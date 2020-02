DHA YURT BÜLTENİ 10

1500 TON UNUN IRAK\'A GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ (EK)

1)UN YÜKLÜ KAMYON SÜRÜCÜLERİNDEN TEPKİ

Ticaret Bakanlığı\'nın fiyatlarda istikrarın sağlanması için un ihracatına getirdiği geçici sınırlama nedeniyle, Irak\'a un götüren TIR\'ların Habur Sınır Kapısı\'ndan çıkışına izin verilmemesi üzerine, Silopi TIR parkı sahası ve Habur Gümrük sahasında işlemleri biten araçlar geri gönderildi. Sahalardan çıkartılan TIR ve kamyon şoförleri Habur ve Silopi\'ye yakın dinlenme tesislerine çekildi. Bu karardan önce fabrikadan Irak\'a ihracatı gerçekleştirmek üzere yüklenip gümrük işlemleri tamamlanan araçlar, TIR parkı ve gümrük sahasından çıkartılması sonrası şoförler çaresiz kaldı. Geri dönmek isteyen şoförler ise, nakliyeci firmalar ile sorun yaşıyor. Türkiye\'de, un ihracatının durdurulmasına olumlu baktıklarını belirten Un İhracatçısı Şükrü Hasanoğlu, \"Un potansiyelimiz yok. Saygı duyuyoruz ama aniden un yüklü bu araçlara bir seferliğine müsaade edilmesini istiyoruz. Beyannamesi açık olan Konya\'dan, Adana\'dan gelen arabalara müsade edilmesini talep ediyoruz. Bunların tekrar dönüşlerinde nakliyesi beyannamesi gümrük işlemleri çok zordur\" dedi. Özel bir tesiste bekleyen ve un yüklü kamyon şoförü Rıdvan Erol, \"Tesislerde ve yol üzerinde park sorunumuz var. Yiyecek sorunumuz var. Hepimiz mağduruz. Mazot sorunumuz var. Dönebilmemiz için araçlarımızda mazot kalmadı. Tüccarları, fabrikaları arıyoruz; \'bekleyin\' diyorlar bize. Mağduriyetimizin giderilmesi için her hangi bir yetkili bulamıyoruz\" diye konuştu.

Kamyon şoförü Adnan Gökçe de, yüklü kamyon ve sürücülerine bir çözüm bulunmasını isteyerek, \"Türk Bayrağı altında yaşıyorsak bizim de hakkımız var. Bizim halimizi görmeleri lazım, ilgilenmeleri lazım\" diyerek sitem etti.

Görüntü Dökümü:

-Habur sınır kapısı

-Kapıdan çıkan araçlar

-Şoförlerin konuşmaları

-TIR Parkı ve tesislerde bekleyen araç ve sürücüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil COŞKUN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

2)ÇANAKKALE\'DE KAÇAK GÖÇMENLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na, lastik botla geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanma anları, kameralara anbean yansıdı. Kaçakların, umut yolculuğu için bebeklerinin dahi canlarını tehlikeye attığı görüldü.Kuzey Ege\'de kaçakların yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, dün Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla lastik bot içindeki 11\'i çocuk, 5\'i kadın ve 13\'ü erkek toplam 29 Afgan kaçak yakalandı.

ÖNCE ÇOCUKLAR ALINDI

Kaçak göçmenlerin yakalanma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınması anları, ekipler tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, kaçakların dolu olduğu bota, görevlilerin ip atarak Afganları çektiği görülüyor. Lastik bota tıka basa doluşan kaçakların önce çocukları Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alınıyor ardından da tüm kaçakların tahliyesi sağlanıyor. Bu görüntüler, kaçakların umut yolculuğu için kendilerinin yanı sıra çocuklarının da hayatlarını nasıl tehlikeye attığını gözler önüne seriyor.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-Kaçakların yakalanma anından görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

3)DİGOR\'DA KOYUN YÜKLÜ TIR\'LAR DEVRİLDİ

KARS\'ın Digor İlçesi\'nde koyun yüklü iki TIR\'ın devrilmesi sonucu 246 küçükbaş hayvandan 30\'u telef oldu, 40\'ı yaralandı. Bir TIR sürücüsü güçlükle sıkıştığı yerden yakaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Digor ilçe girişinde yapımı devam eden köprü kavşağında meydana geldi. Kars\'tan Iğdır istikametine gitmekte olan Mehmet Veysel Sevim idaresindeki 63 F 2081 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Musa Dağdelen idaresindeki 21 LA 544 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki TIR da karayolunda yan yatarak sürüklendi. TIR içerisinde sıkışan Mehmet Veysel Sevim\'i sıkıştığı yerden çıkarmak için Kars ve Digor Belediyeleri itfaiye ekipleri ile Kars AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında yaralı sürücü ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Her iki TIR\'da bulunan diğer 3 kişi ise kazayı hafif şekilde atlattılar.

Kazada her iki TIR\'da bulunan 246 adet koyunun 30\'u telef oldu, yaklaşık 40\'ı da yaralandı. Sağ kurtarılan koyunlar kaza yerine yakın bir araziye götürülerek muhafaza altına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de kaza sonrasında yolu bir süre araç trafiğine kapattı. TIR\'ların olay yerinden kaldırılmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

Kaza yeri

TIR\'lar

Kurtarma çalışmaları

Araçların düzeltilmesi

Koyunlar

Kaza anında cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

(530 MB - 5 DK 20 SN)

3)ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇAM FİDANI DÜĞÜN DAVETİYESİ DAĞITTILAR

KAYSERİ\'de Gülşah Aktaş ve Baran Şam çifti, düğün davetiyelerini çam fidanı olarak hazırladı. Son yıllarda ormanların katledildiğini belirten çift, bu yolla herkese sorumlu davranmaya davet ettiklerini belirtti. Çift, dağıttıkları çamları toprakla buluşturma sözü aldıklarını da belirterek, \"Fidanı diken bize fotoğrafını atıyor. Dağıttığımız fidanları toprakla buluşturmak artık herkesin boyun borcuö dedi.

Düğünler evlenecek olanların en mutlu günleri. Bu özel günü hayatları boyunca anlamlı bir hale getirmek isteyen çiftler de farklı yollar seçiyor. Kayseri\'de Pazar günü dünya evine girecek olan Gülşah Aktaş (31) ile Baran Şam da (31) düğün davetiyeleri konusunda dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Son yıllarda artan orman yangınlarına, yok olan yeşil alanlara dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak isteyen çift, düğün davetiyesi olarak çam fidanı dağıttı.

Yeşilin korunması gerektiğini belirten ve Pazarlamacılık yapan Baran Şam, bu konuda herkese görev düştüğünü ifade ederek, \"Hem katledilen aydınlar hem de orman katliamlarına dikkat çekmek için böyle bir fikir düşündük ve hayata geçirdik. İnşallah bu yolla eşimize, dostumuza ve çevremize de örnek olmuş oluruz. Bu bizi onure eder. Normal bir düğün davetiyesi verseydik, insanlar buruşturup, daha sonra atacaktı. Şimdi ise bu fidanlarla 30 yıl sonra hatırlayacaklar ve aynı zamanda yeşile katkı sunacaklar ve çocuklarına örnek olacaklar.dedi.

\'ÇAM FİDANLARI İÇİN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDUK\'

Çam fidanları için Orman İşletme Müdürlüğü\'ne başvurduğunu kaydeden Şam, şunları söyledi: \"Biz düğün davetiyesi olarak 700 tane kara çam fidanı dağıttık. Karar verdikten sonra Orman Müdürlüğü\'ne gittik. Orada yetkililer, ellerinde yaklaşık 200 bin fidanın olduğunu söylediler. Tanesini 1 TL 85 kurutan satın aldık. Haliyle onlarda bazı olumsuzluklar ve bu işi kötüye kullananların olduğunu belirterek, fidanı ücretli verebileceklerini belirtiler. Fidanları aldıktan sonra davetiyemizi hazırladık ve fidanı dağıttığımız ambalajın üzerine yapıştırdık. Görenler şaşırdı ve çok beğendiklerini belirtti.

\"Düğün davetiyesi konusunda anlamlı bir olaya imza atmaya isteyenlere tavsiye ediyoruzö diyen Baran Şam, \"Çocuklara daha yeşil daha aydınlık bir miras bırakmak isteyenler, davetiyelerini bu şekilde yapsınlar. Çocuklara ağaç dikmenin önemini anlatırlarsa biz de mutlu oluruz.ö diye konuştu.

\'DOĞADAN ÇOK ŞEY ÇALDIK, BİR ŞEYLER KATMAK ARTIK BOYNUMUZUN BORCU\'

Kayseri Şehir Hastanesi\'nde Tıbbi Sekreter olarak görev yapan Gülşah Aktaş ise mutlu günlerini daha da anlamlı hale getirmek için hem farklı hem de örnek olacak bir yol seçtiklerini ifade ederek, \"Doğadan çok şey çaldığımızı düşünüyorum. Doğaya iyi şeyler katmak artık bizim boynumuzun borcu oldu. Bu da güzel oldu, örnek oldu diye düşünüyorum. Bunun yanında davetiyeyi dağıttığımız da çok fazla şaşıran oluyor. Ben Kayseri Şehir Hastanesi\'nde çalışıyorum. Görenler fotoğraf çekip, kendilerinin de böyle bir şeye vesile olmak istediklerini belirtiler. Beni bu durum da mutlu etti. Doğa için, geleceğimiz için küçük de olsa örnek olan bir olaya katkımız olduğu için mutluyuzö dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Baran ve Gülşah çiftci ile röportaj

-Çam davetiyeden ve düğün daveti görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

3 dakika 21saniye / 106 MB

4)DALGADA SELFİE ÇEKMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

BARTIN\'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limanda yükselen dalgaları arkalarına alanlar selfie yaptı. Amasra\'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman\'da kayalara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Ziyaretçiler, limanda yükselen dalgaları arkalarına alarak selfie çekti. Bazıları da yakınlarına poz verdi. Kıyıya yaklaşanlardan bazıları dalgaların etkisiyle ıslandı. Şiddetli rüzgar balıkçıları da etkiledi. Balıkçı tekneleri limana sığındı. Rüzgar nedeniyle ilerlemeyen bazı kuru yük gemileri de büyük liman dışına ve liman içine demirledi.

Belediye ise hoparlörden ilan yaparak, vatandaşları şiddetli rüzgarın oluşturacağı olumsuzluklara karşı uyardı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Dalgalardan detay

-Ziyaretçilerin görüntü çekmesi

-Dalgalardan ıslanan ziyaretçiler

-Dalgaları izleyen vatandaşlar

-Küçük limandaki dalga detay

Süre: 3.44 Boyut: 418 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

5)YARALI SU SAMURU KAYALIKLARDA BULUNDU

ZONGULDAK\'ta nesli tükenmek üzere olan su samuru, plajdaki kayalıklarda yaralı halde bulundu. Vatandaşların, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiği su samuru tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Ender görülen ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan su samuru, Ilıksu Plajı yakınlarındaki kayalıklarda vatandaşlar tarafından başından ve gözünden yaralanmış halde bulundu. Yaralı su samuru ilk önce vatandaşlardan kaçtı. Su samurunu yetkililere teslim etmek isteyen vatandaşlar, yaralı halde kaçıp ölmemesi için yakalamaya karar verdi. Vatandaşlar, su samurunu sakinleştirmek için önce su ve midye verdi, ardından su samurunu bir çuvala koydu. Daha sonra su samuru Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yaralı su samurunun tedavi altına alındığını belirten Orman ve Su İşleri Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, \"Tedavisinin tamamlanmasının ardından bulunduğu yere, yani doğaya geri bırakacağız.\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Su samurunun yaralı halde kayalıklarda bulunması

Vatandaşlar tarafından midye ve su verilmesi

Yakalanması ve yetkililere teslim edilmesi

Süre: (2:53) Boyut: (322 MB

HABER: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK

ZONGULDAK, (DHA)

