DHA YURT BÜLTENİ 10

1)POLİS MEMURU, YARALI SURİYELİ KADINI 2 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI



HATAY\'ın Reyhanlı ilçesi sınır hattında bir polis memuru, ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen ekipler, 40 yaşlarındaki Suriyeli kadının çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini gördü. 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğuyla çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Arazinin taşlık ve engebeli olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çekeceğini düşünen bir polis memuru, kadını sırtına alarak en yakın yola götürmek için yola çıktı. Bu sırada kadının çocukları da polisi takip etti. Sıcaktan etkilenen ve yorulan polis, kısa süreli dinlenip, tekrar yoluna devam etti. Polis memuru, yaklaşık 2 kilometre taşıdığı kadını ambulansa ulaştırdı. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Kaçak olarak Türkiye\'ye girmek isterken düşüp yaralandığı belirtilen Suriyeli kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin Suriyeli kadını sırtında taşıması

- Suriyeli kadın ve çocukların görüntüsü

- Kadının ambulansa taşınması

- Genel görüntü

- Kadından detay

SÜRE:02\'01\" BOYUT: 224 MB

Haber:Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: REYHANLI,(Hatay),(DHA)

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2)TERÖR OPERASYONLARINDA KOMANDOLARIN SADIK DOSTU: ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLER

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK\'ya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ederken, zorlu arazi şartlarında yürümek zorunda kalan komandolar, araziye döşenmiş patlayıcıların tespiti konusunda en büyük desteği özel eğitimli köpeklerden alıyor. Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi, Dağlıca Bölgesi\'nde Kuzey Irak\'a sıfır noktada bulunan, daha önce teröristlerin sık sık eylem yaptığı, \'İkiyaka Dağlarında\' Türk Silahlı Kuvvetleri aylar öncesinden büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Terör örgütünün büyük kayıp verdiği bölgede asker, operasyonlarını sıklaştırırken, gün boyu devam eden operasyonlara katılan komandolar da hem teröristlerin izini sürüyor hem de tuzaklanmış bombaları, mayınları ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit etmeye çalışıyor.

Komandolar örgütün haince tuzakladığı mayınları ve EYP\'leri tespit ederken ise en büyük desteği özel eğitimli köpeklerden alıyor. Şu ana kadar PKK\'lı teröristlerin onlarca büyük eylem yapmasının önüne geçen özel eğitimli köpekler, komandolarla dost bir görüntü sergiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Operasyonda olan komandolardan detaylar

- Köpek detayı

- Komandoların engebeli arazide köpeği kucaklarına alması

- Detaylar

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3)AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

NİĞDE’de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Niğde -Bor karayolu Sarı Köprü mevkiinde Turan Atlı yönetimindeki 51 AJ 970 plakalı ambulans ile Zehra Sarıkaya yönetimindeki 38 AV 366 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, refüje çıkan ambulansın şoförü Turan Atlı, sağlık personeli Habib Sarı, Rezzan Dağtekin ile otomobil sürücüsü Zehra Sarıkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sırasında ambulansta hasta olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan ambulanstan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Ambulanstan detay görüntü

-Otomobilden görüntü

-Yaralı taşıyan ambulanstan görüntü

Süre: 01\'42\" Boyut: 112 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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4)SEDA NUR, 41 GÜN SONRA GÖZLERİNİ AÇTI

ANTALYA\'da, 26 Temmuz\'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedaviye alınan Seda Nur Şen (23), 41 gün sonra gözlerini açıp, seslere karşılık verdi. Baba Kadir Şen, \"41 gündür kızımın iyileşip, aramıza dönmesini sabırla bekliyoruz\" dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Seda Nur Şen, 26 Temmuz günü Antalya\'da, Dumlupınar Bulvarı Ulusoy Caddesi\'nden yolun karşısına geçmek isterken, 07 EY 344 plakalı ekmek aracının çarpmasıyla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Şen, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 41 gün sonra kendisine gelip, gözlerini açan Şen, doktorlarının izniyle hastane bahçesinde bekleyen ailesiyle de görüştürülüyor.

Yoğun bakımda geçen 41 günün sonunda ailesiyle görüşüp, seslere karşılık veren Seda Nur Şen\'in babası Kadir Şen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde 41 gündür beklediklerini söyledi.

\'3\'ÜNCÜ HAVALİMANI\'NDA GÖREVE BAŞLAYACAKTI\'

Kızının hayati tehlikesinin sürdüğünü belirten Kadir Şen, \"Kızım insanlık için bir şeyler yapma çabasındaydı. Bu nedenle kendini geliştirmek istiyordu. Türkiye Otomasyon Kurumu\'na başvurduğu yazılım programı kabul görmüştü. Yazılımın Avrupa\'da da kullanılabilmesi için işlemlerini yürütüyordu. Bu arada Türk Hava Yolları\'nın yazılı ve sözlü sınavlarına girip kazanmıştı. 2 Ağustos günü, 3\'üncü Havalimanı\'nda göreve başlayacaktı. 41 gündür sabırla hastane bahçesinde iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

\'DAVA AÇACAĞIM\'

Şu an çocuklarının sağlığının daha önemli olduğunu belirterek, ona yoğunlaştıklarını aktaran Kadir Şen, \"Öğrendiğimize göre ekmek arabasını kullanan sürücü hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış. Kaza raporlarına bakıldığında ve daha sonra olay yerinden elde ettiğimiz fotoğrafta fren izinin tek taraflı ve en az 9 metre olduğu görülüyor. Tutanaklarda ise fren izinin 3 metre olduğu belirtilmiş. Seda Nur sağlığına kavuştuğunda bu konuda yasal işlemleri başlatıp kişiler hakkında gereken davaları açacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- AÜ Hastanesi dış plan detayı

- Baba Kadir Şen röportaj

- Seda Nur Şen’in mezuniyetinden detay görüntü

- Kadir Şen röportaj

- Hastane dış plan görüntü

- Seda Nur Şen’in fotoğrafı

312 MB /// 02.47ö

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)

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5)ŞIRNAK\'A AŞİRETE GELİN OLARAK GELEN İSTANBUL\'LU BERİVAN\'A 1,5 KİLO ALTIN VE 35 BİN LİRA TAKI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesindeki Başaran köyünde dünya evine giren Barış ile Berivan Gökçe çiftinin düğününde unutulmaz anlar yaşandı. Asker ve vatandaşların birlikte halay çektiği düğünde paralar havada uçuşurken, İstanbul\'dan gelen geline 1.5 kilo altın, 35 bin lira para, damada ise, bir araba ile 145 bin lira para takı olarak takıldı. İstanbul\'da, 2007 yılında Bağcılar Lisesi\'nde okurken tanışan Barış ve Berivan, 11 yıllık ilişkilerini düğünle taçlandırdı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde Barış ile Berivan Gökçe çifti, 3 gün 3 gece süren dillere destan düğünle dünya evine girdi. Babası, Agit Gökçe\'yi 1990 yılında terörle mücadele şehit veren Barış Güven\'i düğününde güvenlik güçleri yalnız bırakmadı. Bölgede etkin olan Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan, Kaşuran, Giravyan aşiretleri ve yurtdışında gelen konukların yanı sıra binlerce kişinin katıldığı düğünde renkli görüntüler yaşandı.

DAVETLİLER TAKI TAKMAK İÇİN YARIŞTI

Düğünde açılan dev Türk bayrağı altında, asker ve vatandaşlar Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Düğünün son gününde yapılan takı merasiminde ise, davetlileler adeta bir biriyle yarıştı. Takılar arasında en ilgi çekici ise, damadın ağabeyi Savaş Gökçe\'nin kardeşine düğün hediyesi olarak verdiği 65 bin lira değerinde araba vermesi oldu. Damat Barış Gökçe\'ye araba haricinde 145 bin lira da para takılırken, gelin Berivan\'a ise davetlileri 1.5 kilo altın ile 35 bin lira para taktı.

\'EŞİM İLE 11 YIL ÖNCE TANIŞTIK\'

Beytüşşebap Kaymakamlığı\'nda memur olarak görev yapan Barış Gökçe, eşi Berivan Gökçe ile 11 yıl önce İstanbul\'da tanıştıklarını dile getirerek, \"Bağcılar Lisesi\'nde okuduğum dönemde eşimi tanıdım. Tanışmamızdan kısa bir süre sonra ilişkimiz başladı. 11 yıllık bir birlikteliğin ardından evlilik kararı aldık. Gelinimizi Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesine getirdik. Allah hepsinden razı olsun tabur komutanımızın burada olması bizi mutlu etti. Başta aşiretimizin ve tüm aşiret üyelerinin gelişleri bizi mutlu etti\" diye konuştu.

GELİN DOĞMA BÜYÜME İSTANBULLU

İstanbul\'da rehber öğretmen olarak görev yapıp ve Beytüşşebap\'a gelin olarak gelen doğma büyüme İstanbullu olan gelin Berivan Gökçe ise Beytüşşebap\'a gelin gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gelin Gökçe, \"Beytüşşebaplı biriyle evlenmek güzel bir duygu, damattan dolayı burayı tanıyor gibiyim. Güzel herhangi bir zorluk çekmedim. Gayet güzel geçiyor. Gelenlere çok teşekkür ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Düğüne katılanlar

-Düğündün görüntü

-Asker ve vatandaşların halay çekmeleri

-Köyde asılan Türk bayrağı

-Gelin ve damada takıların takılması

-Drone görüntüleri

-Damada hediye edilen araba

-Gelinin üzerindeki altınlar

-Damada takılan paralar

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) -

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6)KOCAELİ İYİ PARTİ İL YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Genel Merkezi\'nin çağrısı üzerine İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti. İYİ Parti\'de ülke genelindeki teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi. Kocaeli\'deki İYİ Parti yönetimi de bu çağrıya uyup İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Konuşmasına il başkanı olarak son basın açıklaması olduğunu söyleyerek başlayan Serdar Kaman, \"İstifa etmemin nedeni bütün ülkede il başkanları yönetimleri ve disiplin kurulu üyelerinin genel merkez tarafından istifası istenmiş olmasıdır. Bunun temel nedeni ise yenilenme ihtiyacının doğmuş olmasıdır. Biz de yönetim olarak istifa ettik. Şu an yönetim düşmesi için imza topluyoruz. İmza toplanınca dernekler masasına ileteceğim. Yönetim düşmüş olacak. Ben de bugün itibariyle istifa ediyorum. Önümüzde ki hafta istifa edenlerin yerine yeni yönetim gelecek.\" dedi.

\'İLÇELERDE DE İSTİFA SÜRECİ YAŞANACAK\'

İlçelerde de istifa süreci yaşanacağını belirten Kaman, \"İlçelerde ki yenilenme prosedürleri farklı olacak. İl başkanları tamamlandıktan sonra ilçeler değişecek. Bazı ilçeler görevine devam edecektir. Yerel seçimlere yenilenmiş olarak gireceğiz. İnşallah yapılan bu çabalar emekler hem partimize hem de Türkiye\'mize hayırlı olur.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İl Başkanı Serdar Kaman açıklaması

-Parti logosu ve detaylar

(Haber:Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR/KOCAELİ

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7)BESNİ\'DE BADEM HASADI ŞENLİĞİ

ADIYAMAN\'ın Besni ilçesi\'nde Ferragnes ve Ferraduel badem hasadı şenliği düzenlendi.

Besni\'nin Konuklu köyünde düzenlenen ve yetiştirilen Ferragnes Ferraduel bademi şenliğine İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İl Tarım Müdürü Adil Alan, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Badem Üreticileri Başkanı Mehmet Ali Sağ, badem üreticileri, köy halkı ve vatandaşlar katıldı.

Badem şenliğinde açıklama yapan ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, \"Ülkemizde 340 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapılmakta. Bunun yaklaşık 50 bin dekarı Adıyaman\'da yetiştirilmektedir. İlçemizde ise yaklaşık olarak 15 bin dekar alanda 2 bin 500 ton civarında kabuklu badem üretimi yapılmaktadır. Badem iklim özellikleri itibarı ile her bölgede yetiştirilmemekte olup ilçemizde çok iyi şekilde uyum sağlamaktadır. İlçemizde yeni kurulmuş olan badem üreticileri birliği bulunmakta olup bünyesinde iki adet tarım danışmanı istihdam ederek üyelerine tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetleri verecektir. Badem üreticileri birliğinin kurulması ile badem üreticileri birlikte hareket ederek bir takım alet ve ekipmanların temini e-pazarlamada daha yüksek fiyat elde etme imkanı bulacaklardır. Badem yetiştiriciliği, işçilik giderleri en fazla hasat döneminde olup, iş gücünün azaltılması ve maliyetin düşürülmesi amacı ile makinalı hasat günümüz şartlarında mutlaka gereklidir. Modern hasat makinaları ile yapılan hasat işlemleri hem maliyeti düşürmekte, hem de zamanında hızlı hasat ile ürün kalitesini arttırmaktadırö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Badem bahçesi

- Protokolün badem hasadı yapanlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Kaymakam Ahmet Gencer\'in açıklaması

- Badem toplayan çalışanlar

- Makinalar ile badem toplanması

- Badem ağaçları

- Badem toplamada kullanılan teknolojik makinalar

- Teknolojik makinaların ağaçlardan badem toplaması

- Toplanan bademler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 405 MB

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