar adliyeye sevk edildi

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, kovalama sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanan yakınlarını görmek için gittikleri hastanede olay çıkarıp, 3\'ü polis, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçen cumartesi günü, iddiaya göre Alpagutbey Mahallesi\'nde gece saatlerinde inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç ihtara uymayınca polis ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği minibüsün sürücüsü Müslüm K. yaralandı. 13 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen Müslüm K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Müslüm K.\'nın yakınları pazar günü hastaneye ziyaret için geldi. Polis, Müslüm K.\'nın yalnızca anne, babası ve eşi gibi birinci derece yakınlarının ziyarete girebileceğini söyledi. Diğer akrabaların hastaneye girişine izin verilmeyince olay çıktı. Müslüm K.\'yı görmek isteyen yakınları, polise küfürler ederek taşkınlık çıkardı. Polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Hastane önünde meydana gelen olaylarda 3\'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., T.Ö., B.Y. S.Ö. ve H.Y. polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye önünde alınan önlemler

-Detaylar

Süre: 00.47-Boyut: 88.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)



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Çıldır\'da dolu hayatı felç etti

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın Çıldır ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı felç etti.

Çıldır\'da öğlen saatlerinde havanın aniden kararmasıyla birlikte dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkisini sürdüren fındık büyüklüğündeki dolu, kısa süre içinde bölgeyi beyaza bürüdü. Vatandaşları hazırlıksız yakalayan dolu, tarlalarda hasat yapan çiftçileri de olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doludan genel görüntü

-Dolunun etkisiyle beyaza bürünen bölge

(KJ: Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

ÇEKİM NOTU:Görüntüsü, \'ardahan-dolu\' kodu ile geçildi. (1 dakika - 51 mb.)

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Konya\'da kamyon kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerleri geçip kayalıklara çarptı. Kazada sürücü Mustafa Uzun olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ramazan Düzcan yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seydişehir-Antalya Karayolu 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uzun yönetimindeki ev eşyası yüklü 47 DH 363 plakalı kamyon, bariyerleri aşıp kayalıklara çarptı. Kazada araç sürücüsü Mustafa Uzun olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Ramazan Düzcan ağır yaralandı. Kazada yaralanan Ramazan Düzcan, Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Mustafa Uzun\'un cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Bariyerleri aşan kamyondan görüntüler

Haber-Kamera:Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)