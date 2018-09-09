DHA YURT BÜLTENİ 10

Yüksekova\'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit



HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Yüksekova\'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

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Bakan Soylu, Suriye sınırındaki Yayladağı\'nda (2)- Yeniden



\'BAŞARILI GÖÇ YÖNETİMİ ORTAYA KOYDUK\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay\'ın Yayladağı ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi\'ne yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, \"Şu rakamı Türkiye\'ye vermek isterim. 255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü\" dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Sosyolojik açıdan en önemli göç olaylarından birisi ile karşı karşıyayız. Bu millet tarihi başarının altına imza atmıştır. Bugün de yine aynı mesele, İdlib ve çevresinde oluşturulmaya çalışılıyor. Devletimiz bu konudaki tavrını hem toplantılarda hem dünyaya seslenmelerinde hem de değerlendirmelerinde açıkça ortaya koymaktadır. Bizim derdimiz insaniyettir. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Burada oradan başlayacak bir göç dalgasının da sorumluluğu bize ait değildir. Açık ve net. Gerekli tedbirlerimizi aldığımızı söylemek isteriz. İnanıyoruz ki artık bu dünyayı da Türkiye\'yi de orada yaşayan insanları da zora sokan bu davranış modellerinden vazgeçilsin isteriz. Umudumuz odur ki vazgeçilecektir. Dünyada güç göstermek isteyen ülkelerin arenası mazlum insanların memleketleri olmamalıdır. Burada güç sadece silah ve para ile sağlanabilecek bir hadise değildir. Gücü veren Allah\'tır. Sabırla üzerimize düşeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başarılı bir göç yönetimi ortaya koyduk. Bunu istismar etmek isteyenler oldu ve biz kurtuluş mücadelesinde hangi milletlerin kollarındaki bilezikleri satarak gönderdiklerini biliyoruz. Geçmişimizi unutmadık asil bir milletiz. Yardım edenleri unutmayız.\"

\'İŞİN TİYATROSUNDALAR\'

Bölgede huzura kavuşturulan yerlere geri dönüşler olacağını kaydeden Bakan Soylu, \"Gittiğimiz bütün uluslararası toplantılarda, sözde büyük ülkelerin temsilcilerinin Suriye meselesi konuşulduğu zaman başları öne eğiktir. İşin tiyatrosundalar. Bunu herkes biliyor. Bizim tüm Avrupa neredeyse 5\'te 1\'imiz kadar tüm Avrupa topraklarına yayılmış olan Suriyeli göçmenler konusunda aldıkları tavırlar ortadadır. Bizim sadece kendi sınırlarımızda değil, sınır ötesinde ortaya koyduğumuz irade de ortadadır. Bu süreç elbette arzu ettiğimiz ölçüce neticelenecektir. Orada huzur ortamı olduğu itibaren nasıl \'Fırat Kalkanı\' bölgesinde geri dönüş söz konusu olmuşsa aynı şekilde oradaki her huzura kavuşulan bölgede geri dönüş olacaktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Muharrem İnce: Dereyi görmeden paçaları sıvama

CHP\'den İzmir\'de kuruluş yıl dönümünü kutlaması

İZMİR\'de CHP\'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan, partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, \"Yerel seçimlerin ardından yeniden kurultay çalışması olacak mı\" sorusuna İnce, \"Dereyi görmeden paçaları sıvama\" yanıtını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, ilçe belediye başkanlarının Ankara\'daki programa katıldığı, bunun da kendisinin yalnız bırakıldığı yönünde görüntü oluşturduğuyla ilgili bir soruya, \"İzmirliler beni yalnız bırakmadığı sürece yalnızlık olmaz\" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü, partinin 95\'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel\'in Ankara\'daki programa katılması nedeniyle yer almadığı etkinliğe, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı ilçe başkanları ve bazı belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Burada CHP\'lilere seslenen CHP izmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci, \"Demokrasiden, özgürlükten ve cumhuriyet rejiminden pek haz etmeyenler, İzmir\'i ötekileştirmeye çalışmış, ancak her seferinde İzmirlilerin tokadını da yemişlerdir. Yemeye de devam edecekler\" dedi. Değirmenci, konuşmasının devamında Cumhuriyetin temellerinin atılmasında CHP\'ye ne kadar ihtiyaç duyulmuşsa, bugün daha fazlasıyla ihtiyaç olduğunu söyledi.

\'İZMİRLİLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİM\'

İzmir\'in kurtuluşunun 96\'ıncı yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere kente gelen ve partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen kuruluş yıl dönümü programına da katılan, 24 Haziran\'daki seçimlerde CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnce, 9 Eylül\'e dair, \"İnsanların, kentlerin, şehirlerin dönüm noktaları vardır. 9 Eylül de Türkiye\'nin ve İzmir\'in dönüm noktasıdır. Hem bir kuruluşun günü hem de bir kurtuluşun günüdür. Biz bu ülkeyi yoktan var edenlere minnet ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu cumhuriyeti kuranlar Anadolu\'nun ortasındaki bir köylü devletinden, modern bir cumhuriyet yarattılar. Köylü çocuklarına keman çalmasını öğrettiler. Ve şunu biliyoruz; bu ülkenin kurtuluşu da İzmirlileri çoğaltmak olmalıdır. Türkiye İzmir\'e benzediği anda bizim de kurtuluşumuz olacak zaten. O zaman pasaportumuz Kapıkule\'den sonra işe yarayacak. O zaman gençlerimiz daha özgür olacak. O zaman gençlerimiz başka ülkelerin vize kuyruklarında gezmeyecek. Böyle bir günde İzmirliler ile beraber olmak istedik\" dedi.

\'PARTİMİN BİR OY FAZLA ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM\'

Bugün Ankara\'da da CHP\'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında programın olduğunun hatırlatılması üzerine İnce, şunları söyledi:

\"Böyle bir davet geldiği için İzmir\'e geldim. İzmir de bizim Ankara da bizim. Ne fark eder. Ankara\'da da olurum, İzmir\'de de olurum. Ankara\'da 16 sene oldum zaten. Bırakın da bir kez de İzmir\'de olayım.\"

Yerel seçimlere dair de konuşan Muharrem İnce, \"Ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe sekreteriyim, il başkanıyım, parti meclis üyesiyim, grup başkanvekiliyim, milletvekiliyim. 40 senem bu partide geçti. Önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım. Bir oy fazla almak için ne gerekiyorsa onu yapacağım\" dedi.

YEREL SEÇİMLERDEN SONRASI

Muharrem İnce, bir gazetecinin, \"Yerel seçimlerden sonra tekrar kurultay talepleriniz olacak mı\" sorusuna ise \'Dereyi görmeden paçaları sıvama. Önce bir yerel seçimi gör\" yanıtı verdi. Yerel seçimde belirlenecek adaylar ile ilgili soru üzerine ise \"Onu ben bilemiyorum. Adayları ben belirlemiyorum\" dedi.

\'BEN YALNIZ MIYIM?\'

İl Başkanı Deniz Yücel ile birçok ilçe belediye başkanının Ankara\'da, Genel Merkez tarafından düzenlenen programa katıldığı hatırlatılarak, \"Burada yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz\" sorusu yöneltilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise şu yanıtı verdi:

\"İl Başkanımız, belediye başkanlarımız Ankara\'da partinin 95\'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar. Biz de burada İzmirli hemşerilerimizle İzmir ve Türkiye\'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. O da görev bu da görev. İki görevi bir arada yapıyoruz. Yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ben yalnız mıyım? İzmirliler beni yalnız bırakmadığı sürece yalnızlık olmaz.\"

Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhuriyet Meydanı\'ndaki CHP\'nin kuruluş yıl dönümü programından görüntü

-Muharrem İnce\'nin açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/ Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Amasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor (2)

SIĞINMACILAR, OKUL PANSİYONUNA YERLEŞTİRİLDİ

Afganistan\'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek yasa dışı yollardan Türkiye\'ye gelen ve 5 gündür Amasya\'da bir cami avlusunda kalan Afgan uyruklu sığınmacılar için Amasya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve belediye başkanlığı harekete geçti. Cami avlusunda kalan 117 kişi ile birlikte kentteki toplam 135 sığınmacı, İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi pansiyonuna yerleştirildi. Sığınmacılara, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Amasya temsilciği tarafından içlerinde havlu, şampuan, sıvı sabun, ıslak mendil gibi hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

VALİLİK: BARINMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta itibariyle 463 sığınmacının kayıt olmak için kendilerine yönlendirildiğini belilrtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Bunlardan 256’sı Afgan uyrukludur. Bu kişiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gerekli belgeleri ile başvurarak uluslararası koruma kayıtlarını yaptırıp kimliklerini alacaklardır. İlimizde Afgan ikametli nüfus az olduğundan, daha çok Irak uyruklular ikamet ettiğinden ve toplu taşıma araçlarıyla daha çok gece geldikleri için ilk gün barınma sorunu geçici olarak oluşmaktadır. Ancak Valiliğimiz kamu kurumlarını koordine etmiş ve kayıt altına alınma sürecinde oluşan barınma sorununu çözmüştür. Bundan sonra ki süreçte ise gelecek sığınmacılar içinde bu tip durumlarla karşılaşılmaması için gerekli önlemler alınmıştır\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sığınmacıların cami avlusundan alınmaları

Otobüslerle taşınmaları

Pansiyona yerleştirilmeleri

Koli dağıtımı

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI AMASYA-DHA

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Bakan Varank: Bilişim Vadisi dünya ölçeğinde teknoloji üssü olacak



GEBZE (Kocaeli), (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki yapımı devam eden Bilişim Vadisi\'nde incelemelerde bulunarak, \"Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Muallimköy bölgesindeki Bilişim Vadisi\'nin birinci etap ikinci kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, yaklaşık 2 saat süren incelemesinde Bilişim Vadisi yetkilileri ve müteahhit firma temsilcilerinden bilgi aldı. Vadide faaliyete başlayan firmaları da ziyaret eden Bakan Varank, Ar-Ge çalışmaları yapan genç girişimcilerle sohbet etti.

Bilişim Vadisi\'nin uluslararası ölçekte bir merkez olacağını belirten Bakan Varank, \"Bilişim Vadisi, bakanlığımızın vizyon projelerinden biri. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Vadi, İstanbul\'dan Yalova-Bursa istikametine giderken Osmangazi Köprüsü\'nün yakınında bulunuyor. Projenin birinci etap ikinci kısmının tamamlanası için 100 Günlük İcraat Programı\'nda milletimize söz verdik. Bu nedenle inşaatın hangi aşamada olduğunu yerinde görmek istedik. İnşallah en kısa zamanda bu bölümler de bitecek. Planladığımız başarının sadece ofisler ile olmayacağını biliyoruz. Bu amaçla Bilişim Vadisi\'nde altyapısı, ortak atölyeleri, teknoloji transfer ofisi, veri ve kuluçka merkezleri ile güçlü bir ekosistem kurmaya kararlıyız. Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak. Bugün itibariyle 39 firma burada Ar- Ge projeleri yürütüyor. 3,5 milyon metrekarelik bu alan, sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte bir merkez olacak. Ulaşım noktasında ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi şehirlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Burada sosyal alanlar oluşturmak için hem mimari, hem de kurumsal anlamda en iyiyi hedefliyoruz\" dedi.

Bakan Varank, Trabzon’da ihbar ettiği PKK\'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adını taşıyan konferans salonundaki çalışmaları da inceledi. Bakan Varank girişinde, \'Eren Bülbül Konferans Salonu, İyi ki varsın Eren\' yazan salona, Bülbül’ün fotoğrafı ile birlikte hayatını anlatan bir bölüm yapılması talimatını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bilişim Vadisi\'nden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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